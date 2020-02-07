DHA YURT BÜLTENİ - 16

Mehmet Laçin , evlat nöbetini İzmir 'de sürdürüyor

HDP tarafından kandırılarak kızı Gamze Laçin'in dağa kaçırıldığını söyleyen Mehmet Laçin, Diyarbakır 'daki HDP İl Binası önünde katıldığı evlat nöbetini, ameliyat olmak için geldiği İzmir'de sürdürdü. Laçin, "Çocuklarımız bulunana kadar mücadelemiz sürecektir. HDP'nin gözü var ama görmüyor, kulağı var ama duymuyor çünkü işlerine gelmiyor" dedi.

Diyarbakır'da başlatılan evlat nöbetine katılan, ancak bypass ameliyatı olmak üzere ikamet ettiği adres olan İzmir'e gelen Mehmet Laçin, evlat nöbetini HDP İzmir İl Binası önünde sürdürdü. Kızı Gamze Laçin'in, Kocaeli'den önce İstanbul'a geçtiğini ve buradaki HDP binasında eğitim aldığını, ardından Diyarbakır HDP İl Binası'na gittiğini, son olarak 2011 yılında burada kızının aklının çelindiğini ve dağa çıkartıldığını aktaran Mehmet Laçin, "HDP'nin gözü var ama görmüyor, kulağı var ama duymuyor çünkü işlerine gelmiyor. Çünkü bunların amacı siyaset yapmak değil. Bu çocukları HDP'nin götürdüğünü kendileri de biliyor. Çocuklarımıza kavuşmamızın en kolay yolu onlarda, ama onların işine gelmiyor bize vermek. Ha, gönüllüler var, ben de biliyorum. Diyorum ki o gönüllüleri al başına çal. Ama bizim evlatlarımızı geri ver. Ben ne hayallerle büyüttüm kızımı, ben evladımı siz alın dağa çıkarın diye yetiştirmedim. Bu neyin davasıdır, neyin eksikliğini çekiyoruz. Ben bir karar aldım, azimliyim. HDP'nin elimizden aldığı gençlerin hepsini alacağız" dedi.

'KIZIMI GERİ ALACAĞIM'

Laçin, eski eşinin ve onun kardeşlerinin HDP'ye destek vermesinden ötürü aralarının bozulduğunu belirterek, "Kızımın dayısı HDP üyesi olduğu için eşimin ailesinin evime gelmesine izin vermiyordum. Bu yüzden bir süre sonra bu nedenlerden dolayı eşimle aram bozulmuştu. Eski eşimin abisi de gelip hem eski eşimi hem de kızımı Kocaeli'ye, kendi yanına götürmüştü. Sene 2008 ya da 2009'da kızım İstanbul'a gitti ve burada HDP binasında eğitim aldı, ardından da Diyarbakır'a gitti. Buradaki HDP İl Binası'nda kafası çelindi ve 2011 yılında da dağa çıkartıldı. Ben bu eylemlerimi sürdürüp kızımı geri alacağım" dedi.

Laçin İzmir'de olduğu süre içinde nöbete devam edeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mehmet Laçin ile röp.

-Mehmet Laçin'den detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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3 kardeş, kerpiç evde çıkan yangında can verdi (3)

3 KARDEŞ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangında yaşamını yitiren 3 kardeşin cenazesi, Yalvaç Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından belediye cenaze araçları ile alındı. Cenazeler ilk olarak Salur Mahallesi'nde bulunan yakınlarının evine getirildi. Hastanede tedavisi devam eden anne Cemile Altınbaş da ambulansla eve getirilerek çocuklarına veda etti. "Yavrularım sizi kefenlere mi saracaktım" diye feryat eden Altınbaş, daha sonra hastaneye geri götürüldü. Baba Süleyman Altınbaş ise yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Burada yapılan duanın ardından 'helallik' alındı ve cenazeler mahalle mezarlığına getirildi.

Mezarlık dışında hazırlanan yere yan yana konulan 3 cenaze için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. İlçe Müftüsü Tahsin Ekim tarafından kıldırılan cenaze namazı sonra 3 kardeş, yan yana toprağa verildi. Cenaze törenine, soğuk havaya rağmen yüzlerce Yalvaçlı katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenazeler köy meydanındayken görüntü

-Annenin feryadı

-Cenazelerin mezarlığa getirilişi

-Babadan görüntü

Cenaze namazı kılınması

-Ölen çocukların babasının teyzesi açıklaması

-Detaylar

Haber: Nurettin ARKAN- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/YALVAÇ,

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Burdur- Antalya karayolu trafiğe kapandı

BURDUR'da sabah saatlerinden bu yana devam eden kar yağışı nedeniyle Burdur- Antalya karayolu trafiğe kapandı.

Sabah saatlerinden bu yana devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Burdur-Antalya karayolu Kurna rampaları, Antalya'ya gidiş ve geliş iki yönlü olarak trafiğe kapandı. Yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri ve trafik ekipleri yolu trafiğe açabilmek için yoğun çaba harcıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Karayolunda bekleyen araçlar

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

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Eşine kızıp dereye atladı

ZONGULDAK'ta, eşiyle tartışan Afganistan uyruklu Fatima A.(20), dereye atladı. Vatandaşlar tarafından dereden çıkarılan Fatima A., hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında yaşandı. Afganistan uyruklu Fatima A., adı öğrenilemeyen eşiyle tartışırken sinir krizi geçirmeye başladı. Bu sırada, limana akan dereye atladı. Çevredekiler tarafından dereden çıkartılan Fatima A., olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Fatime A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kadının sedye ile taşınması

-Ambulansa konulması

-Kocasının ambulansa binmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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CHP'li başkanlar Adana'da buluştu (2)

AFETLERDE ALINACAK TEDBİRLER KONUŞULDU

Çalıştayın ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen büyükşehir belediye başkanları, değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, olası afetlerde alınacak tedbirler ve hızlı müdahale konularında Nisan ayında toplantı düzenleyeceklerini ve sonuç bildigesini paylaşacaklarını söyledi. Karalar, fayların 11 büyükşehir belediyesi olarak fayların üzerinde inşaat yapılmaması, kaçak ve ruhsata uygun olmayan yapılarla daha ciddi mücadeleyle ilgili kararların alınacağını kaydetti.

'ULAŞIM KONUSUNDA ORTAK HAREKET EDECEĞİZ'

Türkiye'nin ciddi bir göç sorunu yaşadığını ve olası bir göç dalgasında sığınmacılar konusunda alınması gereken tedbirlerin oluşturulması için rapor hazırlama görevinin Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne verildiğini belirten Karalar, "Göç konusunda kalıcı ve etkili bir göç politikası oluşturulmasını öneriyoruz. Bu konuda önümüzdeki Nisan ayında yapacağımız çalışmaların detaylarını paylaşacağız. Büyükşehir belediyeleri olarak yapılan ve yapılacak yatırımlarda başta raylı sistemler olmak üzere ulaşım konusunda ortak hareket etme kararı aldık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adana büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar açıklaması

-Genel ve detaylar

Haber: Ruşen Anıl ATAR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği liseli kızını öldürdü (2)

ÇANKIRI'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'nın Çubuk ilçesinde babası Harun Yıldız tarafından tabancayla vurularak öldürülen lise öğrencisi Şeyma Yıldız'ın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, memleketi Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesine getirildi. Yıldız için, Kayılar Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Törene Yaylakent Belde Belediye Başkanı Kadir Dede, ailesi, yakınları, okul arkadaşları ve belde sakinleri katıldı. Şeyma Yıldız'ın cenazesi, ikindinin ardından kılınan cenaze namazından sonra mezarlığa götürülmek üzere cenaze aracına konuldu. Bu esnada acılı anne Emine Yıldız, kızının tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Şeyma Yıldız'ın cenazesi daha sonra belde mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenaze namazından görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI,

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Diyarbakır'da kuzenlere silahlı saldırı: 1 yaralı

DİYARBAKIR'da, aynı aileden 10 kişi, husumetli oldukları 2 kuzenine sokak ortasında ateş açtı. Kuzenlerden 1'i ağır yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. Parmak ailesi mensubu 10 kişi, husumetli oldukları 2 kuzenin bulunduğu yere gelerek, silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında kuzenlerden H.P., vücuda isabet eden kurşunlarla yaralanırken, diğer kuzen yakınları tarafından korunarak, yara almadan kurtuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan H.P., ardından hastane kaldırıldı. Tedaviye alınan H.P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen bazı kişileri gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Olay yeri inceleme ekipleri

Güvenlik önlemleri

Olay yerine gelen ambulanslar

Olay yeri izleyen kalabalık

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamara: Nurettin FİDANCAN-Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

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Tunceli-Erzincan karayoluna kaya parçaları düştü

TUNCELİ-Erzincan karayoluna düşen kaya parçaları, ekipler tarafından kaldırıldı.

Tunceli-Erzincan karayolunun 38'inci kilometresinde karayolunun kenarındaki tepeden kopan kaya parçaları yola düştü. Kaya parçalarının yola düştüğü noktada o sırada araç geçmemesi olası facia önlendi. Sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen karayolları ekipleri, iş makinesiyle kaya parçalarının yoldan kaldırmasıyla trafik akışı tekrar sağlanmaya başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Karayoluna düşen kaya parçaları

Yoldan görüntü

Karayollarına ait iş makinelerinin kayaları temizlemesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,