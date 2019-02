Dha Yurt Bülteni -17

Kaynak: DHA

DHA YURT BÜLTENİ -17Akdeniz'de petrol ve doğalgaz araması başladıAKDENİZ'de 4 ay boyunca petrol ve doğalgaz araması yapılacak olan Kuzupınarı-1 kuyusu, Adana'nın Karataş ilçesinde sondaj vurulması için hazırlandı.Karataş ilçesi sahilinden görülebilen bir alana sabitlenerek demirleyen Rowan Norway platformu, Kuzupınarı-1 kuyusunda çalışmalara başlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nında (TPAO) bir süredir sürdürülen çalışmalar sonucu Kuzupınarı-1 kuyusunda sondajla başlanacağı açıklandı. 4 bin metrede gerçekleştirilecek olan petrol ve doğal gaz aramasının 4 ay boyunca süreceği bildirildi.GÖRÜNTÜ GEÇİLECEKSefa ÜNAL/KARATAŞ(Adana),============3 aylık Reyhan bebek öldü, anne ev sahibini suçladı (GENİŞ HABER)ANTALYA'nın Serik ilçesinde 3 aylık Reyhan bebek, evde ölü bulundu. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine gözaltına alınan anne Asiye Karademir (24), daha sonra serbest bırakıldı. Asiye Karademir, elektrik faturası yüzünden tartıştığı ev sahibinin elektrik sayacını sökmesi nedeniyle bebeğinin donarak öldüğünü iddia etti.Olay, 25 Şubat günü Serik'e bağlı Orta Mahalle'de meydana geldi. Serik'te yalnız oturan Asiye Karademir, 3 aylık bebeği Reyhan'ın hareketsiz yattığını fark etti. Bebeği kucağına alan Asiye Karademir, saat 08.00 sıralarında komşusunun kapısını çalarak yardım istedi. Komşusunun haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemede bebeğin öldüğü belirlendi.ANNEDEN KAN, SAÇ VE TIRNAK ÖRNEKLERİ ALINDIOlayın ardından minik Reyhan'ın cenazesi, ilk otopsinin ardından savcılık talimatıyla kesin ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, anne Asiye Karademir polis tarafından gözaltına alındı. Reyhan'ın cenazesi otopsinin ardından Serik'te toprağa verildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Asiye Karademir, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli bulunan ve ihmal olduğu değerlendirilen Reyhan bebeğin ölümüyle ilgili anneden kan, saç ve tırnak örnekleri alındı.ANNE KONUŞTUOlayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Asiye Karademir, anne ve babasını küçük yaşta kaybettiğini ve yetiştirme yurdunda büyüdüğünü anlattı. Aslen Rizeli olduğunu, orada atletizmle uğraştığını ve 19 yaşındayken de devlet memuru olduğunu aktaran Asiye Karademir, Isparta'daki görevinin ardından Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandığını söyledi.'TEHDİT EDEREK BORCUMU ÖDEMEMİ İSTEDİ'Eşinden boşandığını ve bebeği Reyhan'la Serik'te kirada oturduğunu belirten Asiye Karademir, bir arkadaşından aldığı ısıtıcıyla bebeğini ısıtmak istediğini, 500 lira elektrik faturası gelince ısıtıcıyı iade ettiğini kaydetti. Elektrik borcunu ödediğini, sonrasında sadece klimayı çalıştırdığını söyleyen Asiye Karademir, bu kez de 800 liralık elektrik faturası geldiğini aktardı. Kendi elektriğinin başkaları tarafından kullanıldığını öne süren Karademir, faturayı ödeyemeyeceğini söylediği ev sahibiyle tartıştığını anlattı. Karademir, "'Şu anda param yok' dedim. Adam ağza alınmayacak kelimelerle konuştu. Kendisini şikayet etmem halinde beni tehdit ederek borcumu ödememi istedi. Ben de bunun üzerine evimdeki aynayı kırdım. Elim şu anda kırık" dedi.'3 GÜN BATTANİYEYLE ISITTIM'Bu olay sonrası ev sahibinin elektrik saatini söktüğünü öne süren, evde elektrik olmadığı için 2 gün boyunca çocuğunu ısıtmak amacıyla bir arkadaşının evinde kaldığını belirten Asiye Karademir, akradaşının daha fazla kalmasını istemedikleri için de evine döndüğünü anlattı. Asiye Karademir, "3 gün boyunca çocuğumu battaniyeye sararak ve vücudumla ısıtmaya çalıştım. Dördüncü gün saat 03.00 sıralarında mamasını verdim. Güzel uyusun, kendisine bir zarar gelmesin diye yatağına yatırdım. Sıcak olacak şekilde üzerini örttüm. Sabaha doğru mamasını verirken her tarafı mosmor, kafası donmuş şekilde, vücudu soğuktan sertleşmişti. Vücudu bildiğiniz kaya gibiydi. Hiçbir kalp atışı yoktu" diye konuştu.'ÇOCUĞUMUN KILINA ZARAR VEREMEM'Hemen komşusunun evine koştuğunu anlatan Karademir, daha sonra eve polis ve sağlık ekiplerinin geldiğini söyledi. Sağlık ekiplerinin çocuğuna kalp masajı yaptığını belirten Karademir, bebeğinin soğuktan ölmüş olabileceğini söylediklerini ancak otopsiden çıkacak rapora göre ölüm sebebinin belli olacağını anlattı. Karademir, "Ben çocuğumun kılına zarar veremem. Benden kan, saç ve tırnak örnekleri alındı. Şu an otopsiden gelecek sonucu bekliyoruz" dedi.'CEZALARINI ÇEKMELERİNİ İSTİYORUM'Kızının yaşamasına izin verilmediğini öne süren Karademir, "Böyle kişilerin yaşamasını istemiyorum. Ölmesini istiyorum. Cezaları neyse çekmelerini istiyorum. Bu bensem bile çekmesini istiyorum" diye konuştu.EV SAHİBİ: ELEKTRİK SAATİNİ SÖKTÜĞÜM DOĞRU DEĞİLReyhan bebeğin, evde ölü bulunduğu olayda anne Asiye Karademir'in, elektrik faturası yüzünden tartıştığı ve bu yüzden elektrik sayacını söktüğünü iddia ettiği ev sahibi O.A., iddiaları yalanladı. Demirören Haber Ajansı muhabirinin telefonla ulaştığı O.A., "Kesinlikle benim elektrik saatini söktüğüm doğru değil. Böyle bir şey yok. Kiracım her ay gelen 500-600 liralık elektrik faturasını ödeyemediği için elektrik dağıtım şirketi tarafından saat mühürlenerek, elektrik kesilmiştir. Ben sürekli borcunu ödemesi konusunda kendisini uyarırdım. Hatta kira bile almıyordum. En son, olaydan iki gün önce elektrik dağıtım şirketine giderek borcu ödeyip dilekçe verdim ve elektrik aboneliğini iptal ettirdim" dedi.'BANA YARDIM EDEN OLMADI'Asiye Karademir ise bu kez evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları anlattı:"3 bin lira maaş alıyorum. 2 bin lirasıyla kredi ödüyorum. Eski eşimden dolayı olan bir borç. Ev kredisi çekti, ayrıldığım eşim. Yüksek miktarda para çekti. Bana 1000 lira kalıyor. Bunun da 500'ünü ilk eşimden olan oğluma gönderiyorum. Geri kalan parayla da ölen çocuğumun mamasını ve ev kirasını ödemeye çalışıyorum. Yüksek gelen elektrik paralarını ödemek için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşine gittim. Evimin halini gördüler. Bana eşya aldılar. Elektriğim mühürlüydü başkanın eşi ödeyerek, mührü kaldırdı. Ek işte bile çalışmak istiyordum. Yeter ki elektriğim kesilmeseydi. Benim evime bu kadar yüksek elektrik parası gelmemeliydi çünkü evde bir klima, bir televizyon var, başka bir şey yok. Şu anda herkes beni suçlayabilir. Bu sıkıntılarda gitmediğim kapı kalmadı. Bana yardım eden olmadı. 'Yurda ver' dediler. Yurda versem çocuğumdan olacaktım. Daha mı iyi oldu? İyi olmadı. Ben çocuğum için canımı verdim. Canımdan can aldılar. Elektriğimi borcumdan dolayı kestiler. Sonra ev sahibi aboneliği iptal ettirdiği için evde elektrik yok. Ben de dahil kim suçlu ise cezasını çeksin. Ev sahibimle görüştüm. 'Asiye biz o saati sökmeseydik sen kullanmaya devam edecektin' dedi."KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMASerik ilçesinde 3 aylık Reyhan bebeğin ölümüyle ilgili Serik Kaymakamlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:"Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak yardımcı hizmetler sınıfında hizmetli olarak görev yapmakta olan Asiye Karademir ile ilgili basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yapılması hasıl olmuştur. Devlet memuru olarak ilk ataması 12.06.2015 tarihinde yapılmıştır. 15.08.2018 tarihinde Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne naklen atanmıştır. 06.11.2018 tarihinde doğum yapmıştır. 25.02.2019 tarihinde sabah saatlerinde bebeğinin şüpheli ölümü üzerine Emniyet Müdürlüğü tarafından ifadesi alınmıştır. Otopsi yapılmak üzere bebek adli tıpa gönderilmiştir. Adli tıp raporu henüz çıkmamıştır. Kişi Şubat 2019 maaş bordrosuna göre 2988 TL maaş almakta olup, iddia edildiği gibi maaşında herhangi bir icra kesintisi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."Konuyla ilgili Serik Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ GEÇİLDİANTALYA=============Bakan Kurum: Birinci derece sit alanlarında imar barışına müsaade etmeyeceğiz (2)ESNAF ZİYARETLERİNDE BULUNDUBakan Kurum daha sonra Sivas Belediyesini ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı Sami Aydın'la bir araya gelen Kurum, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum belediye ziyaretinin ardından Atatürk Caddesi üzerinde esnafları ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında Bakan Kurum'a Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'da eşlik etti. Bakan Kurum daha sonra basına kapalı olarak gerçekleştirilen AK Parti Kadın Kolları Bölge Toplantısı'na katıldı.'843 AİLEMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYORUZ'Bakan Kurum, ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Divriği, Zara ve Akıncılar ilçelerine yapılan 843 konutun anahtar teslim törenine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 8'inci yıl dönümünde rahmetle ve hasretle andığını söyledi.İnşa ve imar etmenin zorlu bir iş olduğunu belirten Bakan Kurum, "Tespit edeceksin, vatandaşımızla görüşeceksin, projeyi yapacak ve inşaatı en güzel ve modern bir şekilde tamamlayacaksın. Ama bir de güzel tarafı var, anahtarı vermek, yüzlerdeki heyecanı ve keyfi görmek. Bugün, 136 milyon değerindeki 843 konutumuzun anahtarlarını veriyor, yani 843 ailemizin yüzünü güldürüyoruz. Allah'a hamd olsun bugün bu duyguyu Sivas merkez, Divriği, Zara ve Akıncılar'daki vatandaşlarımızla hep birlikte yaşıyoruz" dedi.'ÜLKEMİZİ DEPREME KARŞI HAZIRLAYACAĞIZ'Türkiye'de deprem riski olan bölgeler hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Kurum Erzincan'dan Marmara bölgesine kadar uzanan hattın büyük tehlike arz ettiğini söyledi. Kentsel Dönüşümün deprem açısından hayati bir önem taşıdığını söyleyen Bakan Kurum şöyle konuştu:"Sayın Cumhurbaşkanımız 2012 yılında büyük bir ufuk örneği ortaya koyarak kentsel dönüşüm çalışmasını bizzat başlattılar. Biz de gecemizi gündüzümüze katarak depreme karşı ülkemizi hazırlamaya çalışıyoruz. Ülkemizde 6,7 milyon yapı stoğu sağlıksız. İnşallah kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu tamamlamış olacağız. Şayet buraları dönüştürmezsek ve bir deprem yaşarsak, en sevdiklerimizi kaybederiz. Ülkemizi depreme karşı hazırlayacağız. Aksi takdirde depremin yıkıcı sonuçları ile karşı karşıya kalırız. Rabbim bir daha bu ülkeye deprem acısını yaşatmasın."Bakan Kurum daha sonra hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.Görüntü Dökümü:-Esnaf ziyaretlerinden görüntüler-TOKİ programına katılması-Burada yaptığı konuşma-Hak sahiplerine tapu dağıtımıHaber-Kamera: SİVAS, DHA=============Trenin önüne atlayan liseli Ayça'dan sokak hayvanları vasiyeti (2)AYÇA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIİzmir'in Karşıyaka ilçesi'nde, koşup atladığı İZBAN treninin altında can veren 17 yaşındaki Ayça K.'nın yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi, Karşıyaka Mevlana Camisi'ne getirildi. Burada anne Ebru K. ile baba Hüsnü Eralp K., taziyeleri kabul etti. Acılı çift yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Ayça'nın okul arkadaşları da, gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazı öncesinde konuşan baba Hüsnü Eralp K., "Kızımın psikolojik sorunları yoktu. İnsanları çok kötü buluyordu ve dünyanın hayvanlara bırakılmasını istiyordu. Kızım bu kadar iyiydi" dedi. İkindi vakti kılınan cenaze namazından sonra Ayça K., Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Cenazeden görüntüYakınlarının görüntüsüHaber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR==============Mersin'de 2 kişi öldüren soyguncuyu özel ekip arıyor (2)'SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR'Mersin'de silahlı soyguncu tarafından öldürülen Üçel Kuyumculuk Sahibi Mustafa Serpil ve çalışanı Yasin Tazegül, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Serpil ve Tazegül için kent merkezindeki Muğdat Camii'nde düzenlenen cenaze törenine acılı aile bireyleri başta olmak üzere; Milletvekili Hacı Özkan, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, ilçe belediye başkan adayları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yaşamını yitiren Mustafa Serpil ve Yasin Tazegül'ün tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü. İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan cenaze namazlarının ardından Serpil ve Tazegül, gözyaşları arasında toprağa verildi.Görüntü Dökümü---------------------------Cenaze töreninden görüntülerBir kadının tabutun üzerinde ağlamasından detaySerpil ve Tazegül'ün yakınlarının gözyaşı dökmesiCenaze namazının kılınmasıAğlayan bir çocuğun detay görüntüsüTabutun taşınması ve cenaze aracına konulmasıSÜRE: 02'46" BOYUT: 299 MBHaber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,=========================Öğrencilerden Afyonspor'a destekAFYONKARAHİSAR'da özel bir okulun öğrencileri Afjet Afyonspor'a destek için video hazırladı. Öğrencilerin "Kalbimiz seninle Afyonspor" diye haykırdığı video ilgi çekti.Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Afjet Afyonspor'a, kentteki özel bir okulun öğrencilerinden destek geldi. 4. sınıf öğrencisi Eyüphan Tek, Afjet Afyonspor'a destek için 5 arkadaşıyla birlikte bir video çekmek istedi. Bu isteğini öğretmenlerine ileten Eyüphan Tek'e diğer arkadaşlarından da tam destek geldi.Okul önünde bir araya gelen 500'e yakın öğrenci elleriyle kalp işareti yaparak hep bir ağızdan "Kalbimiz seninle Afyonspor' diye haykırdı. Öğrencileri öğretmenleri cep telefonuyla görüntüledi. Eyüphan Tek ile başlayan ve tüm okulu saran mor-beyaz sevgisinin yer aldığı video sosyal medyada büyük beğeni topladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Öğrenciler destek mesajı verirken (cep telefonu görüntüsü)HABER: Satılmış AKKAŞ- KAMERA: AFYONKARAHİSAR,===========================