Dha Yurt Bülteni-17

EŞİ ORGANLARI İLE 5 KİŞİYE CAN OLAN NAİME, HEM AĞLADI HEM AĞLATTIİZMİR'de organ nakli ile hayata tutunanlar ve hayatını kaybeden yakınlarının organlarını bağışlayan aileler İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nde bir araya geldi. Buluşma sırasında beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Mahsum Parlak'ın organlarını bağışlayan eşi Naime Parlak, gözyaşlarına hakim olamadı. Tören boyunca sürekli ağlayan ve çevresindekileri de ağlatan Parlak, eşinin 5 kişiye hayat verdiğini söyledi. Parlak'a sarılarak onu teselli eden İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur da İzmir'de 3 bine yakın kişinin, organ bağışı beklediğini açıkladı.İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur'un konuşması sırasında duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Naime Parlak, salondakileri de duygulandırdı. Beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden eşi Mahsum Parlak'ın organlarının 5 kişiye hayat verdiğini söyleyen Parlak, organ bağışında bulundukları için mutluluk duyduğunu ifade etti. Salnur, Parlak'a sarılarak onu teselli etmeye çalıştı. Bediha Salnur, organ bağışının önemine değinerek, "Dünyada milyonlarca kişi organ bağışı bekliyor. Binlerce kişi beklerken ölüyor. Ülkemizde organ nakli ile ilgili çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Hastanelerimiz çok ciddi nakiller yapıyor. Türkiye olarak bizde de bazı sıkıntılar yaşanıyor. 5 nakil yapılıyorsa bunun 4'ü canlıdan. Biz canlıdan nakil istemiyoruz" dedi.'5 BEYİN ÖLÜMÜNDE YALNIZCA 1 BAĞIŞ'Bir annenin çocuğuna karaciğerinin bir parçasını vermesini veya bir babanın, böbreğinin birini yakınlarına vermesini istemediklerini söyleyen Bediha Salnur, sözlerini şöyle sürdürdü:"Neden bir insanı yaşatmaya çalışırken, başka bir insanı yarım yapalım? Bizim, organ bağışı alabileceğimiz beyin ölümleri var. Her ölümden organ bağışı alamıyoruz, organ nakli yapamıyoruz. Ancak beyin ölümü gerçeklemiş olan hastalardan ve yoğun bakımda gerçekleşen beyin ölümlerinden organ nakli ve organ bağışı yapılabiliyor. Günümüzde hala 5 beyin ölümünden yalnızca 1'i organ bağışlıyor. 4'ü yine hayatını kaybediyor. Beyin ölümü aşamasında, kalp bekleyen birine can olunması, büyük mutluluk. Bir beyin ölümü sonrasında yapılan organ bağışı 7 hayatı kurtarıyor. Her biriniz çok büyük bağış gerçekleştirdiniz. Organ bağışı yapılırken bazı endişeler yaşanıyor. Örneğin hastalar 'Yoğun bakıma düşersem bana bakmazlar', 'Çocuğumu kaybettim ama organlarını bağışlarsam, cesedini tam verirler mi' gibi endişeler taşıyor. Organ bağışı çok özel bir bağış. Biz, sağlık görevlileri olarak hastaları yaşatmak için yemin ediyoruz. Biz yaşatmak için çabalarız, ama beyin ölümü yaşandığında yapılabilecek bir şey yok."'26 BİN KİŞİ ORGAN NAKLİ BEKLİYOR'Organ bulunamadığı için her yıl 100 bin kişinin hayatını kaybettiğini, Türkiye'de de şu anda 26 bin civarında organ ve doku nakli bekleyen hastanın olduğunu, 50 bine yakın da organ nakli bekleme listesine girmeye aday hastanın bulunduğunu söyleyen Salnur, "Bunlar çok dramatik sayılar ve her geçen gün artıyor. İzmir'de şuanda 3 bine yakın organ bağışı bekleyen hasta var. Organ nakli bekleyen hastaların büyük kısmını böbrek bekleyenler oluşturuyor. En büyük organ nakli kaynağımız insan ve kadavra. Hedefimiz yaşayanları yarım bırakmak değil" dedi.3 yıl kalp nakli bekleyen, daha sonra ise bağışlanan kalp ile hayata tutunan hemşire Burçin Meşe, "Çok arkadaşımı kaybettim ve artık arkadaş edinmekten çok korkuyorum. Kaybettiğimiz hasta sayısı, nakil olan hasta sayısından çok daha fazla. Lütfen organ bağışında bulunun" diye konuştu. Konuşmaların ardından, organ bağışında bulunanlara teşekkür amacıyla belge verildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen törenden görüntü-Organ bağışı ile hayata tutunan ve organlarını bağışlayanların yakınlarından görüntü-İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur'un konuşması-Beyin ölümü gerçekleşen eşinin organlarını bağışlayan kadının ağlaması ve Salnur'un teselli etmesi-Törenden detay ve genel görüntüHaber- kamera: Umut KARAKOYUN========================EVİNE ÇAĞIRDI, ESKİ EŞİNİN SEVGİLİSİ OLDUĞU İDDİASIYLA ÖLDÜRDÜANTALYA'da, Cihan G., ayrıldığı eşi E.G.'nin sevgilisi olduğunu düşündüğü İlkay Polat Sağır'ı tabancayla vurarak, öldürdü.Olay, saat 14.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Barış Mahallesi 2901 Sokak'taki 2 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Cihan G., ayrıldığı eşi E.G.'nin sevgilisi olduğunu düşündüğü İlkay Polat Sağır'ı konuşmak için evine çağırdı. Cihan G., burada tartıştığı Sağır'a belinden çıkardığı tabancayla ateş etmeye başladı. Sol göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Sağır'a, ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptı. İlkay Polat Sağır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tabancayla kaçan Cihan G. ise Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Olay anında evde olduğu belirtilen ve ismi açıklanmayan kadın, ifadesine başvurulmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.İlkay Polat Sağır'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, Cihan G.'nin, daha önce de 'eşini kurşunlamak'tan emniyette kaydının bulunduğunu belirtti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Ambulanstan görüntüBinadan genel görüntüSokaktaki insanlardan detay görüntüPolis ekiplerinin görüntüsüOlay yeri inceleme ekiplerinin görüntüsüÖlen İlkay Polat Sağır'ın fotoğrafları204 MB/// 01.50HABER: Bülent TATOGULLARI- KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,============================Dikili'de göçmen teknesi battı: 4 ölü, 6 kayıp- EK// 2ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİİzmir'in Dikili ilçesinde, kaçak teknesinin batması sonrası kayıp 6 kişinin arama çalışmalarında 1 göçmenin daha cesedine ulaşıldı. Böylelikle ölü sayısı 5'e yükseldi. Ölenlerin 2'sinin yetişkin, 3'ünün çocuk olduğu belirtildi. Kayıp 5 kişi için arama çalışmalarına devam ediliyor.İZMİR,========================EDİRNE'DE MİDİBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALIEDİRNE'de yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Edirne girişinde Aşkın K.'nın kullandığı ve içinde 30 yolcunun bulunduğu 22 M 0104 plakalı yolcu midibüsü, kavşaktan dönüş yaparken, Murat Göksoy yönetimindeki 34 KY 6941 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Murat Göksoy, yaralandı. Göksoy, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafın hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Kaza yerinden detaylarSürücüler ile röp.Kavşaktan detayAmbulanstan detayYaralı Göksoy'a müdahaleFarklı açılardan detayHaber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,=================================YEĞENİNİ TABANCAYLA VURDUKASTAMONU'da meydana gelen silahlı saldırıda Aşkın Sarıdemir (21) dayısı Nihat Yıldız'ın (58) silahından çıkan kurşunlarla yaralandı.Şehrin en işlek caddelerinden olan Plevne Caddesi üzerinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Nihat Yıldız (58) yeğeni Aşkın Sarıdemir'e 6 el ateş etti. Dayısının silahından çıkan kurşunlardan bir tanesi karın boşluğuna isabet eden Sarıdemir bir anda yere yığıldı. Sarıdemir, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Nihat Yıldız ise olay yerine yakın yerde bulunan polisler tarafından göz altına alındı.Yaralı Aşkın Sarıdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Süre: 03: 00 Boyut: 28 MBGörüntü dökümü:-Yaralı ambulans ile sevki-Olay yeri inceleme çalışması-Olay yeri-Cep telefonu çekimi yaralı ve saldırıyı gerçekleştirenGürkan YILMAZ/KASTAMONU -==================================EĞİRDİR GÖLÜ'NDE 'KURUMA' TEHLİKESİTÜRKİYE Tabiatını Koruma Derneği Isparta Temsilcisi emekli akademisyen Erol Kesici, Eğirdir Gölü'nün son 10 yıl içerisinde aşırı kayıpla birlikte su seviyesinin 6-7 metreye kadar düştüğünü belirterek, "Göl kritik su seviyesinin altına inmektedir" dedi.Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Türkiye'nin ikinci en büyük tatlı su gölü olma özelliği taşıyan stratejik önemli birinci derecede içme suyu olan Eğirdir Gölü'nde son dönemde su seviyesinde önemli oranda azalma gözlendi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eğirdir SU Ürünleri Fakültesi'nden emekli öğretim üyesi ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Isparta Temsilcisi Erol Kesici, Eğirdir Gölü'nün kuruma periyoduna girdiğini söyledi.Önceki yıllarda 520 kilometrekare olan gölün yüzey alanının 445 kilometrekareye düşerek göl aynasının giderek küçüldüğünü vurgulayan Erol Kesici, genişleyen kıyı alanlarının da yapı ve meyve bahçeleriyle işgal edildiğini kaydetti. Önceki yıllarda ortalama 16 metre su seviyesine sahip gölün son 10 yıl içerisinde aşırı oranda su kaybetmesiyle birlikte ortalama su seviyesinin 6-7 metreye kadar düştüğüne dikkati çeken Kesici, "Bunun temel nedeni gölden aşırı oranda su alımıdır. Gölde bu yıl 1,5- 2 metre kadar seviye kaybının başlıca nedeni gölün Karaot mevkisinde sondaj kuyusuyla çapları 3,5 metre borularla su alımlarıyla göl adeta boşaltılmaktadır. Gölün kurumasının esas nedenleri buharlaşma değildir. Yıllardır gölde buharlaşma var" dedi.'KİRLİLİK SORUNU GİDEREK ARTMAKTADIR'Yağışların azlığı nedeniyle gölün kuruma periyoduna girmesinin söz konusu olamayacağını, gölü besleyen dere, çay ve yüzey sularının önüne çok sayıda gölet, baraj yapımı ve HES'lere su verilmesi olduğunu savunan Erol Kesici, gölün beslenmesi için gerekli olan suların ulaşamadığını, göl havzasında binlerce yasal ya da yasal olmayan kuyu bulunduğunu kaydetti. Erol Kesici, "Su seviyesi azaldıkça gölün yıllardır var olan kirlilik sorunu giderek artmaktadır. Sudaki çözünür madde miktarı artarak gölün içme suyu olarak kullanımı tehlikeye girmektedir. Göl bu yoğun baskılar sonucu kritik su kotu altına düşmektedir" diye konuştu.'SORUN AYNI, ÇÖZÜMÜ BELLİ'Eğirdir Gölü'nü kurtarmak için çözüm yolunun basit olduğunu anlatan Erol Kesici, gölün korunması gerektiğini, gölle ilgili koruma yasaları ve özel hükümlerin uygulanması gerektiğine işaret etti. Kesici, "Politik ve popülist bakıştan vazgeçilmelidir. Su yönetimi, bilimsel, teknolojik bilinenlerle yönetilmelidir. 5 milyon yılı aşkın süredir doğasına müdahale edilmeyen ve su çevrimiyle döngüsünü sürdüren kanallar kapatılmamalıdır. Eğirdir Gölü için komşusu olan ve coğrafyadan silinen Akşehir ve bu yıl kuruyan Eber gibi doğal göllerden ders alınmalıdır. Sorun aynıdır. 'Kurumaz' denilen dünyanın ikinci büyük gölü Aral Gölü'nün nasıl kuruduğu da unutulmamalıdır. Sorun aynı, çözümü belli, yeter ki zaman geçirmeden, daha sonra 'ah vah'lanmadan çözüme başlanmalıdır" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------RÖP: Erol Kesici164.6 MBHABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,=======================================EVİNE GİRDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜĞÜ HIRSIZIN LARINI ÇOĞALTIP KENT MERKEZİNE ASTIKÜTAHYA'da Gülom Çavdır adlı kadın, evine girip 38 bin lira parasını ve 80 bin liralık altınlarını çaldığını öne sürdüğü kişinin güvenlik kamerasından aldığı fotoğrafları çoğaltıp kent merkezindeki duvarlara astı.Eşiyle birlikte bisiklet tamirciliği yaparak geçimini sağlayan Gülom Çavdır'ın Yunus Emre Mahallesi'ndeki evine 4 ay önce hırsız girdi. Kimliği belirsiz hırsız evden 38 bir lira para ile 80 bin lira değerindeki altınları alıp kaçtı. Durumu polise bildiren Gülom Çavdır, evinin yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerden hırsızlık şüphelisi olduğunu belirttiği kişinin fotoğrafını aldı. Çavdır, şüphelinin evine yakın yerde yürürken çekilmiş olan fotoğraflarını afiş halinde çoğaltarak üzerine de 'Dikkat hırsız aranıyor' yazısını ve kendi cep telefonu numarasını yazıp bunları belediye otobüs durakları ve duvarlara astı.Hırsızı yakalamak için polislerin de çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gülom Çavdır şöyle konuştu:"Geçen 17 Temmuz'da sabah kalktık iş yerimize gitti. biz gittikten sonra saat 15.00 gibi evimize hırsız girmiş. Altınlar, bilezikler vardı 80 bin TL değerinde, 38 bin TL nakit para ve eşime ait ruhsatlı tabanca vardı hepsi gitmiş. Evimize terastan girmişler. Üç bina yan tarafta oturan yaşlı teyzenin ziline basarak anten tamir edeceğiz diye girmişler, çatılardan geçerek bizim teras camını kırıp içeri girmiş. Bizi bilen biri olduğunu düşünüyoruz. Çünkü üst katta da yatak odam var benim, orayı hiç ellememiş direk gelmiş buradan paraları altınları ve tabancayı almış gitmiş. Bu zamana kadar bulunamadı. 4 aydır araştırılıyor, kameradaki kişi bir türlü bulunamadı. Bu şahsın bulunması için her yere afiş yapıştırıp üzerine numaramı yazdım. Görenlerin bilenlerin araması için. Hırsızın bulunması için herkesin yardımcı olmasını istiyorum."Görüntü dökümü-Gülom Çavdır konuşması,-Evin içinden görüntü-Gülom Çavdır'ın iş yerine afiş asması,-Durağa afiş asması,-Gülom Çavdır'ın bisiklet tamir ederken görüntüsü-Gülom Çavdır'ın konuşması-Güvenlik kamerasındaki hırsız olduğu iddia edilen kişinin görüntüsü bulunuyor.)Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA/ DHABoyut: 522 MB=========================================CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI, AK PARTİ'YE GEÇTİEREĞLİ(Zonguldak),- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi Belediye Başkanı CHP'li Gökhan Demirtaş, AK Parti'ye geçerek belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulundu.2014 yılında CHP'den aday olarak Gülüç Belediye Başkanı olan Gökhan Demirtaş, partisinden istifa ederek Ak Parti'ye geçti. Gökhan Demirtaş, Ak Parti Ereğli İlçe Teşkilatı'na giderek üyelik formunu imzalayıp Gülüç Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulundu. Gökhan Demirtaş, 2009 yılında Ak Parti'den belediye meclis üyeliği yaptığını söyledi. AK Parti'nin desteğini alarak yoluna devam edeceğini ifade eden Demirtaş, şöyle dedi:"Bu saatten sonra yolumuza AK Parti'li olarak devam edeceğiz. Gülüç'teki hizmetlerimizi daha da hızlandırmak amacıyla devletimizin imkanlarında faydalanmak istiyoruz. İlçe Başkanımızla, belde başkanımızla ve değerli arkadaşlarımızla beraber yatırım amaçlı daha çok hizmetler yapmak için AK Parti'nin desteğini alarak yola devam etmeyi düşündük. Daha öncede AK Parti'deydik, yine AK Partili olarak bu göreve devam etmek istiyoruz. Vekillerimizle, ilçe başkanımızla, belde başkanımızla görüşüp bu karara vardık. AK Parti camiasına hem de bizim tarafımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum."AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır da Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın partilerinde görev almış çalışkan bir kişi olduğunu söyledi. Demirtaş'ın beldesine AK Parti ile daha büyük hizmetlerde bulunacağına inandığını ifade eden Çakır, "Demirtaş'ın partimize katılımının şahsına, ailesine, Gülüç'ümüze, Ereğli'mize, Zonguldak'ımıza ve AK Partimize hayırlı olmasını diliyorum. Başkanımız daha önce de AK Parti'nin kadroları içerisinde görev almış değerli bir başkanımız. Bugün tekrar yuvamızda görmekten son derece mutluyuz. İlçe teşkilatımızla belde teşkilatlarımıza, belediye başkanımızla el ele vererek Gülüç'e, bölgemize daha çok büyük hizmetler yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu katılımın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.Görüntü Dökümü-Gökhan Demirtaş'ın partiye gelmesi-Fatih Çakır'ın karşılamasıGökhan Demirtaş'ın partililerle selamlaşması-Gökhan Demirtaş'ın açıklaması-Fatih Çakır'ın açıklamasıSüre: (2.07) Boyut: (393 MB )Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),