DHA YURT BÜLTENİ-16

Cemaat arasında camide namaz tartışması

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaatle birlikte namaz kılınmasına bir süre ara verilmesi kararının ardından Çorum'da cuma namazını kılmak için camiye gelenler ile buna karşı çıkanlar arasında tartışma çıktı. Polisin araya girmesiyle tartışma büyümeden önlendi.

Çorum'da ezanın okunmasının ardından bazı vatandaşlar, Cuma namazını kılmak için Ulu Cami'ye geldi. Polis ekipleri, bu kişilere caminin koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında kapalı olduğunu hatırlattı. Bu sırada camide namaz kılmak isteyen kişilerle buna karşı çıkanlar arasında tartışma çıktı. Polisin araya girmesiyle tartışma büyümeden önlendi. Bir kişi ise caminin giriş kapısının önünde tek başına namazını kıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ezan okunması

-İmamın virüs hakkında anons yapması

-Cuma namazı kılmak için gelen bazı vatandaşların kapıdan dönmesi

-Caminin kapalı tutulmasına olumlu yaklaşan vatandaşların açıklamaları

-Bir kişinin cami kapısı önünde namaz kılıp açıklama yapması

Polis ekipleri

-Detaylar

HABER KAMERA: Yusuf ÇINAR/ÇORUM

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Caminin kilitli kapısını zorlayan cemaati polis engelledi

ŞANLIURFA'da Cuma namazı için Balıklıgöl'deki Dergah Camisi'ne gelen cemaat, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapıların kilitli olmasına tepki gösterdi. Namaz kılmaya gelen bir kişi kapının kilitli olmasına öfkelenerek kapıyı zorlamaya çalıştı. Polis ekiplerince camiden uzaklaştırılan cemaat daha sonra çimlerin üzerinde namaz kıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yurt genelindeki tüm camilerde koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaatle namaz kılınmasına ara verildi. Buna rağmen Balıklıgöldeki Dergah Camisi'nde namaz kılmaya gelen cemaat kapıların kilitli olmasına tepki gösterdi. Polisin güvenlik önlemi aldığı Dergah Camisi önünde toplanan ve çoğunluğu yaşlı olan cemaat ezanın okunmasıyla birlikte camiye girmek istedi. Ancak grup asma kilit vurulan cami kapısına asılı "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Mart Pazartesi gününe kadar ziyarete kapatılmıştırö uyarı yazısıyla karşılaştı. Uyarıyı gören bazı kişiler camiden ayrılırken bazıları da bu karara tepki gösterdi. Israrla camide namaz kılmak isteyen bir kişi kapalı olan cami kapısı önünde öfkelenerek, kapıyı zorlamaya çalıştı. Bu sırada olay yerine gelen polis kapıyı zorlayan şahsı uyararak burada bulunanları cami avlusundan uzaklaştırdı. Cami avlusundan çıkan cemaat daha sonra Balıklıgöl yakınlarındaki çimler üzerinde ceketlerini serip namaz kıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cuma namazı için önlem alan polis

Namaz için bekleyen cemaat

Cami kapılarına asılan uyarı yazıları

Caminin kapanmasına tepki gösterenler

Cami kapısını tekmeleyen şahış

Polis tolanan kalabalığı cami avlusundan çıkarması

Çimler üzerinde namaz kılanlar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 586MB

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Yaşlıların uyarıları dikkate almaması üzerine banklar kaldırıldı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında zabıtanın uyarılarına rağmen yaşlıların meydanda oturmaları üzerine banklar belediye ekiplerince sökülerek, yerinden kaldırıldı. Banklardan kaldırılan yaşlıların bu kez de park duvarlarına oturdukları görüldü.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, tüm dünyaya yayılan ve 8 bine yakın kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesi ve can almasının ardından Keşan'da belediye salgından etkilenmemek için önlemlerini arttırdı. Keşan'da bazı yaşlılar uyarılara rağmen Cumhuriyet Meydanı'ndaki bankları doldurdu. Vatandaşlar, zabıtanın uyarıları dikkate almaması üzerine belediye ekipleri bankları yerlerinden kaldırarak, römorklara yükledi.

'İŞİN FARKINA, CİDDİYETİNE VARALIM'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, önlem olarak parklardaki bankları kaldırdıklarını belirterek, "Çünkü yaşlılarımız oturuyorlar. Evde kal, diyoruz. Ciddi bir şekilde önlemler almalıyız. İşin farkına, ciddiyetine varalım. Tedbir almazsak daha olumsuz sonuçlar gelme ihtimali çok yüksek. Tedbir almazsak sonuçlar ağar olabilir. Eve girince herkes üstünü başını balkona çıkarsın. Herkes havalandırma odası olarak balkonunu değerlendirsin. Eşyalarını balkona koysun, elini, yüzünü yıkasın, sonra evinin diğer işlerine başlasın" dedi.

'PAZARYERİNDE TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUZ'

Şehirdeki halk pazarının yarın kontrollü şekilde kurulacağını ifade eden Helvacıoğlu, "Esnafımız da kendi önemlerini alacak. Tek dileğimiz vatandaşın pazaryerinde sosyal mesafeyi koruması. Pazaryerine çıkacak vatandaşlarımızın sosyal mesafe bırakarak alışveriş yapmasını istiyoruz. Kalabalık yerlere girmemelerini istiyoruz. Mecburen pazaryerini açıyoruz. Pazarcımız kendi önlemini alacak. Eldivenini, maskesini takacak. Tezgahlar arası mesafeyi de koruyacak. Yarın pazar kurulunca hep beraber tabloyu göreceğiz. Pazaryerinde tüm Türkiye'ye örnek olmak istiyoruz" diye konuştu.

'HALKIMIZ ÇOK DUYARSIZ'

Kanser ve KOAH hastalığı nedeniyle çarşıya maske ve eldiven takarak çıkan Hüsniye Ergin (55) ise şunları söyledi:

"Koronavirüs rüyalarıma giriyor. Ama ölümden hiç korkmuyorum. Ama gençlik gidiyor. Bizim yaştakiler gitsin. Ama gençlere bir şey olmasın. Bizim halkımız çok duyarsız. 'Bana bir şey olmaz' diyor, çıkıyor. Bu konuda bilinçsiz miyiz, canımızın kıymetini mi bilmiyoruz?"

Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbir kapsamında camilerde Cuma namazı kılınmadı. Polis ekipleri, cami çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü

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-Banklarda oturan yaşlılar

-Belediye ekiplerinin bankları sökmesi

-Bankların römorklara yüklenmesi

-Çarşı merkezi genel gör.

-Maskeli dolaşanlar

- Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu röp.

- Hüsniye Ergin röp.

-Cami genel gör.

-Caminin kapısındaki uyarı yazısı

-Camiden ezan okunması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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Malatya'da, koronavirüs nedeniyle sokaklardaki banklar kaldırıldı

Malatya'da belediye ekipleri, koronavirüs önlemi olarak kentin çeşitli noktalarındaki bankları kaldırdı.

Beledye ekipleri, bugün kent genelinde, taksi ve minibüsler ile ibadethaneler ve otogarda dezenfekte çalışması yaptı. Belli noktalara da virüsten nasıl korunacağının anlatıldığı broşürler astı. Tüm uyarılara vatandaşların oturmaya devam ettiği banklar da kaldırıldı.

Ekipler, beton zemine montajlı bankları söküp, kamyonetler ile belediyeye ait şantiye alanına götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ekiplerin bankları kaldırması

Sökülen banklar

Vatandaşların izlemesi

Kamyonete bindirilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 342 MB

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Hatay'da camilerde Cuma namazı kılınmadı

Hatay'ın Merkez Antakya İlçesine bağlı Habib-i Neccar Camii ve Hacı Fahri Öksüz Camii'leri koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında Cuma namazı kılınmadı. Camilerde, "Allah milletimizi ve bütün insanları bu virüs salgınından korusun" anonsu yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın coronavirüs salgınına karşı Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verileceğini açıklamasının ardından Habib-i Neccar Camii ve Hacı Fahri Öksüz Camii'leri boş kaldı. Cuma namazlarında cemaatin yoğun katılım gösterdiği camilerin kapılarına bilgilendirme yazısı asılırken, ezanın ardından, "Allah milletimizi ve bütün insanları bu virüs salgınından korusun, Cuma'mız mübarek olsun" anonsları yapıldı.

Görüntü Dökümü

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-Habib-i Naccar Camisinden genel ve detay görüntüler

-Cami Kapısına asılan bilgilendirme notu

-Hacı Fahri Öksüz Camisinden genel ve detay görüntüler

Süre: 01'00" Boyut: 70MB

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY,

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Anamur'da cadde ve sokaklarda hijyen çalışması

ANAMUR Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile yaptığı ortak çalışmada ilçe genelinde korona virüse karşı cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını artırdı.

Anamur Belediyesi korona virüsüne karşı tedbir almak için halkın ortak kullanım alanlarında ve resmi kurumlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürdü. Kaymakamlık ve Adliye binasında yapılan dezenfekte çalışmalarında personel dışarda bekletildi. Ekipler ilçe genelinde çocuk oyun alanları, dükkan önleri, cadde ve sokakları özel temizlik maddesiyle yıkarken, bakteri üremesinin önüne geçebilmek için kaldırım kenarları ve çöp konteynerlerini dezenfekte etti. Sokaklarda ve kurumlarda yürütülen dezenfekten çalışmalarından memnuniyet duyan vatandaşlar ise ekiplere ve Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'a teşekkür etti.

RESMİ KURUMLAR İLAÇLANDI

Anamur Belediye Başkan Yardımcısı Türkan Kasapoğlu, halk sağlığını korumak için belediye olarak tüm önlemleri aldıklarını belirterek, "Korono virüsü dolayısıyla, halkımızın sağlığını düşünerek resmi kurumlarımızı ilaçlamaya başladık. Bize gelen talepler doğrultusunda belli bir sırayla bütün kurumlarımızı ilaçlamaya devam edeceğiz. Bu kurumlarımızın içerisinde okullarımız, camilerimizde var. Ayrıca halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde de ilaçlama faaliyetlerini yürüteceğiz. Anamur Belediyesi olarak elimizden gelen bütün imkanları seferber ettik, her türlü tedbiri aldık" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de il genelinde olduğu gibi Anamurda'da dezenfekte çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda ekipleri Anamur Belediyesi ile eş zamanlı olarak sorumluluk alanlarına giren cadde ve sokakları ilaçlı su ile dezenfekte etti. Ekipler, sokak ve caddelere cephesi olan iş yerlerini de yıkayarak korona virüsüne karşı önlem aldı.

Görüntü Dökümü

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-Resmi kurumlardan çalışanların çıkarılması

-Ekibin içeri girerek kurum içi dezenfekte yapması

-Çalışmalardan genel ve detay

-Adliye ve kaymakamlık personeli dışarı çıkarken

-Polisler girmeye çalışan bir kişiyi geri çevirirken

-Kurum içi dezenfekte

-Anamur Belediye Başkan Yardımcısı Türkan Kasapoğlu'nun açıklaması

-Tankerlerle getirilen ilaçlı su ile sokak ve caddelerin yıkanması

-Dükkanların önlerinin ve camlarının yıkanması

-Vatandaş ile röpler.

Süre: 04'50" Boyut: 286 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR,(Mersin),

Kaynak: DHA