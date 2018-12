Dha Yurt Bülteni-17

16 Aralık 2018 Pazar 21:57



Fırat'ın doğusundaki teröristleri korku sardı (2)1 - AYN EL ARAP'TA FARKLI ÜLKELERE AİT BAYRAKLAR GÖRÜLÜYOR Suriye 'ye en uzun sınır komşusu olan Şanlıurfa 'da herhangi bir hareketlik yaşanmazken, Suruç 'taki Mürşitpınar Sınır Kapısı'nda ise hayat normal şeklinde devam ediyor. İlçenin karşısında terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Ayn El Arap'taki terör örgütü üyelerinin ise takviye olarak Münbiç 'e gönderildiği ileri sürüldü. Suruç 3'üncü Hudut Taburu'na bağlı askerler tarafından radarlar vasıtasıyla Suriye'deki haraketliliğin 24 saat takip edildiği belirtildi. Bu arada terör örgütü kontrolündeki Ayn El Arap kentinde bazı binalarda farklı ülkelere ait bayrakların asıldığı görüldü. Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor. Hakkında adam öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, basit yaralama suçlarından toplam 9 yıl 6 ay hapis cezası, 12 yakalama emri ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Soner Gel, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Soner Gel nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gazipaşa Mahallesi Yahyabey Sokak'ta akşam saatlerinde bir restoran önünde meydana gelen olayda 3-4 kişilik iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Afgan uyruklu Mohammad Jawad Salehi belinden bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salehi'yi belindeki bıçakla, Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye aldı.5 DAKİKA SONRA İKİNCİ KAVGABu olaydan yaklaşık 5 dakika sonra, Dedeoğlu Caddesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında Afgan uyruklu Nimatullah Alizada karnından bıçakla yaralandı. Alizada, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri, Salehi ile Alizada'nın yaralanması olayının şüphelisi olarak yine Afgan uyruklu oldukları öğrenilen Faward M. (24), Mostafa E. (21) ve Qasım H. (18) yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Evdeki bütün eşyalar yüzmeye başladı, masaların üzerinden geçerek arka odadaki ufak camı kırarak dışarıya çıktık" dedi. Bölgeye gelen Muğla Büyükşehir itfaiyesi ve Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri evlerdeki suyu tahliye çalışmalarına başladı. Yaşanan yoğun yağışlar sonrası ilçe merkezinde ve diğer mahallelerde hayat normale dönerken, Gündoğan Mahallesi'nde çalışmalar sürüyor. Valilik olayda herhangi bir ateşli silah kullanıldığına dair bulgu ve emareye rastlanmadığını açıkladı.Yeşilova Belediye Başkanı Nuri Özbek'in Kayadibi Mahallesi'nde bulunan ve inşaat halindeki tek katlı evine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Binanın ön tarafındaki balkonun kapatıldığı cam bölüm tahrip edilirken, olay sırasında inşaatta kimsenin bulunmadığı belirtildi.Belediye Başkanı Nuri Özbek, iki haftadır inşaata uğramadığını kaydederken, dün akşam geçerken uğradığı sırada durumu fark ettiğini anlattı. Başkan Özbek, daha sonra olayı polise bildirdiğini aktarırken, bunu kimin yaptığıyla ilgili bilgisi olmadığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı Nuri Özbek'in Kayadibi Mahallesi'nde şu anda inşaat halinde olan ve oturmadığı evinin camına tahminen 2 hafta önce kurşun sıkıldığını, bunu yeni fark ettiğini bildirir 15.12.2018 günü saat 20.30'da yaptığı başvurusu üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibimiz tarafından mahallinde gerçekleştirilen inceleme sonucunda, herhangi bir ateşli silah kullanıldığına dair bulgu ve emareye (kurşun deliği, çekirdek, boş kovan ya da kartuş) rastlanılmamış, muhtemelen sert bir cisim çarpması sonucu camda buzlanma oluştuğu anlaşılmıştır. Çevrede yapılan araştırmada herhangi bir görgü tanığı ve başkaca bulguya da ulaşılamamıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.