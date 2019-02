Dha Yurt Bülteni-17

Kaynak: DHA

ANTALYA'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmen Burhanettin Şirin'e (52), ambulans çarptı. Çarpmanın etkisiyle 70 metre savrulan Şirin hayatını kaybetti.Kaza, saat 20.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Batı Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Öğretmen Burhanettin Şirin, Hurma Mahallesi'nden Liman Mahallesi'ne geçmek için Batı Çevreyolu üzerindeki yaya geçidini kullanmak istedi. Yaya geçidine çıkan Şirin'e, o sırada Kemer'den Antalya'ya hasta nakli yapan özel bir hastaneye ait 07 KCE 47 plakalı ambulans çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre savrulan Şirin'e ilk müdahaleyi ambulansta bulunan sağlık görevlileri yaptı. Şirin olay yerinde yaşamını yitirdi.Ambulansta bulunan hasta ise başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen polisin incelemesinin ardından Şirin'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Polis aracından detay-Yaya geçidinden detay-Kaza yapan ambulanstan detay-Kaza yerinden görüntülerHaber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,-===========Erdoğan: CHP, İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde (2)HATAY'DA MİTİNGE KATILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki miting ve temaslarının ardından Hatay'a geldi. AK Parti'nin Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan İtfaiye Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan son 17 yılda Hatay'a 29 milyar TL yatırım yaptıklarını kaydetti. Ana muhalefet partisi CHP'ye yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefet Ankara'ya sıkışmışken biz 16 il mitingi yaptık. 33 gün sonra sandığa gideceğiz, beyler hala Ankara'da liste savaşı veriyor. 33 gün sonra seçim olacak onlar hala toplantı üstüne toplantı yapıyor, gerçi onu bile doğru dürüst beceremiyorlar. Her seçimi muhakkak ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Aday listelerini bile vakti zamanında seçim kurullarına teslim edemiyorlar. Hasbelkader aday gösterdikleri şahısların arkasında duramıyor. Ortada başarılı olmuş eser üretmiş tek bir adayları yok" dedi.'AFİŞLERİNDE PARTİ LOGOSU YOK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı adayların seçim afişlerinde parti logosu bulunmamasını da eleştirerek, "Ankara'da daha önce 2 kez seçim kaybetmiş, 2 kez hezimete uğramış, 2 kez milletten sandıkta dersini almış adayı yine piyasaya sürdüler. Şimdi bu adayın sağa sola seçim afişini asıyorlar ancak bu şahıs kimin hangi partinin hangi ittifakın adayı belli değil. Partisinin ambleminden kaçan, korkan bir aday olur mu? Partisinden utanan, kendisini destekleyen ittifakı saklamaya çalışan bir aday olur mu? İşte buyurun. Çünkü milletimizin bu karanlık CHP amblemine oy vermeyeceğini çok iyi biliyorlar. Karşınızdaki megaboarda bir bakın. Bunların kim olduğu ortada. Kürdistan diyor, bir defa kendine gel ya. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Kardeşlerim, ülkemi bölmeye çalışan bu terör örgütü destekçisi olan bu adamlara ve onun destekçisi CHP'ye, İyi Parti'ye 31 Martta Osmanlı tokadını atmaya var mıyız? Allah'ın izniyle ben meydanlarda bunları anlatacağım, inanıyorum ki siz de gittiğiniz her yerde bunları anlatacaksınız ve bunlara gereken dersi vereceğiz. Bu milleti sevmeyen, inanmayan, parçalamaya çalışanlara 31 Mart'ta sandıkta dersini vereceğiz" diye konuştu."TARİH SİZİ AFFETMEZ, AFFETMEYECEK"Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ambleminin çöp, çamur, çukur, yokluk, yolsuzluk, bakımsızlık, başarısızlık ve beceriksizlik olduğunu belirterek, şunları söyledi:"Yürüyen merdivene tersten binen, Kağıthane'ye Kağıttepe diyen, İstiklal Marşı'nı dahi okuyamayan, seçimlerde oyunu kullanamayan, gaf ebesi bir genel başkana böyle bir ittifak yakışır. Şu anda terör örgütünün desteklediği bu parti kongrelerinde İstiklal Marşımızı bile okumuyor. Kongre salonuna Türk bayrağı bile asmıyor. Ey CHP'ye gönül veren kardeşlerim, siz bunlarla mı omuz omuza yürüyeceksiniz? Ey, İYİ parti, siz bunlarla mı omuz omuza yürüyeceksiniz? Tarih sizi affetmez, affetmeyecek. İftiraları, yalanları yüzünden sürekli tazminat ödüyor. İşte bana şu an itibarıyla 2.5 milyon TL tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Kendisi bile ödemiyor. Bir bağış kampanyası açmış, milletvekilleri bunu ödeyecek."'81 VAAD DOĞRU DÜZGÜN HAYATA GEÇİRİLMEDİ'Siyasette söz ve vaatlerin önemli olduğunu ancak bunları yerine getirmenin çok daha önemli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:"Yalancılarla gerçek siyasetçiler gerçek devlet adamları, hizmet insanları arasındaki en büyük fark budur. Biri laf üstüne laf koyma, diğeri taş üstüne taş koyma derdindedir. Bizim farkımız bu. 40 yıllık siyasi hayatımız boyunca daima bu hassasiyetle hareket ettik. 100'er günlük icraat programlarıyla hesap verme işini Cumhurbaşkanlığı nezdinde kurumsal hale getirdik. 3 Ağustos 2018'de kamuoyuna ilkini ilan ettik. Sonuçlarını ve ikinci 100 güne dair hedefleri 13 Aralık 2018'de milletimizle paylaştık. Onca sıkıntıya rağmen ilk 100 günlük icraat programımızda yüzde 97 gibi son derece yüksek bir gerçekleşme performansına ulaştık. 400 icraattan 340 tanesini tamamlayıp sizlerin istifadesine sunduk. İnşallah ikinci 100 günlük eylem planında yer alan 24 milyar liralık 454 icraatın da belirlenen sürede bitirilmesini temin edeceğiz. Her 6 ayda bir sonuçları milletimizle paylaşacağız. Önümüzdeki 5 yıl boyunca belediyelerde neler yapabileceğimizi de manifestomuzda ilan ettik peki biz hükümet olarak şeffaf davranırken sizlerin huzurunda karnemizi ortaya koyarken muhalefet ne yapıyor? Köşe bucak saklanıyor, hesap vermekten kaçıyor, bilhassa önceki seçim vaatleri gündeme getirilmesin diye dua ediyorlar. Ege illerimizden birindeki CHP'li belediye başkanı çıkmış, 'Seçim dönem döneminde attık tuttuk, sonra yapamadık' diye itirafta bulunuyor. Hatay'da da 2014 seçimleri öncesi millete verilen 81 vaadin bir tanesi bile doğru düzgün hayata geçirilmedi. Verilen sözler, taahhütler unutulmaya terk edildi. Bırakın gerçekleştirilmesini, Hatay'ın trafik, içme suyu sıkıntıları daha da arttı. Ankara ve İstanbul'da 50-70 günde bitirip hizmete sunduğumuz alt geçitler, burada aylarca tamamlanamadı. Son 5 yılda bırakın bir adım ileri gitmeyi, diğer illerimize göre Hatay çok ciddi geri kaldı."Erdoğan'ın konuşması sırasında HDP'nin, terör örgütü PKK ile ilişkisine yönelik videolar gösterildi. Konuşmasını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra vatandaşlara 'keyif çayı' dağıttı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. İnebolu Meydanı'nda bir konuşma gerçekleştiren Turhan, "Ben gelir gelmez başkan adayımız dosyayı önümüze koydu. Projelerine baktım, ağırlıklı olarak deniz yapıları, tabi İnebolu denizin yanında şirin güzel bir ilçe. İnşallah burada batık mendirek projesi, yat, liman ve balıkçı barınağı projesi, otogar köprü projesi, Özlüce Balıkçı Barınağı taranması. Sayın başkanım sen bu seçimi al, bunların üzerine bir bu kadar daha koy" ifadelerini kullandı. Sayın başkanım sen bu seçimi al, bunların üzerine bir bu kadar daha koy" ifadelerini kullandı.İnebolu-Kastamonu yolu hakkında da bilgi veren Bakan Turhan, "Biz bu yolu ihale ettik. Bu yol biliyorsunuz zor arazi şartlarında yapılıyor. Yaklaşık 45 kilometrelik bir yol, bunun 18 kilometresi tünel. Bismillah dedik ve başladık. Bugüne kadar AK Parti'nin söz verip de yapmadığı bir şey oldu mu. Başlayıp da yarım bıraktığı bir iş oldu mu. Bu yol da inşallah yapılacak. Yeter ki başımızda Recep Tayyip Erdoğan olsun" şeklinde konuştu.Bir vatandaşın "Başkan adayımızı, başkan yapacağız, doğalgaz istiyoruz" sözlerine kayıtsız kalmayan Bakan Cahit Turhan, "Bu sözü verdikten sonra doğalgaz da gelir inşallah" dedi.'SON 6 AYDA 180 BİN KİŞİYE BELGE VERDİK''Bir Milyon Amatör Denizci' projesine değinen Bakan Turhan "Son 6 ayda 180 bin kişiye belge verdik. Bugüne kadar Türkiye'de toplam belge sahibi 210 bine ulaştı. O belgeyi kullanabilmen için deniz aracı olması lazım. Denizlerimiz artık sadece balık tutulan yada nakliye yapılan bir yer olmayacak. İnsanlarımız artık denizlerde piknik yapacak, denizlerde yaşayacak. Bunu da insanlarımıza teşvik edeceğiz. Özellikle deniz kenarında yaşayan vatandaşlarımıza deniz aracı sahibi olması konusunda destek olacağız" diye konuştu.'İKTİDAR OLMAK İÇİN SİYASET YAPMIYORLAR'Konuşmasında muhalefeti eleştiren Bakan Mehmet Cahit Turhan, konuşmasının devamında şunları söyledi:"AK Parti bir önceki seçimde aldığı oyun biraz altında oy alsa da bizde bunu kendimize malzeme edip kullansak diye bekleyenler var. İktidar olmak için siyaset yapmıyorlar. Sadece milletin birliğini, beraberliğini, huzurunu tehdit edenlerle işbirliği halindeler. Bu çok acı bir tablo, keşke böyle olmasaydı. Keşke muhaliflerimiz, şu projeleri biz sizden daha iyi yaparız, şunları şu şekilde yapsaydınız daha faydalı olurdu, bizim insanımız buna layıktır diyebilerek bir şeyler ortaya koyabilselerdi. Ama bunu koyamıyorlar. Ne yazık ki olması gereken bir muhalefet değil. Bu bizim şansızlığımız. Başka bir açıdan şansımız, çünkü insanımız bu tür yalanlara iftiralara prim vermiyor. 17 yıldır 15'inci seçime giriyoruz. Her seçimde kendisi için dertlenen, milletin dertleriyle dertlenen, millete hizmet etmek için gecesini gündüzüne katmış bir liderimiz var."Bu seçimde mutlaka AK Parti'nin iktidarda ve Recep Tayyip Erdoğan'ın da ülkenin başında olması gerektiğini vurgulayan Bakan Turhan, "Yoksa birileri bundan cesaret alır. Bizi daha çok rahatsız ederler. Bunu unutmamamız lazım. Onun için biz emanet aldığımız bu cennet vatanı birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek sahiplenerek gelecek nesillere emin bir şekilde bırakmamız lazım" değerlendirmesini yaptı.Görüntü dökümü:Bakan Turhan'ın konuşmasıGenel detayHaber-Kamera: Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU, (KASTAMONU)- DHA==============Bakan Kurum: CHP'nin bıraktığı iz; çöp, çamur, çukur belediyeciliğidir (2)5 YILLIK SÜREÇTE 1,5 MİLYON KONUT DÖNÜŞTÜRECEĞİZÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Şehir Konağı'nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kurum, arıtma tesisin Seydişehir ilçesinin tamamına hizmet vereceğini, arıtılan suların da tarım da kullanılacağını kaydetti. Burada açıklama yapan Bakan kurum, İstanbul Kartal'da çöken binayı hatırlatarak, "Artık şehirlerimizin 50-100 yılını planlayacağız. Kentsel dönüşüm şehirlerimiz için çok büyük önem arz ediyor. 81 ilin valiliklerine talimat gönderdik. Bu talimat çerçevesinde belediye başkanlarımız, öncelikli alanları tespit etmek suretiyle bize bildireceklerdir. 3 ay içerisinde acil alanlardan başlamak suretiyle de kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Kartal'da çok elim bir kaza meydana geldi. Bunun bir benzerini de Konya'mızda yaşamıştık. Orada da birçok canımızı kaybettik. Dolayısıyla kentsel dönüşüm bizim için çok önem arz ediyor. 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz. Bunun yüzde 10- 15'ini bakanlığımız ve TOKİ ile birlikte gerçekleştireceğiz. Yapacağımız projeler yatay mimari esaslı, kültürümüzü, özümüzü ve ecdadın bize bıraktığı değerleri yansıtacak şekilde olacak.ö dedi.CUMHUR İTTİFAKI KAPALI KAPILAR ARKASINDA KURULMADI31 Mart Mahalli İdareler Seçimine de değinen Bakan Kurum şunları söyledi: "31 Mart seçimlerinde ve 24 Haziran seçimlerinde biliyorsunuz Cumhur İttifakı kuruldu. Cumhur İttifakı bir masa etrafında kuruldu. Kapalı kapılar arkasında kurulmadı. İznik'ten Bursa yönüne giden Savaş Kaya yönetimindeki 16 H 5292 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Kerem Karakaş idaresinde ki 16 H 7505 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada iki araçta bulunan Savaş, Kaya, Kerem Karakaş, Recep Ç., Semih A. ve Gürkan G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. ANTALYA'da intihar için tarihi saat kulesine çıkan Fevzi G. (59) polis tarafından ikna edildi. Çevredekilerden bazılarının 'Atla' diye bağırması tepki çekti.Olay, Muratpaşa ilçesinde Kaleiçi'nin Kale Kapısı mevkiinde bulunan tarihi saat kulesinde yaşandı. Saat 19.00 sıralarında Kale Kapısı'na gelen Fevzi G., merdivenden tırmanarak 15 metrelik saat kulesinin üzerine çıktı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Fevzi G.'ye sesini duyuramadı. Bunun üzerine bir polis memuru saat kulesine tırmandı. Burada ikna çalışmalarını sürdüren polis memuru bir süre sonra Fevzi G.'yi ikna etti.'ATLA' DİYE BAĞIRDILARÇevrede olayı izleyen kalabalık içerisinden bazı vatandaşlar cep telefonlarından görüntü çekerken, bazı vatandaşlar ise Fevzi G.'ye 'atla' diye bağırdı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla Fevzi G.'yi kuleden indirdi. Saat 19.00 sıralarında Kale Kapısı'na gelen Fevzi G., merdivenden tırmanarak 15 metrelik saat kulesinin üzerine çıktı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Fevzi G.'ye sesini duyuramadı. Bunun üzerine bir polis memuru saat kulesine tırmandı. Burada ikna çalışmalarını sürdüren polis memuru bir süre sonra Fevzi G.'yi ikna etti.'ATLA' DİYE BAĞIRDILARÇevrede olayı izleyen kalabalık içerisinden bazı vatandaşlar cep telefonlarından görüntü çekerken, bazı vatandaşlar ise Fevzi G.'ye 'atla' diye bağırdı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla Fevzi G.'yi kuleden indirdi. Gözyaşı döken ve alkollü olduğunu söyleyen Fevzi G., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.