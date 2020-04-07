DHA YURT BÜLTENİ - 16

Bursa'nın Keles ilçesinde 1 mahalle, karantinaya alındı

BURSA'nın Keles ilçesine bağlı kırsal Yazıbaşı Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Keles İlçesi Yazıbaşı Mahallesi'nde Coronavirüs (Covid-19) görülen vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugünden itibaren Yazıbaşı Mahallemiz ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştır. Mahallemizde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mehmet İNAN/BURSA,

========================

Koronavirüse rağmen kumar oynayanlara polis baskını

SİNOP'ta, polis tarafından baskın düzenlenen 2 adreste, kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 'kumar oynamak' ile 'sosyal mesafeye uymamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından para cezası kesildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynandığı belirlenen 2 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskın düzenlenen adreslerden biri 3 katlı tripleks villa oldu. Villadakilerden 4'ü kumar oynarken yakalandı. İçerideki toplam 9 kişi ifade işlemi için emniyete götürüldü.

Erfelek ilçesinde de baskın yapılan kahvehanede 6'sı kumar oynarken yakalanan 7 kişi gözaltına alındı.

Polis, 2 adresteki toplam 16 kişiden 10'una 'kumar oynamak', 'koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından toplam 38 bin 172 TL para cezası kesti.

Öte yandan baskın yapılan adreslerin birinde, kumar oynanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Operasyon anı

-Kumar oynatılan yerlerin görüntüleri

-Güvenlik kamerası görüntüsü

HABER-KAMERA: Deniz ÖZEN/ SİNOP

=========================

Adıyaman'da mezarlık ziyaretleri yasaklandı

ADIYAMAN'da, koronavirüs önlemleri kapsamında mezarlık ziyaretleri yasaklandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Adıyaman Belediyesi tarafından mezarlık ziyaretleri yasaklandı. Kentte bulunan asri ve yeni mezarlıkta polis ekipleri ve zabıtalar önlem alarak, kandil nedeniyle yakınlarının kabrini ziyaret etmek isteyenlere izin vermedi. Şerit çekilerek girişi kapatılan mezarlık çevresinde önlem alan ekipler, ziyarete gelenleri salgın tedbirleri kapsamında geri çevirdi. Yasak kararı sonrası vatandaşlar ise mezarlık dışından dua ederek evlerine döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Adıyaman Belediye Mezarlığı

Polis ve zabıta ekipleri

Mezarlığa gelen vatandaş

Vatandaşların dışarıda dua etmesi

Vatandaşla ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

=========================

Bodrum'a günlük giren araç sayısı 12 binden 2 bine düştü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine mart ayında günlük 12 bin araç ve 100 bin yazlıkçı akın ederken, koronavirüs sonrası alınan tedbirlerin arttırılmasıyla araç sayısı günlük 2 bine kadar düştü.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 31 şehre giriş ve çıkışın yasaklanmasıyla birlikte Bodrum'a şehir dışından gelen araç sayısı azaldı. Mart ayının ilk 2 haftası günlük giren araç sayısının 12 bin olduğu ilçede, mart ayının son 2 haftası ise araç sayısı 5 bine kadar düştü. Nisan ayının ilk haftası ise ilçeye giren günlük araç sayısının 2 bine kadar düştüğü öğrenildi. Turizm kentine giriş yapan araçların yüzde 90'ının ilçeye pazarlama ve ticari amaçlı geldiği belirtildi.

Mart ayının ilk haftası büyükşehirlerden gelen yazlıkçıların akın ettiği Bodrum'da nüfus ise 170 binden, 300 bine çıkmıştı. Bodrum girişinde sağlık kontrolünden geçirilen yazlıkçılar, 14 gün boyunca evden çıkmamaları konusunda uyarılmış ve polis ekipleri tarafından günlük kontrolleri sağlanmıştı.

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, "Bodrum'a sadece kamusal ve sağlık ihtiyaçları için giriş, çıkış sağlanıyor. Ancak iller arasında yapılan bu düzenleme, salgınla etkin mücadele için koronavirüs vaka sayısına göre ilçeler arasında da yapılarak giriş çıkışlar ve trafik akışı acil ihtiyaçlar dışında engellenmelidir" dedi.

Öte yandan turizm kentinde sahil kenarları ile cadde ve sokakların büyük bir bölümünün boş olduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Boş sokaklardan genel,detay

Boş sahiller genel,detay

Havadan çekilen boş sokak

Trafik noktasından araç girişleri genel,detay

Haber- Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

==========================

Mersin Şehir Hastanesi, tüm imkanlarıyla koronavirüse karşı savaşıyor

TÜRKİYE'nin ilk kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede tüm imkanlarını seferber ediyor ve olağan dışı durumlara karşı fiziki altyapısı ve teknoloji açısından hiçbir eksiği bulunmuyor.

Çevre illerden de çok sayıda hasta kabul eden hastane, 796 hasta odası, suit, VIP ve standart oda konseptiyle 5 yıldızlı otelleri aratmıyor. 497 hekim, 2 bin 47 yardımcı sağlık personeli ve 2 binin üzerinde idari personelin görev aldığı hastanede, çevreye duyarlı ve akıllı bina otomasyonuyla son teknoloji görüntüleme cihazları yer alıyor. Genel hastane binası, kalp ve damar, kadın doğum ve çocuk, genel onkoloji ve psikiyatri hastanelerinden oluşan şehir hastanesi, 1294 yatak kapasitesiyle öne çıkıyor. Çevre illerden de çok sayıda hasta kabul eden hastane, 796 hasta odası, suit, VIP ve standart oda konseptiyle 5 yıldızlı otelleri aratmıyor. Helikopter pisti, 770 araç kapasiteli açık otopark, 3 bin 89 araçlık da kapalı otoparkı bulunan hastane bünyesinde 276 poliklinik, 210 yoğun bakım, 52 ameliyathane, 7 anjiyografi, 36 endoskopi ünitesi, 152 pre-post, 30 diyaliz, 50 kemoterapi salonu, 8 triyaj, 72 yataklı acil arenası, 6 acil izolasyon odası, 12 travma ve 9 genel tedavi ünitesi bulunuyor. 497 hekim, 2 bin 47 yardımcı sağlık personeli ve 2 binin üzerinde idari personelin görev aldığı hastanede, çevreye duyarlı ve akıllı bina otomasyonuyla son teknoloji görüntüleme cihazları yer alıyor. Bugüne kadar yaklaşık 7,5 milyon ayakta tedavi ve 1 milyon 200 bin yatarak tedavi hizmeti verilen, 250 binin üzerinde ameliyat gerçekleştirilen sağlık üssünde, hastalar tüm birimlere aynı kampüs içerisinden ulaşabiliyor. Biyokimya, mikrobiyoloji, dijital patoloji laboratuvarlarının da bulunduğu hastanede gerekli tüm tetkikler rahatlıkla yapılabiliyor.

Olası koronavirüs semptomlarıyla hastaneye gelen hastalar ilk olarak acil servis önlerinde kurulan triyaj çadırlarında ön muayeneden geçiriliyor, ardından Kovid-19 polikliniğine yönlendiriliyor. Burada yapılan detaylı muayene neticesinde gerekli görülen kişilerin yatışları ve testlerinin yapılmasından sonra hastalar tedavi altına alınıyor. Sonuçları negatif çıkan diğer kişiler virüsün seyrine göre İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonunda kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından evlerinde günlük olarak takip ediliyor. Öte yandan, hastane personeli de Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun yeni tip koronavirüsle mücadele konusunda güncellediği bilgiler doğrultusunda sürekli eğitime tabi tutuluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Şehir Hastanesi drone görüntüsü

-Şehir Hastanesi giriş kapısı görüntüsü

Haber-Kamera: MERSİN,

==========================

Koronavirüsü yenen 3 hasta, çiçek ve alkışlarla taburcu edildi

ORDU'da özel bir hastanede gördükleri koronavirüs tedavisi sonrası sağlığına kavuşan 3 hasta, sağlık çalışanları tarafından çiçek verilip, alkışlarla taburcu edildi.

Ordu'da koronavirüs testleri pozitif çıkan 3 hasta, kentteki özel bir hastanede tedaviye alındı. Sağlığına kavuşan hastalar, bugün taburcu edildi. Sağlık görevlilerinin, çiçek verip, alkışlarla uğurladığı 3 hasta, 14 gün boyunca evlerinde karantina altında tutulacak.

Hastanenin yönetim kurulu başkanı İdris Altınel, 3 hastalarını sağlığına kavuşmuş bir şekilde hastaneden taburcu etmiş olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyleyerek, "Bu vesile ile bu zorlu süreci en iyi şekilde, fedakarlık ve özveri ile gecesini gündüzüne katarak yöneten saygıdeğer hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastaların taburcu edilişi

HABER: Ahmet BAYRAK KAMERA: ORDU,

==========================

Kampanyaya emekli maaşını bağışladı

ADANA'nın Kozan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstündeki Mehmet Korkut, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bir aylık emekli maaşını bağışladı.

İlçedeki Karacaoğlan Mahallesi Torun Sokak'ta oturan emekli Mehmet Korkut, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışta bulunmak istediğini söyledi. Bunun üzerine eve gelen polis ekipleri, Korkut'un bin 500 lirasını tutanak karşılığında teslim aldı. Parayı kampanya hesabına yatıran ekipler, daha sonra yeniden eve gelerek Korkut'a dekontunu teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Polislerin eve girmesi

Vatandaştan parayı teslim alması

Polislerin tekrar eve gelmesi

Vatandaşa makbuzunu teslim etmesi

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),

==========================

Samsun'da maske kullanımı arttı

SAMSUN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları, pazar yerleri, marketler gibi alanlarda zorunlu hale getirilen maske kullanımı arttı.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu ulaşım araçları, pazar yerleri, marketler gibi alanlarda kullanımı zorunlu hale getirilen maske kullanımında artış oldu. Kentte sokağa çıkan vatandaşlar arasında maske takanların sayısı artarken, marketlerin girişinde de 'Lütfen maskesiz girmeyiniz. Sosyal mesafe kuralına uyalım' şeklinde uyarı yazıları asıldı. Marketlerde ve toplu taşıma araçlarında maskesi bulunmayan vatandaşlara maske verildi.

'ELDİVEN VE MASKE OLMADAN MARKETE ALMADILAR'

Kalabalık alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin yerinde bir karar olduğunu söyleyen Kübra Torun, "Maske takanların sayısı çoğaldı ama bilinçsiz kullanımda maalesef var. Maskelerinde bir kullanım ömrü var bir çok insanı bunu maalesef bilmiyor. Maskelerin değiştirilmesi lazım belirli bir süre sonra. Markete gittiğimde eldiven ve maske olmadan beni içeri almadılar. Maske verdikten sonra içeri gidebildim. Virüsten korunmak için bence çok güzel bir uygulama oldu" dedi.

'ELDİVEN VE MASKE KULLANILMASI ŞART'

Yunus Emre Altunova otobüslerin tramvayın maske takmayan kimseyi almadığını belirterek "Marketlerde de maske uygulaması yapılıyor ama özellikle bazı marketler ile pazar yerlerinde çok da uygulanmadığını da gözlemliyoruz. Halkımızın buna dikkat etmesi gerekiyor. Hepimizin sağlığı için eldiven ve maske kullanılması gerekiyor kesinlikle" diye konuştu.

'HEM KENDİ HEM DİĞER İNSANLARIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN'

Dışarı çıktığında mutlaka maske taktığını dile getiren Oya Sümer ise "Çok yerinde bir karar verimdi ve maske kullanımı zorunlu oldu. Bu virüs almış başını gidiyor hem kendimizi hem çevremizi korumak için maske takmalıyız. Artık buna mecburuz. Genelde maske kullanımıyla ilgili iş yerlerinde kurallara uyulduğunu görüyorum. Marketlerde ve pazarlarda mutlaka maske takılması gerekli" diye konuştu.

'MASKE TAKANLARIN SAYISI ÇOĞALDI'

Uğur As da "Sokakta maske takan insanların sayısı çoğaldı. Bu virüs başladığından bu yana maske takıyorum. Dolmuşa otobüse maske takmayanları almıyorlar. Sosyal mesafe uyup maske takmamız gerekiyor. Maalesef bunu yapmayanlarda var insanların daha fazla bilinçli olması gerekiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Sokaklarda maske takanlardan detay

-Marketteki uyarı yazısı

-Pazardan detay

-Röportajlar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,

===========================

Kaynak: DHA