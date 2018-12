Dha Yurt Bülteni -17

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:02



AHMET TÜRK, MARDİN BÜYÜKŞEHİR İÇİN HDP'DEN ADAY ADAYIMARDİN Büyükşehir Belediye Başkanıyken 2 yıl önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınan Ahmet Türk, HDP'den Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu.Mardin'de Büyükşehir Belediye Başkanıyken Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile 17 Kasım 2016 tarihinde görevden alınan Ahmet Türk, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için HDP'den aday adayı oldu. HDP'de aday adaylığı başvuru süresinin sona ereceği bugün partinin İl Başkanlığına aday adaylığı başvurusu yapan Türk, "Hayırlı olsun" dedi.ARŞİV GÖRÜNTÜLERLENezir GÜNEŞ/MARDİN, -===========================TABANCAYLA BAŞINDAN VURULAN TOLGA, 18 GÜN SONRA ÖLDÜBOLU'da, husumetli 2 grup arasında çıkan kavgada başından vurularak ağır yaralanan Tolga Kurul (22), 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Olay, 17 Kasım günü Çıkınlar Mahallesi 72 Konutlar Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Tolga Kurul ve Emrah Tokuş, beraberlerine yakınlarını da alarak, mahallede buluştu. İki grup arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine polisin gelmesiyle taraflar kaçarak uzaklaştı. Yaklaşık 1 saat sonra aynı noktada karşı karşıya gelen 2 grup arasında yeniden kavga çıktı. Kavga sırasında alkollü olduğu öğrenilen Emrah Tokuş, iddiaya göre tabancayla Tolga Kurul'a ateş açtı. Başından vurularak ağır yaralanan Kurul, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Emrah Tokuş ve beraberindeki 4 kişi ise 2 ayrı otomobille olay yerinden kaçtı. Polisin takibe aldığı otomobillerden biri D-100 Karayolu Kartalkaya yol ayrımında, diğeri ise Gerede ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Otomobillerde bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emrah Tokuş tutuklandı.Tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Tolga Kurul, bu sabah saatlerinde de yaşamını yitirdi. Kurul'un cenazesinin, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜOlay yerinden detaylarEkiplerden detayTolga Kurul fotoMurat KÜÇÜK/BOLU,====================================KORUMA ALTINDAKİ YARALI BALABAN'A, TÜRKİYE'DE İLK KEZ PLATİNTUNCELİ'de göç sırasında kanadına aldığı darbeyle yaralanıp, düştüğü yerde köpeklerin saldırısından kurtarılan, koruma altındaki Balaban kuşu tedaviye alındı. Yaralanan kuşun kırılan sağ kanadına, Türkiye'de ilk kez 'Intrameduller çivileme' yöntemi denilen platin takıldı.Merkeze bağlı Böğürtlen köyü yakınlarındaki Keban baraj gölü kıyısında dolaşan Orhan Çil, göç sırasında havada aldığı darbeyle yere düşen bir kuşa, köpeklerin saldırdığını fark etti. Köpekleri uzaklaştırıp yaralı kuşu telef olmaktan kurtaran Orhan Çil, durumu telefonla Vali Tuncay Sonel'e anlattı. Vali Sonel'in, aynı zamanda Başkanvekili olduğu belediyenin veterinerini görevlendirdi. Köye giden Tunceli Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekim Sancar Çelik, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşı ve koruma altında olan Balaban olduğu belirlenen kuşu, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Burada yapılan kontrolde sağ kanadındaki kemiğin kırıldığı tespit edildi. Kuşun kanadına Türkiye'de ilk kez 'Intrameduller çivileme' yöntemi denilen platin takıldı. Tedavisi süren kuş, iyileşmesinin ardından yeniden doğaya bırakılacak.Türkiye'de ilk kez kanatlı hayvanın kanadına platin takıldığını belirten veteriner hekim Sancar Çelik, "Yaralı balabanda kırıkların tespit edilmesinden sonra Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, ilk kez kanatlı bir hayvana 'Intrameduller çivileme' yöntemi dediğimiz kanattaki kırık kemiklere platin kullandık. Hayvanın hem yaşamasını, hem de tekrar uçma yeteneğine kavuşmasını sağladık. Balaban kuşunun başarılı geçtiği ameliyatının ardından ilaçlar vermeye başladık. Şu an balık ile besleme yapıyoruz" dedi.'TÜKENMEKTE OLAN KUŞ TÜRLERİNİN BAŞINDA GELİYOR'Çelik, balaban kuşunun çok özel bir kuş olduğunu, dünyada nesli hızla tükenen kuşların başında geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:"Balaban kuşu Türkiye'de çok az görülen bir kuş. Belli bölgelerde görülüyor, sıklıkla görülen bir kuş türü değil zaten. Tunceli'de de var olduklarını biliyoruz. Bütün dünyada nesli tükenmekte olan kuş türlerinin başında geliyor ve koruma altıdalar. Balaban kuşumuzu kurtardık. Balıkçıl bir kuş. Göç eden bir kuş türü olduğu için sonbahar ile birlikte göç ederken, göç yolunda aldığı bir darbe ile kanadı kırılmış. Çok özenli bir bakım gerçekleştiriyoruz ilaçlarını ve bakımını aksatmıyoruz. Kanadı şu an çok iyi. Platin taktık, tam iyileşme sağlandığı andan itibaren tekrar doğal ortamına bırakacağız."Görüntü Dökümü:---------------------------Veteriner Kaya'nın balaban kuşunun röntgeni üzerinde yapılan ameliyatı anlatırkenVeteriner Kaya'nın bilgisayar üzerinde gösterdiği röntgen filmiBalaban kuşuna veteriner hekim tarafından antibiyotik verilmesiBalaban kuşunun oda içinde serbest bırakılmasıBalaban kuşunda detay görüntüGenel ve genel görüntülerHaber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 442 MB===================================ISPARTA'DAKİ BÜST HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİNDEN 2'Sİ YAKALANDIISPARTA'da, '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'ndaki 10 Türk büyüğünün bronz büstlerinden 9'unu çaldığı belirlenen 3 şüpheliden biri kadın, 2'si yakalandı. Şüphelilerin büstleri Antalya'ya götürüp sattığı tespit edildi.Isparta Belediyesi tarafından Birinci Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale, Kafkas, Filistin ve Irak cepheleri ile Kıbrıs Barış Harekatı ve terörle mücadele sırasında şehit düşen Ispartalı 1250 şehit için 2013 yılında Demirköprü mevkisine yapılan '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'nda, 'Isparta'nın Yetiştirdiği Büyüklerimiz' adıyla yer alan, kentte doğup büyüyen 10 siyaset, sanat ve bilim insanının büstlerinden 9'u, geçen 10 Kasım gecesi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Aynı alandaki Halil Ethem Eldem büstü ile parkın farklı bir noktasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in büstlerine ise dokunulmadı.BÜSTLERİ ANTALYA'DA SATMIŞLARIsparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bronz büstlerin çalınmasının ardından şüphelilerin bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu çalınan büstlerin Antalya'ya götürülerek satıldığı belirlendi. Hırsızlığı gerçekleştirenlerin 3 kişi olduğunu tespit eden polis, dün düzenlediği operasyonda, şüphelilerden S.K. (29) adlı kadını Doğancı Mahallesi'nde, Yaşar Güneş'i (49) ise Keçeci Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. adli kontrolle bırakılırken, Yaşar Güneş, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'resmi kurumdan hırsızlık' suçundan tutuklandı.'NE ÇALDIK DA PİŞMAN OLACAĞIM'Yaşar Güneş polis eşliğinde adliyeden çıkarılırken, kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Büstleri neden çaldınız? Pişman mısınız?' sorusuna, "Ne büstü? Olabilir. İnsanlık hali. Ne çaldık da pişman olacağım" dedi. Yaşar Güneş daha sonra polis tarafından cezaevine götürüldü.Olayla ilgili 1 şüphelinin daha arandığı belirtildi. Şüphelilerin Antalya'da sattığı büstleri bulabilmek için de polisin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Şüphelinin adliyeden çıkarılmasıAdliyeden detay görüntüHABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,===================================İZMİR'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALIİZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, kavşakta dönüş yapmak isteyen bir otomobile pikap çarptı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.Kaza, dün akşam saat 23.00 sıralarında İzmir - Ödemiş Karayolu üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. 44 yaşındaki Filiz Deveci'nin idaresindeki 35 AR 6682 plakalı otomobil, tali yoldan çıkarak İzmir yönüne dönüş yapmak için kavşağa girdi. Bu sırada arkadan gelen Tuncay Yıldırım'ın yönetimindeki 35 ZKP 88 plakalı pikap, Deveci'nin otomobilinin sol tarafından çarptı. Meydana gelen kaza sonucu sürücü Filiz Deveci, otomobilde yolcu konumunda bulunan Emine Akbuga (71), Ganime Akbuga (13), Kaan Akbuga (10) ve Esra Kaptan (14) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Pikabın çarptığı içinde 5 kişi bulunan otomobilde görüntü-Pikaptan görüntü-Kaza yerinde genel ve detay görüntü-Ödemiş devlet hastanesi acil servisi ile 112 ambulansından görüntüHaber - Kamera Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir),====================================VALİ ŞILDAK ENGELLİLERLE BULUŞTUBURDUR Valisi Hasan Şıldak, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla kentteki engelliler ve aileleriyle yemekte buluştu.Öğretmenevindeki yemeğe Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu ve eşi Seyhan Tutucu, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve eşi Feray Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Güven ile kentteki engelliler ve aileleri katıldı.Vali Hasan Şıldak, şöyle dedi:"Vefakar, cefakar ailelerimiz sizlere her zaman teşekkür ve takdirlerimizi sunmak bizim görevimiz. Özel insanlarımıza özel ilgi olmaksızın onları hayata dahil edebilmek, onları hayatta tutabilmek mümkün değil. Sizler bu desteği onlardan hiç esirgemiyorsunuz. Sizin hayatınız kolay değil. Bizler sizlerle birlikte olduğumuz çok sınırlı bir zaman içerisinde bu kadarını görebiliyor, tanıklık edebiliyoruz ama siz 365 gün 24 saat onlarla birliktesiniz. Biz belki moral olarak bu tür etkinliklerle ya da sizin yanınızda çeşitli fırsatlarla bir arada olmaya bir nebze de olsa size destek vermeye, moral güç oluşturmaya çalışıyoruz. Burada bu çocuklarımıza, gençlerimize, özel nitelikli bu insanlara baktığımızda hepimizden çok daha temiz bir yürek, hepimizden çok daha açık bir şuur ve çok daha derin insani duygular görüyorum. Riya yok, kibir yok, gurur yok. Bu yönünü de vurgulamak istiyorum. O nedenle söylenecek çok söz var. Ben bütün bunları ifade etmekle belki de bilinenleri tekrar ediyorum aslında fakat bazı şeyleri de söylemek ve altını çizmek lazım ki onun değeri ve önemi de hatırlansın. Böyle etkinliklerde bu hatırlatmaları yapmış oluyoruz. Her zaman bir arada olalım. Sizlerle daha güçlüyüz. Biz size güç katmıyoruz. Sizlerden güç alıyoruz. Her zaman sizlerin yanınızdayız."Vali Şıldak'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri yemeğe katılan engellilere çeşitli hediyeler verdi. Yemek sonrasında Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri işaret diliyle 'Hayat Bayram Olsa' adlı şarkıyı seslendirdi.Gecede engelli öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi ve Türk Halk Müziği Korosu tarafından mini konser sunuldu. Gecenin sonunda üzerinde 'Bir gün değil, her gün sizinleyiz' yazılı pasta Vali Hasan Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak ve engelli öğrenciler tarafından kesildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Salondan detayVali Şıldak'ın konuşmasıHediye verilmesiGösterilerPasta kesilmesiHABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,====================================AKHİSAR'DA DÜNYA ZEYTİN GÜNÜ KUTLANDITÜRKİYE'nin sofralık yeşil zeytin ve siyah zeytin üretiminin büyük bölümünün yapıldığı Manisa'nın Akhisar ilçesinde, bu yıl 8'inci kez Dünya Zeytin Günü kutlaması yapıldı. Etkinlikte konuşan CHP Manisa Milletvekili Bakırlıoğlu'nun, Afrin'den ülkeye sokulan zeytinyağının ürünün fiyatını düşürdüğü yolundaki açıklamasıyla, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığı söylemi dikkati çekti.Akhisar Ticaret Borsası'nın ev sahipliğindeki kutlamalar, dün (cuma) Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde düzenlenen zeytine minnet yürüyüşüyle başladı. Akhisar Belediyesi Fuaye Salonu'nda zeytin ve zeytinyağıyla ilgili resim sergisi de açıldı. Kutlamaların bugünkü bölümü ise Akhisar-Sındırgı karayolu üzerindeki Taş Konak'ta yapıldı. Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Kaymakam Sabit Kaya, Garnizon Komutanı Hava Albay Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkanı AK Partili Salih Hızlı, İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mete Demir, Akhisar İlçe Tarım Müdürü Ahmet Kılınç, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Akhisarlı zeytin üreticileri ve borsa üyeleri kutlamalara katıldı.Bir konuşma yapan Belediye Başkan Salih Hızlı, "Zeytinimizi dünya markası yapmak gibi bir iddiamız var. Bu iddiamızı gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah dünya markası olacağız. Bu iddialı laf ama bunu gerçekleştirecek güce sahibiz" dedi.AK PARTİLİ VEKİLDEN ELEŞTİRİLERE YANITGeçmişten bugüne zeytin zeytinyağı sektörünün geliştiğine dikkati çeken AK Parti Milletvekili Uğur Aydemir ise, zeytin fiyatlarının üreticiyi memnun etmediği yönünde söylenti olduğunu, bazı milletvekillerinin Afrin'den gelen zeytin ve zeytinyağının fiyatları düşürdüğüne yönelik söylemlerde bulunduğunu belirtti. Aydemir, "Bu zeytin fiyatının bugünkü durumunu Afrin ile bağlamak abesle iştigaldir. Zeytin üreticileri ile adeta dalga geçmektir. Onları yanlış yönlere yönlendirmektir. Bunun bu şekilde olmaması gerektiğini, bilhassa milletvekilleri olarak, milletimize, üreticimize en doğru bilgileri vermek, onların duygularıyla oynamak gerektiğini düşünüyorum. Geçen hafta Tarım Bakanı'mız açıkladı. Afrin'den bugüne kadar gelen zeytinyağı 600 tondur. Bu da Türkiye'de üretilen zeytinyağının 200 bin ton olduğunu varsayarsak, yüzde 0.75 civarında bir orana tekabül etmektedir. Yani hakikaten bu fiyatların düşüklüğünü Afrin'den gelen zeytinyağına bağlayanlar önce kendileriyle dalga geçiyorlar ve gülünç duruma düşüyorlar. Fiyat düşüklüğü tamamen piyasa şartlarından kaynaklanıyor" dedi.CHP'Lİ VEKİLDEN AFRİN'DEN GETİRİLEN ÜRÜNÜN FİYATI DÜŞÜRDÜĞÜ İDDİASICHP'li Milletvekili Bakırlıoğlu ise, üreticinin mutsuz olduğunu belirterek, sofralık zeytine prim verilmesini, ayrıca zeytinyağı priminin arttırmasını istedi. Hasat başladığında zeytinyağı fiyatının 17 lira civarında olduğunu belirten Bakırlıoğlu, fiyatların birden bire düştüğünü, nedenini araştırdıklarında Afrin'den yurtdışına satmak kaydıyla Türkiye'ye zeytinyağı sokulduğu bilgisine ulaştıklarını kaydetti. Bakırlıoğlu, "Orası şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin egemenliğinde, 12 milyon zeytin ağacının bulunduğu ciddi bir zeytin merkezi. Şu anda 180 zeytinyağı fabrikası çalışıyormuş. 50 bin ton zeytinyağının geleceği söyleniyordu. Tarım Bakanımız '5 bin ton getireceğiz' dedi. Şu ana kadar 600 ton geldiğini söyledi. Fakat bölgeden gelen haberler bu şekilde değil. Sanki daha fazla geleceğini hissediyoruz. Ama ne olursa olsun hasat zamanında mahsulün en bol olduğu zamanda zeytinyağının yurtdışına satmak kaydıyla dahi olsa ülkeye getirilmesi zeytinyağı fiyatlarının ilk etapta 17 liradan 14 liraya düşürdü. Şu anda 12-13 lira" dedi. Açıklamasını sürdüren Bakırlıoğlu, "Uğur Aydemir vekilimiz, ısrarla bunun Afrin ile alakası olmadığını iddia ediyor. Hep beraber yağhanelere gidelim, tarlalara gidelim. Afrin'in etkisi var mı yok mu kendi gözlerimizle görelim. Stoklanması gerekiyorsa devlet bunu stoklasın. Hasat zamanı bitsin, mal azalsın daha sonra piyasaya soksun. Piyasanın bu şekilde dalgalanmasına müsaade etmemeli" dedi.Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Ahlat ise zeytin tüketimini arttırmaya yönelik çalışma yürüttüklerini kaydetti.Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa da Akhisar'da 17 bin zeytin üreticisi olduğuna dikkat çekti. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi tarafından birkaç ay önce yapılan açıklamaya göre sofralık zeytinde, Türkiye tüketiminin yüzde 35'inin Manisa'nın ürettiğini ifade etti.Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ulusoy, coğrafi işarete değinerek, "Tüccar arkadaşlara seslenmek istiyorum. Tüm dünyada coğrafi işaretli ürünler daha güvenilir ve daha kaliteli olarak tanımlanıyor ve rağbet görüyor. Bizler de 5 yıl önce Akhisar Domat ve Akhisar Uslu zeytinimiz için coğrafi işaret aldık. Bu coğrafi işaretleri kullanarak ürününüze değer katın" dedi.Etkinlikler kapsamında, televizyonda program yapan Hande Berktan'ın yönettiği bir panel de düzenlendi. Yazar İlber Ortaylı, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Yıldırım, bir pazarlama uzmanlık dergisinin Türkiye genel yayın yönetmeni Günseli Özen, İtalyan araştırmacı Marina Colonna, müzisyen, gezgin, radyo ve TV programcısı Ayhan Sicimoğlu, Yunanistan'dan gelen araştırmacı- yazar Agronomist Konstantinos Liris, beslenme uzmanı Selahattin Dönmez panelist olarak katıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı konuşmaAK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir konuşmaCHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu konuşmaAkhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Ahlat konuşmaAkhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ulusoy konuşmaAkhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa konuşmaEtkinliklerden çeşitli görüntüHaber- Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa),===============================SOKAK KÖPEĞİ, YAĞMURDA KUYUMCU DÜKKANINA SIĞINDIBalıkesir'in Bandırma ilçesinde, şiddetli yağmurda, bir sokak köpeği kuyumcu dükkanına sığındı.Bandırma'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, Haydarçavuş Mahallesi Terziler Caddesi'nde sokak köpeği, kuyumcu dükkanına girdi. Çevre esnafın ilgilendiği ve 'Sarı' ismini verdikleri köpek, tezgahın arkasına geçerek uzun süre burada bekledi.Kuyumcu Kemal Turanlı, alışverişe gelenlerin köpeği tezgah arkasında görünce şaşırdıklarını belirterek, "Ara ara yiyecek bir şeyler veriyoruz. Yağmur başlayınca dükkana geldi. Hiç dükkanın ortasında durmadı hemen tezgahın arkasına geçti. Kimseye zararı yok. Yağmur yağdığında, üşüdüğünde geliyor, yağmur durunca gidiyor" dedi.Görüntü dökümü;-------------------------------Kuyumcunun bulunduğu çarşı-Köpek kuyumcudayken detaylar-Kuyumcu ile röpartaj1 dakika 39 saniye, Boyut: 119 MBTufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir),