DHA YURT BÜLTENİ-16

Muş'ta ulaşıma sis engeli

Muş'ta, yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü. Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşarken, Ankara ve İstanbul'a uçak seferleri, gecikmeli yapıldı.

Kentte 2 gündür etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düşerken, yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı. Yoğun sis nedeniyle Ankara ve İstanbul'a uçak seferleri, gecikmeli yapıldı.

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle bölge genelinde, bu gece ve yarın sabah da yer yer sis görüleceğini açıkladı. Uzmanlar, görüş uzaklığı düştüğü için ulaşımda aksama başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şehirdeki sisten detaylar

Araçların seyrinden detaylar

Havalimanından detaylar

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ,

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Kamyonet ve hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde, kamyonet ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, ilçe merkezinde bulunan Otogar kavşağında meydana geldi. Bayram Kar'ın kullandığı 72 AJ127 plakalı hafif ticari araç, NATO yolundan kavşağa giren Fevzi Kaya yönetimindeki 65 DH 041 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücü Bayram Kar ile hafif ticari araçtaki Ebubekir Kar, Sıddık Durak, Mehmet Değerli ve kamyonet sürücüsü Feyzi Kaya yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölge sakinleri, kavşakta sürekli kaza meydana geldiğini belirtip, tedbir alınmasını istediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yerinden görüntüler

-Necmettin Aydın ile röportaj

-Araçların olay yerinden çekilmesi

-Detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van),

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Başkan Böcek'in oğlu ve yeğenine 5 yıl hapis istemi

Antalya'da, yerel seçimden 2 gün önce ortaya çıkan, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AK Parti'li Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait ses kaydını hazırlayanlarla ilgili iddianamede, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve yeğeni Cemil Böcek'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında, 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Türel'in şikayeti üzerine açılan davanın ilk duruşması, 26 Aralık'ta, Antalya 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

31 Mart'taki yerel seçimden 2 gün önce, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve 'Cumhur İttifakı' adayı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait ses kaydı sosyal medyada paylaşıldı. Berlin'deki sosyal medya hesabından paylaşılan ses kaydında, 'Şimdi biz ne yapacağız, biz ikili- üçlü gruplar halinde, otobüslere bineceksiniz. Konuşacaksınız, ineceksiniz. Erkekler de kahvelere gidip bunları konuşacak. Peki neyi konuşacaksınız. Mesela; PKK'lılar CHP'lilerin listesinde. ya bunlar seçilirse ya adam baksana eş başkanları bundan sonra İstanbul'u, Ankara'yı HDP yönetecek diyor. Tehdit ediyor. Bunları söyleyeceksiniz' sözleri yer aldı.

Menderes Türel, kaydın yasa dışı yollarla elde edilerek, montajlandığını belirtip, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında polis, 12 Nisan günü operasyon düzenledi ve olaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı. Türel'in gizlice ses kaydını alan ve montajlayıp internette yayınlayan kişi olduğu belirlenen belediye şirketi ALDAŞ'ta çalışan Niyazi Ateş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

Türel'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonunda Cumhuriyet Savcısı, iddianamesini tamamlayarak mahkemeye sundu. Antalya 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, şikayetçi olarak Ebru Türel yer alırken, sanık olarak da tutuklu Niyazi Ateş'in yanı sıra babası Maksut Ateş, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, yeğeni Cemil Böcek, Böcek'in seçim kampanyasında görev alan İbrahim Doğukan Demirkaya ve Batıkan Gül yer aldı. Davanın ilk duruşması 26 Aralık Perşembe günü Antalya 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

BÖCEK VE OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ

Savcılığın hazırladığı iddianamede şikayetçi sıfatıyla yer alan Ebru Türel, 18 Mart 2019 tarihinde Kepez ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinde parti gönüllüleri ile toplantı yaptığını ve 60 kişinin katıldığını söyledi. Toplantıda basın mensupları veya ses- görüntü kaydı yapan cihaz bulunmadığını belirten Türel, şunları kaydetti:

"18 Mart'taki parti toplantısında yaptığım konuşmadan sonra bir aile dostumuz gelerek, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in ofisine geldiğini ve elinde benimle ilgili ses kaydı olduğunu söylediğini ifade etti. Böcek, 'Eğer seçimde sertleşirlerse biz de bunu kullanacağız' demiş. Toplantıda kullandığım bazı kelimeler cımbızlanarak montajlama yöntemiyle bir araya getirilen 1 dakika 15 saniyelik ses kaydı, sosyal medya üzerinden 29 Mart'ta yayıma sokuldu. Görüntünün ilk 45 saniyesinde toplantıdaki konuşmam, devamında ise yerel bir televizyon kanalındaki eski bir röportajımın kaydı konulmuştu. Seçim öncesinde kişisel verileri usulsüz temin eden, montajlayan ve sosyal medyada paylaşan kişilerden, bu kaydın oluşmasını azmettiren kişilerden, ayrıca Gökhan Böcek ve babası Muhittin Böcek'ten şikayetçiyim."

İddianamede tutuklu Niyazi Ateş'in 'kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek' suçundan, diğer 5 şüphelinin ise 'kayda alınan konuşmaları yayınlamak' suçlamasıyla yargılanması talep edildi. Savcılık, sanıkların, TCK'nın 133/1 maddesindeki 'kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinlemek veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydetmek' suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasını istedi.

BELLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMA

İddianamede, şüphelilerin TCK 53/1 maddesi gereğince 'belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaları' da talep edildi. Bu madde, bir kamu görevinin üstlenilmesinden; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan men edilmesi durumunu kapsıyor.

KAYIT NASIL HAZIRLANDI?

Cep telefonu hatlarına yönelik HTS kayıtlarına yer verilen iddianamede, "Şüpheliler Niyazi Ateş, Maksut Ateş, Mustafa Gökhan Böcek ve Cemil Böcek'in 20 Mart 2019 günü bir araya geldiklerinin sinyal bilgilerinden tespit edildiği, 17.39 ile 22.02 saatleri arasında Çağlayan Mahallesi'nde bulundukları tespit edilmiştir" denildi.

Suçun sabit olduğunu ve şüphelilerin bu suçu işlediğini belirten savcılıkça şunlar kaydedildi:

"Şüpheli Niyazi Ateş'in müştekinin organize ettiği aleni olmayan 18 Mart 2019 tarihindeki bir parti toplantısına katıldığı, bu parti toplantısında müştekinin yapmış olduğu konuşmaları kaydettiği, kaydetmiş olduğu bu konuşmaları babası Maksut Ateş'e ilettiği, şüpheli Maksut Ateş'in bu kayıtları evine gelen diğer şüpheliler Mustafa Gökhan Böcek ve Cemil Böcek'e teslim ettiği, hukuksuz olarak yapılan bu kayıtları şüpheliler Mustafa Gökhan Böcek ve Cemil Böcek'in diğer şüpheliler İbrahim Doğukan Demirkaya ve Batıkan Gül'e verdikleri, bu şüphelilerin de kayıtlar üzerinde oynama yaparak iki kaydı bir araya getirip 1 dakika 15 saniyelik bir konuşma olarak 29 Mart 2019 tarihinde internet ortamında yayınladıkları sabit olmakla bu suçu işledikleri anlaşılmıştır."

TÜREL: ADALET KARŞISINDA HESAP VERECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel, davanın başlamasıyla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'de siyasetin ilkeli, ahlaklı bir zemine oturması adına çok önemli katkı sağlayacağını ümit ettiğim bir davanın başlangıcındayız. Tezgahlarla, kumpaslarla kirli oyunlarla siyaset mühendisliğine soyunanların gereken dersi alacağı bir yargılama süreci olacağını düşünüyorum. Gizli alınmış ses kayıtlarını, montajlayarak, ne idüğü belirsiz hesaplardan seçimlere 24 saat kala FETÖ'vari taktiklerle yayınlayanlar bu davada yargılanarak yüce Türk adaleti karşısında hesap verecek. Bu dava, Türkiye'de temiz ve ahlaklı siyaset isteyen herkesin davası olmalıdır. Yargılama sonunda varsa suçluların, ahlak dışı siyaset adına unutulmayacak bir kötü örnek teşkil edeceğini ifade ediyorum. Bundan sonra kirli oyunlarla, kumpaslarla tezgahlarla siyaset mühendisliğine soyunmak isteyenlerin etiketlerine bakılmaksızın cezasız kalmayacağının hatırlanacağı bir yargılama süreci olması en büyük dileğimdir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Muhittin Böcek görüntüsü

30 MART 2019 ARŞİV (MENDERES TÜREL'İN KONUŞMASI)

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Lodos ağacı kökünden söktü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde etkili olan lodos, ağacı kökünden söküp devirdi, mezarlar zarar gördü.

İnegöl ilçesinde gece saatlerinde etkili olan ve saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgar, Hastane Mezarlığı'ndaki dev ağacı kökünden söküp devirdi. Devrilen ağaç mezarlara zarar verdi. Yetkililer daha sonrasında bölgeye gelerek ağacı kaldırdı. Bursa'nın genelinde hissedilen lodosa ilişkin de vatandaşlara çeşitli uyarılar yapıldı.

Görüntü dökümü;

-Devrilen ağaçtan detaylar

-Mezarlıklardan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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4 çocuk babası cami inşaatında ölü bulundu

Elazığ'da 4 çocuk babası Ahmet A. (45), cami inşaatında ölü bulundu. Kesici delici alet ile yaralandıktan sonra hayatını kaybettiği belirlenen Ahmet A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, sabah saatlerinde Doğukent Mahallesi 86'ncı Sokak'ta yapımı devam eden Takva Camii'nde meydana geldi. Cami inşaatın da çalışan boyacı sabah işe geldiğinde yerde hareketsiz halde bir kişinin yattığını gördü. Boyacı, bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Ahmet A.'nın kesici delici alet ile yaralanma sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Ahmet A.'nın cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ahmet A.'nın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği otopsiden sonra belli olacak.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,

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Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 arkadaş, toprağa verildi

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce durdurulan otomobillerinde tabancayla ateş açılan Bülent Mamak (40) ve arkadaşı Murat Gökler'in (46) cenazeleri, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Yumurtalık'a bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bülent Mamak'ın kullandığı 01 GF 100 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen araçla önü kesilerek, durduruldu. Araçtaki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobile doğru tabancayla ateş açıldı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği, 2 çocuk babası Bülent Mamak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan arkadaşı Murat Gökler ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Yumurtalık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 2 arkadaşın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Murat Gökler ile Bülent Mamak'ın cenazeleri, bugün sabah saatlerinde yakınlarınca teslim alınıp, götürüldüğü Yumurtalık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Ölenlerin yakınlarının beklemesi

Cenazelerin adli tıptan alınması

Cenaze araçlarının gidişi

Adli tıp tabelasından detay

Bülent Mamak'ın fotoğrafı

Murat Gökler'in fotoğrafı

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Rüşan Anıl Atar/ ADANA,

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Şanlıurfa'da çiftliklerde hindi satışları başladı -

Şanlıurfa'da, çiftliklerde organik olarak yetiştirilen hindilere, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte talep arttı. Satıcılar, hindileri kilosuna göre 100 ila 250 liradan satışa çıkardı.

Şanlıurfa'da çiftlikte organik olarak yetiştirilen hindilerin toptan ve perakende satışı yapılıyor. Ancak yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi hindi, yeni yılın yaklaşmasıyla daha çok ilgi görmeye başladı. Erkek hindiler 100 ila 200 liradan alıcı bulurken, dişiler ise 250 liradan satılıyor.Son bir hafta içerisinde 2 bin civarında hindi satışı yaptığını belirten besici Yasin Dil, hindi etinin daha lezzetli olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Biz hindileri civcivken alıp, bakıyoruz. Bakımı çok zor. Onlar için geniş bir çiftlik oluşturduk tamamen doğal ortamda organik olarak yetişiyorlar. Mevsimlere göre aşıları var, onları yaptırıyoruz. Yattıkları yeri sürekli dezenfekte ediyoruz. Büyük emeklerle beslediğimiz bu hindilerimizi yılbaşında piyasaya satıyoruz. Bu yıl satışlar geçen yıla göre daha iyi. Alıcılar hindinin gagasına, kanat altına bakmalı. Gagaları kırmızı, gözleri cam gibi parlak olmalı. Tüylerine baktığınız zaman simsiyah ve parlak olmalı. Dinç ve diri olması lazım. Koltuk altlarının da sarı olması lazım" dedi.

Görüntü Dökümü

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Çiftlikte bulunan hindiler

Hindilere yem verilmesi

Satıcıyla yapılan röp

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA