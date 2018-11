Dha Yurt Bülteni 17

08 Kasım 2018 Perşembe 20:15



AKRABASININ CENAZESİNDE TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜGİRESUN'un Görele ilçesinde, bir akrabasının cenaze namazına katılan Faik Sinirlioğlu, cami avlusunda husumetlisi H.A.'nın silahlı saldırısında yaşamını yitirdi.Olay, ilçenin Kumyalı Mahallesi Hasanağa Merkez Camisi bahçesinde meydana geldi. İlçede bir akrabasının cenaze törenine katılan Faik Sinirlioğlu, ile aralarında husumet olduğu öne sürülen H.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.A. belinden çıkardığı tabancayı Faik Sinirlioğlu'na yönelterek ateş etti. Yaralanan Sinirlioğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Sinirlioğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜGüvenlik kamerasında cinayet anıFaik Sinirlioğlu sağlık fotosuHakan KABAHASANOĞLU/GÖRELE (Giresun),=====================BARİYER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALIKAHRAMANMARAŞ'ta, kontrolden çıkıp bariyere çarpan otomobildeki Ali İmran (18) öldü, sürücü Gökhan Asma (24) ise yaralandı.Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş- Göksun Karayolu'nda ilerleyen Gökhan Asma yönetimindeki 41 RE 046 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer otomobile ok gibi saplanırken, kazada otomobilde bulunan Ali İmran öldü, sürücü Gökhan Asma ise yaralandı. Yaralı, olay yerine giden ambulansla Kahramanmaraş Sütü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ali İmran'ın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Kaza yeriKaza yapan otomobilHaber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 16 MB=====================YOL VERME KAVGASINDA KARI-KOCA SİLAHLA YARALANDIADANA'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada tartışmaya katılan sürücülerden birinin silahla ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı.Olay, bugün saat 17.00 Merkez Yüreğir İlçesi Atakent Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hareket halindeki minibüsün sürücüsü Şahap Y.(63) ile otomobilin sürücüsü Selam S. trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Selam S., Şahap Y.'yi darp etti. Bunun üzerine Şahap Y. beylik tabancısını çıkararak Selam S. ve tartışma sırasında eşinin yanında olan Süreyya S.'ye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Selam S. sol bacağından, Süreyya S. ise karnından yaralandı. Yaralılar ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlı Şahap Y'yi kısa sürede silahıyla birlikte yakaladı ve gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Olaya karışan aracın görüntüsüYaralan kişilerin yakınlarının görüntüsü-Ambulansın görüntüsüOlay yerinden detay görüntülerSÜRE: 01'00" BOYUT: 112 MBHaber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,===================ŞANLIURFA'DA ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN EKMEK FIRINI AÇILDIŞANLIURFA'da, Haliliye Belediyesi tarafından günlük 4 bin glütensiz ekmek üretim kapasiteli fırın açıldı.Çölyak hastalarının ekmek ihtiyacını karşılamak için kurulan fırın Mardin Siirt ve Gaziantep 'teki çölyak hastalarına ücretsiz olarak dağıtılacak. Haliliye ilçesine bağlı Sırın Mahallesi'nde yaptırılan fırın düzenlenen törenle açıldı. Törene; Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, bürokratlar ve çölyak hastaları katıldı. Demirkol törende yaptığı konuşmamada fırının sadece Şanlıurfa 'ya değil tüm bölgeye hizmet edeceğini ve günde 4 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olduğunu belirterek şunları dedi:"İnsanımıza hizmet ederken, tüm kesime hizmet ediyoruz. Önce sağlık diyoruz; sağlık noktasında daha öncesinde herhangi bir şekilde tatmamış oldukları lezzetleri tatmaları için çölyak hastalarımız, bilindiği gibi glütensiz undan yapılan mamulleri sadece yiyebiliyorlar. Aynı ailedeki bireyler, aynı sofrada farklı yemekler yiyordu. Hayatı boyunca bulgur pilavı, makarna ve başka lezzetleri tatmamış hastalarımızın, aile bütünlüğünü sağlamak adına aynı sofrada aynı yemeği yemelerini sağlamak için geçmişten bu tarafa glütensiz undan yapılan mamullerin bulunduğu gıda kolileri dağıtıyoruz. Çölyak hastalarımıza afiyet olsun. Hizmete sunacağımız tesis, çölyak hastalarımıza glütensiz undan yapılan ekmekler üretecek bir fırındır. Türkiye 'de sadece birkaç büyükşehir belediyesinin yapmış olduğu ekmek imalatını, Türkiye'de ilçe belediyelerinde sadece ve sadece Haliliye Belediyesi olarak biz üreteceğizödedi.Konuşmaların ardından fırınıhizmete açıldı. Periyodik olarak çölyak hastalarına dağıtımı yapılan glütensiz gıda paketleri de, açılış sonrasında çölyak hastalarına dağıtıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Fırın açılışı için toplanan katılımcılarKurdele kesen bürokrattalarFırında imal edilen ekmeklerGenel ve detay görüntülerHaber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 403MB=====================KUYUYA DÜŞEN YAVRU KÖPEKLERİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ KURTARDIADIYAMAN Üniversitesindeki 3 metre derinlikte kullanılmayan su kuyusuna düşen 7 yavru köpeği güvenlik görevlileri kurtardı. Altınşehir Mahallesi'ndeki kampüste kullanılmayan ve üzeri açık olan kuyudan gelen köpek sesini duyan öğrenciler durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Baran Özer isimli görevli kendi çabasıyla yavru köpekleri kuyudan çıkarttı. 3 gündür aynı bölgeden köpek sesi geldiğini ifade eden Özer, yavru köpekleri kendi imkanları ile aldığı biberon ve süt ile besleyerek Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından alınan köpekler, hayvan barınağına götürüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Olay yeriYavru köpeklerKöpeklere biberonla beslenmesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 40 MB=========================