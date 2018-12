Dha Yurt Bülteni-17

06 Aralık 2018 Perşembe 17:34



ÇATIDAN DÜŞEREK YARALANAN KÖYLÜYE, AMBULANS HELİKOPTERLE SEVKELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, evinin çatısıdan düşerek ağır yaralanan Garip Efe (55), ambulans helikopterle Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne ulaştırılarak tedaviye alındı.Karakoçan ilçesi Çan köyünde yaşayan Garip Efe, evinin çatısında dengesini yitirip bahçeye düşerek ağır yaralandı. Efe'nin ailesi, 112 Acil'i arayıp yardım istedi. Kara ambulansı başka olaya yönlendirildiği için 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi tarafından ambulans helikopter talep edildi. Köye giden sağlık ekipleri yaralıya müdahalede bulunurken, bölgeye ambulans helikopter de sevk edildi. Garip Efe, ambulans helikoptere alınarak Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü ve tedaviye alındı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Hastaneden görüntüHelikopterin gelişiYaralının helikopterden indirilişiHastaneye yaralının götürülüşü- Genel ve detay görüntüHaber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,================================MERSİN'DE BEKLENEN SAĞANAK (3)YAĞIŞ AZALACAKMeteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Mersin'de sabah saatlerinde hızını artıran ve kent merkezinde yaşamı olumsuz etkileyen yağışın, Akdeniz açıklarında yoğunlaştığını belirtti. Yağışın, ilerleyen saatlerde etkisinin yarı yarıya azalmasının beklendiği kaydedildi.Adnan AÇIKGÖZ-MERSİN/DHA====================================================Maaş alamayan inşaat işçileri çatı ve vincin tepesine çıktı (2)İŞÇİLERİ POLİSLER İKNA ETTİDenizli'de 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle çalıştıkları toplu konut inşaatında yüksekliği 50 metreyi bulan vincin tepesine ve binanın çatısına çıkarak eylem yapan işçileri polis ikna ederek, aşağı inmelerini sağladı. Binanın çatısına ve vincin tepesine çıkan 20 işçi, polisin ikna çabası sonrası eylemlerinden vazgeçirildi. İşçiler ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,==============================KAZADA HAYATINI KAYBEDEN BAŞKANLAR TOPRAĞA VERİLDİSİNOP'un Durağan ilçesinden MHP Belediye Başkan adaylığı müracaatı için gittikleri Ankara'da trafik kazası sonrası yaşamını yitiren Ali Dalkılıç (68) ile MHP Durağan İlçe Başkanı Osman Yıldırım (49), toprağa verildi.Kaza, dün sabah saatlerinde Ankara'nın Akyurt ilçesi Tekebeli Mevkiinde meydana geldi. Sinop Durağan MHP İlçe Başkanı Osman Yıldırım yönetimindeki 06 BC 3780 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ve itfaiye ekipleri otomobilde oturduğu yerde sıkışan Ali Dalkılıç'ı zorlukla çıkarttı. Dalkılıç, olay yerinde hayatını kaybetti.Kazada ağır yaralanan Durağan MHP İlçe Başkanı Osman Yıldırım da Ankara Numune Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yaralan yardımcısı Hayrettin Ateş ise Akyurt Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Numune Hastanesi'ne sevk edildi.Kazada hayatını kaybeden evli ve 4 çocuk babası Ali Dalkılıç'ın 1994- 2004 yılları arasında Durağan Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığı adaylık başvurusu için MHP Genel Merkezi'ne gittiği öğrenildi.TOPRAĞA VERİLDİLERKazada hayatını kaybeden Ali Dalkılıç ile MHP Durağan İlçe Başkanı Osman Yıldırım (49), için Durağan ilçesi İsmail Bey Cami'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Durağan Kaymakamı Osman Çelikkol, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Dalkılıç'ın naaşı ilçe mezarlığında, Yıldırım'ın cenazesi Yandak köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.Aynı kazada yaralanan Hayrettin Ateş'in ise Ankara Akyurt Devlet Hastanesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Görüntü Dökümü--------------------------Cenaze havadan görüntüler-Cenaze detayları-Detay(SÜRE: 1: 56 Dk) (BOYUT: 215 MB)Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,====================================================Motosikletiyle traktörün römorkuna çarpan kasksız genç öldü (2)TOPRAĞA VERİLDİManisa'nın Kırkağaç ilçesinde, park halindeki traktörün römorkuna çarparak yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü lise öğrencisi Sefa Kocabaş (17) için bugün ikindide Bakır Mahallesi'ndeki Mevlana Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, Kocabaş'ın okul arkadaşları ve öğretmenleri, ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Kocabaş'ın cenazesi Bakır Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Cenaze namazının kılınmasından görüntü-Tabutun omuzlarda taşınması-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Erdinç ALKAN/ KIRKAĞAÇ (Manisa),=================================HDP ŞIRNAK MİLLETVEKİLLERİNİN AÇLIK GREVİ SONA ERDİHDP Şırnak milletvekilleri Nuran İmir, Hasan Özgüneş ve Hüseyin Kaçmaz, cezaevinde bulunan Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla 4 Aralık'ta başlattıkları 3 günlük açlık grevine, bugün düzenledikleri basın açıklamasıyla son verdi.31 Ocak'tan beri tutuklu bulunan ve 8 Kasım'da süresiz açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek vermek amacıyla 3 günlük açlık grevi başlatan HDP Şırnak Milletvekilleri Nuran İmir, Hasan Özgüneş ve Hüseyin Kaçmaz, parti binasında yaptıkları basın açıklaması ile açlık grevlerini sona erdirdiklerini duyurdu. HDP'li vekiller adına konuşan Özgüneş, "Bilindiği üzere üç günlük açlık grevimiz söz konusuydu. Sona gelmiş bulunuyoruz. Bu açlık grevimizin temel espirisi bizim Hakkari Milletvekilimiz Leyla Güven'in, Öcalan üzerindeki tecridi kırmak. Kamuoyuna bu mevcut durumu yansıtmak. Vicdan sahibi olan demokrasiden, özgürlükten, adaletten, hukuktan yana olan her kesimi herkesi sivil toplum örgütlerini, siyasi partiler ve hümanist çevrenin dikkatini çekmekti. Tabi biliyoruz yıllardır Öcalan'ın üzerinde bir tecrid söz konusu. Bu tecridin insan haklarıyla, hukukla vicdanla, uluslararası hukukla ya da Türkiye'nin iç hukuku ile hiçbir alakası yok. Leyla Güven arkadaşımızın talebi haklı bir taleptir. Mutlaka bu talebin yerine getirilmesini bekliyoruz" dedi.Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, -====================================================AYDIN'DA 'TOPUKLU EFE' TEKRAR ADAY GÖSTERİLDİCUMHURİYET Halk Partisi (CHP), Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut başkan Özlem Çerçioğlu'nu tekrar aday gösterdi.Aydınlıların 'Topuklu Efe' lakabını taktığı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, tekrar aday gösterildi. Tekrar aday gösterilmesini değerlendirirken "Büyük onur ve gurur duydum" diyen Çerçioğlu şöyle konuştu:"Bu benim 3'üncü dönemim olacak. 1'i Aydın Belediyesi, 1'i Büyükşehir ve yine aday olmam dolayısıyla 3'üncü dönemim olacak. Aydın'ı büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Ben seçildikten sonra rozetimi çıkararak Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi herkesin başkanı oldum. Bundan sonra da aynı şekilde olmaya devam edeceğim. 9.5 yıldan beri 7/24 hep çalıştık ve aynı şekilde bunu sürdüreceğiz. Şu ana kadar bana destek veren herkese çok teşekkür ederim."Burhan CEYHAN/AYDIN, -=====================================ULUSLARARASI GASTRONOMİ TURİZMİ KONGRESİ YAPILDIİZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi, Fuar İzmir'de düzenlendi. Kongrede konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, turizmde seferberliğin olması gerektiğini belirtti.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık kuruluşu İZFAŞ, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi, dünyanın önde gelen gastronomi ve turizm uzmanları ile eğitimcilerini bir araya getirdi. Portekiz'in başkenti Lizbon'un misafir kent olarak katıldığı kongrenin açılığında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, konuşmasına, tarihi kazılara verdikleri destekleri anlatarak başladı. Anadolu'da 33 medeniyetin kurulduğunu belirten Kocaoğlu, şöyle dedi:"Bugün 12 bin yıl önceden Göbekli Tepe'den bahsediyoruz. 12 bin yıldır Anadolu'da insanlığın yaşadığını söylüyoruz. Herkesin gelip buraya yerleşmesinden sonra kurulan uygarlıkların ayakta kalması, yaşamını sürdürmesi için Anadolu insanının diğer coğrafyalarda olmayan iki özelliği vardır. Bunlar kadim özelliklerdir. Birincisi neslini devam ettirmek için sabırdır. Bu toplum sabır küpüdür. Tarih boyunca var olabilmek için sabretmesini bilmiştir. Bir de yardımlaşma ve dayanışmayı öğrenmiştir. Birbirini taşımayı öğrenmiştir. Sabır ve yardımlaşma, Anadolu coğrafyasına has bir durumdur. Bir Anadolu insanı geleneği doğmuştur. Biz bu medeniyetin mirasçılarıyız. Biz bu medeniyete sahip çıkmak zorundayız. Bütün zenginliğimiz bildiğimiz bu 12 bin yıl içinde birçok milletin allak bullak olmasından çıkmışız. Bu coğrafyanın insanlarıyız. Devletler kurulmuş, yıkılmış, savaşlar olmuş ama insanlar kaynaşmış."'AGORA GÖRÜNÜR HALE GELDİ'İzmir'de kent içerisinde kalan tarihi Agora'nın, çalışmalardan önce İkiçeşmelik'ten görünmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şunları söyledi:"Bu alanda çok büyük bir kamulaştırma yaptık. 2 tane tescilli binanın restorasyonunu yaptık. Herkes tarafından görünür oldu. Roma Antik Tiyatrosu'nun hikayelerini dinleriz. 163 evi kamulaştırdık. Ondan sonra Roma Antik Tiyatrosu ortaya çıktı, o tiyatronun adı var kendi yok. Orada 200 sene önceki gravürlere bakarak, Kadifekale'ye doğru gittiğinizde Roma Antik Tiyatrosunu baz alarak, üstündekileri kamulaştırmaya kalktığınızda ki bin 300 civarında evi kamulaştırıyoruz. O zaman altındaki Agora'yı görünür hale getiriyorsunuz. 9 tane sinagogu, kilise restore edip kültür hizmetine sunduğunuzda, birçok camiyi restore edip tekrar AŞ evi haline getirdiğinizde o zaman tarihi kenti ayağa kaldırıyorsunuz."'KRİZ SARMALINDAN KURTULAMAZSINIZ'Türkiye Cumhuriyeti'nin uzun yıllar önce tarımı göz ardı ettiğini savunan Aziz Kocaoğlu, ülkedeki ekonomik krizden çıkış için formüller de sınarak, şöyle dedi:"Türkiye, turizmi büyütebilseydi yatırım, gelişme, yaşam kalitesi için kaynak bulabilecekti. Sadece borçlanarak tükettiğinizde, sadece borç parayla sanayi tesisi kurduğunuzda siz faiz sarmalından ve kriz sarmalından kurtulamazsınız. Öz kaynaklarınızla kaynak yaratmak zorundasınız. Türkiye'nin işi çok kolay. Çünkü böyle, bu kadar varlığı, zenginliği olan, bunları başarmış ve başarabilecek halkı olan bir ülkenin bugün bunları başaramamış olması bizi üzüyor. Ama inanırsak işimiz çok kolay. Çalışırsak tasarruf edersek, kolaya kaçmazsak, borç alıp tüketmez, sefahate düşmezsek 5 senede ayağa kalkar 10 senede büyümeye başlarız."'BU BENİM SON TURİZM FUARIM'Konuşmasında siyaset yapmadığını ifade eden Kocaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"Konuşmamı kimse bir tarafa çekmesin. Uzun yıllardır biz borçlanarak, borçla yatırım yaparak ve tüketerek kalkınmaya çalışıyoruz. Bu model, neoliberal ekonomik model gelişmiş ülkelerin modelidir. Dünya finans piyasasında satacak parası olanların modelidir. Katma değeri yüksek olan ürünleri üretip onları dışarıya satıp dış ticaret fazlası olanların ekonomik modelidir. Onlar hep kazançlı çıkar. Siz para satmayıp, para arıyorsanız, ticaretinizde eksi veriyorsanız bir türlü iki yakanız bir araya gelmez. Mutlaka tarımda, turizmde, hizmet sektöründe, kültür ve sanatta sıçrama yapıp, kaynak yaratıp tasarruf edip o kaynaklarla da sanayimizi desteklemek durundayız. Türkiye'nin bu bunalımlı dönemden çıkmak için, bir daha krize girmemek için yapabileceği yol haritasını, her mesleği yapmış bir kardeşiniz olarak söylemek, bir çerçeve çizmek istedim."Konuşmasının son bölümünde de veda eden Kocaoğlu, "Bu benim son turizm fuarım. Bir bundan sonra bir ziyaretçi olarak gelmek dileğiyle diyorum, iyi ki varsınız."'TANITIM İÇİN FON ALDIK'Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, "İzmir sadece ülkemiz için değil, dünyada da örnek alınması gereken bir coğrafya. Ege'den Doğu Anadolu'ya hiçbir yerde yaşayamayacağınız bir gastronomi zenginliği var. Halen daha tatmadığınız yöresel lezzetler bu fuarda sizleri bekliyor" dedi.İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem Kentmen de "İEÜ 2001 tarihinden itibaren girişimci olma misyonuyla yoluna devam etmektedir. 2015 yılında Urla sakız enginarının tanıtımını üstlendik. Bunun gelenekselleştirilmesi için Başbakanlık Tanıtım Fonu'ndan destek aldık" dedi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe de Türkiye'nin yemek kültürü tarihi ile dikkat çeken bir ülke olduğunu söyledi. Gökçe, bu potansiyelin değerlendirilemediğini de belirtti. Konuşmaların ardından, kongreye destek verenlere plaket takdim edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi'nden görüntü-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun konuşması-Salondan detay ve genel görüntüHaber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,======================================KIRIKKALE'DE GÖNÜLLÜ TRAFİK ÖĞRENCİLERİ İŞBAŞINDAKIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından okul giriş ve çıkışlarında trafik güvenliğini sağlamaları için oluşturulan gönüllü öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan 47 kişiye "Okul Geçidi Eğitimiö verildi.Emniyet Müdürlüğü brifing salonunda düzenlenen toplantıya trafik den sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, kent merkezi ve karayollarında trafik konusunu önemsediklerini belirterek, "Emniyet Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar konusunda ekiplerimiz belirlenen okullara giderek ana trafik kurallarını anlatmaya çalışıyorlar. Okul geçidi kapsamında Kırıkkale'de 25 öğrenci, 9 öğretmen ve 13 öğrenci velisi olmak üzere 47 kişiye gönülle okul geçidi görevlisi unvanını verdiğimiz eğitim sonunda vereceğiz. Eğitim alan öğrenci, öğretmen ve veliler okullarının önünde görev alacaklar. Okula gelirken ve giderken trafiği durdurmaları gerektiği zaman levhalarını gösterip trafiğin durmasını sağlayacaklar. Küçük yaşlarda alınan eğitimler insanın bilinçaltına yerleşiyor ve kalıcı oluyor. Çocuklarımızı trafik eğitimi alması konusunda biraz daha istekli duruma getirmeliyiz. Gönüllü okul geçidi görevlileri eğitimin ardından tam yetkili trafik polisi olacaklar. Gerektiğinde trafik kurallarına uymayanlar sürücülerin cezalandırılması için tutanak tutma yetkisine sahip olacaklarö diye konuştu.Görüntü Dökümü:DETAY GÖRÜNTÜLEREM. MD. YD. H.ÖMER AKTÜRK ÜN AÇIKLAMALARIEĞİTİM DEN GÖRÜNTÜLER.Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, -=====================================