DHA YURT BÜLTENİ - 16

Van , 2 dakika arayla meydana gelen depremlerle sarsıldı

VAN'ın Tuşba ilçesinde, 2 dakika arayla Richter ölçeğine göre 4.1 ve 3.7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Van ve Hakkari'den de hissedilen depremler kısa süreli endişe yarattı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 23.16'da merkez üssü Tuşba ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından saat 23.18'de büyüklüğü 3.7 olan ikinci bir sarsıntı daha meydana geldi.

İlk deprem yerin 10.14 kilometre, ikincisi ise 7.77 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise ilk depremin büyüklüğünü 4.0 olarak, ikincisinin ise büyüklüğünü de 3.4 olarak duyurdu.

Haber: VAN,

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Karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü

ADANA'da, soba kömürünü mangalda yakıp, odada ısınmaya çalıştırken karbonmonoksit gazından zehirlenen Arif Karataş (49), hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi 84106 Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Ağabeyi Rıdvan Karataş (51) ile birlikte oturan Arif Karataş, iddiaya göre soba kömürünü mangala koyup, evin arka bahçesinde yaktıktan sonra odaya getirdi. Bir şeyler almak için bakkala giden Rıdvan Karataş, eve döndüğünde kardeşini hareketsiz yatarken bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Arif Karataş'ın öldüğü belirlendi. Öte yandan polisin evde yaptığı ilk incelemede Karataş'ın karbonmoksitten zehirlenerek öldüğü saptandı. Cesedi Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılan Karataş'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Apartanın dış görüntüsü

Evin penceresi

Evin içindeki sobadan görüntü

Evin içindeki kömür çuvallarından görüntüW

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Yolda kalan arkadaşına yardım ederken kamyonetin altında kaldılar: 1 ölü, 4 yaralı

BURSA'da aynı firmada çalışan ve yolda kalan arkadaşının kullandığı komyonetin lastiğini değiştiren Ömer Başer (30), arkadan çarpan bir başka kamyonetin altında kalarak hayatını kaybedetti. Kazada 4 kişi de yaralandı.

Kaza, geç saatlerde Gebze-Orhangazi-İzmir Otobanı Dereçavuş mevkiinde meydana geldi. Ahmet Öztürk idaresindeki 16 KAS 32 plakalı kamyonet seyir halindeyken lastiği patladı. Sürücü Öztürk, kamyoneti güvenlik şeridine park ederek, işyerinden yardım istedi. Bunun üzerine firma çalışanları Ömer Başer, Kübra Yıldız (30), Fırat Yoldaş (23) ve Cafer Aral (23), sürücü Murat Arpacı yönetimindeki 34 AIU 319 plakalı otomobille olay yerine geldi.

İKİ KAMYONET ARASINDA EZİLDİ

Firma çalışanları yolda kalan kamyonetin lastiğini değiştirirken, Ahmet Ş. yönetimindeki 16 JFP 23 plakalı kamyonet, emniyet şeridinde duran kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Murat Arpacı, Kübra Yıldız ve Fırat Yoldaş yaralanırken, Ömer Başer ve Cafer Aral iki kamyonetin arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle Başer ve Aral, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ömer Başer'in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Cafer Aral'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde önlemleri alırken, kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya sebep olan kamyonet sürücüsü Ahmet Ş. gözaltına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Kaza yapan araçlardan grüntüler

-Polis ekiplerinden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Ehliyetsiz sürücü, kovalama sonucu yakalandı

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, 5 kilometre süren kovalama sonucunda yakalandı. Otomobildeki 5 kişi gözaltına alınırken, araç sürücüsü Baran S.'nin ehliyetsiz olduğu, bu yüzden kaçtığı belirlendi.

Gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Tekel Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 01 ADR 870 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Tekel Caddesi'nden ara sokaklara girip, D-400 Caddesi'ne çıkan otomobil, daha sonra Merkez Otogar'ın arka sokağına geçip, kaçmayı sürdürdü. Ara sokaklarda peşine polis ekiplerini takıp, kaçan otomobil sürücüsü, daha sonra Kıyıboyu Caddesi'ne geçti. Kaçış sırasında kaldırıma çarpan ve arka lastiği patlayan otomobil, Öğretmenler Bulvarı ile Kıyıboyu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta durduruldu. Otomobildeki 5 kişiyi araçtan indirip, arama yapan ekipler, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Otomobil sürücüsü Baran S.'nin ehliyetsiz olduğunu belirleyen ekipler, para cezası uyguladı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki 4 kişi, ifadeleri alınmak üzere Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Yakalanan otomobilden görüntü

-Polislerden görüntü

-Polis araçlarından görüntü

-Gözaltına alınan 5 kişiden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,