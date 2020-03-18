DHA YURT BÜLTENİ - 16

Umreden dönenlerin karantinada 4'üncü günü

UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye 'ye dönüp, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altında 4'üncü günlerini geçiriyor. Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın ziyareti sırasında kaçma girişiminde bulunulmasının ardından yurt içinde ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekiplerinin özel kıyafetlerini giyip, yurtta nöbet tutmaya başladığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı'nca pazar günü umreden dönenlerin Ankara ve Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı 5 yurda yerleştirilmesine karar verildi. Bunun üzerine Konya'da 2 yurda 4 bin 938 kişinin yerleştirilmesi planlandı. Koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı evli çiftler dışında herkesin, tek tek ayrı odalara alınması üzerine yaklaşık 2 bin 200 kişi yerleştirildi, diğerleri de farklı illere yönlendirildi. Umreden dönenler önce havalimanında ardından da yurt girişinde sağlık kontrolünden geçirildi. Yüksek ateş ve öksürük şikayeti olanlar, belirlenen Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yazır yerleşkesine götürülüp, tedaviye alındı.

KAÇMA GİRİŞİMİNİN ARDINDAN ÖNLEMLER ARTIRILD

Pazartesi günü Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, yurtlara giderek, karantinada bulunanları dinledi. Vali Toprak'ın ayrılacağı sırada bazı kişiler, yurt kapısını zorlayarak, dışarı çıkma girişiminde bulundu. Bu girişim, polis ekipleri tarafından önlendi. Kaçma girişiminin ardından yurt çevresi ve içindeki önlemler de artırıldı. Yurda giren her araç ve kişinin bilgileri alınmaya başlandı. Polis ekiplerinin ise özel kıyafetlerini giyerek, yurt içinde nöbet tutmaya başladığı öğrenildi.

KAYINVALİDESİNE ETLİ EKMEK GETİRDİ

Öte yandan karantinaya alınanların yakınları, yurt önüne gelmeye devam ediyor. Kapıya kadar gelen karantinadakiler ile yakınları uzaktan sohbet edip, birbirine el sallıyor. Yurtta kayınvalidesinin kaldığını belirten kişinin etli ekmek getirdiği görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Yurdun dışından detay

-Yurtaki yakınlarına eşya getirilenlen

-Polisin aldığı geniş güvenlik önlemi ve özel kıyafetlerini giymesi

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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Bursa'da asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, obezite hastasının nakli için çağrılan ambulansı kamerayla kaydedip, 'koronaavirüs şüphesi ambulansla götürüldü' diyerek paylaşan H.Ş. (29), gözaltına alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan H.Ş., obezite hastasını almaya gelen ambulansı kamera ile kaydedip, görüntüleri WhatsApp grubundan arkadaşlarına, 'koronavirüs şüphelisi ambulansla götürüldü 'diyerek, paylaştı. Göfüntü kısa sürede aynı mesajla sosyal medyada yayıldı. Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ambulansın Sağlık Bakanlığı'nca obezite hastalarının sevki için kullanılan özel donanımlı ambulans olduğunu, Orhangazi'ye bir obezite hastasının sevki için geldiğini belirledi. Bunun üzerine H.Ş., polis tarafından gözaltına alındı. H.Ş.'nin polise verdiği ifadede, videoyu şaka amaçlı çektiğini ve WhatsApp grubundan arkadaşlarıyla paylaştığını söylediği öğrenildi. H.Ş.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşların devlet yetkililerinin yaptıkları açıklamaları dikkate almalarını, başka hiçbir açıklamaya itibar etmemeleri gerektiğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-H.Ş.'nin video çekimi

Haber: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),

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Kaymakam Baştürk'ün cenazesinde maskeli tedbir

ERZİNCAN'da, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Giresun'un Espiye ilçesi Kaymakamı Dede Musa Baştürk'ün cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenazeye katılanlara, maske dağıtıldı.

Giresun'un Espiye ilçesi Kaymakamı Dede Musa Baştürk, dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Baştürk için bugün, Erzincan'daki Terzibaba Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Sivas Valisi Salih Ayhan, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Baştürk'ün ailesi ve yakınları, kaymakamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesi, camidekilere maske dağıtıldı. Daha sonra koronavirüsle ilgili uyarılar yapıldı. Kılınan cenaze namazından sonra Kaymakam Baştürk'ün cenazesi, dualar eşliğinde Terzibaba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vatandaşlara maske dağıtılması

-Maskeli vatandaşlardan görüntü

-Din görevlilerin vatandaşlara uyarı yapması

-Cenaze namazından görüntü

-Tabutun taşınması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Marmaris-Rodos feribot seferleri geçici olarak durduruldu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi'nden Yunanistan'ın Rodos Adası'na feribot seferleri yolcu olmaması nedeniyle geçici süreyle durduruldu. Deniz sınır kapısının ise açık ve faaliyetine devam ettiği bildirildi.

Marmaris'ten Yunanistan'ın Rodos Adası'na haftanın iki günü sefer yapan feribotlar geçici süreyle durduruldu. Yunanistan'ın koronavirüs(Kolvid-19) kapsamında aldığı tedbirler nedeniyle Rodos Adası'ndan turistlerin Marmaris ilçesine gelmemesi ve vatandaşların gitmemesi nedeniyle seyahat acenteleri geçici süreyle feribot seferlerini durdurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs tedbirleri kapsamında önceki gün yaptığı açıklamada Türkiye'ye girişi yasaklı 20 ülke belirlendi. Türkiye girişi yasaklı olan ülkelerin vatandaşları gelmeyince yolcu azlığından seferler geçici süreyle durduruldu. Marmaris-Rodos feribotla geliş-gidişlerin önümüzdeki günlerde gelecek olan talebe göre devam edeceği öğrenilirken kargo taşımacılığının ise devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Marmaris Deniz Gümrük Kapısı önünden genel görüntü

-Marmaris Deniz Gümrük Kapısı gelen-giden yolcu ön giriş görüntüsü

-Marmaris-Rodos seferi yapan feribot denizden gelişi ve limana yanaşması genel görüntü

-Limana yanaşan feribotun genel görüntüsü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(Muğla),DHA)

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Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde hafif kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının şiddetini artırmaması nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı.

İstanbul ve Ankara'nın birbirine bağlandığı nokta olan Bolu Dağı'nda, hafif şekilde kar yağışı etkili oldu. D-100 Karayolu'nun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili olan kar yağışı şiddetini artırmayınca ulaşımı olumsuz etkilemedi. Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışması yaptı. Ekipler, kar yağışının şiddetini artırması durumuna karşı da bölgede bekleyerek tedbir aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yoldan görüntüler

-Kar küreme araçları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Turgutlu'da don olayı bağlarda kısmi zarara neden oldu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yeni filizlenmeye başlayan üzüm bağlarını don olayı vurdu. Bazı bağlarda kısmi oranda zarar görürken, üreticiler damla sulama sistemlerini açıp, ateş yakarak bağlarını korumak için çalışma başlattı.

Gediz nehri kenharındaki Turgutlu Ovası'ndaki üzüm bağlarını, don olayı vurdu. Hava sıcaklığının gece eksi 3 dereceye kadar düşmesi nedeniyle yeni filizlenmeye başlayan asmalardaki filizler zarar gördü. Metooroloji yetkililerinin 2 gün daha süreceğini bildirdiği olan don olayına karşı Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullan Şenol, üreticileri 'zararın neresinden dönülse kardır' diyerek, önlem almaya çağırdı. Bağlarında nöbet tutmaya başlayan üzüm üreticileri damla sula sistemlerini açıp, ateş yakarak, asmaları don olayından korumaya çalıştı. Ancak, bu rağmen bağlarda kısmen zararlar meydana geldi.

Turgutlu Ovası'ndaki bağlarda inceleme yapıp, üreticilerle görüşen Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, "Bölgemizde son iki gündür meydana gelen don olayıyla ilgili çiftçilerimize gerekli uyarılarda bulunmuştuk. Bugün sabaha karşı özellikle Turgutlu bölgemizdeki kırsal Musacalı, Çampınar, İzzettin ve Sarıbey mahalleri ile Turgutlu Ovası Gediz Nehri kenarlarında bağlarda meydana gelen donmalar lokal zararlara yol açtı.

Bağları zarar gören çiftçilerimiz, derhal TARSİM sigortalarını yaptırdıkları firmalara başvurarak zararlarının karşılanması için gerekli tutanaklarını tuttursunlar. Lokal olarak meydana gelen zararların tespitleri için çalışma başlattık. Zararın boyutu bu çalışmalar tamamlandıktan sonra belli olacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol'un don olayı nedeniyle zarar gören bağları gezmesi

-Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol ile röp.

-Bağlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Vanspor FK erteleme maçında galip geldi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK, erteleme maçında Ergene Velimeşespor'u 2-1 mağlup etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan maçı bazı vatandaşlar evlerinin balkonundan ve inşaat halindeki binalardan izledi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Vanspor FK ile Ergene Velimeşespor arasında 15 Şubat'ta Van Atatürk Şehir Stadyumunda oynanması planlanan 23'üncü hafta maçı, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. Ertelenen müsabaka bugün saat 14.30'da oynandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında futbol müsabakalarında uygulanan seyirci yasağı üzerine Vansporlu bazı taraftarlar stadyuma giremeyince, karşılaşmayı stadyumun arka tarafında bulunan inşaat halindeki binaların üst katlarından ve kendi evlerinin balkonlarından izledi.

Ev sahibi ekibin gollerini Oktay Aydin ile Samet Cantürk kaydederken, Ergene Velimeşespor'un tek golü ise Kadir Yurttadur'dan geldi. Vanspor, bu sonuçla 44 puanla 7'inci sırada play-off umutlarını sürdürürken, Ergene Velimeşespor da 10'uncu sıradaki yerini korudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Maçtan görüntüler

-Balkondan ve inşaatlardan maçı izleyenler

-Detaylar

Haber: VAN,

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Kaynak: DHA