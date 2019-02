Dha Yurt Bülteni -17

Kaynak: DHA

BİTLİS'TE PKK 'YA AİT 3 SIĞINAK TESPİT EDİLDİBİTLİS merkez ve Tatvan ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Bitlis Valiliği 'nden yapılan açıklamada, Bitlis ve Tatvan kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon başlatıldığı belirtildi. Yapılan operasyonlarda teröristlerin patlayıcı yapımında kullandığı malzemeler ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:"Bitlis ili ve Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında, 3 adet sığınak, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiş olup, bölgede operasyona devam edilmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANI MHP 'Lİ TOKSOY, PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ (2)MHP'de ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, partisinden istifa etti.Cumhur İttifakı'na karşı tutum sergilediği gerekçesiyle MHP Genel Merkezi tarafından ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, yaptığı basın toplantısıyla partisinden istifa ettiğini açıkladı. Millet sevgisine karşılık beklemediklerini belirten Toksoy, "Çünkü sevgilerin en güzelini karşılıksız bildik. Dolayısıyla hak, hukuk, adalet dedik. Milliyetçe Hareket dedik, Ülkücü Hareket dedik, Cumhur İttifakı dedik. Cumhur İttifakı'nın bütün kutsaniyetlerine sadık kaldık. Türk Milleti'nin var oluşuna aşkla bağlandık. 45 yıllık siyasi hayatımı, Milliyetçi Harekat Partimizden istifa ettiğimi hakikaten üzülerek ifade etmek istiyorum" dedi.CUMHUR İTTİFAKI'NA VURGU YAPTICumhur İttifakı için mücadele verdiklerini aktaran Toksoy, şöyle davam etti:"Cumhur İttifakı sürecini, bütün engellemelere ve bütün ihanetlere rağmen en üst seviyede bütün gönül dostlarımızla, meclis üyelerimizle, omurgalı ülküdaşlarımızla ve yol arkadaşlarımızla temsil etme noktasında Cumhur'un ve Cumhur İttifakı'nın kutsaniyetlerine inanarak, bir savaş ve mücadele verdik. Cumhur İttifakı sürecine aykırı hiçbir harekette bulunmadık. 58 yıllık yaşamımın 45 yılı Milliyetçi Hareket'in, Ülkücü Hareket'in mücadelesinde geçti. Başbuğ Alparslan Türkeş 'in kurduğu bu yolda, inandığım değerlerden taviz vermeden bu savaşı, bu kutsal yürüyüşü, bu mücadeleyi ortaya koyduk."Ayvacık 'taki deprem Türkiye 'nin batısını salladı, ilçede okullar tatil (3)AYVACIK DEPREMİNDE BOŞ VE HASARLI KONUT İLE YAPI SAYISI 192'YE ÇIKTI Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde dün gece meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından Çanakkale Valiliği bölgede yapılan saha taramasının ardından 2 cami, 2 cami minaresi olmak üzere, 35 yıkık, 60 ağır hasarlı, 86 az hasarlı, 11 hasarsız olmak üzere boş ve hasarlı toplam 192 konut ve yapı tespit edildiğini açıkladı. Çanakkale Valiliği 'nden yapılan son deprem açıklamasında, "İlimiz Ayvacık ilçesinde 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 21: 23'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Ayvacık ilçesi (Tartışık köyüne 3,5 km uzaklıkta) olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana gelmiştir. Depremin ardından bölgede en büyüğü 3.6 olan 62 adet artçı deprem meydana gelmiş olup; deprem aktivitesi takip edilmektedir. İlçe Kaymakamlıkları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü , Türk Kızılay 'ı, UMKE ve Muhtarlıklarca bölgede yapılan çalışmalara göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşılmış olup, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psiko Sosyal Destek Ekipleri, İl Özel İdaresi Ekipleri ve diğer kurum ve kuruluşların ekipleri olay mahallinde çalışmaya başlamışlardır. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce oluşturulan 8 ekip ön hasar tespit çalışmalarına olay mahallinde başlamış olup; Ön hasar tespit çalışmaları sonucunda: 2 cami, 2 cami minaresi olmak üzere boş ve hasarlı toplam 192 konut ve yapı tespit edilmiştir. Ekipler halen bölgede çalışmalarına devam etmekte olup, yapılan çalışmalar ve ilgili diğer hususlar İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) tarafından koordine ve takip edilmektedir" denildi.BOŞ VE HASARLI 192 KONUT VE YAPI TESPIT EDİLDİÖte yandan, 2 cami, 2 cami minaresi olmak üzere 35 yıkık, 60 ağır hasarlı, 86 az hasarlı, 11 hasarsız olmak üzere boş ve hasarlı toplam 192 konut ve yapı içinde Çanakkale Merkez Bayramiç Dağahmetçe ve Alakeçili köyü ile Küçükkuyu 'dan da konut ve yapı yer aldı.KANGAL KÖPEKLERİNİN GÜNEYDOĞULU RAKİBİ KURTBOĞAN, FUARIN GÖZDESİ OLDUŞANLIURFA'da, güçlü ve iri cüssesiyle bölgede 'Guregh' olarak bilinen 'Kurtboğan' cinsi çoban köpekleri, 6. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda ilgi odağı oldu.Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı 6'ncı kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. 11 Nisan Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara tanıtım için getirilen 'Kurtboğan' cinsi köpekler, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Bölgede 'Guregh' olarak da adlandırılan köpeklerin, başta Sivas olmak üzere İstanbul ve Ankara 'daki yarışmalarda birinciliği göğüsleyerek, dünyaca ünlü Kangal köpeklerine rakip olduğu öğrenildi.Kurtboğan cinsi köpeklerin fiyatlarının 30 ile 50 bin lira arasında değiştiğini anlatan çoban köpeği yetiştiricisi Yunus Emre Kılıç , "Çoban köpeklerini tanıtmak için bugün tarım fuarındayız. Bu işi çocukluğumdan beri yapıyorum. Köpekleri tanıtmak için başka illere de gidiyoruz. Fuarı düzenleyen yetkililere teşekkür ediyoruz. Kurtboğan köpeklerimiz de biraz tedirginlik var, ilk defa böyle kapalı bir yere geliyorlar. Normalde katıldığımız festivaller açık alanda düzenleniyor. Köpekleri besliyoruz, büyütüyoruz ve ihtiyacı olan çobanlara yavrularını ücretsiz veriyoruz. Şu an burada 3 erkek, bir dişi bulunmaktadır. Fuarda köpeklere karşı bir ilgi var. Sağolsun meraklı arkadaşlarımız buraya gelip katılıyorlar. Buraya getirdiğimiz köpekleri 30 ile 50 bin lira arasında satışa sunduk" diye konuştu.Bu yıl altıncısı düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı 4 gün sürecek.