Dha Yurt Bülteni 17

KIZILAY, GIDA VE KIYAFET DAĞITTIEdirne'de selin etkisi geçti, temizlik başladı (6)Edirne'de sağanak yağmurun ardından meydana gelen selin etkili olduğu Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde, Türk Kızılayı Edirne Şubesi tarafından gıda ve kıyafet yardımları dağıtıldı. Sel suları nedeniyle yaklaşık 60 ev kullanılmaz hale gelirken, afetten sonra bölgeye gelen Kızılay Edirne Şubesi ekipleri öncelikli yardım alacak aileleri belirledi. Sıcak yemek, gıda paketlerinin yanı sıra kıyafet yardımı da dağıtan ekipler, kutularda mutfak kitleri verdi.Sel sularının evini kullanılmaz hale getirdiğini anlatan Süleyman Özengen'e Kızılay Edirne Şubesi ekiplerince yardım paketleri ulaştırıldı. Evlerinde kalamadıkları için bir süre komşularına sığındıklarını ifade eden Özengen, "Felaket evlerimiz yıkıldı, arabam su altında kaldı. Yatacak yerimiz yok, artık ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi burada bir kaç zaman komşularda kalarak idare edeceğiz. Sonra nerede kalırız bilmiyorum. Yenisini yapacak hiç bir durumum yok, evimde tamamen yıkıldı" dedi.Kızılay Edirne Şubesi Başkanı Kadir Çakay, selden zarar görenlere iki gündür yardım ettiklerini ve yardımların süreceğini belirterek, "Kızılay Edirne Şubesi olarak tüm vatandaşlara sıcak yemek dağıttı, mont, kazak, ayakkabı gibi yardımlarda bulunduk. Temizlik setleri dağıttık. Yine bir evin kuru gıda ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeleri iki gündür dağıtıyoruz. Kimseyi dışarıda bırakmayacağız, ihtiyaçları tespit ediyoruz eğer göremediğimiz birileri varsa mutlaka bize ulaşsınlar, sınırsız olarak onlara destek olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü:-Kızılay yardımları-Yardım alan köylüler-Köylülerden Süleyman Özengen ile röp.-Kadir Çakay ile röp.-Köylülerin yardımları evlerine götürmesi-Evleri yıkılan köylüler-Aldıkları yardımlar-Kızılay ekipleri-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,-============FIRTINA TEKNELERİ BATIRDIEdirne'de selin etkisi geçti, temizlik başladı (5)Edirne'nin Enez ilçesinde, etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle limana bağlı bulunan 2 tekne battı. Enez'de, dün akşamdan bu yana devam eden şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Enez Limanı'na bağlı 2 tekne şiddetli poyrazda oluşan dalgalar nedeniyle battı. Batan teknelerin fırtınanın dinmesinin ardından karaya çıkarılacağı bildirildi.Görüntü Dökümü-----------------------Batan tekneler-Limanda bağlı olan tekne-Şiddetli fırtına ve dalgalar-Liman genel gör.-DetaylarHaber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ENEZ(Edirne),-============================İzmir'de, müdür yardımcısının öğrencileri dövdüğü iddiası (2)AÇIĞA ALINDIİzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki 75. Yıl Ortaokulu'nda görevli müdür yardımcısı M.Y., İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce açığa alındı. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:"İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir okuldan basına yansıyan şiddet görüntüleriyle ilgili olarak, söz konusu okulun müdür yardımcısı açığa alınmış olup, hakkında gerekli inceleme/soruşturma başlatılmıştır."Davut CAN/ İZMİR,=========================MAHALLELİ İSTEMEYİNCE MADEN OCAĞI ÇED TOPLANTISI İPTAL EDİLDİMALATYA'nın Arapgir ilçesine bağlı Yazılı Mahallesi'nde yapılmak istenen demir ocağı ve kırma, eleme tesisiyle ilgili ÇED toplantısı, mahalle halkı istemediği için iptal edildi. Mahalleliye destek veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, doğal yaşamı sekteye uğratacak her türlü duruma karşı olduklarını söyledi.Kara Yakup Cemevi'nde özel bir firmanın mahallede kurmak istediği tesisle ilgili Çevre Şehircilik ve İl Müdürlüğü görevlilerince ÇED bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Ancak toplantının yapılmamasını isteyen vatandaşlar, bu yöndeki taleplerini imza altına alarak tutanakla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden gelen görevlilere teslim etti. Bunun üzerine görevliler, vatandaşlardan toplantının iptal edilmesine ilişkin taleplerini içeren dilekçeleri alıp programı iptal etti.Dilekçelerin teslim edilmesinin ardından konuşan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, çevre dostu bir belediye olduklarını ve mahalleye maden ocağı kurulmasını kabul etmeyeceklerini söyledi.Vatandaşlara destek için mahalleye gelen CHP heyeti adına konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise Arapgir'e doğasına, geleceğine, geçmişteki anılarına ve buradaki yaşam geçim kaynaklarına sahip çıkmak için geldiklerini belirterek, "Geçmişine sahip çıkarak geleceğinin çocuklarına sahip çıkma kararlığı gösteren bu vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada halkın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilememiştir. Ülkenin dört bir yanında bu mücadeleler için il il geziyoruz. Aynı kararlılıkla size geldiklerinde en az 50 milletvekili ile onların karşısında duracağız. Burada herhangi bir siyasi düşünceden olduğumuz için değil, yaşanacak bir Türkiye kurma hedefimizde doğasına, suyuna, geçim kaynaklarına ve her şeyden önce çocuklarının geleceğine sahip çıkan her vatandaşımızın her ilimizin yanında onlarla birlikte olacağız" şeklinde konuştu.CHP Genel Başkan yardımcısı Veli Ağbaba ise maden ocakları ile doğal yaşamın sekteye uğrayacağından endişe eden vatandaşların talebi üzerine mahalleye geldiklerini hatırlattı ve bundan sonra da yanlarında olacaklarının mesajını verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Katılanlardan görüntüVatandaşların tepkisiVeli Ağbaba'nın konuşması- Gülizar Biçer KaracaGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 691 MB==============================MALATYA'DA, 'TAŞ OCAĞI KAPATILSIN' EYLEMİMALATYA Battalgazi'deki taş ocağının büyütülmek istenmesine tepki gösteren ilçe sakinleri, "Taş ocağına hayır" sloganları atarak, eylem düzenledi. Taş ocağının yakınında güvenlik güçleri önlem alırken, Battalgazililer, ocağın kapatılmasını istedi.Battalgazi'ye bağlı Karagöz Mahallesi'nde faaliyet gösteren firmaya ait taş ocağının büyütülmek istenmesine, ilçe sakinleri tepki gösterdi. Mahallede toplanan Battalgazililer, "Taş ocağına hayır" sloganları atarak, eylem yaptı. Güvenlik güçlerinin önlem aldığı taş ocağı yakınındaki eyleme katılanlar adına, mahalle sakinlerinden Mehmet Kocaaslan konuştu. Taş ocağının mahallelerine zarar verdiği gerekçesiyle kapatılmasını isteyen Kocaaslan, "Mahallemize ve çevremize zarar veren taş ocağının kapatılmasını istiyoruz. Bu işletme hayatı bize zehretti, ciğerlerimiz toz duman doldu. Çevrede bulunan tozdan dolayı hayvanlarımızı otlatamaz olduk. Başta üzüm ve kayısı olmak üzere meyvelerimiz sebzelerimiz yenmez oldu, ağaçlarımız kurumaya başladı. Taş ocağında yapılan patlamalardan dolayı evlerimizin camları kırıldı, duvarları çatladı" diye konuştu.Karagöz Mahallesi'nin muhtarı Kadir Gür ise taş ocağının bir an önce kapatılması gerektiğini savunarak, yaşadıkları mağduriyetin sona erdirilmesini istedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Katılanlardan görüntüVatandaşların tepkisiVatandaşların konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 349 MB=======================HAVALİMANINDA YANGIN TATBİKATI GERÇEĞİNİ ARATMADIBehçet DALMAZ/VAN,-VAN Ferit Melen Havalimanı'nda Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) tarafından, yangın tatbikatı yapıldı. Uçak pistinde meydana gelen yangın, ekipler tarafından söndürülürken, havalimanındaki iki otobüste kurtarmayı bekleyen yaralılar, ekipler tarafından çıkarılarak olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı.DHMİ, Van Ferit Melen Havalimanı'ndaki uçak pistinde yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat nedeniyle DHMİ itfaiye ve ambulans ekipleri alanda hazır bulunurken, yaşanacak olan herhangi bir uçak yangınında nasıl müdahele edileceği senaryo gereği uygulandı. UMKE, AFAD, 112 Sağlık, itfaiye, polis ve askeri ekiplerin hazır bulunduğu tatbikat alanında, çıkan yangına ilk olarak DHMİ'nin yangın kurtarma ekipleri tarafından müdahale edildi, hemen ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.Yangının ardından, uçak pistinde bulunan iki otobüste kurtarmayı bekleyen 9 yaralı ve 1 ölü, UMKE ekipleri tarafıdan çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı.Daha sonra sedye üzerine konulup ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılar arasında bulunan bir kız öğrenci, sürekli 'anne, anne' diye bağırdı. Tatbibakın ardından, ekipler havalimanında hatıra fotoğraf çektirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Ferit Melen Havalimanında çıkan yangın-Senaryo gereği yangın yerine gelen DHMİ yangın söndürme ekibi-Yangına müdahale edilmesi-Havalimanındaki otobüslerde kurtarmayı bekleyen yaralıları için koşan ekipler-Otobüsteki yaralıları çıkartan ekipler-İlk müdahaleyi yapmaları-Bağırarak ağlayan yaralı kızlar-Detaylar-Sedye ile ambulansa taşınan yaralılar-Detaylar-Ambulansların siren çalıp gidişleri