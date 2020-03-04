DHA YURT BÜLTENİ - 16

Şehit Uzman Çavuş Tuncer'in cenazesi, Trabzon 'da (2)

10 BİN KİŞİ UĞURLADI

Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer (27), için ikindi vakti Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Emniyet Müdürü Metin Alper ile şehidin babası Oktay Tuncer, silah arkadaşları ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı. İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Şehit Kadir Tuncer'in cenazesi Değirmendere Mahallesindeki Sülüklü Şehitliği'nde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenaze detayları

-Namazın kılınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Tolğa SAĞLAM TRABZON-DHA

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Sınıra göçmen akınında 6'ncı gün; Yunan güvenlik güçleri ateş açtı (3)

ÇOCUKLAR OYUN OYNUYOR

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen göçmenlere Yunanlı güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 1 kişi öldü, 5 kişide yaralandı. Günlerdir bölgede bulunan ve geceleri ateş yakarak ısınmaya çalışan göçmenlerin olumsuz şartlarından en fazla çocuklar etkileniyor. Bugünde yaşanan olaylarından ardından bir grup çocuk, yaşanan tüm olumsuzluklara aldırış etmeden oyunlar oynadı. El ele tutuşan göçmen çocuklar Arapça söyledikleri şarkılarla, ebe oyunları oynarken etrafa saçtıkları gülücüklerle dikkat çekti.

Oyun oynayan göçmen çocuklardan erkekler asker, kızlar ise doktor olmak istiyorlar. Oyun oynayan Afganistanlı çocuklardan Muhammed, (12), "Ben Almanya'ya gitmek istiyorum. Okuyup asker olmak istiyorum. Burada arkadaşlarımla oynayıp eğleniyoruz" dedi. Suriyeli Niday,(8) ise "Ben büyüdüğümde doktor olmak istiyorum. Almanya'ya gidip orada okuyup doktor olmak istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sınırda bekleyen göçmenler

Oyun oynayan çocuklar

Ailelerin çocukları beklemesi

Oyundan detay

Çocuklardan detay

Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu

Detay görüntü

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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Lodos uyarısı, göçmenlerin geçişini engelledi

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, göçmenlerin Yunan adalarına geçmek için sıklıkla kullandığı Pırlanta Koyu, kuvvetli lodos uyarısı nedeniyle bugün boş kaldı.

Türkiye'nin, yurt dışına geçmek isteyen göçmenler konusunda açık kapı politikası izleme kararının ardından, göçmenler Edirne'deki kara sınır kapıları ile Ege Denizi'ne akın etmeye başladı. İzmir'in Çeşme ilçesindeki, Sakız Adası'na yakın konumda bulunan Pırlanta Koyu, göçmenlerin Yunanistan'a geçmek için sıklıkla kullandığı koy oldu. Bugün, Çeşme açıklarında, kuvvetli lodos olacağı ve rüzgarın saatteki hızının 50 kilometreye kadar çıkabileceği uyarısı nedeniyle, Pırlanta Koyu'na düzensiz geçiş için gelen göçmen olmadı. Jandarma ekipleri de, bölgede devriye görevini yerine getirdi. Öte yandan, koyda göçmenlerden kalan battaniye, giyim malzemesi gibi eşyaların olduğu gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pırlanta Koyu'ndan görüntü

-Kıyıya vuran dalgalardan görüntü

-Yerdeki battaniyelerden görüntü

-Genel ve detay görüntü

-Sakız Adası'ndan görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

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Şırnak'ta gençlerden 'Bahar Kalkanı'na destek

ŞIRNAK'ta bir araya gelen çok sayıda genç, ellerindeki Türk bayraklarıyla 'Bahar Kalkanı' harekatına destek verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki çeşitli kurslara katılan gençler bir araya gelerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib kentinde sürdürdüğü 'Bahar Kalkanı' harekatına destek verdi. Ellerindeki Türk bayraklarıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan grup adına açıklama yapan Kasım Cavlak, Şırnak gençleri olarak her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade etti. Cavlak, "Şırnak gençliği, canımızdan bir parça olan Mehmetçiklerin hayatlarına kastedenleri yerle bir etmek için her daim, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin yanındadır. Bu gençliğin ataları, nasıl ülkemizin özgürlüğü için savaştıysa, bugün o ataların torunları da gerekirse cephede düşmana karşı göğsünü siper etmeye hazırdır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplanan Kalabalık

Kasım Cavlak'ın basın açıklaması okuması

Sloganlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,

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Sahte kimlikle yaşayıp, uyuşturucu yetiştirmiş

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, hakkında bulunan çeşitli arama kararları nedeniyle 7 yıldır kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlik kartı ile yaşayan Fatih Karakaş (66), jandarma tarafından yakalandı. Tutuklanan Karakaş'ın evinde uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde yetiştirme düzeneği bulundu.

Kemer Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, 2013 yılından bu yana hakkında 'resmi belgede sahtecilik', 'çocuk kaçırma' ve 'yaralama' suçlarından arama kaydı bulunan Fatih Karakaş'ın, sahte kimlik ile Göynük Mahallesi'nde yaşadığını belirledi. Tespit edilen adrese baskın yapan jandarma, Fatih Karakaş'ı yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmaya kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimliği gösteren şüphelinin evinde yapılan aramada, çatı katında kurduğu düzenek ile uyuşturucu madde 'skunk' ve kenevir yetiştirdiği tespit edildi. Evde ayrıca 10 kilogram esrar, 750 gram skunk ve 31 kenevir bitkisi ele geçirildi. El konulan uyuşturucular imha edilirken, Fatih Karakaş sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Evde bulunan uyuşturucudan detay

-Jandarma aracının adliyeye gelmesi

-Hükümet konağı yazısı detay

-Şahsın adliyeye getirilmesi

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

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Üzerine vinç kolu düşen işçi ağır yaralandı

SİVAS'ta Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesinde demir taşıyan vincin kolu, işçi Serkan Çetinkaya'nın (21) üzerine devrildi. Başından ağır yaralanan Çetinkaya hastaneye kaldırıldı.

Olay, 15.30 sıralarında Gültepe Mahallesi içerisinden geçen YHT Şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre demir taşıyan vinç çalıştığı sırada kolu bağlantı noktasından koptu. Kopan parça vincin altında bulunan işçi kaçmaya çalışan Serkan Çetinkaya'nın üzerine düştü. Çetinkaya, başından ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki çalışma arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çetinkaya ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntü

-Devrilen parça

-Hastaneden görüntüler

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS

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Çerkezköy'de ilkokul öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı(2)

TABURCU EDİLDİLER

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kermes yemeğinden sonra rahatsızlanan ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ilkokul öğrencileri taburcu edildi. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Salami Abban, 84 çocuğun hastanelere başvurduğunu belirterek, "Tümü tedavilerinin ardından taburcu edildi. Birçok çocuğu da aileleri psikolojik olarak etkilendikleri için hastanelere götürdü. Şu anda hastanelerde çocuklarımız bulunmuyor, tedavileri yapıldı" dedi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Haber: TEKİRDAĞ,

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