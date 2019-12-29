DHA YURT BÜLTENİ-16

İlçe Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park (53), evine giren hırsız tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitedeki apartmanda meydana geldi. Torbalı'da 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park'ın evine iddiaya göre, hırsız girdi. Durumu fark eden Park, hırsızı bulunca ikili arasında boğuşma başladı. Bu sırada şüpheli cebindeki tabancayı çıkarıp, Park'a ateş etti. Silahlı zanlı evden kaçarken, Park kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Park, ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Park, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Fuat Mehmet Park'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Park'ı öldüren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yerinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: İbrahim DANIŞ/TORBALI, (İzmir),

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12 fabrika çalışanı zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

KAYSERİ'de, iplik fabrikasında çalışan 12 işçi, akşam yemek yedikten sonra rahatsızlanınca, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 18'inci caddedeki iplik fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre akşam yedikleri yemekten rahatsızlanan fabrika işçileri karın ağrısı ve bulantı şikayeti üzerine fabrika yetkililerine haber verdi. İşçilerin yemekten zehirlendikleri şüphesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekiplerince, 5 fabrika işçisi Kayseri Şehir Hastanesi'ne, diğer 7 kişi kentte diğer hastanelere kaldırıldı. İşçilerin polise verdiği bilgide yemekte yoğurtlu makarna, kıymalı patates ve mercimek çorbası yedikleri ortaya çıktı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Kayseri Şehir Hastanesine getirilen işçilerden görüntü

-Diğer genel detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ-DHA

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Bakan Soylu: Terör örgütünü tarihe gömeceğiz (2)

OTOBÜS TERMİNALİ AÇILIŞINA KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen 'İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın ardından belediye tarafından yaptırılan Muş Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin açılış törenine katıldı. Bölgede yapılan hizmetleri anlatan Bakan Soylu, terörle mücadeleye de değindi. 2020 yılında terör örgütünü ezeceklerini ve terör örgütü kalmayacağını belirten Soylu, "Muş'a her geldiğimde güç buluyoruz, kuvvet buluyoruz. Diğer meseleyi bize bırakın; terörle mücadele. Burada size sözümüzdür. 2020 yılında ezeceğiz ve böyle bir terör örgütü kalmayacak. Bu millet rahatlayacak. 40 yıldır bu işle uğraşıyoruz. 40 yıldır çoluğumuz, çocuğumuz heder oldu. 40 yıldır bu ülkede, bu işe ayırdığımız kaynakları inşallah önümüzdeki kısa süreden sonra gelişmeye, kalkınmaya, ülkemizin yarınlarına kullanacağız. Hep beraber güçlenerek, ortaya koyacağımız, geliştireceğimiz Türkiye'ye sağlayacağız. Bunu beraber yapacağız" dedi.

'ÜRETEN TÜRKİYE OLACAĞIZ'

Muş'ta güzel şeyler olacağını vurgulayan Soylu, "Bu ülkenin hakkını da etrafımızdaki coğrafyanın huzurunu da sahada kazandığımızı masada kaybetmedik. Amerika'da da Rusya'da da insanın ve insanlığın hakkını aradık. İnşallah daha güçlü, daha öte yatırımlarla birlikte bunu sağlayacağız. Muş için de güzel olacak merak etmeyin" diye konuştu.

2020'de morallerinin daha güçlü olacağını kaydeden Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Üreten bir Türkiye olacağız, daha saflarımızı sıklaştıracağız, daha omuz omuza olacağız ve sadece 780 bin kilometrekareye değil etrafımızdaki coğrafyaya ve dünyaya medeniyetimizin kardeşliğini, medeniyetimizin birikimini nakşeden, yeniden kendi küllerinden dimdik bir şekilde ayakta olan ve dünyaya hak sesini duyuran bir Türkiye ve büyük bir millet olarak hep birlikte 2020'yi de kucaklayacağız. 2023'te Türkiye bugün olduğu gibi cumhuriyetimizin 100'üncü yılında stratejik bir güç olarak inşallah 2030'lar, 2053'ler, 2071'ler büyük adımlar atacağız. 7 başlı ejderhayla uğraşmamıza rağmen Cenab-ı Allah'ın inayetiyle yolumuza dimdik devam ediyoruz. Çok çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz ama bunun yeterli olmadığına inanıyoruz."

Bakan Soylu'nun konuşması sonrası Muş Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin açılış kurdelesi kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Soylu'nun açılış törenindeki konuşması

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL - MUŞ,

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Samsun'da kayıp 2 çocuk, 8 saat sonra bulundu

SAMSUN'un Atakum ilçesinde sokakta top oynadıkları sırada kaybolan Muhammet Gültek (9) ve İnanç Kartal (7) isimli çocuklar için arama çalışması başlatıldı. Kayıp çocuklar 8 saat sonra evlerine dönmeye çalıştığı sırada sokakta bulundu.

Atakum ilçesinde Kolpınarspor takımında futbol oynayan Muhammet Gültek ve İnanç Kartal, antrenman sonrası Küçükkolpınar Mahallesi'nde bulunan evlerine döndü. Evden aldıkları topla sokakta oynayan iki çocuk saat 14.30 sıralarında bir anda ortadan kayboldu. Uzun süre çocuklarından haber alamayan Gültek ve Kartal ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Mahalleye gelen polis ve itfaiye ekipleri, çocuklar için arama çalışması başlattı. Çocukların en son Türk-İş tramvay durağında görüldüğünün belirlenmesi üzerine ekipler, arama çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı.

8 SAAT SONRA BULUNDULAR

Muhammet Gültek ve İnanç Kartal, seferber olan ekipler tarafından saat 22.30 sıralarında sokakta bulundu. İki çocuğun bilgisayar oyun salonuna gittikleri ve evlerine dönmek için yola çıktıkları öğrenildi. İki çocuk ailelerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kayıp çocukların aranması

-Kayıp çocukların bulunması

-Detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA, SAMSUN -