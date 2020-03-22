DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi için cenaze töreni düzenlendi (2)

KILIÇDAROĞLU'NUN KIZ KARDEŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın cenazesi Kocaeli 'nin Derince ilçesi Toylar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve kardeşleri, Dalgıç'ın ailesinin üzüntülü oldukları görüldü. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM İdare Amiri ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve mezarlığa gelenler maske taktı. Dualar edilirken, Kılıçdaroğlu kardeşinin mezarına toprak attı. Kılıçdaroğlu cenazenin toprağa verilmesinin ardından mezarlıktan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kılıçdaroğlu'nun mezarlığa gelmesi

-Cenazenin mezarlığa getirilmesi

-Cenazenin defnedilmesi

-Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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Ukrayna'dan dönen gemici ve TIR sürücülerine 14 gün karantina (2)

VALİ BEKTAŞ: 10 UKRAYNA VATANDAŞI GERİ GÖNDERİLECEK

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ukrayna'dan limana gelen Ro-Ro gemisinde gözlem altına alınan 51 Türk TIR şoförüyle ilgili açıklamada bulundu. Gemiyle 51 Türk TIR şoförünün ve 10 Ukrayna vatandaşın geldiğini ifade eden Vali Bektaş, "Limanda baştan bu tarafa her şey kontrol altında. Limandan kaynaklı hiçbir sorun yaşamadık. Bugün 51 Türk vatandaşımız geldi. 10 da Ukrayna vatandaşımız var. Ukrayna vatandaşları içeri alınmıyor. Geri gönderilecek. Türk vatandaşları aldık. İlk kontrollerini yaptık. Şüpheli bir durum görülmedi. Onları öğrenci yurdunda 14 gün karantinaya aldık. Kontrol altında tutacağız. Olumsuz bir durum yok" dedi.

Vali Bektaş, kentte valilik tarafından sosyal destek grubu oluşturulduğunu, 65 yaş üstü vatandaşların 112 Acil Hattı'nı arayarak ihtiyaçlarını söylemeleri durumunda ilgili kurumlar tarafından karşılanmasının sağlanacağını söyledi.

"Zonguldak'ta pozitif vaka var mı?" sorusunu Vali Bektaş, "Türkiye'deki vaka sayısını bakanlık açıklıyor. Bakın belki içimizde de birkaç vaka vardır. Hepimiz bu bakışla olaya yaklaşması lazım. Şu ilde bu ilçede var mı konusu bu bilgi Sağlık Bakanlığımızda. Bunların duyurusunu onlar yapıyorlar. O konuda bir şey söylemiyoruz. Biz şunu söylüyoruz. Varmış gibi, pozitifmiş gibi biz işimize bakıyoruz. Bunu varsayarak herkesin davranmasını istiyoruz." diye yanıtladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vali Erdoğan Bektaş'ın açıklamaları

-Limandan detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Mardin'de inanılmaz görüntü; kapının üzerine oturup, kamyoneti ayaklarıyla kullandı (2)

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, kamyonetin kapısının üzerine oturup, direksiyona ayaklarıyla yön vererek aracı kullanan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Görüntüleri izleyen ekipler 35 BBJ 18 plakalı kamyonetin sürücüsünün Ramazan Karaaslan olduğunu belirledi. Ekipler, Selehaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki evinde Ramazan Karaaslan'ı gözaltına alırken, kamyonet ise trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kamyonetten detay

Polislerin işlem yapması

kamyonetin çekiciye yüklenmesi

Kamyonetin götürülmesi

Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER/ KIZILTEPE (Mardin),

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Munzur Nehri'nde aranan Uzman Çavuş Güneş, FETÖ'cülerle çatışmış

TUNCELİ'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin Munzur Nehri'ndeki eğitimi sırasında botun yan yatması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36), 6 gündür arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Uzman Çavuş Güneş'in, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cülerle çatışıp yaralandığı ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin Munzur Nehri'nin Anafatma mevkisinde 17 Mart günü yaptığı eğitim sırasında 4 askerin içinde bulunduğu bot devrildi. Askerlerden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise akıntıya kapılıp, kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Ankara, Diyarbakır ve Van'dan JAK timleri, Şanlıurfa ve Elazığ Emniyet Müdürlükleri'nde görevli su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel harekat timleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Güneş için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları, 6'ncı günde de devam etti. Arama ve kurtarma ekipleri, Munzur Nehri'nin debisi yükselen sularında kayıp Uzman Çavuş Güneş'i bulmak için çaba harcadı ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

EŞİ, ANNE VE BABASI ÇALIŞMALARI TAKİP ETTİ

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş, annesi Aysel Güneş ve eşi Gülnur Ortakçı Güneş arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti. Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Güneş'in ailesine, yapılan arama çalışmaları hakkında bilgi verirken Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da olay yerine gelip aileyle görüştü.

15 TEMMUZ'DA FETÖ'CÜLER İLE ÇATIŞIP YARALANMIŞ

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara'da FETÖ'cü askerler ile çatışarak yaralandığı ortaya çıktı. Kayıp Güneş'in eşi Gülnur Ortakçı Güneş'in, eşiyle birlikte katıldıkları 30 Ağustos resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Gülnur Ortakçı Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a seslenerek, fotoğrafın altına şöyle yazdı:

"Eşim 15 Temmuz'da yaralandı ve bu başarısından dolayı 30 Ağustos resepsiyonuna çağırmıştınız. Bakın hemen yanınızda duruyor. Ne olur bulunması için daha fazla ekip görevlendirilsin. Şimdi soğuk suların altında."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Munzur Nehri

Ekiplerden detay

Arama çalışmaları

Valinin baba Emin Güneş'e bilgi vermesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Adana'da 65 yasağına uymayanlara polis uyarısı (2)

POLİS, EVDEN ÇIKANLARI UYARIYOR

Adana'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara uyarılarını sürdürüyor. Ekipler, sabah saatlerinden bu yana ileri yaştaki vatandaşlara evlerinde kalmaları hususunda uyarı ve ikazlarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis ekiplerinin anossu

-Masaların toplanması

Haber-Kamera: ADANA,

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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza

KONYA'nın Ereğli ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağını ihlal eden ismi açıklanmayan 2 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için sokağa çıkmalarını yasak olduğu yönünde genelge gönderdi. Ereğli ilçesinde yasağı ihlal eden ismi açıklanmayan 2 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Emniyet binası dışından detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA

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Eskişehir'de camilerden 'evden çıkmayın' anonsu

ESKİŞEHİR'de vakit namazı ezanlarının ardından koronavirüsü tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmaması gerektiğini belirten anonslar yapıldı. Camilerden yapılan anonslarda "Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidirö denildi.

İçişleri Bakanlığı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de yayılmasını engellemek için 'evlerinizde kalın' çağrılarına rağmen sokağa çıkmaya devam eden ve risk altındaki 65 yaş ve üstü kişiler için sokağa çıkma yasağı getirdi. Dün geceden itibaren başlanan sınırlamaya Eskişehir'de genel olarak uyulduğu gözlendi. Camilerden de halkın evlerinden çıkmaması için anonslar yapılmaya başlandı. Vakit namazı ezanlarının ardından camilerden, "Değerli hemşehrilerimiz, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalımö denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Eskişehir manzarası

-Camiden yapılan anonslar

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

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Polis anonslarla vatandaşları uyardı

KARABÜK'te, polis ekipleri anonslar yaparak 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Karabük'te polis ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmamalarını sağlamak amacıyla devriye görevini artırdı. Eldiven ve maske ile çalışan polisler, yapılan denetimler sırasında 65 yaş üstü vatandaşları gördükleri anda uyararak evlerine gönderdi. Polisler, ekip araçlarından, "Evlerinizde kalmanız sizin ve sevdikleriniz için hayati önem arz etmektedir. Lütfen ikametlerinizden zorunlu olmadıkça ayrılmayın. Zorunlu ihtiyaçlarımız olması halinde 65 yaş üstü vatandaşlarımız acil numaralardan arayarak yardım istemesi önemle rica olunur." diye anons yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sokaklardan görüntü

Polis ekibinden görüntü

Polisin anons yapması

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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22 Mart ATT Günü'nü görev başında geçirdiler

SAKARYA'da görev yapan 112 Acil personelleri, 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nü görev başında geçirdi. 112 Acil ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor.

22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nde Sakarya'da 34 nokta ve 1 komuta merkezinde toplam 492 kişi yoğun şekilde görev yapmaya devam ediyor. Toplam 20 doktor, 152 paramedik, 233 acil tıp teknisyeni ve diğer personelleriyle hizmet veren 112 Acil ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor. İl genelinde 59 tane ambulans bulunurken, her görev sonrasında araçlarda temizlik ve sterilizasyon yapılıyor. Ekipler, olası koronavirüs şüphesiyle gittikleri her görevde ise koruyucu ekipmanlarını giyerek önlem alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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112 Acil Komuta Merkezi'nin dışarıdan görüntüsü

112 noktası detay

Ambulans temizliği

Ambulans göreve çıkması

Hasta getiren ambulanslar

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),

Kaynak: DHA