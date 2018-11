Dha Yurt Bülteni 17

28 Kasım 2018 Çarşamba 21:06



EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADIEDİRNE'de dünden bu yana etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede kentteki araçların üzerleri ve yüksek kesimdeki evlerin çatıları beyaza büründü. Edirne Belediyesi ekipleri yollarda tuzlama çalışmalarına başladı.Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, bu sabah etkisini yitirdi. Kentte sellere ve yoğun su baskınlarına neden olan yağmur, bu akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki evlerin çatıları ve araçların üzerleri beyaza büründü. Edirne Belediyesi ekipleri de kar yağışıyla birlikte tuzlama çalışmalarına başladı.Meteoroloji verilerine göre, kar yağışı kentte sabah saatlerine kadar aralıkla devam edecek. Edirne Valiliği kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklar için vatandaşların tedbirli olmalarını istedi. Edirne Valiliği kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklar için vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.Görüntü Dökümü: Kar yağışı-Karda Edirne yazısı-Sokaklar ve yürüyenler-Sokak aydınlatması ve kar yağışı Araç üzerlerindeki karlar-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE,-=========================== CHP MİLLETVEKİLLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI Gebze 'de viyadük inşaatı sırasında beton blok düştü; 4 işçi enkaz altında kaldı (10)CHP Kocaeli Fatma Kaplan Hürriyet ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Fatma Kaplan Hürriyet sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, "Kocaman bir beton blok düşmüş. İlk katı atılmış ikinci katı atılırken bu düşme olayı meydana geliyor. Belli ki taşımamış ve hava koşulları da belli ki hesaba katılmamış. Valilikten de olay yerinden de aldığımız bilgilerde normalde 2 günde bir beton blok atılması gerekiyormuş. Ama havaların soğuması nedeniyle 3-3,5 güne çıkarılmış. Ama belli ki bu da yetmemiş, hava koşulları hesaba katılmadan böyle bir elim kaza meydana geliyor. Bir işçimizin cansız bedenine ulaşılmış ve diğer işçilerimizi de çıkarılmaya çalışılıyor. Vücut bütünlüğü bozulmadan çıkarılmaya çalışılıyor. Çok ince çalışılıyor anladığımız kadarıyla çok ince demirler kesilerek çalışılıyor. 1-2 saat sürecektir. Teknik incelemelerden sonra daha detaylı açıklama yapacağız ama biz bütün iş kazalarında öngörülemeyen şeyler nedeniyle ya da öngörülmesi gereken, hesaplanması gereken şeyler varken hesaplanmaması ne yazık ki insanlarımızın hayatına mal oluyor. Bu tür kazaları biz çok kaza diye nitelendirmiyoruz. Aslında bu tür şeyler cinayettir. Böylesi ballandıra ballandıra mega projeler diye anlatılan şeylerde böylesi kazaların öngörülememesi gerçekten yazık ve insanların hayatına mal oluyor. Biz bir insanımız bile hayatını yitirdiğinde bu hepimizi ciddi anlamda yürekten yaralayan şeyler. İncelemelerimize devam edeceğiz. Tabi ki buradaki teknik heyetin gönderdiği raporlara da bakacağız. Ne kadar şaibe var ya da yok bunları da inceleyeceğiz. Bizler teknik insanlar değiliz. Çok net şeyler söylemeye de yetkin değiliz. Ama biz de bu olayın takipçisi olacağız. Ciddi ihmaller olduğunu görüyoruz açıkçası. En azından ilk tablo bize onu gösterdi. Böylesi bir projede böylesi bir kazanın öngörülememiş olması bize bir ihmal olduğunu gösteriyor. Sürecin takipçisi olacağız" dedi.'YAYIN YASAĞI OLDUKÇA MANİDAR'Yayın yasağını eleştiren Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu tür kazalar sonucunda getirilen yayın yasağı da oldukça manidar. Kimden ne saklıyoruz? Türkiye 'de ne yazık ki getirilen yayın yasakları nedir ne değildir anlamış değiliz. Bir şey mi gizlenmeye çalışılıyor? Düşündürtüyor tüm Türkiye'yi. Bu yayın yasağının manidar olduğunu düşünüyoruz. Biz de bir şeylerden şüphelenerek hızlıca geldik bakalım diye. Yayın yasağı neden getirilir? Vatandaştan ne saklanır? Bunu da bize zaman gösterecek biz de takip edeceğiz" diye konuştu.'GELİŞMİŞ ÜLKELER PROJELERDE İNSANLARIN ÖLMEMESİYLE ÖVÜNÜYOR'Gelişmiş ülkelerde mega projelerde insanların ölmemesiyle övünüldüğünü söyleyen Ali Şeker ise şöyle konuştu:"Burada bir iş kazası var. İş kazası varsa ihmal de var. Bu ihmalin ne olduğu, neden bunların yaşandığı ve bunun kader olmadığı ortada. Bunlar maalesef öngörülmesi mümkün olmayan ama öngörülemeyen ihmaller neticesinde olan olaylar. 3 gün önce atılan betonun üzerine çıkan işçiler o betonun kopması sonucu o betonun altında kalarak maalesef biri ağır yaralı bir diğerinin de cenazesi çıkarıldı. Enkaz altında kalan işçinin de cenazesi çıkartılmaya çalışıyor. Burada bu hava koşulları hesaba katılmadan biran önce bitireceğim kaygısıyla işin bilimsel tarafı ihmal edilerek yapıldığında bunun bedelini işçiler ödüyor. Gelişmiş ülkeler mega projelerinde hiç insanın ölmemesiyle övünüyorlar. ŞANLIURFA'DA SİGARA HIRSIZLARINA OPERASYON: 2 GÖZALTI Şanlıurfa 'da, marketlerden sigara çalan hırsızlara karşı yönelik başlatılan çalışma kapsamında, güvenlik kamerasından kimliği tespit edilen 2 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Kent merkezinde son günlerde artan hırsızlık olaylarına yönelik soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinden çalınan sigara hırsızlığına yönelik çalışma başlattı. Marketten sigara çalan şüphelilerin yakalanması için güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, hırsızların kimliğini belirledi. Polis ekipleri, şüpheli M.E.D. ve R.B.'yi evlerine düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, marketlerden çalınan sigaralar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor. POLİS ÖNCE CEZA KESTİ, SONRA BAKLAVA İKRAM ETTİ Gaziantep 'in Nurdağı İlçesinde, polis durdurduğu 3 kamyonun sürücüleri ve sahiplerine kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle toplam 33 bin lira ceza yazdı. Ekipler uyardıkları sürücülere baklava ikram ederek yolcu etti.Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri Nurdağı- Bahçe karayolunda oluşturduğu kontrol noktasında kural ihlali yapan 3 kamyonu durdurdu. Ekipler, kamyon sürücülerine ve ruhsat sahiplerine 5 bin 500'er lira toplam da 33 bin lira ceza kesti.Polis, kamyon sürücülerine baklava ikram ettikten sonra kurallara uymaları konusunda uyardı. DRİFT SONRASI KAZAYA CEZAISPARTA'da drift atması sonucu maddi hasarlı trafik kazasına neden olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el konulup 5 bin 10 lira ceza uygulandı. Araç da 60 gün trafikten men edildi. Bahçelievler Mahallesi 'nde 25 Kasım günü sabaha karşı meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına ilişkin kamera görüntülerini izleyen polis, kazaya karışan H.Y.'nin kullandığı araçla drift yaptığını belirledi. Kazanın da drift yapılması sonucu meydana geldiğini tespit eden ekipler, aracı 60 gün süreyle trafikten men ederken, H.Y.'nin ehliyetine de 60 gün el koyup, 5 bin 10 lira idari para cezası uyguladı. Kazanın da drift yapılması sonucu meydana geldiğini tespit eden ekipler, aracı 60 gün süreyle trafikten men ederken, H.Y.'nin ehliyetine de 60 gün el koyup, 5 bin 10 lira idari para cezası uyguladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Drift yapan aracın görüntüsü (Güvenlik kamerası)Kaza anına ilişkin görüntü (Güvenlik kamerası)104 MB/// 01.12öHABER: Ali ÇEVİKBAŞ- KAMERA: ISPARTA,==================================