Dha Yurt Bülteni 17

09 Kasım 2018 Cuma 18:04



09 Kasım 2018 Cuma 18:04

DHA MUHABİRİ CEM EMİR MEZARI BAŞINDA ANILDIVAN'da 9 Kasım 2011 yılında meydana gelen depremde yaşamını yitiren, DHA muhabiri Cem Emir mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Baba Mehmet Ali Emir, açılan davaya ilişkin bilgiler aktarırken, meslektaşları, Cem Emir'in mezarına karafil bıraktı.Tunceli'de yerel ve ulusal gazetelerde görev yapan gazeteciler, 9 Kasım 2011 yılında Van'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde Bayram Oteli'nin çökmesi sonucu enkaz altında kalarak, DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz ile birlikte yaşamını yitiren Diyarbakır DHA muhabiri Cem Emir Hozat ilçesine bağlı Çığırlı köyünde mezarı başında anıldı. Emir'in mezarı başında düzenlenen anma töreninde konuşan babası Mehmet Ali Emir, Cem'in ailenin tek güvencesi olduğunu ve dava sürecinde sıkıntılar yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:"Cem ailemizin tek çalışanıydı ve ailemizin tek güvencesiydi. Umudumuz her şeyimiz Cem'di. Ona doyamadık bir anda aramızdan kaybolup gitti ve hiçbir zaman yokluğuna alışamayacağız. Biz dört yıl buyunca hukuk mücadele verdik. Van'da yıllarca Cem'in hayatını kaybettiği otel'in sahibi ile hukuk mücadelesine girdik. Otel sahibi ceza aldı ancak bizleri ve hayatını kaybeden diğer vatandaşların ailelerini tatmin eden bir ceza değildi. Mahkemeler sırasında çok zorluklar çektik. Ama ne oldu? Sonuç bizim de anlamadığımız bir durumda, 15 Temmuz'da adam salıverildi. Tahliye edildi. Bu da bize, yüreğimize kurşun gibi saplandı. Biz dört yıl bunun mücadelesini verdik. Otelde hayatını kaybeden 25 kişiden sadece biz 5 kişinin ailesi hukuk mücadelesi verdik, ancak çabalarımız yerini bulmadı."Meslektaşlarının da yaptığı kısa konuşmaların ardından Cem Emir'in mezarına karanfiller bırakıldı.Görüntü DökümüCem Emir'in mezarına arkadaşlarının karanfil bırakması ve mum yakmasıGazetecilerin mezarı başında dua etmesiBaba Mehmet Ali Emir'in konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, -===============================Rahip Santoro'yu öldüren Akdin ve ağabeyini yaralayan zanlılar adliyede (2)İKİ TUTUKLAMAMuğla'nın Bodrum ilçesinde, İtalyan rahip Andrea Santoro'yu öldüren Oğuzhan Akdin ile ağabeyi Alparslan Akdin'i yaralayan E.D. ve S.K., tutuklandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği ayrıca, bu iki zanlıya yardım ettiği öne sürülen B.A. ve Y.U. adlı kadınları ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.Cavit AKGÜN/ BODRUM (Muğla),=============================ATATÜRK'Ü ANMAK İÇİN SELANİK'TE DOĞDUĞU EVE AKIN ETTİLERTÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği ev, ölümünün 80'inci yılında da ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden anmaya gelen vatandaşlar, gezdiği evde duygu dolu anlar yaşadı. Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan, "Buradaki 10 Kasım törenleri çok duygu yüklü geçiyor. Ata'mızı anmak ülkemizin her köşesinde her bir noktasında anmak güzeldir, duygu yüklü bir anlam taşır. Sevgili Atatürk'ü, Atatürk Evi'nde anmak başka bir anlam taşır" dedi.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümün 80'inci yılında, Atatürk'ün dünyaya geldiği Selanik'teki Atatürk Evi Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli kentlerinden gelenlerin akınına uğradı. Yarın yapılacak anma töreni öncesinde kente gelenler Atatürk Evi'ni ziyaret ederek, Ata'yı andı. Ziyaretçiler, Atatürk'ün dünyaya gözlerini açtığı evi gezerken duygu dolu anlar yaşadı. Ziyaretçiler, 10 Kasım'da Atatürk'ü doğduğu evde anmak için geldiklerini dile getirdi.Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan, yarın yapılacak anma töreni için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, şunları söyledi:"Selanik Türk milleti ve Türk tarihi açısından çok önemli bir şehir, 500 yıllık bir Osmanlı toprağa burası, bugün de Osmanlı kültürel mirasının yoğun bir şekilde gözlemlene bildiği şehirlerden biridir Atatürk Evi. Selanik için başlı başına bir çekim merkezidir. Sevgili Ata'mız 1881 yılında bu evde doğdu ve çocukluk yıllarını ve daha sonra gençlik yıllarını bu evde geçirdi. Biz de her sene 10 Kasım'da sevgili Ata'mızın aramızdan ayrılışını anmak için bu evde program düzenliyoruz. Selanik Başkonsolosluğu olarak programımıza ülkemizden binlerce vatandaşımız iştirak ediyor. Gece geç saatlere kadar yollarda gelen vatandaşlarımız var. Geceden binip sabaha ulaşın vatandaşlarımız var. Tabi buradaki 10 Kasım törenleri çok duygu yüklü geçiyor. Ata'mızı anmak ülkemizin her köşesinde her bir noktasında anmak güzeldir, duygu yüklü bir anlam taşır. Sevgili Atatürk'ü, Atatürk Evi'nde anmak başka bir anlam taşır. Duygu yüklü törenler gerçekleşiyor, öğrenciler çok geliyor. Okul gruplarından gelen oluyor, resmi törenlerimizden sonra okul grupları programlar düzenliyorlar. Ayrıca ülkemizden çeşitli kurum ve kuruluşlarından yetkililerde, belediyelerden, yerel sivil toplum kurumuşlarından gelen de törenlerimize katılıyor. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz."Atatürk Evi ziyaretçilerinin her geçen yıl arttığını söyleyen Başkonsolos Orhan Yalman Okan, en son geçen yıl 128 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Okan, "Atatürk Evi'ni sadece vatandaşlarımız, soydaşlarımız değil yabancılar da ziyaret ediyor. Biz bunun için ayrıca gayret gösteriyoruz. Geçen sene 10-15 bin civarında ziyaretçimiz oldu burada. Yunanlılar ziyaret ediyor, Selanik'i ziyaret eden diğer üçüncü ülke vatandaşları da Atatürk Evi'ni ziyaret ediyorlar. Atatürk Evi, Selanik'teki Yunan makamlarının çıkardığı turizm tanıtımmateryaller yer alıyor. Başkonsolosluğumuzun girişimleri sonucunda böyle başarılar elde ettik. Ayrıca burada Yunan ilk ve orta okullarının düzenlediği bir program var. Çocuklara Selanik'teki kültürel mirasları gezdiriyorlar. Bu programların içine Atatürk Evi'ni de dahil ettik. Böylece Atatürk 'ün Türkiye için değil, sadece bölgemiz için ve dünya tarihi açısından ne kadar önemli olduğunu yabancı konuklarımız da anlatmaya gayret gösteriyoruz" dedi.Selanik'te yarın sabah yapılacak Atatürk'ü anma törenlerine, Atatürk Evi' bahçesinde gerçekleştirilecek. Yoğun ilgi nedeniyle bahçeye sığmayan vatandaşlar için dışarıya ekran kurularak, tören izlettirilecek. Resmi anma töreninin ardından öğrenciler şiirler okuyacak, daha sonra da ev ziyarete açılacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Atatürk Evi'nden detaylarZiyarete gelenlerZiyaretcilerle röportajlarAtatürk Evi'ndeki eşyalardan detaylarAtatürk Evi bahçesiMuhabir Ali Can Zeray anonsAtatürk'ün eşyaları ve heykeliAtatürk Evi dışarıdanYunan polisinin aldığı önlemlerBaşkonsolos Okan ile röp.DetaylarHaber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Ali Can ZERAY/SELANİK(Yunanistan),-============================ÖDEMİŞ'TE OKUL MÜDÜRÜNÜN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA YENİ TANIKLAR DİNLENDİİZMİR'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü Ayhan Kökmen'in (47) vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklanan öğrenciler İ.P. (16) arkadaşı U.Y. ve U.Y.'nin babası B.Y.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, daha önce dinlenmeyen 8 tanık dinlendi.Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, 15 Aralık 2017 tarihinde yaşanan olayda, 3 yıldır görev yaptığı okulun içinde, öğrencilerinden İ.P.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan iki çocuk babası Kökmen, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kökmen, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Okul müdürü Ayhan Kökmen'in göğsüne doğru ateşlenen 2 av tüfeği fişeğinden birisinin domuz kurşunu olduğu ortaya çıktı. Jandarma, olayın ardından, hakkında disiplin soruşturması bulunan 11'inci sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılıp başka okula kaydı yaptırılan U.Y.'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan U.Y.'nin babası B.Y.'yi, azmettirici olarak gözaltına aldı. Tutuklanan öğrenciler İ.P. (16) arkadaşı U.Y. ile U.Y.'nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ayrıca başka iki öğrenci hakkında da yardım ve yataklık suçlarından dava açıldı.Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. Sanıklardan İ.P. ve arkadaşı U.Y. duruşmaya getirilirken, U.Y.'nin babası B.Y. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ayhan Kökmen'nin eşi Ayşe Ümmü Kökmen, öldürülen müdürün görev yaptığı okuldaki mesai arkadaşları ve yakınları da duruşmaya katıldı. Bugünkü duruşmada dinlenmeyen 8 tanık ifade verdi. Duruşma diğer tanıkların dinlenmesi için 11 Ocak 2019 tarihine ertelendi.ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMADuruşma bitiminde adliye önünde açıklama yapan Avukat Süleyman Coşkun, "Daha önce, zaten suça sürüklenen çocukların ve sanığın ifadeleri alınmıştı. Bu celse 8 tanık dinlendi. Bu 8 dinlenen tanığın birçoğu okulda öğrenciydi. Bizzat ateş etme anını gören, olayın işlendiği anı gören tanıklar ifade verdi. Adalete inancımız tam. Adaletin yerini bulacağını, sanıkların gerekli cezayı alacağını düşünüyoruz" dedi.Ayhan Kökmen'in eşi Ayşe Ümmü Kökmen ise "Eşim bir komploya kurban gitmiş. En acısı da bunun öğrencileri tarafından yapılması. Babaları silahları vermiş ellerine, kin gütmüşler disiplin olayından dolayı. Eşime kin gütmüşler. B.Y., çocukların ellerine silahı vermiş, bir komplo hazırlamış. Güpegündüz, göz göre göre bütün öğrencilerin içerisinde, odasında, makamında, masasında vuruyorlar. Bu kaçıncı duruşma. Göz göre göre öldürüldüğü halde bunlar 'biz suçsuzuz' diye kendilerini savunmaya çalışıyorlar. Kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Bir insanı öldürmek bu kadar basit mi? Bu kadar kolay mı? Herkesin gözü önünde olan bir olay için biz bu kadar şahitlendirmek zorunda mıyız? Bunların çilesini çekmek zorunda mıyız? Niye bir an önce suçlara cezaları verilmiyor" dedi. Ümmü Kökmen, C.A. adlı bir öğrencinin olayların içinde adının geçtiğini, ancak kendisinin serbest olduğunu belirterek, onun da tutuklanmasını istediğini dile getirdi.Öte yandan ifade vermeye adliyeye gelen bir kız öğrenci, adliye çıkışı baygınlık geçirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Adliye sarayından görüntüZanlıların cezaevi aracı ile adliye getirilmesiZanlılar U.Y. ve İ.P.'nin cezaevi aracından adliye çıkartılmasıHer iki zanlının cezaevi aracından adliye çıkartılmasından fotoğrafMahkeme sonrası Ayhan Kökmen'in avukatı Süleyman Coşkun röportajıAyşe Ümmü Kökmen'in röp.Adliyeden çıkan kız öğrencinin bayılmasından görüntüHaber- Kamera: Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ (İzmir),======================================Fırtına Vadisi'ndeki şimşir ormanları kuruyor (2)DOÇ. DR. KURTOĞLU: ŞİMŞİR KURUMALARI YAYILIYORKaradeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurtoğlu, kuruyan şimşir ormanları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurumaların 8 yıl önce Artvin'in Arhavi ilçesi Kamilet Vadisi'nde başladığını ifade eden Kurtoğlu, "Sonra bu hızla yayıldı. Çünkü turizmciler, turistler oraya girdikleri gibi en çok endişe ettiğimiz yerlere de bu mantarı taşıdılar. Yani Fırtına Vadisi'nde eşi benzeri olmayan bir Şimşir ormanı var, hatta iki tane orman var ama bir tanesi yola yakın olduğu için çabuk etkilenebilecek bir noktadaydı. Orada da daha sonra bu mantar etkisini gördük ve yapraklarda dökülmeler başladı. Bu tabi Karadeniz'e doğru yayıldı. Ama çeşitli bilimsel araştırmalar da batıdan bu etkinin geldiği konusunda görüşler var. Öte yandan bu mantarın ardından Cydalima Perspectalis adında bir kelebek türü, yani bir güve kelebeği aslında, onun etkisi hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Aslında bu çok daha etkili oldu. Çünkü bu güve, yılda 7-10 kilometre hızla ilerlediği saptanmış. Kolayca yayıldılar. Bu güvenin Almanya ve İsviçre'de de çok büyük etkisi olduğunu biliyoruz. Bütün Avrupa'ya yayılacağı konusunda endişe duyuluyor. Bizde de bu tür süs Şimşirlerinden yayılmış olabilir, kesin bir bilgi yok bilimsel çalışmalarda da nereden geldiği hakkında bilgi yok. Sibirya'dan kömürle gelen bir mantar türünün bulaştığı ve öyle yaygınlaştığı söyleniyor. Bu konuda kesin bir şey söylemek çok zor. Biz 10 yıllık bir etkiden söz ediyoruz. Düzce, Adapazarı ve Kastamonu'da da bu etkiyi görmek çok olası. Bizde çok özel Şimşir ormanları var, insan etkisinin olmadığı ve içine girdiğiniz zaman bambaşka bir dünya olduğunu gösteren çok özel bir yapıö dedi.Böcek ve mantar tasallutunun etkinsin artmasında da iklimsel bazlı değişikliğin de etkili olduğunu kaydeden Kurtoğlu, "Çünkü sıcaklıklar ciddi şekilde artıyor, zaman zaman yağışsız dönemin çok uzadığını gördük. Bu dönemler de bu mantar için daha nemli ve sıcak ortam yayılmada etkin olmuş olabilir. Öte yandan ekosistem parçalanıyor, yollarla, beşer etkilerle bütün bunlar, bir doğal alan ne kadar parçalanırsa sağlığı o denli bozulur, karşı olumsuz etkilere çok rahat karşı koyamaz. Şimşirler için, mantar ve güve konusu problem oluşturuyorö diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜDoç. Dr. Oğuz Kurtoğlu açıklamasıHaber-Kamera: RİZE-DHA====================================ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN 10 KASIM KLİBİBOZÜYÜK,(Bilecik),- BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde ortaokul öğrencilerinin, 10 Kasım nedeniyle hazırladığı klip ilgi gördü.Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda öğrenciler okul bahçesinde bir araya gelerek Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu an olan saat 9'u 5 geçeyi canlandırıldı. Yan yana dizilip saat oluşturan öğrencilerin drone ile görüntüleri çekildi. Daha sonra hazırlanan klipte öğrencilerin yanısıra Atatürk'ün fotoğraflarına ve Anıtkabir görüntülerine yer verildi. Klipin sonunda ise 'Özlem ve saygıyla anıyoruz' ve 'Kasımda aşk başkadır. Çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır' yazısı yazıldı. Klip yoğun ilgiyle karşılandı.Görüntü dökümü:Çekilen klipin görüntüsü bulunuyor.)Haber-Kamera: BOZÜYÜK,(Bilecik)/DHA==============================