DHA YURT BÜLTENİ- 16

Koronavirüs tanı testleri PAÜ'de yapılabilecek

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Merkez Laboratuvarı, koronavirüs tanı laboratuvarları yetkilendirmesini alarak, günlük ortalama 300 test kapasitesi ile çalışmalara başladı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı tarafından PAÜ Hastanesi Merkez Laboratuvarı'na kor6onavirüs tanı belirleme yetkilendirmesi verildi. Pamukkale Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, laboratuvarda çalışmalarına başlandığı, PAÜ Hastaneleri bünyesinde çok daha hızlı bir şekilde test işlemlerinin tamamlanacağı belirtildi. Böylece COVID-19 tanısı konulan hastaların, çok daha erken dönemde izole edilerek tedavilerine başlanabileceği kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Merkez Laboratuvar Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çalışkan, Günlük 300 test ile çalışmalara başladıklarını kapasitelerini günlük 1000 adete çıkarabilecek potansiyele sahip olduklarını belirtti. Laboratuvar bünyesinde yeterli sayıda alanında uzman araştırma görevlisi ve teknisyenin bulunduğuna dikkati çeken Dr. Öğr. Üyesi Çalışkan, 7 gün 24 saat çalışarak test sonuçlarının hızlı bir şekilde alınmasının sağlanacağını ifade ederek, laboratuvarın sadece Denizli değil çevre illere de hizmet verebileceğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Koronavirüs tanı laboratuvarlarının görüntüsü

-Yapılan testlerden görüntü

-PAÜ Merkez Laboratuvar Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çalışkan ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Deniz TOKAT - Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Polis kol kola gezenleri uyardı, PTT kuyruğunda mesafe ayarlandı

ŞANLIURFA'da polis ekipleri, cadde ve sokaklarda kol kola gezenler ile PTT kuyruklarında yakın mesafede olan vatandaşları aralarında 1,5 metre mesafe bırakmaları konusunda uyardı.

Kent merkezinde polis ekipleri koronavirüs salgını kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda önlem aldı. Tüm uyarılara rağmen sokakta kol kola ve dip dibe gezen vatandaşları durduran polis salgına karşı aralarında 1,5 metre mesafe bırakmaları konusunda uyarılarda bulundu. PTT ve banka şubelerinde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar ise polis eşliğinde sosyal mesafe korunması için güvenlik bandı çekilip 1,5 metre aralıklarla işlem yapılmasını sağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ekipleri kol kola yürüyenleri uyarması

PTT kuyruğunda bekleyenlere sosyal mesafe uyarısı yapılması

Cadde ve sokaklarda yaşanan yoğunluk

Genel ve detay görüntüler

Haber Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)

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Eskişehir'de, banka önlerine 'sosyal mesafe' bariyeri

ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, kuyruklarda 'sosyal mesafe' kuralına uyulmadığı için banka önlerine 1'er metre arayla demir bariyerler yerleştirdi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce koronavirüs salgınına karşı 'evde kal' çağrılarına rağmen sokağa çıkarak, özellikle banka önlerinde kuyruk oluşturanlar için önlem aldı. 'Sosyal mesafe' kuralına uymayanlar için polis ekipleri, banka ve ATM önlerine, 1'er metre arayla demir bariyerler yerleştirdi. Bariyerler ile kuyruklarda salgına karşı önlem alınmasının amaçlandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Banka önüne kurulan bariyerler

-Bariyerlerden geçip bankamatiğe giden müşteri

-Bariyerlerde sıra bekleyenler

-Banka önü ve bariyerler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

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Uyarıya rağmen bankta oturunca 392 lira ceza yazıldı, görüntüleyince gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ'ta koronavirüs salgını uyarılarına rağmen aynı bankta yan yana oturmaya devam eden 2 kardeşe, 392'şer lira para cezası kesildi. Kardeşlerden biri, polisin ceza kesme işlemini cep telefonu kamerasıyla kaydedince ayrıca 'halk sağlığını bozma' gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezasına çarptırılıp, 'halkı tahrik etme' suçundan gözaltına alındı.

Yetklilerin, koronavirüse karşı 'evde kal' çağrısına rağmen Kahramanmaraşlılar, bugün cadde ve sokakları doldurdu. Polis ekipleri, vatandaşları evlerine dönmeleri yönünde uyardı. Ayrıca vatandaşlardan sosyal mesafeyi korumalarını istedi.

HEM PARA CEZASI HEM GÖZALTI

Bazı vatandaşlar ise uyarılara rağmen evlerine dönmeyip, bankalarda oturmaya devam edince polis, Kabahatler Kanunu kapsamında ceza kesti. Aynı bankta yan yana oturan Hasan- Kemal K. da polis tarafından yapılan uyarılara rağmen bankta oturmaya devam etti. Bunun üzerine polis, kardeşlere, Kabahatlar Kanunu kapsamında 392'şer lira ceza kesti. Polis memurlarının ceza makbuzunu hazırladığı sırada kardeşlerden Hasan K., cep telefonu kamerasıyla görüntü çekmeye başladı. Durumu fark eden emniyet müdürü, Hasan K.'ye müdahale etti. Hasan K.'ye ayrıca 'halk sağlığını bozmak' suçundan 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Hasan K., 'halkı tahrik etmek' suçundan da gözaltına alınarak, karakola götürüldü.

Hasan K., karakola götürüldüğü sırada kardeşiyle birlikte telefon bayisine geldiğini, polisin kendilerine uyarıda bulunmadığını öne sürdü.

TOPLU HALDE GEZMEK YASAK

Öte yandan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın başkanlığında toplanan Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yaptığı toplantılar ile çok sayıda karara imza attı. Alınan kararlar kapsamında kentte, 'zorunlu olmadıkça bir kişiden fazla grupların araç ya da toplu halde gezmeleri' yasak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cadde de gezenler

Polisin uyarması

Ceza yazması

Hasan K.'nın ceza yazılmasını görüntülemesi

Hasan K.'nın gözaltına alınması

Polislerin ceza yazması

Polislerin vatandaşları uyarması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

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Şanlıurfa'da iş yerleri denetlendi, sokaklar dezenfekte edildi

ŞANLIURFA'da, korona virüs salgının önlenmesine yönelik iş yerleri ile fabrikalar denetlendi, sokak ve parklarda dezenfeksiyon çalışması yürütüldü. Toplu taşıma araçlarında oturulmaması gereken yerleri şeritle kapattı.

Haliliye Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında, kent merkezindeki fırın ve manavlarda denetim gerçekleştirdi. Ekipler, iş yerlerindeki denetimlerde çalışanların hijyen ve gramaj kurallarına uygunluğunu denetleyerek uyarılarda bulundu. Denetimlerde iş yerlerine eldiven ve maske de dağıtan ekipler, tedbir ve kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacağını bildirdi. Ayrıca, belediyeler kent genelinde başlatılan dezenfekte çalışmaları da devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İş yerlerini denetleyen zabıta ekipleri

Cadde ve sokaklar dezenfekte edilmesi

Halk otobüslerinde koltuklara bant çekilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

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İşveren, çalışandan koronavirüs testi isteyebilir

DÜNYAYI saran koronavirüs (Kovid-19) salgını, iş hukukuyla ilgili yeni konuları gündeme getirdi. Salgın nedeniyle işverenin, işçisinden Kovid-19 testi isteyebileceğini belirten hukukçular, "İşveren bütün işçilerinden test yaptırma talebinde bulunabilir" yorumunu yaptı.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işverenlerin işçilerinden Kovid-19 raporu isteyebileceği belirtildi. Anayasa'nın 56'ncı maddesi kapsamına göre herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu hatırlatan Avukat Fatih Kalelioğlu, "İşveren bütün işçilerinden test yaptırma talebinde bulunabilir. Ücrete tabi ise ücreti de işveren öder. Şu an bulunduğumuz durumu göz önünde bulunduracak olursak, bir iş yerinde işçinin bulaşıcı bir hastalığa yakalanması, bu işveren ve diğer çalışan işçiler açısından ciddi bir sorun haline gelecektir. Bu sebeple işveren yönetim hakkı dahilinde, ücreti de varsa kendisi karşılamak üzere işçiden bir sağlık raporu veya test isteme hakkına sahiptir" dedi.

"Koronavirüs tedavi edilemez bir hastalık değildir" diyen Avukat Osman Azak ise şunları söyledi:

"Bu virüsün salgına neden olduğu da göz önüne alındığında, işçinin bu hastalığa yakalanmış olması, işçinin kendi kusurundan ve kastından kaynaklanmayacaktır. Diğer çalışanlarını korumak amacıyla bu testi isteyebilir. Burada şöyle bir detay var, işveren kesinlikle işçisinden iş sözleşmesinin devam edip etmeyeceği yönünde koronavirüs testi yaptırmasını talep edemez."

İŞTEN ÇIKARILMA DURUMLARI

Hasta olan ya da koronavirüs semptomlarını gösteren işçilerin kesinlikle işe gitmemeleri ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak rapor almaları gerektiğine vurgu yapan hukukçular, işverenin bu nedenle işçiyi işten çıkaramayacağı, bunun İş Yasası'na aykırı bir işten çıkarma olacağına dikkat çekiyor. Bu nedenle işten çıkarılan işçinin işe iade yoluna gidebileceği gibi kıdem ve ihbar tazminatı da dahil olmak üzere tüm yasal haklarını talep edebileceği belirtiliyor. İşverenin koronavirüs salgınına karşı işçileri koruyacak önlemleri almaması ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde işçilerin önlem alınıncaya kadar işi durdurabileceğini ifade eden hukukçular, "İşveren işçilerin sağlığını riske atmayı sürdürüyorsa işçiler, haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanabilir, kıdem tazminatı da dahil olmak üzere tüm yasal haklarını talep ederek işyerinden ayrılabilir" yorumunu yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Avukat Fatih Kalelioğlu'nun konuşması

Avukat Osman Azak'ın konuşması

HABER- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Alanya'da koronavirüs denetiminde uzun kuyruklar oluştu

ANTALYA'nın Alanya ilçesi giriş ve çıkışında polis ekipleri gün boyu koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yaparak, sürücüleri uyardı. Denetimler esnasında uzun araç kuyrukları oluştu.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor. Bu kapsamında, Alanya'nın giriş ve çıkışında polisler tarafından denetimler yapılmaya başlandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-400 karayolundan geçen tüm araçları denetlerken, yolda uzun kuyruklar oluştu. Denetimler sırasında polis ekipleri, vatandaşlara gerekli önlemleri almaları ve önemli olmadıkça dışarıya çıkmamaları yönünde uyarılar yaptı. Ayrıca ekipler 65 yaş üzeri olduğundan şüphelendikleri sürücülere ve yolculara da kimlik kontrolü yaptı.

1 GÜNDE 20 BİN OTOMOBİLE DENETİM

Pazartesi günü itibariyle başlayan denetimlerin Alanya'nın Dinek ve Alantur mevkilerinde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. Polis ekiplerinin, 24 saatte yaklaşık 20 bin aracı denetlediği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Denetimlerden genel ve detay görüntüler

HABER: Burcu MUTLU- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Muğla'da koronavirüs denetiminde 3 kilometrelik araç kuyruğu

MUĞLA şehir irişinde durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların koronavirüs salgınına karşı ateşleri ölçüldü. Kontroller sırasında yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Muğla-Aydın karayolunda koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı. Polisler, kontrol noktasında araçları tek tek durdurup, sürücüler ile yolcuları salgına karşı uyardı. 65 yaş üstü vatandaşların seyahat izin belgeleri kontrol edildi. Valilik izniyle sefer yapan şehirlerarası otobüslerde de denetim yapıldı.

Muğla İl ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü. Ateşi 37'nin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla kontrol için hastaneye sevk edildi. Kontroller nedeniyle karayolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri maske ve eldiven takmayanları ise uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşinin ölçülmesi

-Araç trafiğinden görüntü

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA, DHA)

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Çatıda güneşlenen kedinin düşme anı kamerada

TOKAT'ta, Mustafa Kahraman'ın işlettiği büfenin çatı kısmında güneşlenen kedinin düşme anı ve müşterinin yaşadığı korku güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Meydanında büfe işleten Mustafa Kahraman, aynı zamanda sokak hayvanlarına da yiyecek vererek besliyor. Kahraman'ın beslediği kedilerden birisi güneşlenmek için büfenin çatı kısmına çıktı. Tente üzerinde güneşlenen kedi kaşınmaya çalışırken dengesini kaybederek yere düştü. Kedinin çatıdaki güneşlenme anı ve yere düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı. O sırada alış-veriş yapan bir müşterisinin korkusu da görüntülerde yer aldı.

Büfe işletmecisi Mustafa Kahraman, "Bugün sabah hava güneşliydi. Dükkanın çatısına çıkmış. Tentenin üzerine hava sıcak olduğu için bir zaman güneşlendi. Daha sonra sanırım kaşınma ihtiyacı duydu. Kaşınırken dengeyi kaybedip çatıdan yere düştü. Kedinin çatıda kendini temizleme çalışması yaparken aşağı düşmesi orada alışveriş yapan müşterilerimizin de korkmasına neden oldu. Müşterilerimiz durumdan habersiz, ben kameradan ne yaptığını izliyorum ama müşteri bilmiyordu durumu. Oraya panikle düşmüş olması müşteriyi de korkuttu" dedi.

Kahraman, sosyal sorumluluk kampanyasında, sosyal sorumluluk çerçevesinde sokak hayvanları ile ilgili çalışma başlattığını da belirterek, "Mama paketledim kendim ve civardaki sokak hayvanlarına bakıyorum. Ben onları seviyorum. Onları biz sevdiğimizden ilgi gösterdiğimizden dolayı burasını mesken tutmuş haldeler. Hayvan sevildiğini biliyor ve hiç biri uzaklaşmıyor. Artık iç içe olduk. Beni sabah gelirken kapıda karşılıyorlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Güvenlik kemarası görüntüleri

-Büfenin ve kedinin görüntüsü

-Büfe işletmecisinin konuşmları

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Kaynak: DHA