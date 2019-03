Dha Yurt Bülteni-17

Kaynak: DHA

Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (8)10 KÖYE 600 ÇADIR KURDUDenizli'nin Acıpayam ilçesi merkez üssü olan 5.5 büyüklüğündeki depremden sonra evlerde hasar meydana gelen 10 kırsal mahalleye AFAD 600 çadır kurdu. Çadırların kış şartlarına uygun olduğu ve içerisinde istendiği takdirde sobanın da yakıldığı ifade edildi. Köylülerin, bu akşamdan itibaren çadırlarda kalabileceklerini açıklandı. Bu arada Kızılay da bölgeden gelen bilgiler doğrultusunda sıcak yemek dağıtımı yapabilmek için seyyar mutfak TIR'ıNI bölgeye gönderdi. TIR'da 2000 kişilik yemek yapılıp dağıtılacağı öğrenildi. Kızılay'ın yanı sıra belediye de bölgede evleri zarar gören ve zarar görmese de evlerine gidemeyen vatandaşlara gıda yardımında bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Köyden çekilen görüntü.Çadırlardan görüntü.Yıkılan cami minaresinin görüntüsü.AnonslarTaylan YILDIRIM, Tekin GÜRBULAK/ DENİZLİ,=========================BAKAN SOYLU: KARADENİZ'İN EVLADI, PKK'YA YAMULMAZİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin ve millet ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Karadeniz'in evladı, PKK'ya yamulmaz. PKK'nın celladı olur celladı" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zonguldak Valiliği'ni ziyaret etti. Ardından esnafları ziyaret eden Soylu, vatandaşlarla sohbet etti. Soylu, Madenci anıtının bulunduğu alanda halka seslendi. Soylu yaptığı konuşmada, "6-7 yıldır yapmadıklarını bırakmadılar bize. Hiç durmadılar. 17-25 Aralık'ı ardından getirdiler. Yetmedi başka bir şey daha. 7 Haziran seçimlerinde HDP yüzde 13 aldı. Aldın oyunu demokratik bir siyaset yapacaksan yap. Ama akılları orda değil. PKK'nın robotu haline gelmişler. 7 Hazirandan sonra doğu ve güneydoğuyu yaktılar ve yıktılar. Eruh'un ne hale geldiğini görebilseniz keşke. Keşke Bitlis'in Ahlatı'nda olsaydınız. Dertleri kalkınmak değil. Oradaki kardeşlerimizin rahat etmesi meselesi değil. Türkiye'nin ayağına bir pranga takıp bu ülkenin ilerlemesini engelleyebilmek." dedi.'KİMSEYE OYUN KURDURMAYIZ'Yıllarca terör üzerinden, anarşi üzerinden ekonomik saldırılarla Türkiye'yi terbiye etmeye çalıştıklarını ifade eden Soylu, şöyle dedi:"On yıllardır bunu yapmaya çalışıyorlar. 7 Haziran'dan sonra 15 Temmuz. 15 Temmuz'dan sonra Irak'ın kuzeyinde bir devlet kuracaklardı. Kurabildiler mi? Afrin'de bir terör merkezi oluşturtacaklardı. Arasına bir terör devleti kuracaklar. Türkiye'nin güneyiyle orta doğuyla hem siyasi haritasını hem ticari yolların hem de gönül coğrafyasını keseceklerdi. Türkiye'yi kendi içinde sıkışmış bir ülke haline getireceklerdi. Bir senaryoyu bitiriyorlar, başka bir senaryoyu getiriyorlar. Bizim zayıflığımız arıyorlar. Bizim zafiyetimizi arıyorlar. Hafif bir sıkıntılı olalım ellerinden gelenleri artlarına koymazlar. Ne yaptılar. Amerika 'Afrin'e giremezsin. Oraya girersen sonucuna karışamayız.' dedi. Zonguldaklılar çatır çatır girdik mi? Ses çıkarabildi mi? Terörün oradan kökünü kazıyabildik mi? Irak'ın kuzeyinde devlet kuracakları. Tayyip Erdoğan kurdurmadı. Amerika'nın fişeklediği, Avrupa'nın desteklediği bir meseleyi orada kurdurmadı. Yoksa kuracaklardı. Dünyaya ne not bıraktı biliyor musunuz? Hem Türkiye hem Erdoğan. Ey dünya dedi size sesleniyorum. Gelecek nesillerimiz size bir emanet bırakıyorum. Biz karar vermedikçe kimseye oyun kurdurmayız."'KARADENİZ EVLADI PKK'YA YAMULMAZ'Kendisine sert konuştuğu için kızdıklarını ifade eden Bakan Soylu, "Ne diyeceğim yani? İstanbul'daki İmamoğlu gibi PKK'ya mı yatacağım. Burası Karadeniz'dir bakın. Karadeniz'in evladı PKK'ya yamulmaz. PKK'nın celladı olur celladı. Kadın çıkacak diyecek ki? Sırtımı PKK ve HDP'ye dayadım diyecek ve bizi tehdit edecek. Biz ne diyeceğiz. Onun sırtını mı sıvazlayacağız. Ben devletimin gereği olan lafı söylemişim. Biz şimdi sana 4 duvar vermişiz. Hangi duvara dayanıyorsan dayan. Bu ülkenin büyümesinde kimseye ama kimseye müsemma göstermeyiz. 13, 14 yaşındaki kızı, çocuklarımızı alıp dağlarda o hayvan Murat Karayılan'a o hayvan Cemil Bayrak'a onların masasına meze yapıp tecavüz eden taciz edenlerin burunların fitil fitil getirmezsek Allah bize hesabını sorsun. Biz Müslümanız. O çocuklar sadece o coğrafyanın değil bizim çocuklarımız. Bizim inancımıza, birliğimize saldırıyorlar. Bizim buna müsaade etmemiz mümkün değildir." diye konuştu.'BU MEMLEKETE KİMSEYE GÖZ DİKTİRMEYİZ'Bakan Soylu, terörle mücadele istim üzerinde olduklarını ve tarihin en önemli noktasında bulunduklarını ifade etti. Antalya'dan Diyarbakır'a kadar Türkiye'nin her tarafında huzurun hakim olduğunu belirten bakan Soylu, şöyle konuştu:"Şimdi başka bir tezgahı ortaya koymaya çalışıyorlar. Benim görevim yangın söndürmek değildir. Benim görevim bir yangın bir olay varsa hemen müdahale etmek değildir sadece. Benim görevim olabilecek bir olay varsa gerekli tedbirleri almak, gerekli uyarıları ortaya koyabilmektir. Bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Benden önce de içişleri bakanı vardı benden sonra da olacak. Bu görevler bize baki değildir. Bizden çok var Zonguldaklılar ama bilesiniz ki bu memleketten bir tane var. Kimseye bu memleketi göz diktirmeyiz."'NEREDE SÖZLEŞME YAPTINIZ?'Önemli bir döneme girdiklerini belirten Soylu, "Adamın yüzünde meymenet yok. Ne dedi? Diyor ki Kürdistan'da biz kazanacağız batıda da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz. Oyların hepsi Cizre'ye Eruh'a Silopi'ye selam olacak. Bakın bu Türkiye'nin büyümemesi için bir tezgahın önemli bir parçasıdır. Adam 'İmamoğlu kazanacaksa, Mansur kazanacaksa alacaklarımızı alacağız' dedi. Nerde sözleşme yaptınız? Bu sözleşmeyi kiminle yaptınız? Bu sözleşmeyi eşit aileleriyle gazilerle mi yaptınız? Bu sözleşmeyi 13 yaşındaki kızı yanından alınıp ta yıllarca dövünen ailelerle mi yaptınız? Yıllarca bu terör örgütüne para akıtan bu milletle mi yaptınız? Kimle yaptınız bu sözleşmeyi? Ben size söyleyeyim. Bu sözleşmeyi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yaptılar. Bu sözleşmeyi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte yaptılar. Bu sözleşmeyi, HDP ile PKK ile yaptılar. Bu sözleşmeyi gezi olaylarını kim yaptıysa, 15 Temmuz'u kim yaptıysa döviz operasyonlarını kim yaptıysa onlarla birlikte yaptılar. Bu sözleşmeyi ayağını bastığı yerde ot bitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptılar. Bize parmak sallayanlara karşı Allah bize güç kuvvet veriyor. Onlara sözümü hüküm olarak geçirecek bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz." dedi.'ÖNÜMÜZDEKİ 4,5 YILA TEZGAH HAZIRLIYORLAR'Konuşmasında CHP, İYİParti ve Saadet Partisi'ne yüklenen bakan Soylu, şöyle dedi:"299 HDP'li ve PKK'lıyı, İYİ Parti, CHP, SP listelerinden belediye başkanlarını söylemiyorum düzenbazlar. Saadet Partisi, Adıyaman ve Türkiye'nin her yerinde HDP ile PKK ile iş birliği yapıyor. Şimdi diyorlar ki biz yapmıyoruz. Bal gibi sizi destekliyor. Adayınız çıkıyor PKK işareti yapıyor. Adayınız çıkıyor SP ile PKK işaretini beraber yapıyorlar. Dün Pervari'deydim. Pervari de İYİ Parti'nin adayın destekliyor. Bizi uyutacaklar ve avlayacaklar zannediyorlar. Ey İYİ Parti ve Saadet Partisi yöneticileri sizlere söylüyorum. Bu memleketi şimdiye kadar kimseye avlayamadı sizlerde avlayamayacaksınız. PKK'ya patlayıcı taşımış adam listelerinde. Apo'yu İmralıdan çıksın diye açlık grevi yapmış adam listelerinde. PKK'dan gözaltına alınmış adamlar listelerinde. Biz gereğini yaparız kimse endişe etmesin ama onların zihniyetlerini size söylüyorum. Sadece listelerine almayacaklar. Önümüzdeki 4,5 yıla tezgah hazırlıyorlar. Onlar Gezi'yle karıştıramadılar, 17-25 karıştıramadılar. Ondan sonraki olaylara da karıştırmalar. Şimdi Türkiye'yi bir başka anlayışla karşı karşıya bırakacak bir fitne tohumu ekiyorlar. Allahı'nı seversiniz bunlara yüz vermeyelim. Terörle mücadelede son 2 yılda 3 bin 333 teröristi 3 bin 99 sığınak ve barikatlarını yok ettik. Bugün Cudi'de, Gabar'da 300'e yakın operasyon var. Şu 31 Mart'ta Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanlara, Türkiye'yi zayıfa düşürmeye çalışanlara başımızda kaynar kazan kaynatmaya çalışanlara hep beraber ders verelim."'UYUŞTURUCUYA BÜYÜK DARBE'Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadele konusunda da kararlıkla ilerlediklerini söyleyerek, "57 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktık. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu yakalamalarını son 6 ayda 1 yıl içinde yaptık. 260 ton bonzaiyi piyasaya sunacaklardı, zehirleyeceklerdi. İnancımıza, kardeşliğimize, birliğimize. Bana kızıyorlar İçişleri Bakanı böyle laf söyler mi, en tepede oturursan, vatandaşın derdinden anlamazsan böyle istediğin gibi eleştirirsin. 2017 yılında 941 kişi uyuşturucudan öldü. 2018 yılında Aralık ayı hariç bu sayı 491'e düştü. Bu uyuşturucu satıcılarını da onların ağa babalarını da eğer yerin yedi kat dibine gömmezsek namerdiz. Hiç kimse bizden acıma beklemesin. Aile yapımıza, temel değerlerimizin üzerine gelenlere dozer gibi gideceğiz. Türkiye'de hırsızlık son 2.5 ayda geçen yılın 2.5 ayına göre yüzde 35 düştü. Sadece uyuşturucu, PKK, PYD, FETÖ, DHKP-C değil hırsızların da iflahını kesiyoruz. 2018 yılında 275 mafya örgütün çökerttik. Kim milletime musallat olursa ona musallat oluruz. Hiç anlamam. Bir anne evladını işe veya okula gönderdiğinde gözü arkada kalmayacak. Amcamız camiye giderken huzurla gidecek."Görüntü Dökümü-Bakan Soylu'nun valilik ziyareti-Esnafı dolaşması-Miting alanından detaylar-Bakan Soylu'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesiHaber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,=======================GASP ŞÜPHELİSİ, POLİSLE GİRDİĞİ ÇATIŞMADA ÖLDÜKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, gasp, hırsızlık ve yağma suçlarından 20 kaydı bulunan Ş.P., otomobil gasbetmeye çalışırken polisle girdiği çatışmada yaşamını yitirdi.Olay dün öğleden sonra, Gebze Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus ekipleri caddede uygulama yaptıkları sırada, mahallede 2 kişi, silahla tehdit ettikleri sürücünün otomobilini gasbetti. Tehdit edilen sürücü aracı kullanırken, uygulama noktasına yaklaşan otomobildeki şüpheliler polise ateş açtı. Bunun üzerine polis ekipleri aracın peşine düştü. Kovalamaca sırasında otomobilden inerek başka aracı gasbetmeye çalışan şüpheliler, peşlerinden gelen polis ekiplerinin üzerine ateş açmaya devam etti. Polis, havaya ateş ederek şüphelilerin teslim olmalarını istedi. Ardından çıkan çatışma sırasında şüphelilerden Ş.P. vurulurken, yanında bulunan kişi ise gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Ş.P., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Yapılan araştırmada, Ş.P.'nin gasp, hırsızlık ve yağma suçlarından 20 kaydı bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜGüvenlik kamerası görüntüsüOlay yerinden detaylarMesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), -======================Sabuncubeli Tüneli'nde TIR yangını (2)TÜNEL ULAŞIMA KAPANDIİzmir'le Manisa'yı bağlayan Sabuncubeli Tüneli'nde yanan tırdaki yangının, sürücü kabininin yer aldığı çekici bölümünde çıktığı öğrenildi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nden İzmir Limanı'na cıvata taşıyan, evli ve iki çocuk babası Murat Genç'in (50) kullandığı 34 VN 1454 plakalı tırda çıkan yangın nedeniyle tünel, ulaşıma kapandı. Araç şoförü Murat Genç, İzmir'e giderken tırın sağ tarafında bir patlama duyduğunu belirterek, "Tünele girerken hiçbir sıkıntı yoktu. Patlamayı duyunca diğer sürücüleri tehlikeye atmamak için hemen sağa çektim. Ondan sonra zaten tırın sürücü bölümü tamamen alev aldı" dedi. Sürücü kabininden sadece cep telefonunu alabildiğini dile getiren Genç, "Daha sonra zaten tünel hoparlörlerinden 'sürücü hemen araçtan uzaklaş' diye anons yapıldı. Ben araçtan uzaklaştım. Ardından itfaiye ve sağlık ekipleri geldi, olaya müdahale etti" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Sabuncubeli tünelinin girişinden görüntüYanan tıra itfaiyenin müdahalesiŞoför Murat Genç röpGenel ve detay görüntüHaber- Kamera: Davut CAN- Cemil SEVAL/ İZMİR- MANİSA,===================ADANA'DA 15 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZADA CAN PAZARI (EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE)ADANA'da, lastiği patlayan midibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır, 15 kişi yaralandı.Kaza, saat 13.00 sıralarında İmamaoğlu ilçesi Mustafalar Mahallesi Çelikler mevkiinde meydana geldi. Ramazan Kırılmış yönetimindeki 01 P 2059 plakalı midibüs, lastiğinin patlaması sonucu karşı şeride geçerek yan yattı. Kazada, midibüste bulunanlardan 1'i ağır, 15 kişi yaralandı.Yol üzerindeki yaralılara sağlık ekipleri gelene kadar çevredekiler yardımcı olmaya çalıştı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılaran yaralılar, tedaviye alındı.Görüntü Dökümü------------------------Kaza yapan midibüsten görüntüÇekiciye yüklenmesiAracın götürülmesiSÜRE: 45" BOYUT: 85 MBHaber: Uğur SELÇİK-Kamera: Mislina ERGÖREN/İMAMOĞLU,(Adana),=============================FRANSA MAYIN AVLAMA GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' mayın avlama gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.Ege Denizi'nden bugün saat 14.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' mayın avlama gemisi saat 15.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra mayın avlama gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' mayın avlama gemisi'nin boğazdan geçişine güvenlik amacıyla sahil güvenlik botu eşlik etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Çanakkale Boğazından geçen Fransa mayın avlama gemisinden genel ve detayHaber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,=============================