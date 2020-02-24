DHA YURT BÜLTENİ - 16

İnşaat temeli kazısında toprak kaydı: 1 işçi yaralı (2)

BİNALAR MÜHÜRLENDİ

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir bina inşaatının temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu temelin yanında bulunan 2 binadaki 4 daire boşaltıldı. Bina sakinleri geceyi geçirmek için yakınlarının evlerine gitti. Hasar gören 2 bina zabıta ekiplerince mühürlendi. Binaların durumuna uzman ekip tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında karar verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toprak kayan bölgeye beton dökülmesi

-Hasar gören binaların görüntüleri

-Binaların kapısındaki mühürler

-Detay

Haber: Dinçer AKBİR - Kamera: Alişan KOYUNCU/DARICA(Kocaeli),

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Kıyıda bulunan yunuslar öldürüldü mü (2)

BALIKÇILAR İDDİALARA CEVAP VERDİ

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yunusların balıkçılar tarafından öldürüldüğü iddialarına balıkçılar cevap verdi. Balıkçı Ali Beyaz kendilerinin duyarlı olduğunu belirterek, "Balıkçılar bu konuda duyarlıdır ve doğaya saygılıdır. Balıkçılar balıkların korunması için ellerinden geleni yapmaktadır, çoğu zaman ağlara takılan balıkları da kurtararak denize salmaktadır. Bu gibi asılsız söylentilerle buradaki balıkçıları karalamak istiyorlar, ancak bunun sebebini maalesef bilmiyoruz. Yunuslar yıllardır ağlardaki balıkları yerler, ancak hiçbir zaman balıkları vuran biri olmadı. Zaten kayıklarda silah bulundurmak yasak. Eğer böyle bir şey olsa bizim haberimiz olur, bunu zaten insan olan biri yapmaz.ö dedi. Balıkçı Raşit Özden, "Yunusların ağları koparacağını çok düşünmüyorum açıkçası. Biz zaten balıkları elimizden geldiğince korumaya ve kollamaya çalışıyoruz zaten. Bizim balıkçılara bir zararı yoktur yunusların, bizde zarar vermeyiz onlara. Zaten bizim ağlarımız ölçülü, ufak balıkları tutmaz. Ufak gelince biz yunuslara atarız balıkları onlar yesin diye, kollarız onları.ö diye konuştu.

Balıkçı Şaban Özden ise, "Yunuslar balıkçıların dostudur, onların sıkıştırdığı balıkları tutarız biz. Yunuslarla bir sorunumuz yok. Bize zararı olmayan, aksine faydası olan bir hayvandır o. Balıkçılardan da bir zarar gelmez yunuslara.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Balıkçılarla röportaj

Haber: SAKARYA,

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Kahramanmaraş'ta banka şubesi kurşunlandı

KAHRAMANMARAŞ'ta bir banka şubesine, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş edildi. Müşterilerin de olduğu sırada yaşanan saldırıda, yaralanan olmazken, polis geniş çaplı inceleme başlattı.

İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde bulunan bir banka şubesine, saat 16.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş edildi. Kurşunun camdan içeri girdiği banka şubesinde yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Banka şubesi ile çevresinde inceleme yapan ekipler, saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Olay anında bankada bulunan müşterilerden Abdurrahman Yalçın, kırılan cam parçasının gözüne geldiğini belirterek, "Kredi kullanmak için içeride otururken, 'tak' diye bir ses geldi. Cam patladı. Cam parçası gözüme geldi" dedi.

Ali Su da bankada sıra beklediği anda olayın meydana geldiğini anlatarak, "Bir patlama sesi geldi. Dönüp baktığımızda kurşun deliği vardı Fakat nereden geldi, kimler tarafından atıldı göremedik. Herkes tedirgin oldu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,

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Karabük'te ahşap ev kül oldu

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, ahşap ev alev alev yanarak kül oldu.

Öğle saatlerinde, Yenice'ye bağlı Şenköy köyünde Mustafa Tavukçu'ya ait ahşap evde kimsenin bulunmadığı sırada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri evi saran alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, evden geriye enkaz yığını kaldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yanan evden görüntüler

Evden alevlerin yükselmesi

Söndürme çalışmaları

Haber: Yasin ALDEMİR/YENİCE(Karabük),

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Trafik güvenliğini tehlikeye sokup polise direnen sürücü kamerada

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, alkol uygulamasından kaçmaya çalışırken trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve polise direnen sürücü E.K. (39), gözaltına alındı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntelerine anbean yansıdı. Toplamda 4 bin 12 TL para cezası kesilen sürücü, tutuklandı.

Olay, pazar günü saat 00.00 sıralarında, Subaşı Mahallesi Çamlıca yolunda meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Büro Amirliği ekipleri, alkol uygulamasında biri otomobili durdurmak istedi. Ekipler yanına gittiği sırada, sürücü E.K. yönetimindeki 35 AKC 213 plakalı otomobille hızlanmaya çalıştı. Ancak polis memurunun kapıya tutunmasıyla sürücü otomobili durdurmak zorunda kaldı. Polise karşı çıkıp, trafik güvenliğini tehlikeye sokan E.K. otomobilden indirildi ve alkol uygulaması yapıldı. Yapılan kontrolde sürücünün 1.80 promil alkollü olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan E.K.'ye, 4 bin 12 TL para cezası kesildi. Ayrıca daha önce işlem uygulanan ehliyetinin el konulma süresi 2 yıl daha uzatılarak aracı trafikten men edildi.

Sürücünün trafik güvenliğini tehlikeyes okup, polise direndiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bir işyerinin güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU(Manisa),

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Mahkeme 50 bin liralık ağaç kesme cezasının 38 bin 400 lirasını iptal etti

KIRŞEHİR'de, Halil Karakeçeli'ye (28), lokantası önündeki kaldırımda bulunan 2 akasya ağacına dallarını kırarak zarar verdiği gerekçesiyle belediye tarafından verilen toplam 49 bin 728 lira para cezasının, 50 yaşındaki ağaç için verilen 38 bin 400 liralık kısmı, mahkemece iptal edildi.

Geçen yıl eylül ayında, Halil Karakeçeli'nin, Aşıkpaşa Mahallesi'nde bulunan lokantasının önündeki kaldırımda bulunan biri 50, diğeri 20 yaşındaki 2 akasya ağacına, dallarını kırarak zarar verdiği iddia edildi. Kırşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Karakeçeli'ye, 50 yaşındaki ağaç için 38 bin 400 TL, 20 yaşındaki ağaç için 11 bin 328 TL olmak üzere toplam 49 bin 728 TL para cezası kesti. Ceza, zabıta tarafından hazırlanan tutanak ile kayıt altına alınarak, belediye encümen toplantısında karara bağlandı. Lokantacı Karakeçeli de Kırşehir 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, cezalara itiraz etti.

'SADECE SUÇTAN YAPTIRIM UYGULANABİLİR'

Mahkeme, 50 yaşındaki ağaç için yapılan itirazı inceleyerek, 38 bin 400 TL'lik cezayı iptal etti. Kararda, eylemin hem kabahat hem de suç teşkil etmesi dolayısıyla, Kabahat Kanunu'nun15/3 maddesinde yer alan, "Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır" gerekçesi ile Karakeçeli hakkında Kabahat Kanuna göre verilen idari para cezasının iptaline karar verdi. Ayrıca, Karakeçeli hakkında, açılan kamu davasının devam ettiği belirtildi. 20 yaşındaki ağaç için verilen 11 bin 328 TL'lik cezanın itirazı ise, Nisan ayında karara bağlanacak.

'ADALET YERİNİ BULACAK'

Kendisine kesilen ceza tutarının çok yüksek olduğunu belirten Halil Karakeçeli, "İş yerindeki kapımızın önünde iki ağaç vardı. Rüzgardan dolayı dallar kırılmıştı. Biz de insanların üzerine düşmesin istedik. O iki ağacın sadece iki tane dalı kesildi. Birinci gün 38 bin 400 TL, ikinci gün 11 bin 328 TL ceza geldi. Cezamız var razıyım ama cezanın değeri bu kadar olmamalı. 400-500 TL ödeyebilirim ama bunun cezası 50 bin olmamalıydı. Para kazanmak o kadar kolay değil. 38 bin 400 TL olan ilk cezayı mahkeme iptal etti. Şu an ikinci cezadan çıkacak sonucu bekliyorum. Keşke bu duruma gelinmeseydi. Üzülüyorum. İnşallah adalet yerini bulacakö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ağaçtan görüntü

-İşyeri sahibi ile röportaj

-DHA Muhabiri Abdurrahman Dulkadir anons

-Genel detay

Haber-Kamera: Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,DHA