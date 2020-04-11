DHA YURT BÜLTENİ - 16

Sınırın sıfır noktasında yasağa uyuluyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesi ile sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilden Şanlıurfa 'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde vatandaşlar yasağa uyarak, evlerinden çıkmadı.

Güvenlik güçleri, devriye gezerek vatandaşları dışarı çıkmamaları için uyarıyor. Camilerden de Arapça anonslar yapılarak, ilçede yaşayan Suriyelilere evlerinde kalmaları gerektiği bildiriliyor. Akçakale Gümrük Kapısı'nda, Suriye'ye gitmek isteyen kamyonlar bekletiliyor. Kapıdan Suriye'den gelen araçlar ile hasta nakil ambulansların geçişine izin veriliyor.

İlçedeki vatandaşların ihtiyaçları ise emniyet güçleri tarafından gideriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Camiden yapılan Arapça anons ve boş caddeler

Cadde üzerinde güvenlik güçleri anaons yaparken

Boş sokaklar çalışan fırıncılar

Akçakale Gümrük Kapısından giriş yapan ambulans ve çıkış yapan kamyonlar

Sınır bölgesi ve Telabyad

Evlerinin önünde oturanlar

Genel görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 98 MB

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Aksaray'da sağlık çalışanlarına etli ekmek jesti

AKSARAY'da etli ekmek salonu işletmecisi Yusuf Alçay, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olup, moral vermek için 100 etli ekmeği Aksaray Eğim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına ikram etti.

Sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı kentte koronavirüs salgınıyla mücadelede gece gündüz, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına halkın desteği, sürüyor. Etli ekmek salonu işleten Yusuf Alçay, sağlık çalışanlarına etli ekmek ikram etti.

Sağlık çalışanlarının yanında olduklarını göstermek ve onlara destek olmak amacıyla 100 etli ekmek yaptıklarını belirten Alçay, "Allah devletimize ve milletimize yardım etsin. İşlerimiz azaldı ama biz ayakta duruyoruz. Sağlık çalışanlarımız için böyle bir karar aldık. Sabah erkenden işe başladık. Öğle yemeğine sıcak sıcak etli ekmek götüreceğiz. Hastanemizdeki çalışanlar afiyetle yesinler." diye konuştu.

Keziban Alçay ise koronavirüs dolayısıyla işlerinin çok düştüğünü bu yüzden de boş durmaktansa sağlık çalışanlarına destek amacıyla böyle bir şey yaptıklarını vurguladı. Sağlık çalışanlarının kendi canlarını tehlikeye atarak görevlerini yürüttüğünü anlatan Alçay, "Devletimizin ve milletimizin yanındayız. Sağlık çalışanlarımız sıcak sıcak yemeklerini yesinler. Afiyet olsun. Allah ülkemizi, milletimizi, sağlık çalışanlarını ve her kesi korusun inşallah." diye konuştu.