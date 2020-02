DHA YURT BÜLTENİ-16

Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısına koronavirüs sahra hastanesi kuruluyor

Türkiye'nin İran 'a açılan 3 kapısından biri olan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'na koronovirüs sahra hastanesi kuruluyor.

Koranavirüs nedeniyle İran'da yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir dizi tedbirler alınmaya başlandı. Gürbulak Gümrük Kapısı giriş ve çıkışlara kapatılırken, Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla da gümrük sahasının bulunduğu alana sahra hastanesi kuruluyor. Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı personeli ve sahra hastanelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait nakliye uçağı ile Ağrı'daki havalimanına getirilen malzemeler sabahan erken saatlerinde kamyonlarla Gümrük Kapısına taşındı. Malzemelerin gelmesi ile birilkte yoğun bir çalışma başlatılarak sahra hastanelerin kurumuna başlandı. Şu ana kadar 10 tane kurulan sahra hastanelerin yapımına devam ediliyor. Gürbulak Sınır Kapısı'na gelecek olan Türk vatandaşları, öncelikle bu hastanede kontrolden geçirilip gözetim altında tutulacak. Durumu şüpheli görülen hastaların ise, Erzurum'da yapımı tamamlanan ancak hizmete açılmayan Şehir Hastanesi'nde sevk edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Gürbulak sınır kapısından kurulan cadırlar

Haber-Kamera: Hümeyra PARDELİ/ Zafer KUMRU/ Selahattin KAÇURU/ DOĞUBAYAZIT (Ağrı), -

=======================================

Koronavirüs için tulum ürettiler, siparişlere yetişemiyorlar

TOKAT'ın Turhal ilçesinde bir tekstil fabrikası giysi üretimini durdurup Çin'de başlayıp Antarktika dışında tüm kıtalara yayılan koronavirüsten korunmak için medikal tulum üretimine başladı. Yoğun ilgi görünce, fabrika siparişleri yetiştirmekte zorlanmaya başladı.

Çin'de ortaya çıkan ve Antarktika dışında tüm kıtalara yayılan koronavirüs sebebiyle maske, önlük ve tutum gibi medikal ürünlerde talep patlaması yaşandı. Tokat'ın Turhal ilçesinde kaban, ceket ve pantolon üretimi yapılan bir tekstil fabrikası talebi karşılamak için tamamen tulum üretimi yapmaya başladı. Günde bin adet tulum üretimi yapan fabrika yaklaşık 1 milyonluk siparişi yetiştirmek için vardiya sayısını da arttırdı. Siparişi yetiştirmekte zorlanan fabrikada çalışan işçiler gece-gündüz tulum üretiyor. İşletme Genel Müdürü İsa Aktaş, 1994 yılından beli tekstil işinde olduğunu belirterek, "Firmamızda bir yıldır mont ve kaban işi yapıyorduk. Çin'de koronavirüs görülmesi nedeniyle ihtiyaçtan dolayı tulum üretmeye başladık. Burada sadece tulum üretimi yapıyoruz. Maske üretimini ise İstanbul'da yapıyoruz. Daha çok Çin'li müşterilerimiz vardı. Son günlerde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden talep var. Ürünlerin yüzde 75 Çin'e gönderiyoruz. Şimdi Türkiye'den de yoğun bir talep oldu. Çeşitli kurumlardan da talep var. Gece gündüz çalışıyoruz yetiştirmek için. İşçi sayımızda yüzde 100 artış yaptık. Çok yoğun bir talep var. Makine sayımızı da artırdık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Fabrikadan görüntüler

-Üretilen tulumların görüntüsü

-İşletme müdürünün açıklamaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TUHAL (Tokat),

=============================

HDP önündeki eylemde 177'nci gün, aile sayısı 100 oldu (3)

AİLE SAYI 100 OLDU

Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 1992 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaçırılan kardeşi Tuncay Oğuz (46) için Niğde'den gelen ablası Raife Taşdelen ile 100 oldu.

19 yaşındayken Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kardeşi Tuncay Oğuz için Niğde'den geldiğini söyleyen abla Raife Taşdelen, 27 yıldır kardeşinden bir haber alamadığını belirtti. Kardeşinin teslim olması için HDP önündeki eyleme katıldığını anlatan abla Taşdelen, "Nusaybin'e bağlı Tandır Köyü'nde kayboldu. Dedem orada oturuyordu. Onu görmeye gitti. Oradan kaçırıldı. Askerliğe gitmek için hazırlık yapıyordu. Kaybolduktan sonra babam soruşturdu, dağa götürüldüğünü öğrendi. Buraya çağrıda bulunmaya geldim. Gelsin yüce devletimize sığınsın, teslim olsun. Kavuşalım birbirimize. Ellerimiz birleşsin istiyorum. Zararın neresinden dönerse kardır. Babamı trafik kazasında kaybettik. Kardeşimi de kanserden kaybettik. Annem hasta olduğu için gelemedi. Annem benim buraya gelmemi istedi" dedi.

AİLELER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Evlat nöbeti tutan aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü unutmadı. Aileler, Erdoğan'ın doğum gününü üzerinde fotoğrafı olan pastayla kutladı.

2015 yılında, Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan polis memuru olan oğlu Vedat Kaya (28) için eşi Emine Kaya ile birlikte oturma eylemi yapan Şeyhmus Kaya, aileler adına yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sevdiklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın 66'ncı doğum gününü buradan bütün aileler olarak kutluyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Onu çok seviyoruz. Destekliyoruz. 2023 yılında Allah seni bir daha Cumhurbaşkanı yapsın" diye konuştu.

Pasta daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-HDP İl binası önünden detay

-Ailelerin oturma eyleminden görüntü

-Raife Taşdelen'in konuşması

-Ağabeyinin fotoğrafından detay

-Ailelerin pastayı getirmesi

-Pastadan detay

-Şeyhmus Kaya'nın konuşması

-Genel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

==================================

İzmir'de bulunan liseli 3 kız, 'macera' için evden kaçmış (2)

LİSELİ KIZLAR AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Isparta'daki evlerinden çıktıktan 5 gün sonra İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16) aileleri tarafından teslim alındı. Bugün öğle saatlerinde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen aileler, geceyi Buca'daki bir yetiştirme yurdunda geçiren kızlarının yanına geldi. Yurt görevlileriyle yapılan görüşmeden sonra kızlarını teslim alan aileler, Isparta'ya doğru yola çıkarken, basın mensuplarına açıklama yapmaktan da kaçındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yetiştirme yurdunun önünden görüntü

-Kızların bindirildiği araçlardan görüntü

-Ailelerin yetiştirme yurduna gelişlerinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Tolga TAHÇI - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

===================================

Bıçaklı gasp kamerada

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, annesinin emekli maaşını çeken 54 yaşındaki Dudu Başarıcı, gündüz vakti sokak ortasında bıçakla gasp edildi. Başarıcı'yı gasp ettiği o anların yakındaki bir evin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıkan Y.P., olayın ardından gittiği Antalya'dan dönüşte polisin durdurduğu otomobilde yanındaki iki arkadaşı ile yakalanıp, adliyeye sevk edildi.

Geçen 24 Şubat'ta öğle saatlerinde annesinin emekli maaşını bir banka şubesine ait ATM'den çeken Dudu Başarıcı (54), İlbade Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere yola çıktı. 175 Sokak'a geldiği sırada Başarıcı'nın önü yanına yaklaşan bıçaklı bir kişi tarafından kesilip, içinde 2 bin lira bulunan çantası gasp edildi. Şüpheli, koşarak olay yerinden kaçarken, yaşadığı şoku güçlükle üzerinden atan Başarıcı, durumu polise bildirip, şikayetçi oldu. Polis, Başarıcı'nın verdiği eşkalden yola çıkıp şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Yakındaki bir evin güvenlik kameraları tarafından olay anının anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerden şüphelinin 24 yaşındaki Y.P. olduğu belirlendi.

UYUŞTURUCUYLA YAKALANDILAR

Polis şüpheli Y.P.'nin olayın ardından arkadaşları Ş.G. (24) ve M.E. (40) ile Antalya'ya gittiği tespit etti. Şüpheli Y.P.'nin tekrar Denizli'ye döneceği bilgisine ulaşan polis, şehrin girişinde bulunan kontrol noktasında önlem aldı. Bugün sabah saatlerinde Y.P.'nin, içinde bulunduğu otomobil durdurulup, yanındaki 2 kişi arkadaşı ile gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 20 gram eroin ele geçirildi.

Polisteki işlemlerini ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------

-Bıçaklı gaspın güvenlik kamerası görüntüsü

-Şüpheli Y.P.'nin (Yunus Polat) görüntüsü

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmelerinden görüntü

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

======================

5 bin lira alacak için telefon ve otomobil gasbettiler

ANTALYA'da 5 bin lira alacaklı olduğunu öne sürdükleri rent a car firması sahibi A.B'nin cep telefonu ve otomobilini gasbeden U.Ç. (23) ve N.D. (40), polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, dün gece Muratpaşa İlçesi Konuksever Mahallesi'nde meydana geldi. Rent a car firması sahibi A.B'den 5 bin lira alacakları olduğunu iddia eden U.Ç. ve N.D., konuşmak için A.B.'yi çağırdı. Otomobil içinde bir süre konuşan taraflardan tabancasını çeken U.Ç., arkadaşı N.D. ile birlikte A.B.'nin otomobili ve cep telefonunu gasbetti. Olay sonrası U.Ç. ve N.D. kayıplara karışırken 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan A.B, gasbedildiği söyledi.

Şikayet üzerine harekete geçen Muratpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, U.Ç. ve N.D'yi iki farklı adreste yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir adet tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, polisteki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Şüphelilerin şubeden çıkışı

-Arabaya binmeleri

-Aracın hareket etmesi

-Suç önleme tabelasından görüntü

-Muratpaşa dış plan görüntü

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

========================

Aliağa'da TOKİ çekilişiyle ev sahibi oldular

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında, İzmir'in Aliağa ilçesinde yapılması planlanan 750 konut, kura ile belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında, Aliağa'da inşa edilecek 750 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. ENKA Spor Salonu'nu dolduran vatandaşlar, çekilen kurayı heyecanla takip etti. 525'i 2+1, 225'i 3+1 olarak yapılacak konuklara, toplam 30 bin 187 kişi başvuru yaptı. Şehit ailelerine yüzde 10, engellilere ise yüzde 5 öncelikli hak sahibi olma şansı sunuldu. Aliağa 1'inci Noteri huzurunda gerçekleşen kura çekimine katılan binlerce aile heyecan yaşarken, kuradan ismi çıkanlar mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------

Kazananların sevinci

Çekilişe gelenler

Genel ve Detay görnütü

Haber- Kamera: Bülent PINARBAŞI/ ALİAĞA (İzmir),