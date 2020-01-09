DHA YURT BÜLTENİ - 16

Atletizm stadında patlayan doğal gaz tankı, alev alev yandı

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde Atletizm Stadyumu'ndaki doğal gaz tankı, patlama sonucu alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçenin Söğütlü Mahallesi'nde yer alan Atletizm Stadyumu dışında bulunan doğal gaz tankı, saat 21.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle patlayarak alev aldı. Alevler, kısa sürede stadyumunun soyunma odalarının da yer aldığı tribüne sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper de bölgeye gelerek incelemede bulundu. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangın görüntüleri

-Ekiplerin müdahale etmesi

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR/AKÇAABAT (Trabzon),

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Ayılara yem bırakmaya gittiler, 8 saat mahsur kaldılar

BİTLİS il sınırları içerisinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün kenarında yaşamını sürdüren 2 yavru ayıya yem bırakmak için bölgeye giden 5 kişilik ekip, paletli kar aracı arıza yapınca mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen AFAD, UMKE, 112, Jandarma, Tatvan Belediyesi ekipleri ve İl Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, 8 saat sonra 5 kişiye ulaştı.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakırken, iki yavru ayıya da ev sahipliği yapıyor. Yaz aylarında bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin elle besledikleri, sevimli 2 yavru ayının, sert kış aylarında yiyecek sorunu yaşayabilecekleri düşüncesiyle bugün öğlen saatlerinde Doğa Koruma Milli Parklar il Müdürlüğü'nden 3 kişi ile AFAD görevlisi 2 kişi, paletli kar aracıyla bölgeye hareket etti. Paletli kar aracıyla krater gölünün olduğu bölgeye kadar giden 5 kişilik ekip, ayılar için getirdikleri yiyecekleri bıraktıktan sonra dönüş yolunda aracın palet kısmında arıza meydana geldi.

UYDU TELEFONUYLA YARDIM İSTEDİLER

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede mahsur kalan 5 kişi, yanlarında bulunan uydu telefonuyla yetkilileri arayarak yardım istedi. Bunun üzerine AFAD, UMKE, 112, Jandarma ve Özel İdare Müdürlüğü Karla Mücadele ekipleri seferber oldu. Karla Mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarma ekipleri saat 18.00 sıralarında 2 bin 250 rakımlı Nemrut Dağı'nın zirvesine ulaşmayı başardı.

KURTARMA ÇALIŞMASI 8 SAAT SÜRDÜ

Ancak bölgede 1 metreyi aşan kar, ekiplerin daha fazla ilerlemesine izin vermeyince bu kez de paletli kar araçları devreye sokuldu. Paletli kar araçla dondurucu soğukların bulunduğu bölgede krater gölünün çanağına yaklaşık 2 saatte inerek, mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı. Yaklaşık 8 saat süren bir çalışmanın ardından kurtarılan Doğa Koruma Milli Parklar il Müdürlüğü çalışanları yoğun çalışma yapan ekiplere teşekkür etti.

UMKE Birim Sorumlusu Ahmet Bahadır Şen, 8 saat süren kurtarma operasyonunda, zorlu kış şartlarıyla mücade verildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün saat 15.00 gibi bir çağrı aldık. Doğaseverlerimiz Nemrut Dağında bulunan yavru ayılara yem bırakmak ve bölgenin durumunu kontrol etmek için bir faaliyete çıkmışlardı. Biz de 112 ve UMKE olarak Dağaseverlerimizi korumak için, onları mahsur kaldıkları durumdan kurtarmak için yola çıktık. Çok zorlu şartlardan geçtik. Nemrut'un zorlu doğa koşulları göz önüne alınarak 8 saatlik bir kurtarma operasyonu yaparak mahsur kalan bütün doğaseverlerimizi kurtardık. Sağlık durumları gayet iyi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Nemrut Dağına giden ekiplerden detay

-İş makinesinin yolu açmasından detay

-Kurtarma operasyonuna katılan ekiplerden detay

-Paletli ambulansın gelmesinden detay

-Paletli ambulansla bölgeye gidilmesi

-Paletli amulansın karla mücadele ederek ilerlemesi

-Paletl, Ambulansın anons geçmesi

-Ekiplerin mahsur kalanlara ulaşması ve ambulansa alınması

-Geri dönüş yolundan detaylar

-Bekleyen ekiplerden detay

-Kurtarılan ekiplerin sağlıkçılar tarafından karşılanması

-UMKE Birim Sorumlusu Ahmet Bahadır Şen ile röportaj

-Özel ve genel detaylar

Haber: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,

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Mehmetçik, öğrencilerin mektubuna cevap verdi

HAKKARİ'de görev yapan Mehmetçik, Zonguldak'taki Rüzgarlımeşe İlkokulu'ndan kendilerine mektup gönderip, yalnız olmadıklarını vurgulayan öğrencilere video çekerek cevap verip, teşekkür etti.

Rüzgarlımeşe İlkokulu 2-C sınıfı öğrencileri, geçen yıl Hakkari'de görev yapan komandolara mektup göndererek, yeni yıllarını kutladı. Komandolar da mektuba video çekerek cevap verip, öğrencileri mutlu etti. Öğrenciler bu yıl da komandoları unutmadı. Mektup yazarak yalnız olmadıklarını söyledikleri 3'üncü Dağ ve Komando Taburu Komutanlığı'na bağlı komandolar, öğrencilerin sevgisine yine kayıtsız kalmadı. Komandolar, kardan yaptıkları kulübe içinde öğrencilerin mektuplarına cevap verdi.

Görüntülerde, bir askerin "Değerli Rüzgarlımeşe İlkokulu öğrencileri, bizlere göndermiş olduğunuz içten, sıcak ve samimi mektubunuzu duygulanarak okuduk. Bu duyarlı davranışınız bizi fazlasıyla mutlu ederek gururlandırdı. Sayenizde bir kere daha yalnız olmadığımızı güzel vatanımızı her zaman olduğu gibi yediden yetmişe bir bütün olduğunu yine hatırladık. Yazmış olduğunuz mektupta sevgi, saygı ve o güven verici cümleleriniz bizleri tekrar tekrar şereflendirdi. Sizlerin o saf ve tertemiz duygularla yazılmış olan mektuplarınıza her zamanki gibi layık olmaya çalışıyoruz ve layık olacağız. Sizlere ve mektupların yazılmasına vesile olan değerli öğretmenlerimize 3'üncü Dağ ve Komando Taburu Komutanlığı personeli adına teşekkür ederiz" sözleri yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Komandoların çektiği video

HABER: ZONGULDAK,

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Bakan Albayrak: Tarım üreticilerine kredi yapılandırma imkanı getiriyoruz (4)

'YERLİ VE MİLLİ GAZETECİLİĞE DEVAM'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayın'da düzenelen kamu bankalarının temsilcileri ve iş insanlarının katıldığı toplantı sonrasında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Albayrak ziyaret sonrasında Gazi Osman Paşa Bulvarında bulunan bir pastaneyi ziyaret etti. Ziyaret esnasında vatandaşlarla sohbet eden Bakan Albayrak, birlikte özçekim yaptı. Yarın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Güna olması nediyle kendisini takip eden basın mensupları ile de özçekim yapan Bakan Albayrak, "Gazetecileri seviyoruz. Yerli ve milliği gazeteciliğe devam" dedi. Bakan Albayrak daha sonra karayolu ile Sivas'a hareket ettti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Pastane ziyareti ve özçekim yapması

-Gazetecilerle özçekimi ve sözleri

Haber-Kamera: TOKAT, DHA

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Bakan Kasapoğlu: Kadınların spor alanlarına erişimini kolaylaştırmanın gayreti içindeyiz (2)

'ÜRETMEYE, TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Düzce'de AK Parti'nin il danışma meclisi toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Kasapoğlu, AK Parti'nin daha yükseklere taşınması için teşkilatlara ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu memleket, bu insanlık için her gün bir adım ileri felsefesi ile üretmeye, taş üstüne taş koymaya çalışmaya devam edeceğiz. Bizler sadece birtakım tesisler değil, gönüllerde inşa eden bir hareketin bir medeniyetin insanlarıyız. 18 yıldır bu millet boşuna AK Parti demiyor. İlla AK Parti diyor, demeye de devam edecek. Çünkü biz Yunus'un ifadesi ile gönüller yapmaya geldik. Bizim işimiz gönüller yapmak. Nereden nereye geldik. Pek çok anlamda ne zorluklardan ne aşamalara geldik. Memleketimiz için değil, tüm insanlık için umut olduk. Bu emeksiz, plansız ve ruhsuz bir hareket değil. Bilakis ruhu olan ve ruhunu devamlı diri tutan bir harekettir. O yüzdendir ki bundan sonraki süreçte de birbirimize daha sıkı tutunarak bir ve beraberliğimizi daha güçlü kılarak her gönüle girmeyi borç bilerek bu davayı daha yükseklere taşımanın gayreti içinde olacağız" dedi.

'SİZLERLE DESTANLAR YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Kasapoğlu, AK Parti'nin kuruluş sürecinden bugüne kadar birçok kumpasla mücadele ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ülkemiz, bu topraklar, bu kutsal topraklar her zaman birilerinin, bir takım kirli ellerin odağı olmuş, onların bizim üzerimizde ne kumpasları ne spekülasyonları bitmiştir. Ama hamdolsun bizler ne olursa olsun yolumuzdan dönmedik, yolumuzdan dönmeyeceğiz. Kumpasları, tuzakları bugüne kadar bozduğumuz gibi bundan sonra sizlerle birlikte bozacağız, bertaraf edeceğiz. Hep birlikte şahit olduk yıllardır 7 düvel sayın Cumhurbaşkanımızı engellemek için tuzaklar kurdular. Belediye başkanlığından itibaren muhtar bile olamaz dediler. Ne planlar kurdular ama Allah ne kadar büyük onların bütün planlarını boşa çıkardı. Hamdolsun sizler de ne kadar güzel yol arkadaşlarısınız, sizlerle ne kadar güzel destanlar yazmaya devam edeceğiz. Bunu temenni ediyoruz. İnsanlarımızı, gençlerimizi yarınlara hazırlamak, daha güçlü yarınlara hazırlamak daha çok önemli. Bizim için önemli bir görev, önemli bir sorumluluk. Elbette yolumuza birtakım engeller çıkacak. Bazen moralimizi bozmak isteyenler olacak ama biz inancımızı, gayretimizi bir adım geri düşürmeyeceğiz, sizlerle birlikte inşallah."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Salondan görüntü

-Bakan Kasapoğlu'nun konuşması ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,