DHA YURT BÜLTENİ - 16

Üniversiteli Aleyna, gözyaşlarıyla toprağa verildi

TRABZON'un Yomra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Aleyna Şanlı (20), gözyaşları arasında toprağa verildi. Görgü tanıklarının son sözü 'anne' olduğu dediği Aleyna'nın annesi Victoria cenazede kızının tabutuna sarılarak, 'Keşke ben ölseydim' diye ağıt yakması yürekleri dağladı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Yomra ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Aleyna Şanlı'ya yolun karşısına geçmek isterken Mehmet K.'nın kullandığı 61 BK 095 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından Şanlı'nın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Görgü tanıkları genç kızın son sözlerinin 'anne' olduğunu belirtti.

'KEŞKE BEN ÖLSEYDİM'

Otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Aleyna Şanlı için Arsin ilçesi Işıklı Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye babası Şeref, annesi Victoria ile kardeşi Hamit Şanlı'nın yanı sıra vatandaşlar ve öğrenci arkadaşları katıldı. Görgü tanıklarının son sözü 'anne' olduğu dediği Aleyna'nın annesi Victoria Şanlı kızının tabutuna sarılarak, 'Keşke ben ölseydim' diye ağıt yaktı, gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Aleyna Şanlı'nın cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tabuta anne ve erkek kardeşin sarılarak göz yaşı dökmesi

-Ceneze ve kalabalıktan detay

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun omuzlarda taşınması

-Aleyna Şanlı'nın arkadaşlarından görüntüler

-Haber genel ve detay görüntüleri

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN - Selçuk BAŞAR/ TRABZON

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Okul servisiyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ADAPAZARI'nda, okul servisi ve otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Vatandaşlar hızlı gittiği için servis sürücüsüne saldırdı.

Kaza saat 16.15 Sıralarında, Adapazarı Şeker Mahallesi Dibektaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmet Orhangül idaresindeki 54 S 0615 plakalı okul servisi ile Ayşe Keleş idaresindeki 54 BS 957 otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil okul servisiyle elektrik direği arasında sıkışırken, otomobil sürücüsü Ayşe Keleş ve kızı araçta sıkıştı. Vatandaşlar anne ve kızını otomobilden çıkardı. Kaza nedeniyle okul servisinin içinde bulunan 3 çocuk ve servis sürücüsü Ahmet Orhangül yaralandı. Serviste büyük korku yaşayan çocuklar vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Çevredeki vatandaşlar, okul servisi sürücüsü Ahmet Orhangül'e hızlı araç kullandığı için tepki göstererek saldırdı. Polis ekipleri olayların büyümesine engel oldu. Kazada yaralanan 4'ü çocuk 6 kişi 112 Acil ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri detay

-Ambulansların gidişi

-Küçük kızın ambulans içinde ağlaması

-Görgü şahidinin kazayı anlatması

-Detay

HABER-KAMERA: Ramiz KAAN OKTAR-ADAPAZARI-SAKARYA-DHA

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Restoranın bacasında çıkan yangın korkuttu

ANTALYA'da, restoranın bacasında çıkan yangın korkuttu. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında iş merkezinde çalışanlardan bazıları dumandan etkilenirken, restoranda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranın bacasında çıktı. Bacadan alev yükseldiğini ve iş merkezini duman sardığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın işyerlerine sıçramadan söndürüldü. İş merkezinde dumandan etkilenen bazı çalışanlar dışarıya çıkartılırken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Binadan çıkan duman görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin çalışma görüntüsü

Yolun trafiğe kapanma görüntüsü

Dumandan etkilenen kadınlardan görüntü

İtfaiye ekibinin çatıda çalışma görüntüsü

Detaylar

HABER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Kazada yaralanan liseli Sude Naz, yaşam savaşını kaybetti (2)

LİSELİ SUDE NAZ, TOPRAĞA VERİLDİ

Samsun'da öğrenci servisinin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 2 öğrencinin öldüğü, 10 öğrencinin yaralandığı kazada ağır yaralanan ve yaklaşık 2,5 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Sude Naz Nezor (16) için Çarşamba ilçesine bağlı Dikbıyık Mahallesi'ndeki evinde helallik alındı. Sude Naz'ın cenazesi ardından İlkadım ilçesinde bulunan Büyük Cami'ye getirildi. Sude'nin annesi Gamze Şener kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. İkinci vakti kılınan cenaze namazına genç kızın ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı. Sude Naz, ailesi ve sınıf arkadaşlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'BİZİM ÜNİVERSİTE HAYALLERİMİZ VARDI'

Sude'nin okul arkadaşı Neslişah Şahin "Sude, çok iyi biriydi ve herkese yardım ederdi. Her zaman iyi düşünürdü, kötü söz bile söylemezdi. İlerde grafik tasarımcı olmak istiyordu. Bizim üniversite hayallerimiz vardı, hep birlikte aynı üniversiteye gidip, aynı evde kalmayı hayal ediyorduk. 76 gün sonra hayat mücadelesini kaybettiö dedi. Sude'nin anneannesi Nurten Sinecek de "Sude'mi benden aldılar, en ağır cezayı alsınlarö diyerek gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tabut başından detaylar

-Anneanne Nurten Sinecek'in ağıtlar yakması

-Okul arkadaşlarından detay

-Üvey babası Turgay Şener ile röportaj

-Sınıf arkadaşları Neslişah Şahin ve Gözde Geçer ile röportaj

-Cenaze namazından detaylar

-Sude Nezor'un fotoğrafı

Haber-Kamera: Zeynep Irmak Öcal-Hakan AKGÜN/SAMSUN,

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Kartopu oynarken vücudunda yanık oluşan çocuklardan Berat okula gidemiyor

AFYONKARAHİSAR'da, 10 Ocak'ta okul bahçesinde kartopu oynarken vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan 9 çocuktan 2'sinin ailesi, sorumluların bulunması için olayla ilgili şikayette bulundu. Çocuklardan Berat Sardoğan'ın annesi Medine Sardoğan, "Çocuğum ciddi bir olaya maruz kaldı. Vücudundaki yaraların iyileşme sürecinin uzun süreceği söylendi. Halen psikolojik ve fiziksel anlamda sıkıntılarımız devam ediyor. Bu nedenle Berat okula gidemiyor ve eğitimine devam edemiyor" dedi.

Afyonkarahisar'da, 10 Ocak'ta Şemşettin Karahisari Ortaokulu ve Atatürk İlkokulu'nun ortak kullanımında olan okul bahçesinde kartopu oynadıkları sırada vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 9 çocuk hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 9 çocuk arasında durumları ciddi olan Berat Sardoğan'a Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde, Mirzah Tunç Kösem'e ise Eskişehir'de deri nakli operasyonları gerçekleştirildi.

BERAT'IN KIYAFETLERİ YENİDEN İSTENDİ

Okul bahçesinde ve çocukların kıyafetleriyle doku örnekleri incelenmek üzere Ankara Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi'ne gönderilerek, araştırma sürecine başlandı. Yapılan araştırmalar sonucunda numunelerden elde edilen analizlerde alkali maddesi bulgusuna rastlandı ve raporlar Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettirildi. Konuyla ilgili soruşturma süreci devam ederken, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Berat Sardoğan'ın kıyafetlerinin tekrar incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi. Şu ana kadar 9 çocuktan 2'sinin ailesi, sorumluların bulunması için olayla ilgili şikayette bulundu.

'OKULA GİDEMİYOR'

Çocuklardan Berat Sardoğan'ın annesi Medine Sardoğan, "Çocuğum ciddi bir olaya maruz kaldı. Vücudundaki yaraların iyileşme sürecinin uzun süreceği söylendi. Halen psikolojik ve fiziksel anlamda sıkıntılarımız devam ediyor. Bu nedenle Berat okula gidemiyor ve eğitimine devam edemiyor. Berat'ın bu olaydan sonra eğitiminin yarıda kalmasını istemiyoruz. Yetkililerden Berat'ın evde eğitimine devam etmesi noktasında bir destekte bulunmalarını bekliyoruz" dedi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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Lisedeki deprem tatbikatında İdlib şehitleri unutulmadı

SİVAS'ta, Sivil Savunma ve Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, lisede deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat, gerçeği aratmazken, AFAD ekipleri, İdlib şehitleri için okul binasının penceresinden 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' pankartı açtı.

Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikata Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinden oluşan yaklaşık 70 kişi katıldı. Gerçeği aratmayan tatbikat senaryosuna göre, merkez üssü Altınyayla ilçesi Deliler fay hattında 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vali Ayhan da sınıfta öğrencilerle sohbeti sırasında depreme yakalandı. Ayhan ve öğrenciler, sıraların altına girerek, depremden korunmaya çalıştı. Deprem sonrası lisenin kalorifer dairesinden sızan doğal gaz sonucu patlama oldu ve binada oluşan hasar sonrası yangın çıktı. Bunun üzerine afet bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi, enkaz altında kalanları kurtarmak için ekipler, çaba harcadı. Yaralı kurtarılan afetzedeler, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere taşındı.

Başarılı geçen tatbikatın ardından AFAD ekipleri, İdlib şehitlerini de unutmayarak, okul binasının penceresinden 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' pankartı açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tatbikattan görüntüler

-Vali ve öğrencilerin görüntüsü

-Kurtarma çalışmalarından görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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Tokat protokolünden İdlib gazilerine ziyaret

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İdlib'de rejim tarafından gerçekleştirilen saldırılarda yaralanan Tokatlı 3 gaziyi ziyaret etti. Başkan Eroğlu, "Cephede Mehmetçiğimiz tüm dünya ile çarpışırken arkalarında büyük bir dua ordusu var" dedi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim tarafından gerçekleştirilen saldırılarda yaralanan Tokatlı Gaziler Uzman Çavuş Mustafa Atasoy, Uzman Çavuş Yasin Erciyas ile Uzman Çavuş Yılmaz Kuru tedavilerinin ardından memleketlerine gönderildi. Evlerinde tedavilerine devam eden 3 gaziyi AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Ak Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Gaziler ziyarette, yeniden cepheye dönmek istediklerini anlattı.

Gazilerin bu davranışının çok anlamlı ve duygulu olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Gazilerimizin her biri iyileşip cepheye gitmek istediklerini söylüyorlar. Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu gösteren cümleler. Türk Milleti'nin gücü buradan geliyor. Cephede Mehmetçiğimiz tüm dünya ile çarpışırken arkalarında büyük bir dua ordusu var. Hamdolsun milletimiz çok aziz bir millet. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin, devletimizin ve yiğit askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Ziyaretten görnütüler

-Konuşmalar

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,