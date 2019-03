Dha Yurt Bülteni-17

Kaynak: DHA

Şehit acısı, Gümüşhane'ye ulaştıIRAK'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel'in (26) acı haberi memleketi Gümüşhane'deki ailesine ulaştı.Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel'in acı haberi memleketi Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Günyüzü köyündeki ailesine ulaştı. Eve gelen kaymakamlık ve askeri yetkililer, aileye şahadet haberini verdi. Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel'in bekar olduğu öğrenildi. Şehit asker, Kürtün ilçesinde pazartesi günü düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafında "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rab, senin uğrunda ölen ordu budur ya Rab" ifadelerine yer verdiği görüldü.ŞEHİT EVİNE TAZİYE ZİYARETİIrak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel'in Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Günyüzü köyündeki evine gelen Vali Kamuran Taşbilek, Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Kürtün Kaymakam'ı Ekrem Çeçen ve Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat acılı baba Mehmet Temel'e başsağlığı dileğinde bulundu. Türk bayrağı asılan şehidin evine gelenler, taziyelerini sundu.ACILI BABA: YÜREĞİM YANIYOROğlunun 24 Şubat'ta izne geldiğini anlatan Mehmet Temel, "Jandarmalar geldiğini gördüm. Ben yola dönmeden askerler bana yöneldi. Ben askerleri görünce oğlumun şehit olduğunu anladım. Ben onun telefonunu açmaya bir acı haber alırım diye hep korkardım. Kardeşleri ile görüşür, iyi olduğu haberini alınca rahatlıyordum. 3 yıldır oğlumla beraber bende askerdim. İzne gelecekti, nişanlanacaktı. Çok mütevazı bir çocuktu. Yüreğim yanıyor. Benim haberim olmadan gidip asker olmak için başvurmuştu. Bana 'ben asker olacağım' dedi. Bende 'hayırlı olsun' demiştimö dedi.Şehidin ağabeyi Önder Temel de "Şehitlerimize üzülürken öz kardeşim şehit oldu. Verende Allah, alanda Allah. Bu hainler sevinmesin. Sonları gelecek. Kardeşimiz hem acı hem gurur yaşattı. Hainler asla gülemeyecek. Allah devletimize vatanımıza zeval vermesinö diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜŞehit evi detaylarıTaziyeye gelenlerBaba ve kardeşi ile röp.DetaylarHaber: Uğur AYDIN - Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE DHA==============================Kılıçdaroğlu'dan Kocaoğlu'na teşekkür: Kendisini İzmir'e adadı (4)'YENİ ZELANDA İÇİN 3 ARKADAŞI GÖREVLENDİRDİK'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aliağa mitinginin ardından Ödemiş ilçesine geçti. Ödemiş girişinde kahvede oturan ve buradaki ilçe sakinleriyle çay içen Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra miting alanına geldi. Hükümet Meydanı'nda Ödemişlilere seslenen Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda'da camilere yapılan terör saldırılarına değindi. Yeni Zelanda'daki cenaze törenine katılmak üzere partiden 3 kişiyi görevlendirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Dünyanın pek çok yerinde asla kabul edemeyeceğimiz katliamlar oluyor. Düşünün Yeni Zelanda'da insanlar camiye gidiyor, ibadet yapıyor ama bir kişi elinde makineli tüfekle gidiyor, vuruyor. Lanetlemek lazım, insan olan herkesin bu katliamı lanetlemesi lazım. Biz de CHP olarak her yerde bu insanlık dışı katliamı lanetliyoruz ve bunu bütün dünya görmeli, inanç üzerinden siyasetin ne kadar yanlış olduğunu görmeli. O insanlar oraya dua etmeye gidiyor. Manevi dünyaları o insanların zenginliğidir. Biz de 3 arkadaşımızı görevlendirdik. Yeni Zelanda'ya gidecekler. O katliamı lanetlememiz lazım" dedi.'NASIL VARLIK KUYRUĞU?'Eline bir tane Ödemiş patatesi alarak üretmenin önemine değinen Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:"31 Mart'ta sandığa gideceğiz. Hiçbir arkadaşımızı 'Neden A partisine neden B partisine oy verdin' diye suçlamadım, yapamam zaten. Öyle bir kimlikten gelmiyorum. Bir arkadaşım düşüncesini söylerse saygı duyarım. Ama 17 yıldır bir noktaya geldik. AK Parti'ye oy veren vatandaşlarıma sesleniyorum; 17 yıl tek başlarına iktidar oldular. İstedikleri valiyi, müdürü atadılar, özelleştirme yaptılar, istediği genelgeleri çıkardılar, 82 milyondan da vergi topladılar, ayrıca dünyanın borcunu yaptılar, onların faizlerini ödüyoruz. Son 16 yılda Londra'daki bir grup tefeciye ödediğimiz faiz 149 milyar dolar. Biz, siz ödedik. Fabrikalarımızı sattık, çiftçi üretmedi. Şu soruyu her vatandaşımın sandığa giderken kendi vicdanına sorması lazım; 17 yıldır tek başına yönetiyorsun, 17 yıldır ne istediysen verdik; fabrikaları sattın, desteğini aldın; bu millet 17 yıl sonra niye soğan, biber, patates kuyruğuna girdi? 'Bu varlık kuyruğu' diyor. Nasıl varlık kuyruğu?"'YUNANİSTAN'DAN PAMUK İTHAL ETTİK'2018 yılında Yunanistan'dan 115 milyon dolarlık pamuk ithal edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede pamuk ekecek yer, çiftçi, güneş, su mu yok? 28 milyon dolarlık buğday ithal ettik. 13 milyon dolarlık da tütün ithal ettik. Dünyada meşhur olan Türk tütününü bitirdik. Batı'nın egemen güçleri çiftçimize ektirmedi, 'Biz size veririz' dediler. 200 bin ton sıfır gümrüklü patates ithal ediyoruz. Şu patatesin güzelliğine bakın. Neden dışarıdan getiriyoruz? Batı'nın çiftçisi zengin oluyor. Bizim çiftçi borç, faiz batağında. Sadece geçen yıl 1 milyon 11 bin kişi işsiz kaldı. Ne demektir; 1 milyon eve ekmek gitmeyecek demektir, 1 milyon evde üzüntü olacak demektir. Oradaki aileler nasıl geçinecek? Halktan kopanlar acaba şu gerçeği biliyorlar mı?" diye konuştu.'GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN ÜRETECEĞİZ'Konuşmasını sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, "Devasa Osmanlı İmparatorluğu neden battı? Üretimden koparıldığı, bilgiden koparıldığı için. Biz yalın kılıç gidiyorduk, onlar silahı buldu. Köroğlu ondan diyor, 'Delikli demir bulundu mertlik bozuldu'. Üreteceğiz, üreteceğiz, üreteceğiz. Üretmek; alın teri, bereket, çalışmak, güçlü bir Türkiye, kadın erkek eşitliği, her evde huzur demektir. Üretmek hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'dir. Soğan, patates kuyruğuna kim giriyor? Fakir, fukara giriyor. Neden peki? Bir salı toplantısında çöp toplayan ve yüzü görünmeyen bir kadının fotoğrafını gösterdim. Yahu çıkın sokağa çöpten geçinen insanlar var. Sayıları kaç? 6 milyon. Kağıt toplayan, simit satan, kestane, şeker satıyor. El avuç açmıyor ama bu insanlar fabrikada, tarlada çalışsa üretse ne olur? AK Parti'ye geçmişte oy veren kardeşlerimize sesleniyorum; Artık senin de vicdan sorgulaması yapman gerekiyor. 17 yıldır ne istedilerse verdin" dedi.KOCAOĞLU'NU ÖRNEK GÖSTERDİİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kooperatifler kurduğunu da belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:"Ankara'da oturanlar, fidanları yurt dışından aldılar. Aziz Kocaoğlu, 'Bizim köylü üretir, oradan alırım' dedi. Çiçekleri dışarıdan getirdiler. Kocaoğlu, 'Ben çiftçimden alırım, para elin adamına gideceğine benim köylüme gider' dedi. Çocuğu olan her aileye süt bırakıyor. Kim kazanıyor? Süt üreticisi ve çocuğu olan aile kazanıyor. Dışarıdan getirirseniz, biz kaybediyoruz, dışarıdakiler kazanıyor. Önceki Tarım Bakanı Fransa tarımına yaptığı katkıdan dolayı şövalye nişanı aldı. Bu ayıp bile yeter. Övünülecek bir şey gibi bunu anlattılar."BAŞKAN ADAYINDAN SÖZ ALDICHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Ödemiş Belediye Başkan adayı Mehmet Eriş'ten de, seçimi kazanması halinde, belediyede asgari ücret ile çalışanların maaşını 2 bin 200 liraya yükseltme sözü aldı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Başkan koltuğa oturduktan itibaren asgari ücreti 2 bin 200 TL ödeyeceksin. Hiç kimsenin işine son vermeyecek, hiçbir ayrımcılık yapmayacak. Sadece bir ayrımcılık yapacak; bir mahalle fakirse oraya daha fazla hizmet götürecek. Sayın Eriş'e oy verirken bir kişiye daha oy vereceksiniz. Tunç Soyer'e oy vereceksiniz. Tunç Soyer'in işi biraz daha zor. Başarılı bir başkanlıktan bayrağı devralacak. Bunu sonsuza kadar devam ettirmek zorunda. Sütü, peyniri, patatesi, çiçekleri daha fazla almalı. Onlar gittiler patatesi aldılar, parayla sattılar. Ama Aziz Kocaoğlu 10 kilogram patates, 10 kilogram soğanı 35 bin haneye götürerek tek tek teslim etti. Kimsenin yoksulluğunu teşhir etmedi. Gidildi, kapılar çalındı ve teslim edildi. İşte halka hizmet budur. Hakk'a hizmet de buna benzer. Soyer başkan olacak, bunları devam ettirecek. Biz kendisine güveniyoruz" dedi.'1 NİSAN SABAHINI İPLE ÇEKİYORUM'CHP'nin Büyükşehir Belediye adayı Tunç Soyer ise "Türkiye'nin hiçbir vilayetinde yaşanmayan bir şeyi Aziz Başkanımız İzmir'de yaşattı. Biz çok şanslıyız. İzmir tarımsal kalkınmanın başkenti olacak. Bu Aziz Bey'in izinden giderek, onun bıraktığı yerden olacak. Aziz Başkanımızın Ödemiş'te yaptığı ne varsa üstüne koymak için canla başla çalışacağız. Süs bitkileri ve peyzaj fuarını burada gerçekleştireceğiz, Ödemiş'i dünya ile buluşturacağız. Çok az kaldı, 1 Nisan sabahını iple çekiyoruz. Ödemiş'e canla, başla, aşkla hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ödemş'te bir kahvehanede çay içmesi-Vatandaşlarla sohbet etmesi-Kılıçdaroğlu'nun mitinglerinden detay görüntü-Genel ve detay görüntüHaber: Umut KARAKOYUN-Hande NAYMAN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,==============================AK Partili Ünal: Kılıçdaroğlu'nu nefretle kınıyorumAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'da camide namaz kılan Müslümanların katledilmesiyle ilgili yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki saldırıyı İslamla birlikte zikretmesini nefretle, şiddetle kınıyorum" dedi.Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta alışveriş merkezini ziyaret edip esnaf ve kent sakinleriyle bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici'nin eşlik ettiği ziyarette Ünal, girdiği mağazalarda çalışanlardan ve müşterilerden yerel seçimlerde partisinin adaylarına destek istedi. Mahir Ünal'a AVM'de gezerken karşılaştığı bir çocuk "Ben de sizin gibi bir siyasetçi olmak istiyorum" dedi. Çocukla yakından ilgilenen Ünal, "Bu topraklarda Selçuklu'yu Osmanlı'yı anlamadan hiçbir şeyi anlayamayız" diyerek Osmanlı ve Selçuklu tarihini anlatan 2 kitap hediye etti.'NEFRET TOHUMLARININ SONUCUDUR BU KATLİAM'Gazetecilere açıklamalarda bulunan Mahir Ünal, Yeni Zelanda'da silahsız, masum insanların camide ibadet ederken katledilmesinin bütün dünya tarafından nefretle kınanması gerektiğini söyledi. Ünal, "Ama bu olay, şu çok iyi bilinsin ki, özellikle Batı dünyasının dünyanın kalbine ektiği İslam nefreti tohumunun sonucudur. Dünyanın kalbine ekilen nefret tohumlarının bir sonucudur bu katliam" diye konuştu.'YENİ ZELANDA BAŞBAKANI BİLE ANLATTI'Terörün dini, dili ve ırkının olmadığını, nereden gelirse gelsin dünyanın her yerinde şiddetle kınanması gerektiğini ifade eden Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamalara da tepki göstererek şunları kaydetti:"Bugün özellikle içeride de muhalefetin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye sığınan Suriyelilere dönük kullandığı dil de çok tehlikeli bir dildir. ve yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki saldırıyı İslamla birlikte zikretmesini nefretle, şiddetle kınıyorum. Yeni Zelanda Başbakanı bile caninin neden bu katliamı işlediğini açık bir şekilde anlatırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu katliamı İslam dünyasına ve İslami teröre bağlamasını şiddetle kınıyorum. İslami terör olmaz. Musevi terörü, Hristiyan terörü olmadığı gibi İslami terör de olmaz. Çünkü terörün dili, dini, ırkı olmaz; terör, terördür, şiddet şiddettir. Dünyanın her yerinde kimden gelirse gelsin terörü dünya kınamadığı sürece dünya terörden kurtulamaz. O yüzden ben 'Terörün dini, dili ırkı olmaz' diyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki terörü İslam'la ve Müslümanlarla özdeşleştirmesinden dolayı kınıyorum ve özellikle Batı'yı artık insanlığın kalbine nefret tohumu ekmemeye davet ediyorum. Çünkü bu nefret bumerang gibi döner, sonunda sizi vurur."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------Mahir Ünal'ın AVM'de karşılanmasıÜnal'ın vatandaşlarla sohbet etmesiBir kadının yazdığı 15 Temmuz şiirini okumasıÜnal'ın açıklamasıÜnal'ın çocuğa kitap almasıHaber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-DHA)======================CHP'li Salıcı: Beka sorunu yok, muz cumhuriyeti değilizCHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'nin beka sorunu olmadığını söyleyerek, "Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin beka problemi yaşayacak bir muz cumhuriyeti olduğu kanaatinde değiliz" dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Şenol Şanal'ın proje tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda partililere seslenen Oğuz Kaan Salıcı, sürekli beka sorunundan bahsedildiğini belirterek, "Bir beka sorunu var, diyor. Zannedersiniz ki 17 yıldır bu ülkeyi CHP ile İYİ Parti beraber yönetiyordu. 2002 yılında bu iktidar gelmeden önce beka sorunu var mıydı arkadaşlar? Eğer varsa bu sizin iktidarınız döneminizde olmuştur varsa. Bize sorarsanız yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin beka problemi yaşayacak bir muz cumhuriyeti olduğu kanaatinde değiliz. Türkiye Cumhuriyeti'nde yerel seçimlerde bir siyasi iktidar koltuğunu kaybettikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına bir felaket geleceği kanaatinde değiliz. Bir siyasi partinin seçim kaygısı üzerinden Türkiye'de bir gelecek tartışması, bir güvenlik tartışması kanaatinde hiç değiliz" diye konuştu.İKİ KİŞİNİN BEKA PROBLEMİ VARBeka sorununun sadece iki kişide ve iki partide bulunduğunu ifade eden Salıcı, "2002'de iktidara geldiniz; beka problemi yoktu. 2007- 2009- 2011 seçimlerini kazandınız; beka problemi yoktu. 24 Haziran seçimlerine girerken Türkiye'de beka sorunu başladı. Niye? Koltuk gitmeye başladı. İki kişinin beka problemi var. Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir problemi yok. İki siyasi parti liderinin beka problemi var. Bir tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı, diğeri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanına her koşulda destek veren, kendisinin de milliyetçi olduğunu iddia eden diğer siyasi partinin genel başkanı" dedi.Dertlerinin 82 milyon vatandaşı aynı gözle görerek refah sahibi bir Türkiye yaratmak olduğunu söyleyen Salıcı, "Bize karşı olumsuz söylemlerde bulunuyorlar. Biz bunların tamamını duymazdan geliyoruz. Derler ya kötü söz sahibinin. Bu sözler sahibinin. Bize oy veren yurttaşlarımızı suçluyorlar. İYİ Parti Genel Başkanını hakaret derecesinde suçluyorlar, tehdit ediyorlar. Bütün her şeyi kontrol ettiklerini düşünen bir iktidarla karşı karşıyayız" diye konuştu.Görüntü Dökümü-Genel Başkan Yardımcısı Salıcı'nın konuşması-Programın düzenlendiği salondan detaylarCüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, -====================AK Parti adayı Atilla'dan Diyarbakır'a metro, metrobüs ve teleferik projesiDİYARBAKIR Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve AK Parti Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Cumali Atilla, yeni dönem projelerini tanıttı. Atilla, Dağkapı ile İstasyon semti arasında hafif metro hattı, 96 aracın hizmet vereceği 8 metrobüs hattı ve Fiskaya ile üniversite arasında 2 kilometrelik teleferik hattı yapacaklarını açıkladı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve AK Parti Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Cumali Atilla, 2019- 2024 dönemi için projelerini tanıttı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Proje Tanıtım Toplantısı'na Cumali Atilla'nın yanı sıra AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal ve partililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye çıkan Atilla, seçilmesi durumunda gerçekleştirmeyi planladığı 15 ana projeyi sinevizyon gösteriyle tanıttı. Toplantıda kültür, sanat, turizm, sosyal, çevre, yol, fen, yerel kalkınma, akıllı şehir, spor, kentsel dönüşüm gibi birçok alandaki proje tanıtıldı. Başkan Atilla'nın açıkladığı projeler arasında, 2,2 kilometre uzunluğunda Dağkapı ile İstasyon arasında hafif metro hattı, 131 kilometre uzunluğunda 96 aracın hizmet vereceği 8 metrobüs hattı ve Fiskaya ile üniversite arasında 2 kilometrelik teleferik hattı projeleri de yer aldı.Kentte 2 yıl önce emanet aldığı belediye başkanlığı görevini en temel belediyecilik hizmetlerinden mahrum kalan Diyarbakırlılara yakışacak şekilde yerine getirmeye çalıştığını vurgulayan Başkan Vekili Cumali Atilla, şehrin her yerine hizmet götürmeye ve gönüllere dokunmaya çalıştıklarını ifade etti. Atilla, görev süresince Diyarbakır'ın çevresiyle, doğasıyla, tarihi ve kültürel mirasıyla dikkat çekici bir dönüşüm ve değişim sürecine girdiğini belirterek, 17 ilçede 1042 mahallede tüm vatandaşlara hizmet sunduklarını dile getirdi. Atilla sözlerini şöyle sürdürdü:"Sur'umuz, Hevsel Bahçeleri ile UNESCO tarafından Dünya Kültür Miras Değerleri olarak tescil edilmiştir. Bu kültürel mirasın bir parçası olan Kırklar Dağı'nın bir türkü tadında kalması ve yaşaması adına burayı beton yığınına çeviren yanlış uygulamaya son vererek 'Kırklar Dağı'nın düzü'nü şehrimize yeniden kazandırdık. Görev yaptığımız 2 yıllık süreçte sosyal belediyecilik ilkesi ile hareket ettik. Yaşam ve spor merkezleri, çamaşır evleri, bilgi evi, kitap kahveleri, millet kıraathanesi ile çocuklara yönelik sanatsal faaliyetlerin yapıldığı mekanlar ve sosyal tesisler inşa ettik, hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz misafirhane hizmeti sunduk. Toplu taşıma filomuza 133 yeni otobüs ekleyerek, otobüs sayımızda yüzde 80 oranında bir artış sağladık. Bu sayede şehrimizde toplu taşıma hizmetinde ciddi bir rahatlama sağlandı. Ayrıca 433 kırsal mahallemize ilk defa toplu taşıma hizmeti sunmaya başladık. Hemşehrilerimize klimalı duraklarla da hak ettikleri konforlu hizmeti sunduk. Çocuklarımıza trafik kültürünü aşılamak ve trafik kurallarını öğretmek için Trafik Eğitimi Parkını tamamladık. Öte yandan, şehir trafiğinin akıcılığını sağlamak için 56 kavşakta akıllı trafik sistemine geçildi. Yeni, yenilenmiş ve aydınlatılmış cadde ve bulvarlarıyla Diyarbakır, gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler için büyüleyici bir şehir algısına sahip olmuştur."Kent merkezinde 1 milyon 250 bin ton sıcak asfalt serdiklerini hatırlatan Atilla, Diyarbakır'ın 26 bulvar ve 90 caddenin düzenlemesi ile kent estetiği ve kent imajı olarak iftihar edecekleri bir şehir olduğunu ifade etti.Altyapı hizmetlerinde 660 milyon liralık yatırımla 615 kilometre içme suyu, 320 kilometre kanalizasyon, 85 kilometre yağmur suyu hattı ve 160 sondaj çalışması yaptıklarını belirten Atilla, "Söz konusu projelerinin büyüklüğü ve hizmetin sizlere ulaşma hızı ve kalitesi dikkate alınırsa, çok kısa sürede birçok alanda yapılan yatırımların değeri ve önemi anlaşılacaktır. Yaklaşık olarak 1 milyar 250 milyon liralık yatırımla belediyemizi 1 kuruş borçlandırmadan bu projelerimizi hayata geçirdik. Bu hizmetleri yerine getirirken, bu bütçeleri yönetirken, dürüst, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket ettik. Kapsayıcı, kucaklayıcı ve kimseyi de ötekileştirmeden kaliteli bir hizmet için çalışmalarımızı en güzel şekilde sürdürdük. Altyapı ve ulaşımda tüm sorunlarını çözmüş, yeşil alanları ve millet bahçeleriyle bambaşka bir Diyarbakır inşa edeceğiz. Dicle Vadisi projeleri, kültürel mirası koruma çalışmaları ve turizm altyapısına yönelik projeleri hayata geçirerek turizmde şehrimizi yakın dönemde 1 milyon turistin ziyaret edeceği turizm şehri yapacağız" diye konuştu.Diyarbakır için hayata geçirecekleri projeleri vatandaşların ortak aklı ve onayı ile uygulayacaklarını açıklayan Atilla, "Biz bu şehrin aşığıyız, biz bu şehre hizmet etmeye sevdalıyız. Hiç şüpheniz olmasın, huzurlu ve mutlu bir Diyarbakır için tevazu, samimiyet ve gayret ile çalışacağız. Kaldığımız yerden devam etmek, yeni projelerimizi hayata geçirmek için Diyarbakır 31 Mart'ta yeni bir tarih yazacak ve Diyarbakır'ımızı AK Parti belediyeciliği ile buluşturacağız" dedi.Metro projesinin detaylarını anlatan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve AK Parti Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Cumali Atilla, Dağkapı- İstasyon hafif metro hattının 2,2 kilometre uzunluğa sahip olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:"Hafif metro hattımızın istasyonları ise Dağkapı metro istasyonu, Kışla Caddesi metro istasyonu, Anıt metro istasyonu, Gar metro istasyonudur. Şehrimizde daha konforlu bir yolculuk sağlanması adına 8 metrobüs hattı yapılması planlanmıştır. Toplam 96 aracın hizmet sunacağı hattın uzunluğu 131 kilometredir. Bu projemiz de Ulaşım Ana Planı'nın sonucuna göre uygulanacaktır. Projemiz kapsamında Fiskaya- Üniversite arasında 2 kilometrelik bir teleferik hattı yapılarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır. Planladığımız hafif raylı sistemin de güzergahları ve toplam uzunluğu iki şekilde planlanmıştır. 1'inci güzergah 9 kilometrelik Mahabad Bulvarı-Havaalanı, 2'nci güzergah ise 12 kilometrelik Mezopotamya Bulvarı-Havaalanı güzergahıdır. Bu projelerimizin tümü birbiriyle entegre edilmiş şekilde hazırlanmıştır."Görüntü dökümü-----------Kongre merkezinden detaylarBüyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın programa gelmesiCumali Atilla'nın açıklamalarıDiyarbakır'a yapılacak projelerden detaylarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,=======================