DHA YURT BÜLTENİ - 16

Çin'deki vatadaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı (5)

AMBULANSLAR HAVAALANINA GELDİ

Çin'den, A400M askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na gelecek Türk ve dost ülke vatandaşlarını nakledecek ambulanslar, havaalanına giriş yaptı. Saat 21.00 sıralarında inmesi beklenen uçaktan ambulanslara nakledilecek yolcular, Dr. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilecek. Öte yandan havaalanında yolcuların nakledilmesi için gerekli tüm hazırlıklar da tamamlanırken, nakilin ardından yolcuları taşıyan uçak ve diğer malzemelerin arındırılması için dezenfekte çadırları kuruldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ambulansların havaalanına girişi

Haber: ANKARA,

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

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'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (1)

ÇİN'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönme talebinde bulunan 42 Türk ve dost ülke vatandaşını taşıyan uçak, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter'da, "32 saat süren 'Koca Yusuf Operasyonu' başarılı şekilde tamamlandı" paylaşımını yaptı.

Çin'in Vuhan kentinde yaşayan ve koronavirüs tehdidi nedeniyle Türkiye'ye dönme talebinde bulunanların tahliyesi için tahliye operasyonu başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyon için A400M tipi askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', ambulansa dönüştürüldü.

6 SAĞLIK PERSONELİ YER ALDI

Kayseri'den Ankara'daki Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirilen uçak, hazırlıkların tamamlanması ardından dün öğle saatlerinde Vuhan'a hareket etti. Uçakta 2 enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve 4 enfeksiyon kontrol personeli yer aldı. Uçak, gece yarısı Vuhan'a ulaşırken, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hazırlanan biyolojik tehlike tulumu, koruyucu filtreli maske ve koruyucu kıyafet gibi tıbbi malzemeleri Çin hükümetine teslim edildi.

KONTROL EDİLEREK UÇAĞA ALINDILAR

Daha sonra yolcuların uçağa alınması için çalışma başlatıldı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından yapılan muayene ve kontrollerde yolcuların virüs taşımadığı belirlendi. Yolcular, gerekli kontrollerin ardından uçağa alındı. Koruyucu kıyafetler giyerek maske takan yolcular, uçuş boyunca zaman zaman uçaktaki sağlık personeli tarafından kontrol edildi. Ateşleri ve oksijen seviyelere ölçülen yolcularda olumsuz bir duruma rastlanmadı.

'KOCA YUSUF OPERASYONU TAMAMLANDI'

Saat 07.00'de Vuhan'dan hareket eden uçak, Ankara'daki Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, saat 21.02'e Twitter hesabında, "Koca Yusuf Operasyonu' başarılı şekilde tamamlandı. Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin'in Vuhan kentinden alarak Ankara'ya getiren uçağımız yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Ankara'daki Etimesgut Havaalanı'na indi" paylaşımını yaptı. Havaalanına inen uçak, pistin uzak noktasına çekildi. Uçağın mürettebatı, teknik ekibi, sağlık personeli ve yolcular dahil olmak üzere toplam 62 kişi, 17 ambulansla kendileri için hazırlanan Dr. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilecek. 62 kişi, özel olarak hazırlanan ve başka hasta bulunmayan hastanede 14 gün boyunca tek kişilik odalarda karantinada gözlem altında tutulacak.

BÜYÜKELÇİ: SOSYAL MEDYADA BİLGİLERİ PAYLAŞILMIŞ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte yolcuları karşılayan Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Türkiye'ye gelmekten son anda vazgeçen 6 kişinin durumuna ilişkin açıklama yaptı. Önen, "Biz bu vatandaşlarımızı havaalanına 200-300 kilometre uzaklıktaki evlerinden aldık getirdik. Ancak Türkiye'deki sosyal medya organlarında bu vatandaşlarımız kimlik bilgilerinin paylaşıldığını görmüşler ve buna tepki gösterdiler, gelmekten vazgeçtiler. Takdir onların muhakkak. Kişisel bilgilerinin çıkmasıyla alakalı bir durum. Şu ana kadar Türkiye'de bir vakaya rastlanmadı. Çin'den gelen yolcularımızda da bir vaka yok. Her şey yolunda gidiyor" diye konuştu.

BAKAN KOCA: DEVLETİMİZ MİLLETİMİZİN YANINDADIR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçağın inişinden kısa süre önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletimiz, şimdi ve daima, ihtiyaç duyduğu her anda milletimizin hizmetindedir. Bakanlığımız, sağlık ve hayat söz konusu olduğunda, zorluk ve engel ne olursa olsun görevini yerine getirecektir. Bugün olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Uçağın inişi

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN - Nursima ÖZONUR/ ANKARA,

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'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (2)

BAKAN KOCA: MUTLUYUZ, MİNNETTARIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçağın havaalanına inmesinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, uçağın inmesini alkışlarla karşılayan yolcuların görüntüsüyle paylaştığı mesajında, "Mutluyuz, minnettarız. Çin'in Vuhan kentinden, 42 yolcuyla gelen uçağımız başkentimize ulaştı. Milletimiz, devletimiz adına biz de onlar kadar mutluyuz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Uçağın içindeki yolcular

Haber: ANKARA,

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'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (3)

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Uçağın havaalanına inmesi ardından yolcuların ambulanslarla Dr. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk işlemine başlandı. Önce Çin'de yaşayan 42 Türk ve dost ülke vatandaşı tek tek uçaktan indirilerek ambulanslara alındı. Özel kıyafetleri ve maskeleriyle ambulanslara bindirilen yolcular, 14 gün boyunca tek kişilik odalarda karantina altında tutulacakları hastaneye götürüldü. Ardından da uçağın mürettebatı, teknik ekibi ve sağlık personeli de ambulanslarla aynı hastaneye nakledildi.

DEZENFEKTE ÇALIŞMASI

Sevk işleminin tamamlanmasından sonra da Hava Kuvvetleri Komutanlığı KBRN uzmanları, uçak ve malzemelerini dezenfekte işlemini gerçekleştirdi. Uçak ile birlikte yolcuların sevkini gerçekleştiren ambulansların da dezenfekte edileceği belirtildi. Arındırma işlemini gerçekleştiren uzmanların da havaalanında kurulan çadırlarda dezenfekte işlemi yapılacak.

BAKAN KOCA: HİÇBİRİSİNDE HASTALIK BELİRTİSİ YOK

Öte yandan yolcuları karşılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, havaalanında basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Koca, Çin'de yaşayan vatandaşları onların talebi doğrultusunda Türkiye'ye getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda yola çıkıldığını vurgulayarak, "Aileleriyle birlikte 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere toplam 42 kişi getirilmiş oldu. Maske, kıyafetler dahil alınması gereken bütün tedbirler alınarak getirildi. Enfeksiyon hocamız olan İrfan hocamızla da telefonda görüşme yaptım. Kendileri, yolcularımızın hiçbirinde yolda dahil olmak üzere hastalık belirtisinin olmadığını, tüm vatandaşlarımızın ve dost ülke vatandaşlarının sağlıklı olduğunu ifade ettiler. Ayrıca askeri pilot arkadaşımızla da görüştüm. Pilotların da bu süreçte sorun yaşamadıklarını, sağlıklı olduklarını ifade ettiler."

Bakan Koca, her yolcuyu bir odada 14 günlük zaman diliminde takiplerini yapmayı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda planladıklarını kaydederek, "İlk günden itibaren numuneleri alındı. Her 3 günde bir numune tekrarları yapıldı. Bütün hizmetlerin tek kullanımlık malzemelerle yapılması ve bütün atıkların tıbbi atık olarak değerlendirilmesi planlandı. Burada hizmet verecek bütün sağlık personelimiz için de tedbirler alınmış oldu" dedi.

'ÇAPA'DAKİ ÇİNLİNİN SONUCU NEGATİF'

Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü ciddi durum ilan etmeden önce ülke olarak bütün tedbirleri erken dönemde aldıklarını ifade ederek, "Olaya ilk günden itibaren ciddiyetle yaklaştığımızın altını çizmek işitiyorum. Bugüne kadar koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı. En son İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden numune alınan 6 yaşındaki Çinli vatandaşın da bugün çıkan sonucu negatif oldu. Bu süreci, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bundan sonra da paylaşmaya devam ediyor olacağız. Bu süreçte Bakanlık olarak Bilim Kurulu'nun önerileri ve aldığımız tedbirleri ve bizim duyuru ve önerilerimize kulak asılmasını, onun dışındaki yer yer yanlış olabilecek bilgilendirmelere itibar edilmemesini özellikle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Çin'den tahliye operasyonunun gerçekleşmesi için talimat veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en başından beri süreci anbean takip ettiğinin altını çizen Bakan Koca, ayrıca Dışişleri ile Milli Savunma Bakanlıklarına da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ambulansların hastaneye gelmesi

Haber: ANKARA,

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