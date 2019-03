Dha Yurt Bülteni-17

Kaynak: DHA

2 kuyumcuyu öldüren polis, adliyeye sevk edildi (2)KUYUMCUYA GİDİP ÇAY İÇMİŞMersin'de 26 Şubat akşamı soygun için girdiği kuyumcuda iş yeri sahibi ve çalışanını öldüren ve dün akşam saatlerinde yakalanıp bugün adliyeye sevk edilen trafik polisi V.Ç.'nin olayı gerçekleştirdiği gün öğle saatlerinde Üçel Kuyumculuğa gittiği anın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polisin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren iş yeri sahibi Mustafa Serpin'in dükkana gelen V.Ç.'yi içeri davet edip, çay ikramında bulunduğu ve sohbet ettikleri görülüyor.Görüntü Dökümü---------------------------Polisin kuyumcuya girmesiÇay ikram edilmesi ve Mustafa Serpin ile sohbet etmeleriSÜRE: 01'38" BOYUT: 176 MBHaber: Adnan AÇIKGÖZ - Kamera: MERSİN,=================Çavuşoğlu: Kandil'deki teröristlerin ittifakın içerisinde olmasını hazmedemiyoruz (2)ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi'nde (TÜLOMSAŞ) çalışan işçilerle öğle yemeği yiyip, ürettikleri hibrit treni inceledi. TÜLOMSAŞ ile gurur duyduklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Biz Dışişleri Bakanlığı olarak sizlerin destekçileriyiz. Bir kere daha söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak TÜLOMSAŞ ve tüm çalışanlarıyla gurur duyuyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.Ardından Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi'nde geçen Bakan Çavuşoğlu, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.İnsanların önlerindeki engelleri kaldırmak için çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Bütün değerlendirmelerle oluşturduğumuz dış politikaya 'girişimci ve insani dış politika' diyoruz. Girişimci ve insani dış politikamız Türk milletinin girişimciliğinin ve vicdanının yansımadır. Bu politikamızda 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi, diplomasi, müzakere, diyalog, samimiyet, gayret ve uzlaşı kültürü var ama dik duruş da var. Kriz yönetimini çok iyi başarmamız lazım. Bugün yanı başımızdaki krizlere biz çözüm bulmazsak, başka ülkeler kendi gündemlerini empoze ederler. İnsanlarımızın önündeki engelleri, vizeleri kaldırmamız lazım. Bir statü elde etmemiz lazım" diye konuştu.Tarihi evlerin bulunduğu Odunpazarı ilçesinde esnafı ziyaret ederek sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, Tiryakizade Kıraathanesi'nde çay içerek, temeli geçen yıl Şubat ayında atılan Odunpazarı Modern Müze inşaatında incelemelerde bulundu.Görüntü Dökümü:-Anadolu Üniversitesi'ne gelişi-Bakanın konuşması-Odunpazarı esnaf ziyareti-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-============Bakan Pakdemirli: Tarım, günlük siyasete alet edilmemeli (3)ÇİFTÇİLERE UYARITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağlar'da deniz seviyesinden bin 13 metre yükseklikteki Çatalkaya Meteoroloji radarında incelemelerde bulundu. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların dikkate alınmasını isteyen Bakan Pakdemirli, 24 Ocak'ta Antalya'da meydana gelen hortumu hatırlatarak, "Bu ve bunun gibi yatırımlar, bize yarın ile ilgili bilgi veriyor. Tarım, havacılık, denizcilik sektörü bundan çok faydalanıyor. Antalya'da sel felaketi oldu. Hortum riski olduğunu ve dikkat edilmesi gerektiğini o zaman söylemiştik. Can ve mal kaybı olmasın demiştik. Meteorolojinin uyarı yayınladığı saatlerde, dışarda olmamak kendinizi emniyet altına almak konusundaki uyarılar dikkate alınmalı. Batı ülkeleri bunu ciddiye alıyor. Başta can, çok kıymetli" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMLÜ-Bakan Bekir Pakdemirli'nin incelemelerinden-Pakdemirli açıklaması-Genel ve detay görüntüİZMİR,========================Sarıkız Muhtarı Günaçar'ın son görüştüğü kişi, gizlice tutuklandıBALIKESİR'in Edremit ilçesinde, otomobilinde tabancayla başından vurulmuş halde cesedi bulunan Sarıkız Mahallesi Muhtarı Nuray Günaçar'ın (41) son görüştüğü Hüseyin G.'nin jandarma tarafından gözaltına alınıp, gizlice sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ortaya çıktı.SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI31 Mart yerel seçimlerde yeniden muhtar adayı olan Edremit ilçesi Sarıkız Mahalles Muhtarı Nuray Günaçar, geçen Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Edremit-Kızılkeçili Yolu'nda park halindeki otomobilinde başından vurulmuş olarak bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri evli ve 2 çocuk annesi Günaçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bursa Adli Tıp Kurumu'na otopsi için gönderilen Muhtar Günaçar'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak bugün Akçay'a getirildi. Nuray Günaçar, Merkez Cami'nde cuma namazına müteakip klılınan cenaze namazının ardından Kızılkeçi Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mahalle sakinleri, dostları ve siyasetçiler tarafından son yolculuğuna uğurlanan Nuray Günaçar'ın eşi Kerim Günaçar ile oğlu Sefa Günaçar'ın ayakta güçlükle durduğu gözlendi. Cenazeye katılan Edremit eski Belediye Başkanı Tuncay Kılıç, "Akçay'da çok sevilen, çok çalışkan ve iyi bir insandı. Bizim kardeşimiz gibiydi. Rahmetli ile beraber çalışma dönemimiz oldu. Çok üzücü bir olay, üzüldük. Kendisine son görevimizi yapmaya geldik. Akçay'ımızın, Edremit'imizin başı sağolsun. Yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı soruşturmanın gizliliği bulunduğunu belirterek, konuyla ilgili soruları yanıtlamadı.EN SON BULUŞTUĞU KİŞİ GİZLİCE TUTUKLANDIJandarma yürüttüğü soruşturma kapsamında Muhtar Nuray Günaçar'ın ölümünden önce Hüseyin G. isimli bir kişiyle beraber olduğunu belirledi. Jandarmanın elde ettiği bilgilere göre; Günaçar, saat 17.00 sıralarında Hüseyin G.'yi Kızılkeçili Mahallesi'ndeki zeytinlik alana çağırdı. Buraya Muhtar Nuray Günaçar 10 AAB 105 plakalı otomobili ile, Hüseyin G. de 59 FA 550 plakalı aracıyla geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Seçimle ilgili sıkıntıları olduğu öne sürülen Günaçar, yaşadığı olayları Hüseyin G.'ye anlattı. Yine iddiaya göre beraber geçirdikleri 6 saatlik süre içinde Günaçar, tabancası ile birkaç kez intihara teşebbüs etti. Her teşebbüsü ise Hüseyin G. engelledi.Gözaltına alınan Hüseyin G. ifadesinde yanından ayrıldığı sırada muhtarın kendisini aracına çağırdığını, bu sırada boynuna dayadığı ruhsatlı tabancasını ateşlediğini anlattı. Günaçar için sağlık görevlilerini kendisinin çağırdığını ifade eden Hüseyin G., jandarma tarafından gizlice adliyeye sevk edilerek, tutuklandı.Nuray Günaçar'ın ölümünün intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu ise, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor ile belli olacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Olay yerinden detay görüntü-Adliyeden detay görüntü-Nuray Günaçar'ın cenaze namazından detay görüntü-Tuncay Kılıç röp-Vatandaşlar ile röpHaber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT(Balıkesir),===============Polis gibi davranıp arama yaptıkları kişiyi dolandırdılarKAYSERİ'de, kendilerini polis olarak tanıtıp durdurdukları İ.A.'nın (61) üzerinde arama yaparken 3 bin lira değerindeki bileziğini alan 2 kişiden 1'i yakalandı.Geçen 25 Şubat'ta meydana gelen olayda İ.A.'yı yolda durduran 2 kişi, kendilerini polis olarak tanıtıp üzerinde arama yapma bahanesiyle cebinde bulunan 3 bin lira değerindeki bileziği alıp uzaklaştı. Bileziğin olmadığını farkeden İ.A., polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini belirledi. Yapılan çalışma sonucu şüphelilerden H.K. (41) yakalanarak, gözaltına alındı. H.K. emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Samsun, Kırıkkale ve Aksaray'da da dolandırıcılık olayalarına karıştığı belirlenen şüphelilerden H.K. (37) aranıyor.Görüntü Dökümü:Zanlının görüntüsüGüvenlik kamera görüntüsüGenel detaySüre: 2.00 Boyut: 242 MBHaber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,====================Kedileri için yola tabela astıZONGULDAK'ta yaşayan hayvansever Canan Yılmaz(42), bir hafta içinde 8 kedisini araçların ezdiğini iddia ederek, evinin önüne 'dikkat kedi çıkabilir' yazılı tabela astı.Çınartepe Mahallesi Baruthane Sokak'ta oturan Canan Yılmaz'ın evinde ve bahçesinde beslediği 8 kedisini bir hafta içinde araçların ezdiğini iddia ederek, evinin önüne tabela astı. 'Dikkat kedi çıkabilir' yazılı tabelayı evinin önüne asan Canan Yılmaz, sürücülerin daha dikkatli olmasını istedi. 2 gündür asılı olan tabelayı gören sürücülerin yavaşladığını fark ettiğini söyleyen Canan Yılmaz, "Yaklaşık 20 kedim var. Evimin önünde bulunan bu yol maalesef sürücülerin çok hızlı gitmesinden dolayı birçok canın kaybına sebep oldu. Daha önce bir hız keser olabilir mi diye belediyeye talepte bulundum, ancak yol şartından dolayı bunun uygun olmayacağı söylendi. Belki sürücülerin yoldan geçerken burada yoğun bir şekilde kedi olup farkına varırlar diye düşünerekten böyle bir tabela yaptırmaya karar verdim. Nihayetinde güzel bir şey ortaya çıktı. İzliyorum tabelayı gören sürücüler yavaş gitmeye başladılar. Buda amacıma ulaştım anlamına geliyor. İnşallah bundan sonra da dikkat ederler diye düşünüyorum." dedi.Görüntü Dökümü-Sokaktan detaylar-Kedilerden detaylar-Canan Yılmaz'ın kedileri beslemesi-Canan Yılmaz ile röp.Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,