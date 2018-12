Dha Yurt Bülteni - 17

04 Aralık 2018 Salı 18:39



DHA YURT BÜLTENİ - 17PENCEREDEN ATLAYAN KADINI MONTLARINI GEREREK HAVADA YAKALADILARPOLİSLER, İNTİHARA KALKIŞAN KADININ HAYATINI BÖYLE KURTARDIOrdu'nun Altınordu ilçesinde oturduğu binanın 3'üncü kat pencersinden atlayarak intihar eden genç kadın, 2 polis memurunun gerdiği montun üzerine düştü. Resmi üniformalı montla havada yakalanıp yere düşmekten son anda kurtarılan kadın, hayata tutunurken, polis memurları da, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten tarafından 'başarı belgesi' ile ödüllendirildi.Olay, 28 Kasım günü ilçenin Yeni Mahallesi'nde, cadde üzerindeki 3 katlı binada meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kadın, oturduğu evin 3'üncü katında yer alan pencereye çıkarak intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayı telsizden duyup bölgeye intikal eden, biri komiser yardımcısı 2 polis memuru bina önüne gelerek intihara kalkışan kadını ikna etmek istedi. Kadının pencereden sarktığını fark eden ve ikna olmayacağını anlayan polislerden biri üzerindeki ünüformalı montu çıkarıp, bina önünde gerdi. Saniyeler sonra, sarktığı pencereden kendisini boşluğa bırakan kadın, polislerin gerdiği montun üzerine düştü. Yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tadaviye alındı. Kadınının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.POLİSLER ÖDÜLLENDİRİLDİÖte yandan, olayda önlem alıp, gerdikleri montla intihar eden kadının hayatını kurtaran 2 polis memuru, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten tarafından 'başarı belgesi' ile ödüllendirdi. Erten, olay anında göstermiş oldukları cesaret ve örnek davranışları nedeniyle, makamında kabul ettiği 2 polis memurunu tebrik etti. Bu arada, olay anı da çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, polislerin bahse konu binaya koşup önlem aldıkları görüldü.Görüntü Dökümü-------GÜVENLİK KAMERASI-Polislerin montu açması-Kadının pencereden düşmesi-Çevrede olayı izleyenlerHaber: Mustafa KIRLAK KAMERA: ALTINORDU(Ordu),=======================İŞ YERİNDE BAŞINDAN VURULMUŞ BULUNDUDüzce'de, Demir doğrama işiyle uğraşan Osman Tekin, iş yerinde başından vurulmuş bulundu. Ağır yaralanan Tekin, hastanede tedaviye alındı.Olay öğleden sonra, Şerefiye Mahallesi Zübeyde Hanım Sokak'ta meydana geldi. Demir doğrama işiyle uğraşan Osman Tekin'in iş yerinden gelen silah sesini duyan esnaf, dükkana koştu. Osman Tekin'in başından vurulduğunu görenler 112 Acil ve polise haber verdi. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Osman Tekin, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın intihar mı olduğu, yoksa bir saldırı mı olduğu konusunda araştırma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------Olay yerinden görüntüYaralı şahsın ambulansa alınırken görüntüsüOlay yerine gelen polislerin görüntüsü ve detaylarDosya adı dzcvurgunHaber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,===============İNŞAATIN 10'UNCU KATINDAN DÜŞEN AFGAN İŞÇİ ÖLDÜTokat'ta, çalıştığı inşaatın 10'uncu katından zemine çakılan Afganistan uyruklu Farrokittin Feizi (26) yaşamını yitirdi.Olay, saat 16.00 sıralarında Yazıcıoğlu Mahallesi'ndeki 11 katlı binanın inşaatında meydana geldi. Kaynakçı olarak çalışan Afan uyruklu Farrokittin Feizi, inşaat asansörüyle 10'uncu kata taşınan kaynak malzemelerini almak için balkon bölümüne çıktı. Feizi, asansördeki malzemeleri aldığı sırada asansörün halatı koptu. Bu sırada dengesini kaybeden talihsiz işçi 10'uncu kattan zemine çakıldı. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Afganistan uyruklu işçiyi ambulansla özel bir hastanenin acil servisine kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Feizi hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna konuldu. Talihsiz işçinin 2 yıldır Türkiye'de yaşadığı, 5 ay önce de nişanlandığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Görüntü Dökümü:-------------Olay yerinden görüntüler-Ekiplerin çalışmaları-İşçinin fotosuHaber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,==============ABD ADANA KONSOLOSU BAEZ: DÜNYADA 3 KADINDAN BİRİ TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETTEN ETKİLENİYORABD Adana Konsolosu Alejandro Hoot Baez, dünyada 3 kadından birinin toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten etkilendiğini söyledi. Baez, bazı ülkelerde ise kadın nüfusunun yüzde 70'inin cinsiyete dayalı şiddette maruz kaldığını ifade etti.Birleşmiş Milletler'in 25 Kasım- 10 Aralık 'Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm Kampanyası' kapsamında, ABD Adana Konsolosluğu, Çukurova Belediyesi ile Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (EVKAD) işbirliğiyle, 'Dünya Kadınları Konuşuyor' başlıklı bir panel düzenlendi. Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele eşi Linda Baez ile katılan ABD Adana Konsolosu Alejandro Hoot Baez, bir konuşma yaptı.Kadınlara yönelik yaptıkları çalışmaları anlatan Baez, "Mardin'de kadınları, erkekleri ve muhtarları hane içi şiddeti engellemek amacıyla eğitecek bir projeye hibe verdik. Ayrıca, Yedi Renk'in, belediyeler içerisinde sadece kadınların ve cinsel azınlıkların değil, diğer dezavantajlı toplulukların da haklarını savunacak eşitlik merkezleri kurulmasını teşvik etme projesini destekledik. Mersin'de de psikodrama kullanarak öğrencilere, öğretmenlere ve ebeveynlere çocuklara yönelik cinsel istismarı nasıl tespit ve ihbar edebileceklerini öğreten bir projeyi destekliyoruz. Bu projeler, insan haklarını koruma hedefimizi desteklemektedir. Çocuk ve erken yaş ile zorla yapılan evlilikler, eğitimsel kazanımları engellemekte, dolayısıyla da kadınların yetişkinlikteki beklenen kazançlarını azaltmaktadır" diye konuştu.ABD BU ALANDA MÜKEMMELDEN UZAKBaez, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin dünya çapında her 3 kadından birini etkilediğini ancak acı çekenlerin sadece kadınlar olmadığına da dikkat çekerek, dünya çapında 7 erkek çocuğundan birinin cinsel şiddet deneyimlediğinin raporlandığını söyledi. ABD'nin bu alanda mükemmelden uzak olduğunu kaydeden Baez, şunları söyledi:"Bazı ülkelerde cinsiyete dayalı şiddetten kadın nüfusun yüzde 70'i etkileniyor. Geçen yıl, Amerikalı ünlülerin, işyerinde cinsel taciz ve şiddet deneyimlerini anlatırken kullanmaya başladıkları #BeniDe hareketi, sosyal medya alanını etkisi altına aldı. Hashtag ilk 24 saatte 4.7 milyon kişi tarafından 12 milyon gönderide kullanıldı. Zaman içerisinde en az 85 ülkeye yayılarak, problemin gerçekte ne kadar yaygın olduğunu gösterdi. Ümit ediyoruz ki, farkındalığı artırarak, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten kaynaklı acıları durduracak gerçek değişimi getirebiliriz."PANELDE BİRÇOK KONU GÖRÜŞÜLDÜDaha sonra EVKAD Başkanı ve Çukurova Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Sema Turan Yapıcı'nın moteratörlüğünde, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Çukurova Belediyesi'nden Avukat Özlem Kara, Kanal B Adana Temsilcisi Sema Erdoğan ve Mersin LGBTI 7 Renk Dernek Temsilcisi Yağmur Arıcan'ın katılımıyla "Dünya Kadınları Konuşuyorö başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde, kadınların siyasi katılımı ve siyasi temsil, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadelede hukuki yöntemler, medyada toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, yerel çözüm önerileri ve eşitlik birimleri başta olmak üzere birçok konu görüşüldü.Görüntü Dökümü----------------ABD Adana Konsolosu Baez'in konuşmasıSalondan genel ve detaySÜRE: 04'22" BOYUT: 483 mbHaber: Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,==============SAĞLIK GÖREVLİLERİ 'AMBULANS RALLİSİ'NDE YARIŞTIKonya'da, '112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' dolayısıyla 'Ambulans Rallisi' adıyla tatbikat düzenlendi. Sağlık görevlileri, tatbikatta en hızlı olabilmek için yarıştı.Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nce 1-7 Aralık günlerinde kutlanan '112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' nedeniyle Türk Yıldızları Parkı'nda 'Ambulans Rallisi' adlı tatbikat düzenlendi. Tatbikatın senaryosu gereği ambulans sürücüleri, dubalarla engel oluşturulan parkurda manevra yaparak, en kısa sürede yaralının bulunduğu noktaya ulaşmaya çalıştı. Ardından yaralıya hızlıca müdahale edildi. Yaralı, aynı ambulansa alındıktan sonra parkurdan geçildi. Tatbikata Konya, Karaman ve Aksaray'dan sağlık ekipleri katıldı.Görüntü Dökümü-------------------Tatbikattan detayGenel ve detayHaber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))================TEKERLEKLİ SANDALYEYLE EMPATİ YAPTILARDENİZLİ'de 'Engelsiz bir dünya' sloganıyla düzenlenen yürüyüşe katılanlar, tekerlekli sandalyeye de oturarak engellilerin yaşadıklarını anlamak için empati yaptı.Denizli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 'Engelsiz Bir Dünya' sloganıyla farkındalık yürüyüşü yapıldı. Vali Yardımcısı Halil Canavar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı AK Partili Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin ve çok sayıda vatandaş yürüyüşe katıldı. Katılımcıların beyaz güvercin uçurmasının ardından başlayan empati yürüyüşünde Başkan Zolan ve beraberindekiler, bir süre oturdukları tekerlekli sandalye ile ilerleyerek empati yaptı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda son bulan yürüyüş sonrası Başkan Zolan, belediye otobüslerinde engellilere yönelik uygulamaya soktukları projeyi tanıttı. 'Yolcu Bilgilendirme Sistemi' adı verilen uygulamanın Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. filosuna kazandırılan yeni otobüslerin tamamında olduğu, diğer otobüslere de kısa süre içinde konulacağı ifade edildi. Engelli vatandaşlarla birlikte otobüse açılan rampada gösterilirken Zolan, "Engelli bireyler otobüse bindiğinde durağın ismi, gideceği yön, anons ve görüntü şeklinde ekranda gelecek ve duyacaklar. Bu hizmeti yakın bir zamanda tüm araçlarımızda uygulayacağız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------Güvercin uçurulmasıProtokolün tekerlekli sandalyeyle yürüyüşe katılmalarıOtobüs projesinin tatılmasıHaber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,============BAŞKAN ÇOBAN DUYGULANDIAfyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldiği toplantıda anılarını anlatırken duygulandı.Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit aileleri ve gazilerle birlikte, 31 Mart'ta görev süresi dolacak olan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Çoban'ın eşi Emine Çoban da yer aldı.Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın sadece Afyonkarahisar'ın değil, tüm Türkiye'nin belediye başkanı olduğunu söyledi. Kumartaşlı, "Son aldığımız haberlerle gerçekten üzüldük. 10 yıllık belediye başkanlığı döneminizde sadece Afyonkarahisar'ın değil tüm Türkiye'nin belediye başkanı oldunuz ki bazı şube başkanı arkadaşlarımız toplantılarda ya da telefonla yaptığımız görüşmelerde 'Belediye başkanınızı bize de gönderin bir ay da olsa bizim şehirde belediye başkanlığı yapsın' diyorlardı. Çoğu da zaten sizinle birebir telefonla görüşüyordu, bizim faaliyetlerimizi de yakından takip ediyorlardı. Hem camiamıza hem derneğimize katkılarınız çok fazlaydı. Bu desteği sağlarken de bir belediye başkanı olarak değil, ailenizle birlikte kalpten yaptığınızı biliyoruz" dedi.Başkan Burhanettin Çoban da "İsmail kardeşim her aradığında 'Acaba yine üzücü bir hadise mi var?' diye telefonu açardık. Belki o günler geride kaldı ama o andan itibaren inanın belediyemiz ve şahsımız şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanında olduk. Ben büyükşehir belediye başkanı değilim. Ama biz şehit aileleriyle ilgili Afyon'un tamamından sorumlu bir belediye başkanı gibi çalıştık. Bunu hep içten ve samimi yaptık" diye konuştu.Şehit ailelerinin yakınlığı, samimiyeti, vatan sevgisinin şehitlere olan hürmeti ve saygısının kendilerini çok etkilediğini vurgulayan Başkan Çoban, şöyle dedi:"Şahadet haberi verildiğinde 'Hangisi Kerim mi, diğeri mi?' diyen Fatma kardeşimiz burada. Sinanpaşa Taşoluk'ta eski Valimiz Aziz Yıldırım döneminde yine 'Sayın Valim, bugün bizim düğün günümüz, düğünümüze hoş geldiniz' diyen şehit babasını da asla unutmuyorum. Yine şehit babası Mehmet Çiftçi amcamızın kameralara 'Vatan sağ olsun' dediğini hiç unutamıyorum. Sizlerin yaptığının karşısında bizim yaptıklarımızın hiçbir önemi, değeri yok. Geride bıraktığımız 10 yılda eşimle birlikte sizlerle birlikte olmaktan çok haz aldık."'BİR BAMYA YEMEĞİ İNSANA MUTLULUK YARATIR MI?'Konuşması esnasında zaman zaman duygulanan ve gözyaşlarını tutamayan Başkan Çoban, "Evciler ilçesi Gökçek köyünde bizden 2 bin kişilik yemek istendi. Biz de hazırlığımızı 2 bin kişiye göre yaptık. Fakat o gün yemeğe yoğun bir katılım oldu. Arkadaşlarımızın kayıtlarına göre 4 bine yakın insan orada yemek yemiş. Allah orada öyle bir bereket verdi ki o şehidimizin yüzü suyu hürmetine o bereket yemek olarak yağdı. Şehit babamız telefon açtı, telefonda hüngür hüngür ağlıyordu ve 'Başkanım biz ilk defa bamya yedik, biz bamyayı bilmeyiz.' Bir bamya yemeği insana mutluluk yaratır mı? Öyle mutlu olmuş ki şehit babamız, o bamya yemeğinin verdiği mutluluğu hiçbir şey bize vermedi" dedi.Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanlığı tarafından Onursal Fahri Üyelik unvanı verilen Başkan Çoban'a belgesini İsmail Kumartaşlı teslim etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Toplantıya katılan şehit yakınları ve gazilerden detayBaşkan Çoban ve eşi Emine Çoban'ın şehit aileleri ile tokalaşırkenŞube Başkanı Kumartaşlı'nın konuşmasıBaşkan Çoban'ın konuşmasıÇoban konuşma esnasında ağlarkenGenel detaylarBaşkan Çoban'a onursal fahri üyelik beratı verilirken detayHABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,==============SİİRT'TE 3 KİLO PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİSİİRT'in Şirvan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütsel döküman, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, posterler ve naylon poşet içerisinde yaklaşık 3 kilo patlayıcı madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Şirvan ilçesine bağlı Dişlinar ve Sardana köyleri arasında düzenlenen operasyona ilişkin Siirt Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:"Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Siirt ili, Şirvan ilçesine bağlı Dişlinar ve Sardana köyü arasında kalan bölgede, 04 Aralık 2018 tarihinde icra edilen operasyon faaliyetlerinde, bölücü terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, posterler ve naylon poşet içerisinde bulunan yaklaşık 3 kilogram ağırlığında patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınmıştır. Adli makamların koordinesinde, soruşturma devam etmektedir. Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir."SİİRT, -===============CHP'li Bakan, Zübeyde Hanım Müze Gemisi'ne ne olduğunu sordu (2)BAKANLIKTAN AÇIKLAMAİzmir'de bakım için Alaybey Tersanesi'ne götürülen 'Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi'nin Millet Kıraathanesi'ne dönüştürüleceği iddialarıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:"Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait 2010 yılına kadar şehir hattında kullanılan, daha sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurumun eski ekipmanlarını sergilemek üzere ismi 'Zübeyde Hanım' olarak değiştirilen müze gemisi, Alaybey Tersanesi'nde bakıma alınmıştır. Bakımın ardından Pasaport Rıhtımı'nda tekrar Zübeyde Hanım Müze Gemisi olarak ziyarete açılması planlanan gemi, günün koşullarına ve İzmirli vatandaşlarımıza hitap edecek şekilde yenilenmektedir. Daha önce sadece eski deniz ekipmanlarının sergilendiği Zübeyde Hanım Gemisi'nde deniz ekipmanları müzesinin yanı sıra kütüphane, kitap okuma alanı ve kafe gibi sosyal alanlar da yer alacaktır."İZMİR,