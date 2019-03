Dha Yurt Bülteni -17

Kaynak: DHA

SİVAS'TA, FETÖ OPERASYONUNDA 12 TUTUKLAMASİVAS merkezli 4 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 15 kişiden 12'si tutuklandı.Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Sivas merkezli Kayseri, Erzincan, Aydın ve Gürün ile Şarkışla ilçelerinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerince 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakınları cezaevinde bulunan ve örgütle irtibat halinde olan kişilere para desteği sağladığı tespit edilen 18'i kadın 32 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında dün adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 9'u tutuklanmış, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli de bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K., H.A., A.A., O.K., İ.Y., Y.A., B.Ç., .S.A., N.T., B.A., İ.A. ve R.İ. tutuklandı. B.A., İ.A., R.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 1'si ise Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Görüntü Dökümü-Şüphelilerin adliyeye çıkarılmasıHaber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, -(137 MB HD Görüntü)=========ŞANLIURFA'DA İLÇE ADLİYE BİNASININ ÇATISI ÇÖKTÜŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde 5 yıl önce yapılan adliye binasının tavan kısmında çökme meydana geldi. Boşaltılan binada onarım çalışmaları başladı.İlçeye bağlı Yeni Şehir Mahallesi'nde yaklaşık 5 yıl önce hizmete giren adliye binasında dün mesai saatleri içinde gürültü duyuldu. Binadakiler sesler ve sarsıntılar nedeniyle deprem olduğunu sanarak dışarıya çıkmaya çalıştı. Binada çalışan memurlar ve mahkeme için bekleyenler çatıda çökmeler yaşandığını fark etti. İhbar üzerine adliye binasına gelen yetkililer yaptığı incelemede çatıyı ayakta tutan yan betonların ağırlığa dayanamayarak deforme olduğunu belirledi. Adliye binası kapatılarak onarım için çalışmalara başlandı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Binada vinçlerle yapılan onarım çalışmasıDışarıya çıkan personel ve vatandaşlarBinadan dışarı kaçanlarHaber-Kamera: Mustafa MERT- VİRANŞEHİR-ŞANLIURFA-DHA)=========================JANDARMA EKİPLERİNDEN HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİBursa'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği yol kontrollerine helikopterle destek verildi. Trafiği takip eden helikopterdeki ekip, kural ihlali yapan sürücüleri yerdeki ekiplere bildirerek cezai işlem yaptırdı.İl Jandarma Komutanlığı şehrin birçok yerinde gerçekleştirilen yol kontrollerini helikopter destekli yaptı. Jandarma Trafik ve Asayiş ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek için helikopterle havadan denetim yapan ekip, ihlal yapan araçları yerdeki görevlilere bildirdi. Bunun üzerine kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülerin kullandığı araçları durduran ekipler, gerekli idari işlemleri yaptı.Görüntü Dökümü:-------------------------------------Trafik ekiplerinin yol kontrolü yapması-Helikopterin gelmesi-DetaylarHaber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,====================3 BİN 500 KADIN, TÜRKİYE HARİTASI OLUŞTURUP ERİK DALI OYNADIANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte, 3 bin 500 kadın Türkiye haritası oluşturup erik dalı oynadı. Kadınlar, sağ bileklerine siyah kurdele takarak kadına şiddeti ve ayrımcılığı protesto etti.8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Muratpaşa Belediyesi tarafından Muratpaşa Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, 3 bin 500 kadın bir araya gelerek Türkiye haritası oluşturdu. Harita içindeki bölgeleri farklı renklerde tişört giyerek temsil eden kadınlar, hep birlikte erik dalı oynadı. Ardından halk oyunları ekipleri 7 bölgeyi temsilen halk oyunları gösterisi yaptı. Oluşturulan Türkiye haritası içinde yerlerini alan kadınlara erkekler de destek verdi.Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini, dayanışmasını yapılan organizasyonla ifade etmeye çalıştıklarını söyledi. Şiddete, ayrımcılığa ve kadınları toplum hayatı dışında tutmak isteyen anlayışa karşı kadınlar olduğunu söyleyen Başkan Uysal şöyle devam etti:"Gerçekleştirdiğiniz gösteri ile kadına şiddete dur dediniz. Ayrımcılığa dur dediniz. Kadın ve erkeğin iki cinsiyetin yaşama birlikte sarılması bir insanlık davasıdır. Buna hizmet eden herkesi saygıyla anıyoruz. Dünyanın neresinde bir kadın mücadelesi gündeme gelse Gazi Mustafa Kemal Atatürk anılmadan olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde Atatürk gibi birisi kadının durumunu köklü şekilde değiştirmemiştir. Hem kaybedilenlerin anılması, kadınların bizim günümüz diyerek kutladıkları bir gün haline gelmesine emeği geçenleri de saygıyla anıyoruz."Etkinlikler, şarkıcı Funda Arar konseriyle devam etti. Sahneden Antalyalı kadınların 8 Mart'ını kutlayan Arar, sevilen şarkılarını seslendirdi. Arar, kırmızı mini kostümüyle göze çarptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)----------------Alandaki kadınlardan detay görüntüler-Kadınların oynarken görüntüleri-Funda Ararın sahnede şarkı söylerken görüntüsü-Funda ARAR ın konuşması-Başkanın Funda arara çiçek vermesi500 MB// 4.30 SN'HDGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)--------------------Drone görüntüleriHaber: İbrahim Laleli Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA===========================VALİ AKTAŞ: TERÖRİSTLER, EN ÇOK ÇOCUK VE KADINLARA ZARAR VERDİŞIRNAK'ta, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlama programında konuşan Vali Mehmet Aktaş, terör örgütü PKK'nın, en çok çocuk ve kadınlara zarar verdiğini söyledi.Şırnak'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, üniversitede düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programa, Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, İl Emniyet Müdür Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kadın davetli katıldı.Etkinlikte konuşan Mehmet Aktaş, kadınlara çocuklarına sahip çıkmaları tavsiyesinde bulundu. Kadınların gücü kullanılmaksızın, refaha ulaşılabilmek ve sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlamanın mümkün olmayacağını anlatan Vali Aktaş, Türkiye'de kadınların büyük başarılara imza attığını söyledi. Vali Aktaş, fırsat verildiğinde Şırnaklı kadınların daha büyük başarılara imza atacağına inandığını aktardı.'PKK, KADINI İTİBARSIZLAŞTIRDI'Vali Aktaş, konuşmasında terör örgütü PKK'nın bölgede yarattığı tahribatları da anlatarak, şunları söyledi: "Terör örgütü PKK 35-40 yıl boyunca özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde büyük yıkımlara, büyük acılara neden oldu. Şehirlerimizi, belde ve köylerimizi sadece fiziksel olarak yıkmadı, halkın manevi duygularını da yıkmaya çalıştı. Tabiri caizse halkın kimyasını bozdu. Çünkü bu hain örgüt, kaos ortamı oluşturup bu kaosu kendine avantaj bildi. Camilerimizi yıktı, din görevlilerimizi tehdit etti. Mukaddes dinimiz İslam'a iftira attı. Halkı dininden, inançlardan soğutmak için elinden geleni ardına koymadı. Okullarımızı yakıp, yıktı. Çocuklarımızı eğitimden yoksun bıraktı. Halkın gelenek, göreneklerini iyi ve güzel adına neyi varsa silip atmaya çalıştı. Irkçılık, devlet düşmanlığı, kin ve nefret tohumları saçtı. Kardeşlik, vatan, millet, bayrak kavramlarını talan etme peşinde koştu. Kadını itibarsızlaştırdı. En önemlisi toplumun temelini oluşturan aile kavramını yok etmeye çalıştı. Bu hainler, en son çukur ve barikat terörü ile hepimizin gözü önünde koca bir şehri başımıza yıktılar. Şüphesiz yangın yerine çevirip büyük acılar, büyük yıkımlar yaşattıkları bu bölgede en çok çocuk ve kadınlara zarar verdiler. Eşlerini, kocalarını katlettiler, dizlerinin dibinde oturan evlatlarını kaçırdılar, kaçırdıkları çocukları fikren zehirlediler, ellerine silah verdiler, yine bu halka çevirttiler. Anneleri yavrularına hasret bıraktılar, çocukları babasız, öksüz, boynu bükük bıraktılar. Annelerin, kadınların gözü hep yaşlı kaldı. Hep acıyı reva gördüler."'ARTIK ZULME TAHAMMÜLÜMÜZ YOK'Artık zulme, gözyaşına tahammül olmadığını kaydeden Vali Aktaş, "Elleri öpülesi analarımızın gözyaşlarına tahammülümüz yok. Hep birlikte el ele vererek oluşturduğumuz bu huzur ve güven ortamını, devletimizin muazzam yatırımlarla ayağa kaldırdığı bu şehri korumak hepimizin boynunun borcu. Görüyoruz ki Şırnaklı kadınlar bu konuda bize büyük destek veriyor. Onları artık her platformda görebiliyoruz. Seslerini duyuyoruz. Bizim Şırnaklı kadınlardan, annelerden istediğimiz bir şey var, ailemize sahip çıkalım, çocuklarımıza sahip çıkalım. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, gençlerimizi, evlatlarımızı ahlaklı, edepli, vatan-millet sevgisiyle, İslam kaidelerine uygun, İslam kardeşliği bilinciyle yetiştirelim. Bir anne olarak, bir eş, bir evlat olarak, kadın olarak toplumu dönüştüren, topluma istikamet çizen en önemli unsur sizlersiniz. Bunu asla unutmayalım" diye konuştu.Program daha sonra müzik dinletisi, tiyatro ve yöresel ürünlerin yer aldığı kermesin gezilmesi ile sona erdi.Görüntü Dökümü:-----------Saygı duruşu ve İstiklal MarşıVali Mehmet Aktaş'ın konuşmasıEtkinliklerden görüntüGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,======================YELKENCİ ÇOCUKLAR YARIŞLAR İPTAL EDİLİNCE DENİZDE YÜZEREK EĞLENDİMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 3'üncü günüyle süren Bodrum International Optimist Regatta'da (BIOR) (Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları), güzel hava nedeniyle rüzgarın da sıfır noktasına düşmesiyle yarışlar iptal edildi. Yarışamadıkları için üzülen, yaşları 7-13 arasındaki sporcular, karaya döndükten sonra denize girerek doyasıya eğlendi.Hava sıcaklığının 20 dereceye kadar ulaştığı Bodrum'da rüzgarın olmaması nedeniyle BIOR'un 3'üncü gününde yarışlar iptal edildi. İçmeler Mevkisi'ndeki yelken kulüpten denize açılan 15 ülkeden 350 yelkenci, Gümbet açıklarındaki start noktasına rüzgarın olmaması nedeniyle zor ulaştı. Bazı yelkenciler takımlar halinde kulüp antrenörlerinin kullandığı botlarla start noktasına götürüldü. Bodrum ile Kara Ada arasında kalan noktada rüzgar bekleyen sporcular, deniz ortasında vakit geçirdi. Hakem komitesi, meteorolojiden edinilen bilgiler üzerine yarışı saat 15.00'te iptal etti. Dönüş yoluna geçen sporcular çaba sarf ederek karaya ulaştı. Karaya dönen yelkenciler ekipmanlarını gerekli yerlerine koyduktan sonra güzel havanın tadını çıkardı. Bazı sporcular denize girdi. Yarışların iptal olmasından dolayı üzgün olduklarını belirten çocuk sporcular, güzel havanın da keyfini sündü.Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Bodrum'da hava sıcaklarının hafta sonu da aynı olacağı öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Denize giren çocuklardan görüntüDenizde oynayan çocuklardan görüntüÇocuklardan kısa açıklamalarYarışların sonunda kalanlardan görüntüYarışlardan genel görüntüHavadan genel görüntüHaber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),===================SİİRTLİ KADINLAR, 8 MART HALAY ÇEKTİSİİRT'te kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamalarında halay çekti.8 Mart Dünya Emekçiler Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında Aile Destek Merkezi'nce Barış Mahallesi'nde kutlama programı düzenlendi. Kutlama programına Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş ve çok sayıda davetli katıldı. Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine katılan kadınlar, yöreye özgün halaylar çekti.Görüntü Dökümü:----------Kadınların halay çekmesiEtkinlikle bulunan kadınlardan görüntüKadınlara def çalmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,