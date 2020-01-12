DHA YURT BÜLTENİ-16

Afganlı, arkadaşını öldürüp araziye gömmüş

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir çiftlikte çalışan ve 29 Aralık 'tan itibaren kaybolan Afgan uyruklu soyadı belirlenemeyen Norulla'nın (27) bıçaklanarak öldürüldükten sonra araziye gömüldüğü ortaya çıktı. Cinayet zanlısı Afganlı H.K.(24), Norulla'yı kendisine cinsel istirmarda bulunmak istediği sırada çıkan kavgada öldürdüğünü itiraf etti.

Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde bir çiftlikte çalışan Afganistan uyruklu soyadı henüz öğrenilemeyen Norulla'dan, 29 Aralık'tan itibaren haber alınamadı. Çiftlik yetkililerinin İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulunmasının ardından jandarma ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı. Kayıp kişinin izine rastlanılmayınca, jandarma çiftlik çalışanlarının ifadesine başvurdu. Çiftlikte çalışan Afganistan uyruklu H.K., şüpheli ifadeler verince çapraz sorguya alındı. H.K., kayıp Norulla'yı kendisinin bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Şüpheli H.K., Afganistan'dan yasadışı yollarla birlikte geldikleri Norulla ve H.N. ile çiftlikte çalışmaya başladıklarını anlattı. H.K., çiftlikte Norulla ile H.N.'nin kendisine bir gece alkol içirip, uyuttuktan sonra cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Daha sonra Norulla'nın yine kendisine cinsel istismarda bulunmak istediğini söyleyen H.K., "Ben karşı çıkanca aramızda kavga çıktı. Kavga sırasında onu öldürdüm ve cesedini götürüp araziye gömdüm" dediği öğrenildi.

H.K.'nin ifadesi üzerine jandarma ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nin Yanıklık mevkiindeki arazide yaptığı aramada öldürülen Norulla'nın toprağa gömülü halde cesedini buldu. H.K.'nin öldürdüğü Norulla'nın gömdüğü yerin belli olması için de üzerini araç lastiği ile kapattığı görüldü.

Öldürülen Norulla'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri cinayeti itiraf eden H.K. ile ona cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği H.N.'yi gözaltına aldı. Şüphenin cinayette kullandığı bıçak ve olay günü üzerinde bulunan kıyafetlerde muhafaza altına alınmasının ardından olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cesedin hastaneye getirilmesi

Cenaze aracı

Jandarma araçları

Hastane önünden detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY ( Tekirdağ ), -

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Karabük'teki kayak merkezine akın ettiler

KARABÜK'te, geçen hafta hizmete giren Keltepe kayak merkezine gitmeye çalışan çok sayıda kişi, araçlarıyla yolda kaldı. Kar küreme çalışmasının ardından kayak merkezine ulaşanlar karın keyfini çıkardı.

Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak geçen hafta hizmete giren Keltepe kayak merkezinde hafta sonunu geçirmek isteyen çok sayıda kişi araçlarıyla yola çıktı. Lastiklerinde zincir bulunmayan çok sayıda araç yolda kaldı. Sürücüler araçlarına zincir taktı. İl Özel İdare ekiplerince kar küreme çalışması yapıldı. Halk, kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreye ulaştığı 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde karın tadını çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yolda kalan araçlar

-Sürücülerin araç dışında beklemeleri, zincir takmaları

-Kar küreme çalışması

-Vatandaşların kayak merkezinde eylenmesi

Haber: Okan ŞİMŞEK/KARABÜK,

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Trenin çarptığı kadın öldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde hemzemin geçitten yolun karşısına geçerken trenin çarptığı Elife Kirik (47), yaşamını yitirdi.

Kaza, Tarsus ilçesine bağlı Öğretmenler Mahallesi ile Anıt Mahallesi arasındaki hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Mithatpaşa Hemzemin Geçidi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Elife Kirik'e tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle karayoluna savrulan kadını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kirik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bir süre tren seferleri durdurulurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Olay yeri görüntüleri

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),

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AK Parti'li Ünal: Türkiye daha yeni başlıyor (2)

AK PARTİ'Lİ ÜNAL, İŞ İNSANLARIYLA BULUŞTU

Birtakım temaslarda bulunmak üzere Balıkesir'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Balıkesir Ticaret Odası'nda iş insanlarıyla buluştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, buradaki konuşmasında muhalefeti eleştirerek, TBMM'de, Güney Kıbrıs Rum kesiminin haklarını savunanlar olduğunu belirterek, "Muhalefet alternatif üretebilen demektir. Bunlar muhalefet falan değil, bunlar apaçık düşmandır. 16 milyonun başkanıyım diye konuşuyor. Sen 16 milyonun başkanıysan Recep Tayyip Erdoğan da o zaman 82 milyonu Cumhurbaşkanı. Prof. Dr. Gülten Kazgan, 'Herhangi bir ihtiyaca cevap verebilecek türde değildir. Bunun yerine bolca araba vapuru yapılmalıdır' diyor. Böyle bir akıl. 1970'e gelin, 1972'ye gelin. İkinci Boğaz Köprüsü'ne, Üçüncü Boğaz Köprüsüne, üçüncü havalimanına, Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durmak için verdiği her mücadelede hangi engellemelerle karşı karşıya kaldığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz" dedi.

'KITA SAHANLIĞINIMIZI DA SINIRIMIZI KORUDUĞUMUZ GİBİ KORUMALIYIZ'

AK Parti'li Ünal, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Şimdi düşünebiliyor musunuz bunu ben size şikayet ediyorum. Biz nasıl ki Suriye sınırımızı koruduk. Suriye sınırımızı ihlal edenlere gittik, Fırat Kalkanıyla, Zeytin Dalıyla, Barış Pınarıyla gerekli cevabı verdik ve Suriye sınırımızı güvenlik altına aldık, toprak bütünlüğümüzü güvence altına aldık. Tıpkı bunun gibi bir de bizim deniz sahamız var. Yani münhasır ekonomik bölge olarak isimlendirdiğimiz bir alan var. Peki biz kıta sahanlığımızı da sınırlarımızı koruduğumuz gibi korumak zorunda değil miyiz? Bizim oradaki haklarımızı korumak durumunda değil miyiz? Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumak zorunda değil miyiz? 10 bin kilometre öteden gelen, 8 kilometre öteden gelen ve Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları kullanmaya yeltenenlere hiçbir şey söylemeyen, tam da bir Amerikan televizyonunda çıkıp, Türkiye'yi emperyalist emellerle suçlayabilecek kadar gözü dönmüş, bir akılla karşı karşıyayız. Bir de bakıyoruz ki bunlar çığlık çığlığa bağırıyorlar ve bizi emperyalist olmakla suçluyorlar. Peki, niye Mısır'a bir şey söylemiyorlar? Güney Kıbrıs Rum yönetimini niye bir şey söylemiyorlar? Yunanistan ile ilgili tek kelime söylediklerini duydunuz mu? Milletvekillerimiz burada. Bu milletin meclisinde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin haklarını savunanlar oldu arkadaşlar. Çıkıp bu milletin meclisinde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin haklarını savunan ve Türkiye'nin yaptığı anlaşmanın meşru olmadığını, bunun Güney Kıbrıs Rum yönetimine haksızlık olduğunu söyleyenler oldu."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, toplantının ardından kara yolu ile İstanbul'a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantı salonundan genel ve detay görüntü

-Mahir Ünal açıklamaları

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

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Torbalı'daki çifte cinayetin sanığı Diyarbakır'da toprağa verildi (2)

YAKINLARININ KÜRTÇE AĞITLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park ile Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren, polis memuru Yaşar Kahırlı'yı da ağır yaralamasının ardından tutuklanıp, konulduğu cezaevinde intihar eden Enver Yıldız'ın cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi.

Enver Yıldız'ın yakınlarının araçla İzmir'den getirdikleri cenazesi, akşam saatlerinde Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yıldız'ın cenazesi toprağa verildiği sırada bazı yakınları Kürtçe ağıtlar yakarken, bazıları ise da fenalık geçirdi. Fenalaşan bir kadına, mezarlığa gelen sağlık görevlerince müdahale edildi. Yıldız'ın cansız bedeni, yakınlarının oluşturduğu kalabalık bir grup tarafından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mezarlık

-Cenaze aracı

-Cenazenin toprağa verilmesi

-Yakınlarının ağıt yakması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN- Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin),

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