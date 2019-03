Dha Yurt Bülteni -17

Kaynak: DHA

Babaeski'de gerginliğe neden olan pazarcı cinayetinin şüphelisi yakalandıKIRKLARELİ'nin Asilbey köyü yakınlarında önceki akşam yol ortasında öldürülmüş olarak bulunan pazarcı Okan Algur'ün (29) cinayet şüphelisi Önder M., polis tarafından yakalandı. Şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Genç pazarcının yaşadığı Babaeski'de gerginliğe neden olan olayın ardından, Algur gözyaşları arasında toprağa verildi.Babaeski ilçesinde pazarcılık yapan evli ve 2 çocuk babası Okan Algur, önceki gün yanında yevmiyeli olarak çalıştığı Önder M. ile birlikte Kırklareli'ne pazara gitti. Akşam evine dönmeyen Algur'u ailesi her yerde aradı, ancak bulamadı. Ailesi Okan Algur'a ulaşmaya çalışırken, saat 01.00 sıralarında, Kırklareli'nin Asilbeyli köyü yakınlarında yol ortasında ceset gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede cesedin Algur'a ait olduğunu belirledi. İlk incelemede, Okan Algur'un darbedilerek tabanca ile vurulduğu belirlendi.İLÇEDE GERGİNLİK YAŞANDIÖldürülen Okan Algur'un birlikte pazara gittiği Önder M.'den de haber alınamaması üzerine, Gazi Kemal Mahallesi'nde yaşayan Algur'un yakınlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi, dün akşam saatlerinde önce İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne ardından da şüphelinin evine yürüyüş düzenledi. Önder M.'nin evinin önünde önlem alan polis ekipleri, öfkeli kalabalığın binaya yaklaşmasına izin vermedi. Babaeski İlçe Emniyet Müdür Vekili Celalettin Oğlakçı, kalabalığı yatıştırıp, evin önünden uzaklaştırdı.ŞÜHPELİ YAKALANDICinayetle ilgili soruşturmayı sürdüren polis, şüpheli Önder M.'yi, Babaeski'nin sanayi bölgesindeki akaryakıt istasyonu yakınlarında bu sabaha karşı yakaladı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.HAMİLE EŞİ İÇİN AMBULANS BEKLETİLDİOkan Algur'un cenazesi ise İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ilçeye getirildi. Algur için Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Babaeski Kaymakamı Hakan Özarslan, Belediye Başkanı Abdullah Hacı ile öldürülen Algur'un ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Okan Algur'un hamile olan eşi Burcu Algur için de cenaze boyunca ambulans hazır bekletildi. Okan Algur, cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi. İddiaya göre B.K. kendisiyle aynı yaştaki arkadaşı S.Ö. ile birlikte, annesi H.K.'ye cep telefonundan mesaj atarak rahatsız ettiğini ileri sürdüğü Ramazan Demir'in oturduğu Garaj Sokağa geldi. B.K., Ramazan Demir'e telefon açıp, konuşmak için dışarı çağırdı. Bunun üzerine B.K. cebinden çıkardığı bıçakla Demir'e saldırdı.Kavgayı engellemeye çalışan S.Ö., arkadaşı B.K.'yi yere yatırırken Ramazan Demir de olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Ancak S.Ö.'nün elinden kurtulan B.K., koşarak Ramazan Demir'e yetişti ve elindeki bıçakla arkasından vurmaya başladı. B.K.'nin 17 kez bıçakladığı Ramazan Demir, olay yerinde yaşamını yitirdi.Çevredekilerin görüp durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, burada S.Ö.'yü gözaltına aldı. Polis, kaçan B.K.'yi ise evinde yakaladı.Bu sabah savcılığa sevk edilen S.Ö.'nün ifadesi alındı. Kamera kayıtları incelendikten sonra S.Ö., olayda suçu bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.Katil zanlısı B.K. ise emniyetteki sorgusu tamamlandıktan sonra öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Polis, adliye önünde toplananları uzaklaştırdı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Evinin tamemen yandığını gören Pınar Çelen, sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen mahalle sakinleri ise yangını meraklı gözlerle izledi.Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini bulmak için soruşturma başlattı. Özellikle 28 Şubat döneminde, 'DYP'nin tabelaları dahi inecek' denildiği dönemde, demokrasi aşığı Mersin'den seçilen milletvekillerinin kaya gibi yerinde durduğunu gördüm. O günün postallarından korkanların karşılarında durduk. O kadar çok şey yaşadım ki, ilk defa Hacı Başkan, sana ve bana yapılan bu ihanet ve komploya üzüldüğüm kadar hiç üzülmedim. O kadar çok şey yaşanmıştı ki, ben insanların bu derece namert olabileceğini düşünmedim. Bu komployu yırtıp atmak hepimizin görevidir. Bu komplo, sadece Kocamaz ve İYİ Parti'ye kurulmuş bir komplo olarak değerlendirilemez. Bu demokrasiye ve millet iradesine karşı kurulan namertçe, korkakça bir komplo ve ihanettir" diye konuştu.'DEVLERİ EMZİRECEĞİNİZ GÜNLER YAKINDIR'DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ise şöyle konuştu:"Türkiye, Arslanköy'deki demokrasi hadisesi ile anılır. Bu yerel seçimde de Mersin bunu tekrar edecektir. Hakkı tutup ayağa kaldırma adına herkesin gözü bilesiniz ki Mersin'de olacaktır. Kendisinden olamayanları hain ve terörist ilan edenlere inat Mersin gereken cevabı verecektir. İnşallah burada uçlara kaymış siyasi noktaları birleştireceğiz. Bir demokrasi yolsuzluğu yaparak, sandıkta yenemeyeceklerini anladıklarında adliyenin karanlık koridorlarında iş çevirenler kaybedecek. Demokrasi yolsuzluğu yapanlara ayar verecek olan sizlersiniz. Bu tekerlek tümsekte kalmamalı. Bu kavganın ve bu davanın bir parti mücadelesi olmadığını inşallah hep beraber anlatacağız. Mersinimizin bağrına aday olarak sayın bakanımız Ayfer Yılmaz'ı emanet ediyoruz. Mersin'de demokrasinin onurunu kurtarmak adına, Mersin'in kıyama kalkacağına inanıyorum. Mersin'de devleri emzireceğiniz günler yakındır."YILMAZ: DEMOKRASİ BAYRAĞINI AYAKLAR ALTINA ALINDIDP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz da Mersin'de önemli işlere imza atacağını belirterek, "Bugün demokrasinin gerçek anlamda bayrağı dalgalandırılıyor. Demokrasi ve hukuk zor iştir. Bunları ortadan kaldırdığınızda ve her şeyi bir adamın ağzına bıraktığınızda neler olduğunu gördük. Demokrasi bayrağı ayaklar altına alındı. Yapacak çok işimiz var. Mersin'i yıldız bir şehir yapacağız. Başkanımızın bıraktığı hizmetlere devam edeceğiz. Biz Mersinliler şehrimizi çok severiz. Bize hizmet edeni de unutmayız. Birbirimizi düştüğümüz yerden kaldıralım. Başkanımızdan devralacağımız bayrağı Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı Müfide İlhan'dan sonra bu kentte belediye başkanlığı yapacak ikinci bir kadın başkan olacağım" ifadelerini kullandı.KOCAMAZ: İÇİMİZDEN VURULDUKBüyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da konuşmasında şu ifadelere yer verdi:"Demokratik yollardan Başkan Kocamaz'ı hiç kimse yıkamaz ama demokrasi rafa kaldırılırsa, demokrasi kurallarının dışına çıkarılırsa maalesef bugün yaşadığımız olaylarla bizi saf dışı ettiklerini düşünenler olabilir. Bu can bu tende olduğu sürece ne Mersin sahipsiz, ne demokrasi öksüz kalacak. Demokrasi dışı olaylarla önce içimizden vurulduk, daha sonra da seçim kurullarının aldığı garabet kararlarla halkımızla olan gönül bağımızı koparmak istediler. Mersin'den bir kere daha haykırıyoruz. Mersin, Aziz Atatürk'ün emirleri doğrultusunda sahipsiz bırakılmayacaktır, bırakılmamıştır. Bayrağı düşürmeden, hizmetleri yarıda bırakmadan bu kentin insanına bundan sonra da Sayın Ayfer Yılmaz bakanımız ile birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Bütün hemşerilerimizden parti taasubunu bir kenara atarak ve bağnaz anlayışlardan sıyrılarak, Mersin ortak paydasında birleşip sadece Mersin için değil, Türk demokrasisine sahip çıkmak düşüncesi ile herkesi ayağa kalkmaya ve demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyoruz."Konuşmaların ardından İYİ Parti Lideri Meral Akşener, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve DP'nin adayı Ayfer Yılmaz, salondakileri selamladı. (26), polis tarafından yakalandı.Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı'nda Ahmet Sabuncu'nun sahibi olduğu halı sahanın yanındaki bahçede bağlı duran at dün sabah saatlerinde çalındı. Atının yerinde olmadığını gören Sabuncu hemen polise başvurdu. Bunun üzerine harekete geçen polis, Haydar Z.'yi Kocasinan ilçesi Cennet Mahallesi'nde çaldığı at ile birlikte yakaladı. Atı, dizi ve film çekimleri için kullandıklarını belirten Sabuncu "Atın yerinde olmadığını gördük ve polise haber verdik. 1 saat içinde atı buldular. Polisimize teşekkür ediyoruz" dedi.Ahmet Z.'nin, atı kağıt toplama arabasına bağladığı belirlenirken, atın sahipsiz olduğunu sanarak aldığını ileri sürdü. Şüpheli adliyeye sevk edilirken, at sahibine teslim edildi.