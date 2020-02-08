DHA YURT BÜLTENİ - 16

Bakan Pekcan: Esnafımıza 50 bin TL faizsiz 5 yıl geri ödemeli kredi

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, depremden etkilenen esnafa kredi vereceklerini belirterek, "Depremden zarar görmüş esnafımızın kredi borçlarıyla ilgili diğer esnafımıza da 50 bin TL faizsiz 5 yıl geri ödemeli kredi vereceğiz. Bunu da pazartesi gününden itibaren devreye alıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 6.8'lik depremin merkezi üssü Elazığ'daki temaslarının ardından depremin etkilendiği Malatya'ya gelerek, Malatya Valiliği'nde kurulan Kriz Merkezi'nde toplantı düzenledi. Toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Pekcan, şöyle konuştu:

"Özellikle Sağlık Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, İçişleri Bakanımız 24 saat görev başında kaldılar. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı, biz biraz daha ticarete yönelik adımların atılabileceği bir dönemde gelelim diye planladık. Bu doğrultuda da Malatya'da iş dünyamızın temsilcileriyle bir araya geldik. Burada da hem esnafımıza hem ticaret odamızla bir araya geleceğiz, istişare yapacağız. Kendilerinin bizden beklentilerini taleplerini dinleyeceğiz. İnşallah bu günleri de devlet ve millet olarak el ele el birliğiyle güç birliğiyle atlatacağız. Esnafımıza, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) üzerinden kredi kullanmış esnafımıza bir yıl süreyle anapara ve faiz ödeme desteği verdik. Onun dışında da bunlar sadece hasarla zarar görmüş depremden zarar görmüş esnafımızın kredi borçlarıyla ilgili diğer esnafımıza da 50 bin TL faizsiz 5 yıl geri ödemeli kredi vereceğiz. Bunu da pazartesi gününden itibaren devreye alıyoruz. İsterlerse Halkbank üzerinden isterlerse TESKOMB üzerinden bu kredileri kullanabilirler. Hepimize tekrar geçmiş olsun. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabi hem çığdan hem depremden, hem İdlib'den, hem uçak kazası üst üste geldi, inşallah bunlar son olur. Allah devletimizi ve milletimizi afetlerden kazalardan korusun."

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Bakan Pekcan, Esnaf Odası'na geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Valilik önü karşılama

Katılanlar

Bakan Ruhsar Pekcan'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Eşiyle tartışan kadın, otogarda tabancayla havaya ateş etti (2)

POLİS MEMURU O ANLARI ANLATTI

Çorum'da, şehir dışına gitmek için otogara gelen ve eşiyle tartıştıktan sonra tabancayla havaya ateş eden S.S. adlı kadını etkisiz hale getiren, 26 yıllık polis memuru Mehmet Kamburoğlu (46), o anları anlatı. Kamburoğlu, "Yanımda bulunan arkadaşımla birlikte bir bayan çığlığı duyduk, çığlığın geldiği yöne gittik, bir erkek şahısla bir kadının kavga ettiğini gördük. Kavga eden iki kişiyi ayırdık, erkek şahsın üst aramasını yaptık, ben erkek şahsı diğer meslektaşıma teslim ettim. Zaman geçirmeden bayanın yanına gittim. Ancak, bayan yarı kriz halindeydi. Ben kendisine üzerimde üniforma olmasına rağmen polis olduğunu ve yardımcı olmak istediğimi söyledim. Onu rahatlatmak istedim. Fakat kendisi aniden çantadan bir silah çıkardı. Silahı havaya tuttu ben sakin olmasını istedim. Aramızda bir arbede yaşandı ve silah bir el ateş aldı. Dikkatlice silahı almam gerekiyordu ve etrafta insanlar zarar görmemesi gerekiyordu. Boğuşma sırasında ben silahı aldım ve diğer yanına gelen arkadaşıma verdim. Daha sonra diğer ekipler geldi ve gerekli işlemler yapıldıö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis memuru Mehmet Kamburoğlu yaşananları anlatması

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-/ÇORUM,

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2 kişinin bulunduğu iş makinesi ormanlık alana devrildi (1)

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, kar küreme çalışması yapan İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makinesi Toptepe mevkiinde devrildi. 2 işçinin bulunduğu iş makinesinin ormanlık alana devrilmesi üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ŞANLIURFA'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğlenden sonra Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezinde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 GN 9073 plakalı otomobille 27 HZ 637 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve araçta sıkışan Aziz Akdeniz ile Mehmet Aslan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumların iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kazaya karışan araçlar

Yaralıların ambullansa taşınması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA

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Kimi gökkuşağı altında balık avladı, kimi sahilde güneşlendi

MERSİN'de, 3 gündür etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilerken, bugün ortaya çıkan güneşli hava halkın soluğu sahilde almasına neden oldu. Silifke'de ortaya çıkan çifte gökkuşağı da unutulmaz anlar yaşattı.

Mersin ve ilçelerinde 3 gün önce etkili olan yağış bazı bölgelerde sele neden olurken, taşıma eğitim nedeni ile okula giden 5 öğrenci ve minibüs sürücüsü mahsur kalmıştı. 5 öğrenci ve minibüs sürücüsü ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılırken, Erdemli ilçesinde de dereler taşma riski ile karşı karşıya kaldı. Bugün ise öğlen saatlerinden sonra ortaya çıkan güneş nedeni ile halk kendini sokaklar, parklara ve sahile attı. Kimi yürürken kimi de oturup güneşlenmenin keyfini, kentin yüksek kesimlerine çıkanlar ise karın tadına çıkarttı.

Bu arada ise Silifke ilçesinde güneşin kendini göstermesinin yanı sıra gökkuşağı da çift olarak kendini gösterdi. Gökkuşağını görenler cep telefonlarına sarılıp fotoğraf ve görüntü çekerken bazı vatandaşlarda sahilde güneşle birlikte çiseleyen yağmur altında balık tutmayı ihmal etmedi.

Bu arada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kent genelinde pazartesi gününe kadar hava sıcaklığı 7 ile 12 derece arasında değişeceği bildirdi. Meteoroloji yetkilileri çiftçileri de dona karşı uyararak gerekli önlemlerin almalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Drone ile çekilen sahil görüntüsü

-Sahilde oturanlar

-Yürüyen kızlar

-Kızlarla röp

-Ağaç altında oturanlar

-Kayalıkta oturanlar

-Bir gençle röp

-Sahilde yürüyen kalabalık

-Bir kişi ile röp

-Kayalıklara vuran dalga

-Bir çocuk ile röp

-Silifke'de ortaya çıkan çifte gökkuşağı

-Gökkuşağı altında balık ağlayanlar

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Atike CEYLAN KAÇAR/MERSİN,

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