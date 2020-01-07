DHA YURT BÜLTENİ-16

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (8)

10 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağıştan dolayı, inşaat halindeki bir apartmanın bodrumunu su bastı. Ayrıca bölgede etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle tarım arazilerinde kalan işçilerin yaşadıkları çadırlar tahliye edildi. Su baskınlarına belediye ekipleri müdahale ederken, Tarsus ilçesinde yoğun yağıştan dolayı oluşan toprak kaymasından dolayı 10 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ayrıca Erdemli ilçesinde 6 kişilik ailesiyle yaşadığı barakaya toprak kayması sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitiren İbrahim Öngel'in (62) cenazesi otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. 4 çocuk babası Öngel'in cenazesi, öğle namazının ardından Tömük Yeşildere Mezarlığı'na defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İbrahim Öngel'in cenazesine katılan vatandaşlar

Cenaze defin yapılırken

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),

Görüntü Dökümü

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Su basan apartmanın bodrumundan görüntüler

Dağdan akan su ve yoldan görüntü

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),

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Alanya'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı (2)

HORTUM SERALARI VURDU

Alanya'da dün akşam saatlerinde başlayarak gece boyu devam yağmur ve fırtına şehir merkezinde ve kırsalda zararlara yol açtı. Metrekareye 103.6 kilogram yağışın düştüğü Alanya'da yağmurla ve saatteki hızı 60 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarla birlikte oluşan hortum Avsallar, Konaklı, Payallar, Kestel, Toslak, Yeşilöz ve Demirtaş mahallerdeki yaklaşık 100 dönümlük sera alanına zarar verdi. Hortumda çok sayıda plastik sera uçtu, bazılarının camları kırıldı, naylonları yırtıldı ve içerisinde bulunan ürünler zarar gördü. Oluşan hortumda Konaklı Mahallesi'nde bulanan bazı iş yerinin sundurmaları yıkılarak, park halindeki araçlarda maddi hasara neden oldu.

YAKLAŞIK 100 DÖNÜMDE BİR HASAR VAR

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Alanya Ziraat Odası yetkileri zarar gören seralarda inceleme başlattı. Payallar Mahallesi'ndeki zarar seralarda inceleme yapan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, doğal afetlerde zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, gerekli çalışmaları başlattıklarını belirtti. Göktepe, "Üreticilerin doğal afette yaşadıkları sorunları tespit etmek için buradayız. Hasar Tespit Komisyonu bugün itibariyle çalışmalarına başladı. Özelikle Konaklı ve Payallar bölgesindeki 15 çiftçimizin seraları ciddi hasar almış durumda. Dönüm olarak yaklaşık 100 dönümde bir hasar meydana gelmiştir. Seraların içiresinde bulunan ürünlerin hasadı yeni bitmiş ve hasadı yapılmış ve yeni mahsullerin de fideleri dikilmiş vaziyette. Ancak yıkılan seraların ayağa kaldırılması uzun zaman alacaktır. Bu da bir sezonun kaybına neden olur. Biz bu noktada devlet büyüklerimizden, paydaşlarımızdan, belediye ve tarım müdürlüklerinden yardım istiyoruz" dedi.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Antalya Bölge Müdürlüğü'ne de taleplerini ileteceklerini aktaran Göktepe, "TARSİM Bölge Müdürlüğü'nden isteğimiz şu yöndedir. Daha önceki üreticilerimiz TARSİM sigortasını yaptırmak istediklerinde seraların kenar betonunun olmadığı için uygun olmadığı kararına vardılar ya da sel ve su baskınlarının kapsama alınmayışı, bunlar mazeret değil. Sonuçta üretime girdilerin bu kadar yüksek olduğu bir noktada üretici sıfırdan serasını söküp beton kenar yapamaz. Bundan dolayı bu tür konularda TARSİM sigortasının daha da kolaylaştırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Zararın büyük olduğunu aktaran Payallar Mahallesi Muhtarı Ali Öztürk, "Öncelikle afetten dolayı zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Devlet büyüklerimizin ve yetkilerin çiftçilerimize desteğini bekliyorum. Komisyonda artık bu çiftçilerin mağduriyetini iyi tarafından değerlendirilmesini istiyorum. Zaten çiftçimiz bir şey kazanamıyor maliyetler ortada, yetkilerin bu yönde yardımlarını bekliyoruz" dedi.

Serası zarar gören üretici Hasan Turan da şunları söyledi:

"Tüm benim gibi zarar gören çiftçi arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Durum görüldüğü gibi, görülen köy kılavuz istemez. Durumu yetkilerin görmesini istiyoruz. Yaklaşık 4 dönümde yaklaşık 250 bin TL zararım var. Büyüklerimizden yardım talep ediyoruz."

Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yağmurun yarına kadar aralıklarla sağanak halinde etkili olacağını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Seralardan genel görüntü

Zarar gören seralardan detay görüntüler

Yetkilerin inceleme yapmasından görüntü

Tahir Göktepe Röp

Ali Öztürk Röp

Hasan Turan Röp

Zarar gören işyerinden görüntü

Araçların üzerine yıkılan surdurmalardan görüntü

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Aç kalan kurtlar köye indi

Kars'ın Selim İlçesi'nde aç kalan kurtlar köye indi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kurtlar, bir süre gezindikten sonra köyden ayrıldı.

Kış mevsiminin etkili olduğu Selim ilçesinde yaban hayvanları yiyecek bulmada sıkıntı yaşamaya başladı. Her tarafın karla kaplı olduğu bölgede yiyecek bulamayan kurtlar, dün gece Kekeç köyüne kadar indi. Bir süre evlerin arasında gezen kurtlar, köpeklerin kokularını alarak havlamaya başlamasıyla köyden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kurtların köyde dolaşmaları

-Evin bahçe duvarına çkan kurta bağlı köpeğin saldırmaya çalışması

-Kurtun bölgeden ayrılması

Haber: Orhan Kemal OKTAY/ SELİM, (KARS),

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Otomobilin çarptığı Rojin'in komşularından sokak köpeği tepkisi

İZMİR'in Menemen ilçesinde, köpekten korkup kaçarken yola fırladıktan sonra otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybeden Rojin Yakıt'ın (14) komşuları, mahallelerinde birçok başıboş sokak köpeği bulunduğunu belirterek önlem alınmasını istedi. Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, pazar akşamı İzmir- Çanakkale yolunda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Rojin Yakıt, havlayan bir köpekten korkunca yola koşmaya başladı. Bu sırada Ö.K. yönetimindeki 35 AL 2896 plakalı otomobil, yoldaki Rojin Yakıt'a çarptı. Rojin çarpmanın şiddetiyle savrulup, yerde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Rojin, Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rojin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rojin Yakıt'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, Rojin'in hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen Yakıt'ın, önüne çıkan köpek sebebiyle paniğe kapılıp yola fırladığı ve bu sırada otomobilin kendisine çarptığı görülüyor.

MAHALLELİ TEPKİLİ

Rojin Yakıt'ın oturduğu 30 Ağustos Mahallesi sakinleri, başıboş dolaşan sokak köpekleri sebebiyle isyan etti. Mahalleli, daha önce durumu belediyeye şikayet ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını iddia etti. Rojin'in komşularından Hatice Köse (37), ailenin maddi olarak zor durumda olduğunu vurgulayarak,

"Rojin, çok akıllı ve derslerinde de çok başarılı bir kızdı. Markete alışveriş yapmak için gittikten sonra feci şekilde hayatını kaybetti. Yokluk içinde olan ve İzmir'e yeni gelen bir aileydi. Maddi durumları da pek iyi değildi. Şimdi bir de evlat acısı yaşadılar. Köpekleri toplamıyorlar. Köpekler, her marketten çıkana saldırıyor. Önlem alınmazsa bu olay son olmaz" dedi. Köpeklerin geçen günlerde kendilerine de saldırdığını belirten Elif Ceylan (32) ise, "Dün, 6 kızımla beraber yürürken köpekler bize de saldırdı. Can güvenliğimiz yok. Ortaokul öğrencisi kızım, okula korkarak gidiyor. Artık bu konuda çözüm istiyoruz. Muhtarımıza konuyu defalarca açtık ancak herhangi bir çözüm bulunamadı. Bir kızımı kaybettik. Kendimi ailesinin yerine koyuyorum. Çok üzüldük. Başka canlar yanmasın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerasından görüntü

Mahalleliden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Davut CAN/İZMİR,