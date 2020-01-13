DHA YURT BÜLTENİ-16

Kayıp üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmaları genişletildi (2)

GÜLİSTAN'IN ABLASI: SAĞ BULUNMASINI İSTİYORUZ

Tunceli'de, 9 gün önce kaybolan, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) ailesi, Tunceli Barosu'nda basın toplantısı düzenlendi. Aygül Doku, kardeşi Gülistan için herkesin seferber oluğunu söyledi. Arama çalışmalarına katılanlara teşekkür eden Doku, tek isteklerinin, kardeşinin sağ bulunması olduğunu dile getirdi. Aygül Doku, "Ailesi olarak öncelikli isteğimiz, Gülistan'ın sağ bulunmasıdır. Başına bir şey gelmişse de akıbetinin en kısa zamanda ortaya çıkmasını istiyoruz. Şimdiye kadar Dinar Köprüsü'nde ona ait olduğu iddia edilen makas ve saat 16.26'da Gülistan ile arkadaşı Zaynar Abarok ile yapılan 4 saniyelik arama dışında elimizde bizi sonuca götürecek delil bulunmamaktadır. Gülistan'ın yüreği yanmış ailesi olarak başka Gülistanların kaybolmaması ve başka ailelerin yüreğinin yanmaması için bütün insanları daha da duyarlı olmaya çağırıyoruz. Kamuoyu, basın ve bütün kurumların kesin, somut, kafa karışıklığı oluşturmayacak bilgi ve belgeleri ailemizle paylaşmasını istiyoruz. Çabası olan gerçek ve tüzel tüm kişilere çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Açıklamadan görüntü

Aygül Doku'nun açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ,

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Tekne faciasında ölen göçmenler akraba çıktı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan ve 8'i çocuk 11 göçmenin hayatını kaybettiği facianın ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 6 kişinin sorgusu sürerken, teknede bulunan 19 göçmenin Suriye uyruklu ve akraba oldukları öğrenildi.

Olay, cumartesi saat 20.00 sıralarında Yalı Mahallesi Ardıç Koyu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 19 göçmenin bulunduğu fiber tekne koydan çıktı ve bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle alabora oldu. Denize düşen kaçakların yardım çığlıklarını duyanlar durumu sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde bulunan göçmenlere müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışmada 8'i çocuk, 1'i hamile 11 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, kurtarılan 8 kişi ise sağlık ekiplerince Çeşme Alpen Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtarılan 8 kişinin hastanede tedavisi sürerken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ALMANYA'YA GİTMEYİ HAYAL EDİYORLARMIŞ

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek için fiber tekneye binen 19 göçmenin, Suriye uyruklu ve birbirleriyle akraba oldukları öğrenilirken, yaklaşık 9 yıl önce Suriye'de çıkan iç savaş sebebiyle Haseke kentinden göç ettikleri belirtildi. Yakınları, göçmenlerin Manisa'nın farklı ilçelerinde ikamet ettiğini ve amaçlarının Almanya'ya gitmek olduğu söyledi.

Meydana gelen tekne faciasında kardeşini, kızını ve 2 torununu kaybeden İbrahim Gazi, akrabalarını ikna edemediklerini belirterek "Perişan haldeyiz. 'Yapmayın' dememize rağmen bizi dinlemediler ve yanlış yaptılar. Ülkemizden sürgün edildik. Başka şansları kalmamıştı" dedi.

Öte yandan, tekne faciasında hayatlarını kaybedenlerin yakınları, sabah erken saatlerde İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu önüne gelerek cenazeleri beklemeye başladı. Cenazelerin, Manisa ve İzmir'de toprağa verileceği belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Suriye uyruklu 11 göçmenin hayatını kaybettiği facianın ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, ilk olarak organizatör olduğu iddia edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusunun ve yapılan incelemelerin ardından 5 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adli tıptan görüntü

Vatandaş röportaj

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Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR,

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Sınıf öğretmeni, 33 yıldır yerel gazetelerin arşivini tutuyor

KIRIKKALE'de sınıf öğretmeni Mustafa Gedik (54), yaklaşık 33 yıldır kentte yayımlanan yerel gazetelerin arşivini tutuyor. Gedik, emekli olduktan sonra evde bulundurduğu arşiv ile kütüphane açmayı hedefliyor.

Kırıkkale İstiklal İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Mustafa Gedik, 1987 yılında göreve başladığı Siirt'in Eruh ilçesinde, Kırıkkale'de yaşanan olayları takip etmek için yerel gazetelere abone oldu. Evli ve 3 çocuk babası Gedik, kendisine gönderilen gazeteleri okuduktan sonra arşivlemeye başladı. Siirt'teki görevinin ardından birçok ilde görev yapan Gedik, yerel gazeteleri temin ederek arşivlemeye devam etti. Şu anda memleketinde görev yapan Gedik, günlük yayımlanan gazetelerin yanı sıra dergileri de arşivlemeye başladı. Gedik, evinde bulunan binlerce gazete ve dergi ile ilerleyen zamanlarda kentin tarihine ışık tutacak bir kütüphane oluşturmayı hedefliyor.

'ARŞİVİ EVİMDE SAKLIYORUM'

Gedik, arşiv tutmaya lise yıllarında merak sardığını, 1980 yılında ise mesleğine başladığını söyledi. Görev yaptığı doğu illerinde memleketimden haber almak için yerel gazetelere abone olduğunu söyleyen Gedik, "Gelen gazeteleri aylık arşivledim. Gazetelerin yanı sıra Kırıkkale'de bugüne kadar yayımlanan dergileri de arşivledim. Yine mesleğe başladığım günden itibaren şehrin arşivini ve olaylarını da ajanda ya not etmeye başladım. 1980 yılından itibaren Kırıkkale'de bulunan siyasi olayları, kazaları, intiharları, kazaları, spor olayları, tiyatroları takip ettim. Bu işi severek yapıyorum arşivi evimde saklıyorum. İnşallah emekli olduktan sonra kütüphane oluşturmak için uğraş vereceğim" dedi.

Görüntü dökümü:

-Arşiv gazetelerden görüntü

-Öğretmen Gedik ile röp.

-detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,-

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