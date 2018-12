Dha Yurt Bülteni -17

07 Aralık 2018 Cuma 17:59



Çukurova Belediyesi'nde zabıta dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı (EK)SALDIRI 'GELİYORUM' DEMİŞÇukurova Belediyesi'nde Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ve Zabıta Komiseri Habil Aykan'ı öldürüp, Zabıta Amiri Kenan Özdemir'i de ağır yaralayan zabıta memuru Ahmet Altuğ'un olaydan bir hafta önce sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımlarıyla saldırının mesajını verdiği ortaya çıktı. Altuğ'un sosyal medya hesabından 'Ben mevki ve makam için doğmadım ama namussuz olanlara da biat etmedim', 'Herşeyin vakti saati varmış. Şimdi tam zamanı herkes yaptığının bedelini ödeyecek, kalanlar da vicdanı ile baş başa kalacaklar', 'Aralık ayının on beşinden sonra kim istifa edecek kim canının derdine düşecek hep beraber göreceğiz' şeklinde paylaşımlarda bulunduğu görüldü.BAŞKAN ÇETİN: ÇOK ÜZGÜNÜMBelediye binasında yaşanan olayın ardından bir açıklama yapan Çukurova Belediye Başkanı CHP'li Soner Çetin, çok üzgün olduğunu söyledi. Çetin, "İnsanlar bir toplumsal cinnet mi yaşıyor, anlayabilmiş değilim. Olayı duyunca hemen geldik ama saldırganı ve yaralıları götürmüşlerdi. Biz de olayın şaşkınlığını yaşıyoruz. Saldırgan şu anda mevcut belediye memuru, kendisi de zabıta memuru. Yapı kontrol de görevli. Şu anda görevde olan bir personel, kendi aralarındaki şahsi meselenin ne olduğunu şu anda tespit etmeye çalışıyoruz. Herkes şokta şu anda nedenini de kimse bilmiyor" dedi.ADANA============================ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NDAKİ İŞÇİ: "ELİMDE 3 LİRA KALIYORöASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin bu yılki ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Komisyonda ilk kez asgari ücretle geçinen bir işçi de yer aldı.İlk toplantının ardından evinin kapılarını basın mensuplarına açan Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşke'de güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülden Görmez (40), aldığı maaşı olan 1603 TL'lik asgari ücretten kendisine sadece 3 TL kaldığını söyledi. Yalova'da İstanbul Caddesi üzerinde bir dairede kiracı olan 2 çocuk annesi Gülden Görmez, ailenin geçimini kredilerle sağladığını dile getirdi. Görmez, "İnşallah 2 bin TL üstü ve enflasyon oranının maaşa yansımasını istiyoruz. Enflasyon rakamları çok yüksek şu an. Böyle olursa belki biraz en azından nefes alabilirizö dedi.1603 TL'DEN YALNIZCA 3 TL KALIYOREşinden ayrı 2 çocuğu ile birlikte yaşadığını söyleyen Gülden Görmez, 1603 liralık asgari ücretten kendisine 3 lira kaldığını söyledi. Evinde makarna pişiren Görmez, "15 gün önce yakmaya başladım doğalgazı. Bu 15 günlük bir fatura. 150 lira gelmiş. 850 lira zaten kira ödedim. Bin lira yaptı. Şimdi kredi taksitim var 650 lira. Onu ödeyeceğim. Bin 650 lira yapıyor. Ben yol ve yemek ücreti alıyorum ama işyerinde yemek yiyorum. Çalışma saatinin içerisinde yemek yemek zorundayım. Para zaten oraya gidiyor. Yol parası da zaten yola gidiyor. 1603 liradan ayda elimde 3 lira kalıyor. Kredi ve kiraya gidiyor para. Bu faturaları kredi kartlarımdan ödüyorum. Diğer kartım müsaitse oradan çekip onun asgarisini, oradan çekip diğerinin asgarisini yatırarak böyle yürüyor. Bu krediyi de onun için çektim zaten çünkü kredi kartlarım doluydu artık dönmüyordu. Kredi çekip en azından biraz rahatlayayım istedim. Kriz yönetimi gibi. İyi mi oldu? Hayır iyi olmadı. Şimdi 650 lira hem kredimi ödüyorum hem de kredi kartımı kullanmaya devam etmek zorunda kalıyorum. Bunu da orada dile getirdimö diye konuştu."HERKESİN SESİ OLARAK ORADAYDIMöKomisyonun ilk toplantısında asgari ücretle geçinen işçilerin sorunlarını dile getirdiğini söyleyen Görmez, "İnşallah buna duyarlı olurlar çünkü bir tek bu durumda olan ben değilim. Ben orada herkesin sesi olarak oradaydım ve birçok asgari ücretli de bu şekilde geçiniyor. Kredi kartı olmayan da var, kredi alamayan da var, sadece o parayla döndürmeye çalışan var. İnsanlar çocuklarını okutamıyor. Bırakın, okul masraflarına bu para yetmiyor bile. Servis tutmak zorunda kalıyorlar, okul için başka ihtiyaçlar oluyor. Yani olmuyor, gitmiyor artık. Bugünkü yemeğimiz makarna daha ne anlatayım ki. Anlatacak bir şey yok. Aslında herkes farkında. Asgari ücretlinin ne kadar sıkıntı çektiğinin herkes bilincinde. Bu sefer farklı bir yerden bakarlarsa bizim sıkıntılarımızı daha iyi anlarlar diye düşündük. İnşallah bu sene güzel olacak diye umut ediyorumö dedi.2 BİN TL VE ÜSTÜ ASGARİ ÜCRETLİNİN UMUDUAsgari ücretin ne kadar olması gerektiği sorulan Görmez, "O artık onların duyarlılığına, gerçekten bizi anlayıp anlamadığına bağlı. İnşallah 2 bin üstü ve enflasyon oranının maaşa yansımasını istiyoruz. Enflasyon rakamları çok yüksek şu an. Böyle olursa belki biraz, yine bu tabi eksik ama en azından nefes alabiliriz. En azından çocuğa bugün makarna değil de canı istediği bir şey alabilirim belkiö şeklinde konuştu.İki oğlu olduğunu söyleyen Görmez, "Büyük oğlum Balıkesir'de üniversite okuyor. Küçük oğlum da liseyi terk etti. Şimdi onu Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir proje var. Oraya yazdırdık. Başarılı olursa hem dışarıdan liseyi bitirecek hem de aşçılık diploması alacakö dedi.Görüntü Dökümü------------------------------Güvenlik görevlisi olarak işyerinden görüntü-Evinden detay görüntüler-Mutfaktan görüntüler-İşçi ile röpHABER - KAMERA : İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,==================CHP'Lİ KUMBUL: MASADA 4 İL KALDI, BİRİ ANTALYACUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için İYİ Parti ile yürütülen ittifak görüşmeleri konusunda, "Masada sadece 4 il kaldı, bu illerden birisi Antalya" dedi.CHP Manavgat Belediye Başkan adayı Şükrü Sözen'in adaylık tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer ve Cavit Arı, eski milletvekili Mustafa Akaydın, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Konyaaltı Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Ümit Uysal, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, CHP Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci ve kalabalık bir partili grup katıldı.CHP ilçe örgütünün önünde bulunan caddede düzenlenen toplantıda konuşan İl Başkanı Ahmet Kumbul, partisinin İYİ Parti ile devam eden ittifak görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Görüşmelerin bir büyükşehir, il ya da ilçe belediyesi daha fazla alayım mantığıyla değil, Türkiye'yi yeniden yönetmek için yapıldığını belirten Başkan Kumbul, görüşmelerin büyük oranda bittiğini söyledi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yarın bir araya geleceğine kaydeden Başkan Kumbul, "Şu anda masada sadece 4 il kaldı. Bu illerden birisi Antalya. Bu ittifak 4 ilde beraber sonuçlanacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızı tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi çıkartacak. Fakat ilçelerimizde tek tek bu ittifak görüşmeleri yapılmakta. Bunun bugün buraya ilçe belediye başkanı adaylarımız ve büyükşehir belediye başkanı adayımız belli olmadan geldik" dedi.Toplantıda konuşan Manavgat Belediye Başkanı ve belediye başkan adayı Şükrü Sözen ise Manavgat'ın 50 ilden büyük olduğunu, belediye başkanlığı yapmanın bir tecrübe istediğini kaydetti. Başkan Sözen, "Manavgat'ta çok büyük işler yaptık ve Manavgat'ın çıtası yükseldi. Bu ivmeyi el birliği ile ileriye dönük yaptığımız projelerin beraberce neticeye götürülmesiyle yakalanan bu ivmenin daha da ileri götürülmesini kalan hizmetlerimizin eksiksiz tamamlanması noktasında yeniden göreve talip olmak üzere huzurunuzdayım" dedi.Adaylık açıklamasına bir partilinin köpeğine CHP parti bayrağını giydirerek gelmesi dikkati çekti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Törenden görüntülerProtokolün kürsüye davet edilmesiAhmet Kumbul'un konuşmasıŞükrü Sözen'in konuşmasıTören alanından detay03: 332 - 391 MBHaber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),===============================KAHRAMANMARAŞ'TA 3 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDIKahramanmaraş'ta girdikleri evlerden ziynet eşyası, para ve baskülün de aralarında bulunduğu eşya çalan 3 kişi tutuklandı.Dün, sahibi yurt dışında olan eve giren hırsızlar 5 bilezik, 850 euro, 350 lira, televizyon, ütü, şofben, halı ve baskül çaldı. Ev sahibinin yakını hırsızlığı fark ederek polisten yardım istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışma sonunda hırsızlığın Mustafa T. (19), Rıfat Y. (27) ve Ramazan T. (29) tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan eşyanın bir kısmı ikinci el malzeme alım satımı yapan bir iş yerinde ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Şüpheliler polisler arasındaHastaneye alınmalarıDoktor odasına götürülmeleriHastaneden çıkarılmalarıPolis otosuna bindirilmeleriPolis otolarının gidişiÇalınan malzemelerden detayHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 337 MB===============================ASİ NEHRİ'Nİ 'SU SÜMBÜLÜ' İSTİLA ETTİHATAY merkezden geçen Asi Nehri'nin bir bölümünü su sümbülleri kapladı.Lübnan'dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri, son günlerde adından çok üzerini kaplayan su sümbülleri ile konuşuluyor.Asi Nehri'nin Antakya yakasında köprü direklerine takılan su sümbülleri, hızla büyüyerek nehri istila ediyor. Vatandaşlar ise Hatay'ın incisi diye adlandırılan Asi Nehri'nden bu görüntünün giderilmesini istiyor. Kış aylarında oluşan olumsuz hava koşullarıyla birlikte her sene Suriye taraflarından Hatay'a doğru geldiği tahmin edilen su sümbülleri, bu yıl sayısındaki artış ile görenleri şaşırtan bir görüntüye neden oldu. Özellikle merkez ilçe Antakya'da köprü ayaklarına takılan sümbüller, belirli alanlarda birikerek bulundukları noktaları istila etti. Giderek artış gösteren su sümbüllerini temizlemek için Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Asi Nehri'ni eski görünümüne kavuşturmaya çalışıyor.Görüntü Dökümü-------------------------Asi Nehri'nin su sümbülleri ile kaplı olmayan bölümünden genel görüntüSu sümbülleri ile kaplı bölümden genel görüntüSu sümbüllerine takılan kaucuk yatak detaySu sümbülleri olan bölüme vatandaşların fotoğraf ve selfie çekme görüntüsü-Su sümbülleri ile kaplı bölümden genel görüntüSÜRE: 00.41 BOYUT: 80 MBHaber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY=============================