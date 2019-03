Dha Yurt Bülteni -17

Kaynak: DHA

SİİRT'TE PKK/KCK'YA YARDIM VE YATAKLIK OPERASYONU: 4 GÖZALTISİİRT'te terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, adreslerini belirlediği şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Adreslerinde arama da yapılan 4 kişi gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.Görüntü Dökümü-----------Operasyon düzenlenmesiGözaltına alınan şüphelilerŞahısların İl Jandarma Komutanlığı'na getirilmesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: SİİRT,==========Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alacak (2)'NE İSTEDİYSEK, YAPTINIZ'Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aliağa'daki programının ardından Bergama'nın Kozak Mahallesi'ni ziyaret etti. Meydanda kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhur İttifakı için seçmenden oy isteyen Bakan Bekir Pakdemirli, "24 Haziran'da bize bir vize verdiniz. Bu vizenin adı 'Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılına kadar bu ülkeyi yönetsin' vizesiydi. Biz Allah razı olsun, ne zaman başımız sıkışsa size geldik ve sizden yardım talep ettik. Siz de her zaman bize destek oldunuz, 17 yıldır iktidarız ve bu iktidarımız devam ediyor. Dedik ki 'Koalisyon üretmeyen bir sistem getirelim, başkanlık sistemi getirelim' ona da destek oldunuz. Ne istediysek, yaptınız. Biz de sizlere 17 yıldır hizmet verme yarışı içerisinde koşturuyoruz" dedi.'TÜRKİYE'NİN OYUNA GELMEMESİ KAZIM'Unutmaması gereken bazı konuların olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:"1970'li yıllarda sokaklarda anarşi geziyordu. Temel ihtiyaç maddesi ne varsa, salçası, yağı, her şeyi kuyruklara girip sırada alınıyordu. 80 yılında Turgut Özal geldi, bir anda her şey değişti. Türkiye altın mı, petrol mü buldu? Yok. Sadece iyi yönetildi, tek başına iktidar ile yönetildi. Tam dedik 'Zincirleri kırdık, prangalarımızdan kurtulduk. Tekrar gururlu bir devlet haline geldik', derken 1990'lı yıllarda yeniden koalisyonların pençesine düştük. O nedenle Türkiye'nin oyuna gelmemesi lazım. Türkiye'de güçlü iktidar ile gitmemiz lazım. Bu nedenle mümkün mertebe seçimlerden kaçınmamız lazım. Son 16 yılda, 13 defa ister istemez seçime gittik. Her yıla bir seçim neredeyse. Artık seçim demek beklentilerin askıya alınması demek, seçim demek hükümetin de beklentilerinin askıya alınması, vatandaşın beklentilerinin askıya alınması demek."'VERDİĞİNİZ VİZENİN DEVAMINI İSTİYORUZ'Bu seçimden sonra 4,5 yıl seçim yapılmayacağı anımsatan Bakan Bekir Pakdemirli, "Cumhur İttifakı'na verdiğiniz vizenin devamını istiyoruz. Tüm desteğinize rağmen, 2017 yılında ne oldu? 'Sen cumhurbaşkanını seçemezsin, milletin istediği cumhurbaşkanı olmaz. Bizim istediğimiz cumhurbaşkanı olur' dediler. Biz de size geldik. Bu tutmadı, dediler ki 'Biz bu partiyi kapatacağız, beğenmiyoruz'. Halbuki bu partiye oy vermiş yüzde 50 çoğunluk var. Neyse, ondan da kurtulduk. 17- 25 yargı darbesi geldi. Dediler ki 'Önce oğlunu sonra da seni hapsedeceğiz'. Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ı teslim etti mi? Etmedi. Özal'ı belki de zehirlediler. Recep Tayyip Erdoğan'ı bu millet teslim edecek mi?" dedi. Bu sözler üzerine vatandaşlar "Hayır" diyerek cevap verdi.'4 TANE KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR'4 kırmızı çizgilerinin bulunduğunu da ifade eden Pakdemirli, "Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet. Biz herkesle kardeşiz. Bu dördü bir arada olduğu zaman biz herkesle oturur, konuşuruz. Bu kırmızı çizgilerin dışına kim çıkıyorsa, onunla bozuşuruz. Kırmızı çizgilerin içerisinde AK Parti ve MHP var. Yani Cumhur İttifakı. Onun dışındakiler teröre siyasi tünel kazan partilerle iş tutuyorlar. CHP artık Atatürk'ün kurduğu CHP değil. Atatürk'ün kurduğu CHP olsa, anadan atatan kalma oy verme alışkanlıklarına devam edin" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Bakan Bekir Pakdemirli'nin Bergama'nın Kozak mahallesine gelmesi-Bakan Bekir Pakdemirli'nin açıklaması-Genel ve detay görüntüHaber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,================================Bakan Kurum: Birileri Türkiye'nin 1 Nisan sabahı kaosa uyanmasını bekliyor (2)50 BİN SOSYAL KONUTA 550 BİN BAŞVURUÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kulu ve Cihanbeyli ilçesinin ardından Konya kent merkezindeki Kapı Camii'nde cuma namazı kıldı. Ardından caminin yakınındaki Bedesten Çarşısı esnafını ziyaret etti.Ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Kurum, TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesine değindi. 550 bin başvuru olduğunu belirten Bakan Kurum, "Bugüne kadar 550 bin üzerinde başvuru gerçekleşti. Bu çok önemli bir sayı. Biz, inşallah Toplu Konut İdaresi olarak 2023 yılına kadar 250 bin konut yapmayı hedefliyoruz, ama bununda üstüne çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatı olan; 'Evi olmayan hiçbir alt gelir grubu vatandaşım kalmasın, riskli binada hiçbir vatandaşım oturmasın' talimatları çerçevesinde bu projeleri yürütüyoruz." dedi.KARTAL'DA ÇÖKEN BİNA SAHİPLERİ 7 AY SONRA EVLERİNE KAVUŞACAKİstanbul Kartal'da 21 kişinin ölümüne neden olan çöken binanın 7 ayda yapılacağını ifade eden Kurum, şunları söyledi:"Kartal'da bir binamız göçtü ve 21 canımız gitti. Biz oraya 48 gün sonra temel attık ve 7 ay sonra da evlerini vereceğiz. Etrafkatı 10 blokla birlikte. Biz icraat yapıyoruz ve bu icraatlarımızla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırıyoruz."İMAR BARIŞINDAN 17,5 MİLYAR GELİR ELDE EDİLDİBakan Kurum, İmar Barışı'ndan 17.5 milyar gelir elde edildiğini belirterek "İmar barışıyla, vatandaşımızın; elektriğini, suyunu, doğalgazını alamadığı, altyapı hizmetlerinin karşılanamadığı süreçte tüm Türkiye'de 13 milyon vatandaşımızı ilgilendiren düzenleme yaptık. Bugüne kadar 10.5 milyon vatandaşımız başvurdu. 17,5 milyar üzerinde geliri de yatırdılar. Bu anlamda vatandaşlarımızın en büyük ev problemlerini aştık. Birçok vatandaşımız, hazine arazileri üzerinde yıllardır oturuyorlar, ancak bu oturdukları yerde mülkiyete konu değiller. Bu problemleri çözüldü. Bu arsalarını alıp, artık mülkiyetlerine sahip olabiliyorlar. Bu çok önemli düzenleme." diye konuştu.'İMAR BARIŞI'NDA ALINAN İMAR KAYIT BELGESİ ALMASI, O BİNANIN SAĞLAM OLDUĞUNU GÖSTERMEZ'Bakan Kurum, İmar Barışı'nda alınan imar kayıt belgesinin, o binanın sağlam olduğunu göstermeyeceğini söyledi. Kurum, şöyle konuştu:"İmar Barışı'na başvurmuş bir vatandaşın, imarda yapı kayıt belgesi alması, o binasının sağlam olduğunu göstermez. Yapı kayıt belgesi almışsa, almıştır. O sadece mazeretlerini gidermesi adına, bundan sonraki süreçte, kentsel dönüşümde o haklarıyla girebilir. Balkonunda kaçak vardır, o kaçağını resmi kayıt altına almıştır. O altyapıdan faydalanmıyordur, o altyapıları alabilmesi için o vatandaşımızın yanında olduğumuzun göstergesidir bu. Ama bu binalar riskliyse, deprem riski taşıyorsa, imar barışına başvurması bu riski ortadan kaldırmaz. Risk varsa, vardır. Dönüşmesi gerekecekse o alan dönüşecektir. Kentsel dönüşüme girmesi girecekse de girecektir. Biz bu dönüşümü yaparken, orada o yapıt kayıt belgesi esasları çerçevesinde yapacağız. Aslına bakarsanız, resmiyete kavuşturmadır o."Görüntü Dökümü---------------Bakan Kurum açıklamaBakan Kurum'un cami çıkışı ve esnaf ziyareti detayBasınla buluşmasından detayHaber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA DHA))====================================================BAŞKAN SÖZLÜ'DEN, MURAT BOZ'A 19 MAYIS DAVETİADANA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bahar Konserlerinde Uğur Işılak, Ahmet Şafak ve Murat Boz'un sahne aldığı gecede on binlerce Adanalı İstasyon Meydanı'na akın etti.Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bahar Konserleri'nde Türkiye'nin güçlü sesleri Uğur Işılak, Ahmet Şafak ve Murat Boz on birlerce Adanalıyı İstasyon Meydanı'nda buluşturdu. Unutulmaz konser gecesinde sanatçılara coşkuyla ev sahipliği yapan Adanalıların arasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, eşi Zeynep Sözlü ve kızları ile birlikte konseri izlediler. Konserde sevilen sanatçı Murat Boz'a çiçek takdim etmek üzere sahneye çıkan Başkan Sözlü, buradaki konuşmasına "Bende bu vekayin ilk hissi teşebbüsü bu güzel memlekette, Adana'da doğmuştur diyerek bağımsızlık mücadelesinin ilhamını Adana'dan aldığını söyleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençleri selam olsun sizlere… Cumhuriyetin emanetçisi gençler selam olsun sizlere" diyerek başladı.Alanı dolduranların yoğun bir şekilde Adana seninle gurur duyuyor tezahüratları ile sık sık sözü kesilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 3-7 Nisan arasında 7'ncisi düzenlenecek olan Portakal Çiçeği Karnavalı'na Adanalı hemşerilerini davet ederken Murat Boz'u da 19 Mayıs'ta düzenleyecekleri gençlik konserine hemşerileri huzurunda davet etti. Sanatçı Boz da bu daveti kırmayarak 'Seve seve' karşılığını verdi.Görüntü Dökümü---------------------------- Uğur Işılak konserinden görüntüler- Ahmet Şafak konserinden görüntülerMurat Boz konserinden görüntülerKonsere katılan kalabalıktan drone görüntüleriBaşkan Hüseyin Sözlü'nün Murat Boz'a hediyeler vermesi- Başkan Hüseyin Sözlü'nün konuşması- Murat Boz'un sahnede oynamasıSÜRE: 05'34" BOYUT: 616 MBHaber-Kamera: ADANA,=========================YOZGAT'TA BAĞIMSIZ ADAYIN MİTİNGİNE 60 KİŞİ KATILDIYOZGAT Bağımsız Belediye Başkan Adayı Bekir Korkmaz'ın (60) düzenlediği mitinge yaklaşık 60 kişi katıldı.İşçi emeklisi Bekir Korkmaz, Yozgat'ta 31 Mart yerel seçimleri için bağımsız belediye başkan adayı oldu. Korkmaz, seçime kısa süre kala Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenledi. Seçim propagandası yaptığı otomobilindeki megafondan konuşan Bekir Korkmaz'ın mitingine yaklaşık 60 kişi katıldı. 2009 yılında da bağımsız aday olduğunu söyleyen Korkmaz, projelerini anlattı. Bekir Korkmaz, "İrade dışı 100 bin insan toplanacağına, şu soğukta gelip hiçbir şey gütmeyen 10 insan benim için çok daha değerlidir" dedi.'ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞTIM'Miting sonrası gazetecilere açıklama yapan 4 çocuk babası Korkmaz, seçim kampanyasını tek başına yürüttüğünü, projelerini anlattığı broşürleri dahi kendisinin dağıttığını ifade ederek, "Nimeti de bana, külfeti de bana. Aracımı çocuklarıma dahi vermedim. İnsanlara yol vererek, selamlaşarak örnek olmaya çalıştım. Seçim broşürlerimi de kendim dağıttım. Vatandaşların sorduğu soruları yanıtladım. Çok güzel mesajlar aldım, bunun da sandığa yansıyacağına inanıyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Miting alanı-Detay-Bağımsız aday Bekir Korkmaz'ın konuşması-Adayın açıklamalarıHaber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,=====================BALIK AĞLARINA TAKILAN ÖRDEK, AFAD TARAFINDAN KURTARILDIBursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa Göleti'nde balık ağlarına takılan ördek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Kayapa Göletindeki balık ağlarına takılan ördek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen AFAD ekipler, bot ile açıldıkları gölette misinaya takılı ve yaralı olan ördeği yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Kurtarılan ördek, yapılan tedavisinin ardından yeniden gölete bırakıldı.Görüntü Dökümü---------------------------Gölde misinaya takılan ördeğe ulaşılmasıÖrdeğin Misinadan kurtarılıp göle bırakılmasıHaber Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,