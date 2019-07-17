DHA YURT BÜLTENİ-16-YENİDEN

Rüzgardan kırılan ağaç dalı kaldırımda yürüyenlerin üzerine devrildi: 2 yaralı

AKSARAY'da şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalının devrilmesi sonucu 1'i bebek, 2 kişi yaralandı. O anlarda mobese kameralarına yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Hacı Hasanlı Mahallesi Bankalar Caddesinde meydana geldi. Kaldırımdaki çınar ağacının, şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan dalları, oradan geçen Abdullatif Uygur ile annesi Sercan Yıldız'ın kucağındaki 9 aylık Mirali Yıldız'ın üzerine devrildi. O anlarda mobese kameralarına yansıdı. Göğüs bölgesine isabet eden dallar nedeniyle hafif yaralanan minik Mirali, ambulansla, Uyar da kendi imkanlarıyla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

------------------

Yaralı bebeğin annesinin kucağında hastaneye getirilmesi

Kırılan ağaçtan detay

Ağaçın kırılma anı

Haber- Kamera: Ekan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

==========================================

Kırgızistan Meclis Başkanı Dzhumabekov İznik'te

15 TEMMUZ darbe girişiminin 3'üncü yılı nedeniyle Türkiye'ye gelen Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov, Ankara ve İstanbul ziyaretlerinin ardından Bursa'ya gelip, İznik ilçesini ziyaret etti.

İznik Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu ve İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, belediye meclis üyeleri Zeliha Peşte, Halil Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tuncay Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tekin, Kırgızistan Cumhuriyeti Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov ve heyeti İznik Belediye Başkanlığında karşıladı.

Yenişehir Kaymakamı ve İznik Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu, konuşmasında, "12 bin yıllık tarihe sahip olan İznik İlçemize hoş geldiniz. Belediye başkanımızın misafiri olarak buraya gelirken, ben de burada Cumhurbaşkanımızın temsilcisi olarak sizleri karşılamaktan onur duydum. İnşallah bu geziniz sağlıklı, güzel bir şekilde geçer ve tatlı hatıralar bırakır" dedi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ise, "Öncelikle İlçemize hoş geldiniz. Bizler zaten birbirimize yabancı değiliz. Burada bulunan Kırgızlar Türbesi'ndeki emanetlerinize sahip çıkıyoruz. Kırgızistan Talas şehri de bizlerin kardeş şehridir. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz, sizleri tekrar güzel ilçemizde görmekten onur duyarız" dedi.

Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov de "Atalarımızı ziyaret vesilesi ile İznik'e gelmiş bulunuyoruz. Atalarımıza Kuran-ı Kerim okumak için buraya benimle birlikte Kırgızistan parlamentosundan altı milletvekili daha geldi. Biz ilk başta Ankara'ya gittik daha sonrasında İstanbul'a geçtik. İznik'te babalarımız 1330 yıllarında şehit olmuşlar. Sizlere çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ardından İznik Belediye Başkanı, Kırgızistan Cumhuriyeti Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov'a İznik çinisi vazo hediye ederken Kırgız milletvekillerine de İznik karo çinisi takdim etti. Kırgızistan Cumhuriyeti Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov ve heyet İznik Gölü içerisinde bulunan su altı bazilikasını gezdi. Bazilika Kazı Çalışmaları Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Şahin Kırgız Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov ve heyete çalışmaları ve son durum hakkında bilgi verdi. Meclis başkanı ve heyet ardından Roma Tiyatrosu'na geçti. Burada İznik Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu ve Kazı Heyeti Başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç, İznik Roma Tiyatrosu kazılarında hakkında bilgi verdi.

BAŞKAN USTA, AYASOFYA'YI ANLATTI

11 Ekim 787 günü Patrik Trasios yönetiminde toplanan ve 350 piskoposla çok sayıda keşişin katıldığı Yedinci konsülün İznik Ayasofya'sında yapıldığını belirten İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Ayasofya Camisi hakkında tarihi bilgiler vererek meclis başkanı ve heyeti bilgilendirdi. Ayasofya ziyaretinden sonra Kırgız Meclis Başkanı ve heyet Kaymakam Seyitoğlu, Başkan Usta'ya teşekkür ederek ziyaretten memnun kaldıklarını ifade ederek İznik'ten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Kırgızistan heyetinin İznik ziyareti

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),

=================

YKS'de Denizli'nin gururu oldu

DENİZLİ'de, akademisyen baba ile sınıf öğretmeni annenin oğlu 18 yaşındaki Mehmet Berke İşler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nde Türkiye ikincisi, Alan Yeterlilik Testi'nde ise tek Türkiye birincisi oldu. Aile, oğlunun Türkiye birincisi olmasından dolayı gurur yaşarken; Mehmet Berke İşler başarısını düzenli çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.

Denizli'de özel bir liseden mezun olan Mehmet Berke İşler, 2019 YKS'den büyük bir zaferle çıktı. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Ertuğrul İşler ile özel eğitim sınıf öğretmeni Gülcan İşler'in iki oğlundan biri olan İşler, girdiği sınavda Temel Yeterlilik Testi'nde 1 yanlışla 496 puan alarak Türkiye ikincisi olurken, Alan Yeterlilik Testi'nde ise 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Aldığı sonuçtan dolayı çok mutlu olduğunu belirten İşler, "Birçok kişi hayallerine kavuştu. Bazıları ise şanslarını seneye deneyecek. Sonuçları, gece uyurken okul müdürüm arayıp söyledi. Uyandım, ancak tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Sonucu aldıktan sonra tekrar uyudum. Başarımdaki sırrım, düzenli bir şekilde çalışmak. Derslere düzenle şekilde katılmak ve ezbere fazla kaçmadan çalışmak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Olayın mantığını anlayarak çalıştım ve kazandım. Kitap okumak da çok önemli. Kitap okuyarak gündemdeki olayları takip etmeyi, günümüzü ve geçmişi anlamayı, geleceğe yön vermeyi öğreniyorsunuz. Biz de gelecekte söz sahibi olmak istiyorsak, kendimizi donanımlı hale getirmek zorundayız. Bu başarıyı hissediyordum benim için güzel bir sürpriz oldu" dedi. İşler, doktor olmak istediğini söyledi.

Baba Prof. Dr. Ertuğrul İşler de "Oğlumun elde ettiği başarıdan dolayı ailecek gururluyuz. Çok çalıştığı için ilk 100'e gireceğini düşünüyordum. Ben ona hiçbir zaman 'çalış' demedim. Hatta o kadar çok çalışıyordu ki 'çalışma yeter' demek zorunda kaldım" diye konuştu. Öğretmen anne Gülcan İşler de oğluyla gurur duyduklarını ifade ederek, "Bu gururu bize yaşattığı için oğlumla gurur duyuyorum. Sorumluluklarının farkında olan bir çocuktu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizi hiç yormadı, başarıları daim olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mehmet Berke İşler'den detay

İşler'in sınav sunucundan detay

Mehmet Berke İşler'in konuşması

Baba Ertuğrul İşler'in konuşması

Anne Gülcan İşler'in konuşması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

==========

Marmaris'te yağmur hazırlıksız yakaladı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir anda başlayarak 15 dakika süren yağmur, kentte bulunanları hazırlıksız yakaladı. Kent sakinleri ve ilçede tatil yapanlar, sığındıkları yerlerde yağmurun dinmesini bekledi.

Marmaris'te saat 17.00 sıralarında aniden başlayan yağmur, 15 dakika sürdü. Yağmura yakalananların bazıları, işyerlerinin tentelerinin altına saklanırken, kimileri aldırış etmeden yürüdü. Bazı kişiler başlarına geçirdikleri poşetle yürümeyi tercih etti. Plajdan gelenler ise havlularına sarınarak hızlı adımlarla konakladıkları yerlerin yolunu tuttu. Yağmurun süreceğini düşünen bazı kişiler ise şemsiye satın aldı. Yağmur nedeniyle ilçe merkezinde 3'ü motosikletlerin karıştığı olmak üzere 6 ayrı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Meteoroloji yetkilileri, "Hava sıcaklığı yağmurla beraber 27 dereceye düştü. Nem yüzde 56 olarak ölçüldü. Yağmur, aralıklı olarak devam edecek. Yarından itibaren ilçe merkezini terk ederek mevsim normallerinde sıcaklıklar yaşanacak" bilgisi verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yağmur yağışında sokaklardan görüntü

Yağmurdan kaçanlar, tente altına girenler, kafalarına poşet ve havlu atanlar ve yürüyenler genel-ayrıntılı görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

==========================

Harput'ta atlı jandarma göreve başladı

ELAZIĞ'ın tarihi yerleşim yerlerinden Harput Mahallesi'nde atlı jandarma ekipleri göreve başladı.

Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı ekipleri, Elazığ'ın tarihi ve turistik bölgelerinde araçların girmediği yerlerde görev yapacak. Kentin tarihi mekanlarından Harput Mahallesi'nde 2 atlı ekip göreve başladı. Atlı jandarma ekiplerinin, yaz boyunca başta Harput, Hazar Gölü ve Cip Barajı çevresinde görev alacağı bildirildi.

Harput'ta göreve başlayan atlı jandarma birliklerine çevredekiler, yoğun ilgi gösterdi

Görüntü Dökümü

---------

Atlı jandarma birliğinden görüntü

Atlı jandarmanın devriye atması

Röportaj

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 114 MB