Dha Yurt Bülteni -17

11 Aralık 2018 Salı 17:54



11 Aralık 2018 Salı 17:54

DHA YURT BÜLTENİ -17Bursa'da 'beyaz esaret' ile mücadele başladıBURSA Büyükşehir Belediyesi, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için yoğun çaba sarf ediyor. İlçelere özel oluşturulan şantiyeler sayesinde 24 saat kesintisiz kar nöbetinde olan ekipler, kapanan yollara anında müdahale ediyor.Bursa Büyükşehir Belediyesi, merkez Osmangazi ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan semtlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesinde Hüseyinalan, Kirazlı, Süleymaniye ve Bağlı mahallelerinin kardan kapanan yolları ulaşıma açıldı. İlçelere özel oluşturulan şantiyeler sayesinde 24 saat kesintisiz kar nöbetinde olan ekipler, kapanan yollara anında müdahale ediyor. Ekipler ayrıca Keles ilçesinin Kocayayla, Boğazova, Büyükorhan'ın Kuşlar, Karaçukur, Geynik ve Mazlumlar yolu; Orhaneli ilçesinin Göktepe, Başköy, Koçu, Çınarcık; İznik'in Candarlı, Kırıntı, Kutluca ve Hacıosman; Gemlik'in Fındıcak, Şükriye ve Fevziye ile Gürsu'nun Dışkaya ve Ericek mahallelerinde kapanan yolları ulaşıma açtı. Halen ulaşıma kapalı mahalle yolu bulunmazken, kar yağışının devam ettiği bölgelerde yol açma çalışmaları kesintisiz devam ediyor.'EKİPLER TEYAKKUZDA'Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kent merkezinde 58 araç, 176 personel ve ilçelerde de 80 araç ile 140 personel olmak üzere toplam 138 araç, 316 personelle kesintisiz olarak karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirtip, "Bu kışı sorunsuz bir şekilde geçirmek için gerekli her türlü tedbirimizi aldık. Ekiplerimiz ilçelerdeki şantiyelerde teyakkuz halinde. Halkımızın gönlü rahat olsun. Ulaşımda en ufak bir aksama olmadan bu kışı geçirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü---------------Ekiplerin Karlı yolları acması-DetaylarGörütünün Süresi: 3.21 SN Boyutu: 297 MBHaber -Kamera : Muammer İRTEM/BURSA,=================Şiddetli rüzgar çatıdaki kaplamayı uçurduORDU'nun Ünye ilçesinde, inşaat halindeki 5 katlı binanın çatısındaki kaplama, şiddetli rüzgarda yerinden koparak karşı binanın çatısına savruldu, ardından sokağa düştü.Olay, Ünye ilçesine bağlı Çınarlık Mahallesi İlkbahar Sokak'ta meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle, inşaat halindeki 5 katlı binanın çatısındaki kaplama ve ahşap çıtalar yerinden sökülerek karşıda bulunan binanın çatısına savruldu. Kopan malzemeler karşı apartmandaki bazı dairelerin pencere camlarını kırdı, ardından sokağa düştü. Yolda, park halindeki otomobil de kopan çatı parçaları nedeniyle zarar gördü.Görüntü Dökümü:---------------Yere düşen çatı parçalarından detaylar-Zarar gören binadan detay-Röportaj(SÜRE: 1.08 Dk) (BOYUT: 210.60 MB)haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu),===============Yağmur nedeniyle düşen kaya parçaları yolu trafiğe kapattıAdıyaman'ın Gerger ilçesinde sağanak nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları karayolunu trafiğe kapattı.İlçeye bağlı Şengil Köyü yakınlarında 2 gündür aralıksız devam eden yağmur nedeniyle gevşeyen kayalar karayoluna düştü. Yol, kaya parçaları nedeniyle trafiğe kapanırken, karayolları ve belediyeye bağlı ekipler kaya parçalarını yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORADIYAMAN -===============50 kişinin aradığı kayıp kadının terlikleri bulunduBursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Arzı Balaban dün çıktığı evine dönmedi. Yakınlarının kayıp başvurusunda bulunması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşlı kadının terlikleri yol kenarında bulundu.Huzur Mahallesi'nde oturan Arzı Balaban, dün saat 15.00 sıralarında bastonunu alıp evinden çıktı. Arzı Balaban, akşam olmasına rağmen geri dönmedi. Ailesi, yaşlı kadını mahallede aradı. Bulamayınca da jandarmadan yardım istedi. İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Balaban'ı bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Daha sonra devreye AFAD ve AKUT ekipleri girdi. Güvenlik kamera görüntülerinden yaşadığı mahalleden ayrıldığı belirlenen Arzı Balaban'ı 50 kişinin görev aldığı arama kurtarma ekipleri, aramayı sürdürüyor. AFAD'ın arama kurtarma köpekleri de bölgeye getirlirken yaşlı kadının bu sabah yol kenarında terlikleri bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----------------Genel görüntüArama görüntüleriKöpekli arama görüntüleriYaşlı kadının güvenlik kamera görüntüleriDetaylarHaber/Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),==============Öğretmenin hayatını kaybettiği kaza kameradaDenizli'nin Sarayköy ilçesinde takla atan otomobilden fırlayarak aracın altında kalan öğretmen Ali Şen'in (25) hayatını kaybettiği kaza, MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.Kaza, dün saat 09.00 sıralarında, Osman Akça Kavşağı'nda meydana geldi. Özel lisede Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan Ali Şen, yönetimindeki 45 HD 0531 plakalı otomobille Denizli yönüne gelirken yoğun sis nedeniyle ışıkta bekleyen araçları son anda fartk etti. Ani fren yaparken, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Şen, yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Otomobil takla atarken, emniyet kemeri takılı olmayan Şen, açılan kapıdan fırlayıp, otomobilinin altında kaldı. Diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Şen'in cenazesi morga kaldırıldı.Ali Şen'in öldüğü kaza anı ise MOBESE kamerası tarafından kaydedildi. Görüntünde, kırmızı ışıkta bekleyen araçların yanındaki bulunan servis yoluna giren otomobilin sisli yolda demir bariyerlere çarparak takla atması ve takla atarken, Şen'in otomobilden fırlaması yer alıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----Kırmızı ışıkta bekleyen araçlardan görüntüServis yolunda takla atan otomobilden görüntüSürücünün otomobilden fırlamasıHaber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, -==============Keçilerini ararken kaybolan çiftçiyi AFAD kurtardıAdıyaman'ın Gerger ilçesinde keçilerini ararken kaybolan çiftçi Tahsin Alpaslan, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.Gerger'de çiftçilik yapan Tahsin Alpaslan, iki gün önce kaybolan keçilerini aramak için araziye çıktı. Alpaslan, gece saatlerine kadar eve dönmeyince yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarında arazide baygın bulunan Tahsin Alpaslan, ambulansla Gerger Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hipotermi geçirdiği belirlenen Alpaslan'ın yapılan tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Gerger Devlet HastanesiAmbulansın gelişiYaşlı adam ambulanstan indirilmesiYaşlı adam acile götürülmesiGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 260 MBHaber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)===============Adıyaman'da aşırı yağış nedeniyle yol çöktüAdıyaman'ın Tut ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle karayolunda çökme meydana geldi.İlçede, dün akşamdan beri devam eden şiddetli yağmur nedeniyle Tut - Gölbaşı karayolunun 10'uncu kilometresinde heyelan oluştu. Oluşan heyelan nedeniyle altı boşalan yolda çökme meydana geldi. Trafik polisleri ve jandarmalar araç sürücülerini yoldan geçerken dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Yolda oluşan çökmeGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 43 MBHaber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)=============Meslek lisesinde 'Yüksek Gerilim Laboratuvarı' açıldıÇamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) tarafından elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm bulunması için başlatılan 'Enerjinin Yıldızları Projesi' kapsamında, Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 'Yüksek Gerilim Laboratuvarı' kuruldu. Laboratuvar, düzenlenen törenle açıldı.Milli Eğitim Bakanlığı ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 'Mesleki Eğitim Protokolü' çerçevesinde, Avrupa Birliği (AB) standartlarında kurulan laboratuvarda öğrenciler, uygulamalı eğitim fırsatı bulacak. Proje çerçevesinde, yüksek gerilim dalında, bu yıl 16 öğrenci eğitim alacak. Sektörün nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretilmesi hedefiyle hayata geçirilen 'Enerjinin Yıldızları Projesi'nde, öğrencilerin eğitimine başlandı. ÇEDAŞ tarafından Sivas'ta kurulan 'Yüksek Gerilim Laboratuvarı'nın resmi açılışı, törenle yapıldı. Açılışa Sivas Valisi Salih Ayhan, MEB Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Ertuğrul Geçgil, MEB Kalite Geliştirme Daire Başkanı İsmail Güler, MEB Bilgi İşlem Daire Başkanı Hamdi İçer, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım ile çok sayıda öğretmen ve öğrenciler katıldı.'ÖZEL SEKTÖR VE MESLEK LİSESİ İŞ BİRLİKLERİ ÇOK ÖNEMLİ'Törende konuşan Vali Ayhan, özel sektör ve meslek lisesi iş birliklerini önemli bulduğunu, ÇEDAŞ'a mesleki eğitime verdiği katkılar dolayısıyla teşekkür ettiğini söyledi. Valilik olarak gerekli her konuda destek olacaklarını belirten Ayhan, "Yeni dönemde Sivas çok önemli bir eğitim merkezi olacak. ÇEDAŞ gibi büyük firmaların bu yöndeki desteklerini valilik olarak çok önemsiyoruz" dedi.'ÖĞRENCİLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'Yüksek gerilim dalını tercih eden öğrencilerin, elektrik üretilmesinden iletim ve dağıtımına kadar tüm kademeleri laboratuvarda uygulamalı olarak görme fırsatına sahip olacağını dile getiren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Niyaz Kıvılcım ise şunları söyledi:"Biz, bu özel bölümde, özel eğitim alan öğrencilerimizi yalnız bırakmamaya kararlıyız. Bir yandan ÇEDAŞ'ta bu işin ehli olan arkadaşlarımız mentorluk yaparak öğrencilerimiz ile deneyimlerini paylaşırken, diğer yandan da başarılı öğrencilere burs vererek destek oluyoruz. Yine bu dalda eğitim alan öğrencilerimize staj imkanı da sunarken iş hayatına ilk adımı atmaları konusunda da yanlarında yer alıyoruz. Bizlerin mesleki tecrübesi ile değerli öğretmenlerimizin bilgi ve birikimlerini aynı potada eriten 'Enerjinin Yıldızları' projemizin Türk eğitim sistemine, öğrencilerimize, sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum."Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından laboratuvarın açılışı gerçekleştirildi.Görüntü Dökümü:-Programdan görüntüler-Laboratuvarın görüntüsü-Konuşmalar-AçılışHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,================Halfeti Belediyesi eski Eş Başkanı'nın yargılandığı davada 3 suçtan ceza istendiŞanlıurfa'da, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanan Halfeti Belediyesi eski Eş Başkanı DBP'li Mustafa Bayram'ın da aralarında olduğu 7 kişinin yargılanmasına devam edildi. Savcı, sanıkların 'terör örgüt üyesi olmak', 'terör örgüt propagandası yapmak' ve '2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanunu'na muhalefet etmek' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturması kapsamında 2 Aralık'ta gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Halfeti Belediyesi eski Eş Başkanı DBP'li Mustafa Bayram'ın da aralarında olduğu, 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Şanlıurfa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında, Mustafa Bayram dahil tutuklu sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan 3 kişi ise mahkeme heyetine mazeret bildirerek, duruşmaya katılmadı.Mahkeme savcısı, duruşmada, sanıkların 'terör örgüt üyesi olmak', 'terör örgüt propagandası yapmak' ve '2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanunu2na muhalefet etmek' suçlamalarıyla ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme başkanı, davayı 17 Aralık'a erteledi.Haber: ŞANLIURFA, -