DHA YURT BÜLTENİ - 16

'Yorgun mermi' cinayeti sanığı: Böyle olacağını bilsem kendi ayağıma sıkardım

BURSA'da, tabancayla vurulan çay bahçesinde oturan Milayim Hastürk'ün (47) ölümüne, Eren Barış Yüksel'in (17) de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Ozan Keskin'in (25), yargılanmasına devam edildi. Keskin, "Çok üzgünüm. Ben böyle bir olay olacağını bilsem kesinlikle havaya silah sıkmazdım, kendi ayağıma sıkardım" dedi. Mahkeme Keskin'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay, geçen yıl haziran ayında, Osmangazi'ye bağlı Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla çay bahçesinde, eşi ve oğlunu bekleyen Milayim Hastürk'ün sırtına, mermi isabet etti. Ağır yaralanan Hastürk, Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Milayim Hastürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında, aynı dakikalarda Heykel Atatürk Caddesi'nde yürüyen Eren Barış Yüksel'in de bacağına isabet eden mermiyle yaralandığını belirledi. Polis, 2 olay yeri arasındaki mesafenin kısa oluşunu ve aynı çaptaki 2 merminin belli uzaklıktan sonra yavaşlayan 'yorgun mermi' olmasını dikkate alarak, araştırmasını genişletti. 300 şüpheliyi sorgulayan ekipler, 108 güvenlik kamerasının görüntüsünü inceledi. 2 olay yerinde de lazer teknolojisiyle açı çalışması yapan ekipler, silahın ateşlendiği yerin, 1 kilometre uzaklıktaki Mollaarap Mahallesi olduğunu ortaya çıkardı. Polis, mahallede de lazer teknolojisi kullanarak, atış yapılan evin, Ozan Keskin'e ait olduğunu belirledi. Bu bölgede boş kovanlar bulan polis, parmak izi karşılaştırması ile tabancayı ateşleyenin Ozan Keskin olduğunu saptadı. Gözaltına alınan Keskin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

'BÖYLE OLACAĞINI BİLSEM HAVAYA DEĞİL, AYAĞIMA SIKARDIM'

Hakkında 'kasten öldürme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'yaralama' suçlarından ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Ozan Keskin'in, Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Ozan Keskin, avukatı Engin Kara ve müştekiler ile yakınları katıldı. Önceki duruşmadaki savunmasını tekrarlayan Keskin, "Böyle bir olay olduğu için çok üzgünüm. Ben böyle bir olay olacağını bilsem kesinlikle havaya silah sıkmazdım, kendi ayağıma sıkardım. Çok üzgünüm, söyleyeceklerim bundan ibaret" dedi.

'SIRTINA BAKTIĞIMIZDA UFAK BİR DELİK VARDI'

Milayim Hastürk'ün sırtına kurşun isabet ettiği sırada yanında bulunan Rıfat Şut da duruşmaya katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Şut, "Olay tarihinde Milayim, ben, Sabit ve Ramazan oturuyorduk. Muhabbet ederken bir ses geldi. Milayim hemen ayağa kalktı, 'Bir şey oluyor, bir şey çarptı' dedi. Kalkıp arkasına baktığımda sağ arkada ufak bir delik vardı. Peçeteyi tampon yaptım, bir iki dakika geçtikten sonra öksürmeye başladı. Ağzından kan geldi ve yüzükoyun masaya yatırdık. Daha sonra ambulans geldi, alıp götürdü. Benim bilgim bundan ibarettir" diye konuştu.

Mahkeme, Ozan Keskin'in silahı ateşlediği sırada yanında bulunan kız arkadaşı Sevcan Ç.'nin ifadesinin alınması için duruşmaya zorla getirilmesine, sanık avukatının olay yerinde keşif yapılması talebinin reddine ve Keskin'in tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,

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Kablo hırsızlığı internet kesilince ortaya çıktı

ADIYAMAN'da, mahallede yaşanan internet kesintisini onarmak için bölgeye giden bakım ekipleri, internet kablolarının kesilip, çalındığını belirledi. İhbar üzerine soruşturma başlatan polis, kabloları çaldığı belirlenen 6 çocuğu gözaltına aldı.

Olay, öğlenden sonra, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Paşa Caddesi'ndeki birçok aboneden internetin kesildiği şikayeti üzerine firma yetkilileri bölgeye bakım ekibi yolladı. Ekipler yaptıkları kontrollerde piyasa değeri yaklaşık 7 bin TL olan internet kablolarının kesilip, çalındığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis yaptığı çalışmalarda kabloları, hareketlerinden şüphelendikleri 6 çocuğun çaldığını tespit etti. Polisten kaçmaya çalışan çocuklar yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Çalınan kablolar

-Polis ekiplerinin kovalamacası

-Polis ekiplerinin şüphelileri yakalaması

-Polis ekiplerinin şüphelileri araca bindirmesi

-Şüphelilerin polis merkezine götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN

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Kanalizasyon çukuruna düşen işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, hükümet konağı inşaatında çalışırken 5 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşen inşaat işçici Durmuş Dayan (19), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Seydikemer Hükümet Konağı inşaatında meydana geldi. İnşaat işçisi Durmuş Dayan, hükümet konağı için açılan 5 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna bir anlık dalgınlıkla düştü. Yardım istenmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla çukura inen ekipler, Dayan'a müdahale etti. Sedyeye alınan Dayan, halat yardımıyla çukurdan çıkarıldı. Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan Dayan'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sedyeye bağlanan işçinin halatla çukurdan çıkarılması

-Sedyedeki işçinin ambulansa taşınmasından görüntü

Haber- Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

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Balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı

KAYSERİ'de 5'inci kattaki evinin balkonunda intihara kalkışan inşaat bekçisi Saadettin K. (55) eşinin kendisini tutmaya çalışmasına rağmen aşağıya düşerek yaşamını yitirdi.

İnşaat bekçisi Saadettin K, öğle saatlerinde Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan apartmanın 5'inci katındaki evinde balkona çıkarak bilinmeyen bir nedenle intihara kalkıştı. Durumu fark eden Ayşe K, son anda balkona koşarak eşini aşağıya sarktığı sırada yakaladı. Ayşe K, eşini bir süre tutmaya çalıştı. Bu sırada çiftin komşuları da aşağıda battaniye açtı. Ayşe K.'nin kollarından tutmaya çalıştığı Saadettin K., kısa süre sonra ceketinden sıyrılarak boşluğa düştü. Alt kat balkon demirlerine çarparak battaniyenin üzerine düşen Saadettin K., ağır yaralandı. Saadettin K., haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşinin ceketi elinde kalan ve sinir krizi geçiren Ayşe K. da hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Saadettin K, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

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Taksitli alışverişte faiz mağdurlarına destek için dernek kurdular

PEŞİN parası olmayan veya kredi kartı kullanmak istemeyen vatandaşlar taksitli satış mağazalarından alışveriş yapıyor. Ancak borcunu ödeyemeyip icra takibine uğradığında, uygulanacak tüketici faizi yüzde 9-18 arasında olması gerekirken vatandaşlar yüzde 72 ile 180 arasında değişen yüksek faiz oranlarıyla karşılaşıyor. İzmir'de 3 ay önce kurulan Faiz Mağdurları Derneği maaşlarına, hatta evlerine haciz gelen vatandaşlara bu mağduriyetle baş edebilmeleri için yol gösteriyor.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İzmir'de de birçok mağaza taksitli satış yapıyor. Peşin parası olmayan veya kredi kartı kullanmak istemeyen bazı vatandaşlar, bu mağazalardan alışveriş yaptıktan sonra kabus yaşıyor. Mağazaların borçların gecikmesi nedeniyle koyduğu, yüzde 72 ile 180 arasında değişen, hatta 204'e kadar çıkan faiz oranları, vatandaşı mağdur ediyor. Vatandaşlar, bir anda evlerine gelen tebligatla maaşlarına haciz geldiğini, hatta evlerinin icralık olduğunu öğreniyor. İzmir'de yaklaşık 3 ay önce kurulan Faiz Mağdurları Derneği, bu sıkıntıları yaşayan kişilere ücretsiz yardım sunuyor. Derneğe gelen mağdurların, faizler nedeniyle eşleri ile boşanma aşamasına gelmeleri, anne babalarıyla aralarının bozulması gibi farklı hikayeleri var. Hukuk yoluyla bu soruna bir 'dur' demek istediklerini söyleyen dernek başkanı Aydın Yıldırım, "Taksitli alışveriş yaparken sözleşmeleri mutlaka okumalılar, e-devletten borçlarını sürekli kontrol etmeliler. Eğer icralık oldularsa, tebligatları okusunlar ve 7 gün içinde itiraz etsinler. Yasal faizleri işletilsin. Okumaz ve itiraz etmezlerse mağazalar kendi bildiklerini okuyarak, yüksek faizlerle kişiyi zor durumda bırakacaklardır. Mağazaların bu mağduriyeti yaşatmaması adına bir çalışma yapılabilir. Hükümet ve gerekli merciiler bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları yapacaklarını umuyoruz" dedi.

MAĞDURLARA ÜCRETSİZ DESTEK

Yaklaşık 3 ay önce derneği kurduklarını anlatan Faiz Mağdurları Derneği Başkanı Aydın Yıldırım, "Bizler de mağdurduk ve mağduriyetimiz bir şekilde giderildi. Bizim gibi faiz mağduru olan vatandaşların nasıl çözüme ulaşacağını araştırdık. Daha fazla kitleye ulaşmaya çalıştık. Kredi kartı olmayan, dar gelirli vatandaşın alışveriş yapmış olduğu bazı mağazalar var. Bu vatandaşlar bir süre sonra ödeme güçlüğü çekiyor. Mağazalar kişiye icra yoluyla takip başlatıyor, akabinde de taksit oranları yüzde 100'lere 200'lere kadar yükseliyor. Biz buna bir 'dur' demek istiyoruz. Vatandaşlar bizden ücretsiz olarak bilgi alabilirler" diye konuştu.

'DAVALARDAN HIZLI BİR ŞEKİLDE SONUÇ ALABİLİYORUZ'

Derneğin avukatlarından Hayrullah Çuhadaroğlu, bir müvekkilinin başına gelen olayı anlatarak, "Maddi durumu kötü olan bir müvekkilime ödeme emri gelmiş ve yıllardır ödediği halde borçlarını kapatamamıştı. En son hapis cezası için dava açıldı. Ben incelediğimde, borcu üç kat ödediklerini, dördüncü katı ödemek üzereyken taahhütte bulunduklarını gördüm. Fazla verdikleri paraları geri alabileceklerini, yüksek faiz uygulanan bir icra takibinde ödeme taahhüdünün geçersiz olduğunu söyledim. Hemen işlemlere başladık, davalarımızı açtık. Hem fazla ödenen paraları aldık hem de icra ceza mahkemesindeki davayı düşürdük. Hem hapisten hem borçtan kurtulmuş oldular, hem de ellerine para geçtiö dedi. Normalde icra takibinde tüketici faizinin yüzde 9 olduğunu, en fazla yüzde 18'e çıkabileceğini söyleyen Çuhadaroğlu, "Derneğe gelen mağdurlarla görüşmeye başladığımda gördüm ki yüzde 70-80 değil, yüzde 180, 204 faizli ödeme emirleri gördük. Vatandaşlar itiraz edecek kadar bilinçli tüketici değil. Avukata danışacak kadar ücret cebinde yok. Dernekle birlikte yardımcı olduğumuz mağdurlar fazla ödedikleri paraları geri alıp, haklarını savunabiliyorlar. Bu davalar kısa süreli, çok uğraştırmayacak davalar. Bu nedenle davalardan hızlı bir şekilde sonuç alabiliyoruz. Yüzde 9'un üzerinde bir icra faizi uygulandıysa vatandaşlar dava açarak haklarını alabilir, borçlarını sildirebilir veya olması gereken rakamlara indirebilir" dedi.

'MASRAFIMIZ 3 BİN TL İSE, 10 BİN TL BORÇ ÇIKARIYORLAR'

Kızı için çeyiz mağazasından yaptığı alışveriş nedeniyle mağduriyet yaşayan emekli Kemalettin Işıkdemir (64), "Kredi kartı kullanmadığımdan mağazadan taksit yaptırdım. Ödemelere başladık, kızım da işten çıkınca bana yardımcı olamadı. Bir ay geciktirmede hukuk bürolarına gidip ücretleri yükseltiyorlar. Eve gelen tebligatta faizli borç yazıyor. Neden bize telefon edilmiyor? Araştırılmıyor? Bizim masrafımız 3 bin TL ise, bir anda bakıyoruz 10 bin TL olmuş. Kızım işe gireli 1-2 ay oldu. İş yerindeki patronuna kızımın maaşına haciz geldiği bilgisi gelmiş. Maaşından taksitle her ay 500 TL kesilecekmiş. Bizim alışverişimizle ödenecek borç arasında 7-8 bin TL fark varö şeklinde konuştu. Daha sonra derneğe başvurduklarını aktaran Işıkdemir, "Tefeci gibi koyulan bu borçları mahkeme kararıyla geri aldıracağız umarım. Devlet büyüklerine sesleniyorum, biz çok mağdur durumdayız. Zaten bizim peşin paramız olsa peşin verip alırdık. Eşyayı satarken tüketiciye yağcılık yapıyorlar, önümüze 20 sayfalık bir evrak getiriyorlar, okuyacak zamanımız olmuyor. Lütfen bu konuya bir el atsınlar. Yuvalar yıkılıyor, intiharlar oluyor. Ben bile eşimden gizli yapmak zorunda kaldığım için ben de tükendim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Faiz Mağdurları Derneği'nden detay görüntüler

-Anons

-Dernek Başkanı Aydın Yıldırım ile röp.

-Avukat Hayrullah Çuhadaroğlu ile röp.

-Mağdur Kemalettin Işıkdemir ile röp.

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Hande NAYMAN/İZMİR,

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Yol verme kavgasında otobüs şoförünü darbetti (2)

DARP EDİLEN ŞOFÖR YAŞADIĞI ANLARI ANLATTI

Niğde'de otomobil sürücüsü A.E. tarafından trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada darp edilen özel halk otobüsü şoförü Mustafa Ergin, yaşadığı o anları DHA'ya anlattı. Otomobil sürücüsünün çift şeritli yolda kendisini aracıyla sıkıştırdığını belirten şoför Ergin, "Ben kendisini geçtim, çift şerit halinde Oscar Durağı'na vardık.Durağa yanaştım kapıları açtım yolcu indiriyorum. Bu arada sol cama geldi eliyle vurdu, küfürler etti. Ben açmadım camı, ondan sonra kapıya geldi. 'Nasıl araba sürüyorsun' diyerek küfürler yağdırdı, bana yumruk salladı. Yolcular müdahale etti. Ben ona sopa salladım. O anda benim elimden aldı, sonra yolcular girdi. Darp edildim. Sonra indik aşağıya o sırada polis geldi. Çevredekilerin ellerinden kurtuldu. Polisin yanında bir daha kavgaya tutuştuk. Orda da küfür etti bana. Polis memurlarıyla hastaneye gittik elimi sardılar. Rapor aldım. Şikayetçi oldumö dedi.

GÖRÜNTÜ-DÖKÜMÜ

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-Şoförün otobüsteki görüntüsü

-Darp izleri

-Şoförün olayı anlatması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI

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