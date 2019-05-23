DHA YURT BÜLTENİ - 17

ORMANDA AÇ KALAN 'ARAS' KOD ADLI TERÖRİST KÖYLÜLERİN İHBARIYLA YAKALANDI (EK)

TERÖRİST YAYLA VE ORMANLARDA YER GÖSTERİYOR

Giresun kırsalında, HES çalışanları tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilen İçişleri Bakanlığı 'Terörden arananlar' listesinde gri kategoride yer alan 'Aras Faraşin' kod adlı PKK'lı terörist Aras Aslan, Gümüşhane-Giresun sınırındaki geçiş güzergahları ile bölgedeki sığınakları jandarmaya gösterdi.

Giresun kırsalında dün akşam saatlerinde HES şantiyesine giderek yiyecek aradığı esnada köylülerin ihbarıyla yakalanan Aras Aslan, jandarma ekiplerine teslim edildi. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda sorgusu süren terörist, bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun-Gümüşhane sınırındaki yaylalara ve ormanlık alana götürüldü. JÖH timlerinin bölgede sürdürdüğü operasyonlarda Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri de çalışma yaptı. Aras Aslan'a ait sırt çantası ve silahı da ele geçirilirken, HES yakınında vadi içinde bulunan bazı yaşam malzemesi eşyalar da kontrollü olarak patlayıcı ile imha edildi. Araç içerisinde elleri kelepçeli olarak bölgedeki yaylaları da gezen Aslan, yayla evlerinden nasıl hırsızlık yaparak erzak çaldıklarını ve çaldıkları erzakları götürdükleri sığınak ile depoları da tek tek anlattı. Aras Aslan, Espiye ve Güce kırsalında yer göstermeye devam ederken, diğer PKK'lı terörist 'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu'da Trabzon Tonya'da depo ve sığınaklar ile geçiş güzergahlarını gösterdi.Tunceli üzerinden bölgeye yeni geleceği değerlendirilen terörist grubun tüm geçiş güzergahları da kesilirken, operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir anonsu

-Kontrollü patlatmadan görüntü

-Teröristin yer gösterdiği bölge askerlerden görüntü

-Teröristin araç içerisinde yayla ve ormanlarda yer göstermesi araç konvoy görüntüsü

-Teröristin teslim olduğu ormanlık alan ve yayladan görüntü

Süre: 3: 13 DK Boyut: 479 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-GİRESUN-DHA

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Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç, taksiye saldırdı; o anlar kamerada

İZMİR'in Konak ilçesinde, uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen bir genç, taksi aracına saldırdı. Taksinin üzerine çıkan ve ön camlarını kıran genç, ambulansla polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı. Olay, çevredeki vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında, İkiçeşmelik semtindeki Agora Örenyeri önünde meydana geldi. Uyuşturucunun etkisinde olduğu öne sürülen bir genç, araç trafiğinin yoğun olduğu caddedeki, Yılmaz Demir'in yönetimindeki 35 T 5271 plakalı taksiye saldırdı. Taksi şoförü, trafiğin yoğun olması nedeniyle hem ilerleyemedi hem de aracına tekme atan genci uzaklaştıramadı. Taksinin ön camını kıran genç, daha sonra aracın üzerine çıktı. Aracın üzerindeki taksi yazılı plastik tabelayı söküp, kıran genç, kendisini indirmeye çalışanları da tehditkar hareketler yaparak engelledi. Çevredeki vatandaşlar tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler gelmeden önce, kendisine müdahale etmek isteyen bir kişinin üzerine atlayarak taksinin üzerinden inen genç, daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olayın çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilmiş görüntüsü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

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Tutuklanan bitkisel hayattaki esnaf evine gönderildi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, çeklerini ödeyemediği için icra ceza mahkemelerince hapse çarptırılıp, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak, Alanya'daki hastaneye götürülen Ahmet Öz (52), cezasının 3 aylığına ertelenmesinin ardından evine gönderildi.

Manavgat'ta, 2017 yılının Temmuz ayında, ateşli silahla başından yaralanan ve olaydan bu zamana kadar bitkisel hayatta olan esnaf Ahmet Öz hakkında, toplam 160 bin liralık çeklerini ödemediği için Konya 1'inci İcra Mahkemesi, Konya 2'nci İcra Mahkemesi ve Alanya 2'nci İcra Mahkemesi tarafından 3 icra davası açıldı. Ana borcu ödemediği gerekçesiyle Öz hakkında ayrıca verilen 161 bin 570 liralık adli para cezası, 1253 gün hapis cezasına çevrildi. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan Öz, cezasını çekmesi için 8 Mayıs'ta jandarma ekiplerince ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

CEZA ERTELENDİ

Ahmet Öz hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3'üncü İhtisas Kurulu geçen pazartesi günü verdiği raporda, 'Cezasının çektirilmesinin hayati tehlike oluşturacağı ve ertelenmesi gerektiği'ni belirtti. Bunun üzerine hükümlü Öz'ün cezasının infazına 3 ay süreyle ara verilmesine karar verildi. Kararın dün Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmesi üzerine, Ahmet Öz bugün hastaneden tahliye edilerek evine gönderildi.

Eşi Müzeyyen Öz (52) ve yakınları tarafından hastaneden alınan Ahmet Öz, ambulansla Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Ailenin avukatı Serkan Öz tarafından Ahmet Öz'ün affedilmesi için Cumhurbaşkanlığı'na dilekçe de verilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastane önünde bekleyen ambulans

Ahmet Öz'ün ambulansa bindirilmesi

Sağlık görevlileri

Hastane dış plan

Ambulansın gelişi

Ahmet Öz'ün indirilmesi

Eve götürülmesi

Ahmet Öz yatağında görüntüsü

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN- Engin ANAK/ALANYA (Antalya), -

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Üzeri kirli çocuğu koltuktan kaldırıp yere oturttuğu iddia edilen şoför, seferden men edildi



MERSİN'in Erdemli ilçesinde minibüse binen bir çocuğu, kıyafetleri kirli olduğu gerekçesi ile koltuktan kaldırıp yere oturttuğu iddia edilen şoför, 6 ay süre ile seferden men edildi. Sosyal medyada tepkilerin odağı haline gelen şoför Ali Sarı, "Çocuğa hiçbir şekilde, 'Kalk, buraya otur' demedim. Böyle bir olayın yaşanmasına çok üzüldüm" dedi.

Sosyal medyada yer alan iddiya göre; ismi öğrenilemeyen bir çocuk, 10 gün önce sabah saatlerinde Kargıcak Mahallesi'ndeki evine gitmek için sanayi sitesi önünden Ali Sarı yönetimindeki dolmuşa bindi ve ücretini ödeyip koltuğa oturdu. Kıyafetleri kirli olduğu gerekçesi ile şoför tarafından yerinden kaldırılan küçük çocuk, kapı girişinde yere oturtuldu. O sırada bir yolcunun çocuğun fotoğrafını çekip, 'Kargıcak dolmuşunun şoförü, sırf kıyafetleri kirli diye koltuğa oturtmadı ve üstüne azarladı. Ücretini dahi ödemişti. Tek suçu ise ekmek parası için sanayide çalışması' notu ile sosyal medyada paylaşması üzerine şoföre tepki yağdı. Soruşturma başlatan kooperatif yönetimi, tepkiler ardından şoför Ali Sarı'yı 6 ay süre ile seferden men etti.

'KALK, BURAYA OTUR' DEMEDİM

Çocuğa müdahalede bulunmadığını belirten şoför Ali Sarı, "Çarşıdan küçük yolcuyu aldım ve ben yola bakmakla meşguldüm. Çocuğa hiçbir şekilde, 'Kalk, buraya otur' demedim. Ben de sabahleyin bu görüntünün sosyal medyadan paylaşıldığını görünce şok oldum. Ben böyle bir olayın yaşanmasına ve verilen tepkilere çok üzüldüm. Benim burada hiçbir müdahalem yoktur. Kaldı ki, biz her zaman sanayi sitemizin önünden yolcu alırız ve yolcularımızın üzeri kirli olabilir ama hiçbirini ayakta götürmeyiz. Hepsi yerini alır ve yolculuklarını yaparlar, çok üzgünüm" dedi.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ

Paylaşım üzerine soruşturma başlattıklarını dile getiren Kargıcak Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Murat Erdoğan ise, "Hemen minibüsün kamerasını incelemeye aldık. Olayın görüldüğü ve paylaşıldığı gibi olmadığını gördük. Minibüs şoförümüz Ali Sarı, çocukla hiçbir diyaloğa girmiyor. Dışardan birisi kapıdan müdahale ederek çocuğu oturduğu koltuktan kaldırıyor ve yere oturmasını işaret ediyor. Çocuk da kalkıyor ve yere oturuyor ama şoför ile hiçbir diyaloğa girmiyor. Bir yolcu da bunu çekip, sosyal medyadan yayınlıyor. Biz olayın araştırılması ve sonuca bağlanıncaya kadar adı geçen minibüs şoförünün belgesini 6 aylık süreyle durdurduk. Böyle bir olayın yaşanmasından büyük üzüntü duyuyoruz" diye konuştu.

Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Erdoğan da fotoğraftaki çocuğun sanayide çalışmadığını, çocuğun sanayide çöp toplayan kişilerden olabileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Çocuğun minibüse binmesi

Çocuğun yerinden kaldırılması ve yere oturması

Minibüs şoförü Ali Sarı ile röportaj

Kargıcak Koop. Başkanı Murat Erdoğan ile röportaj

Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Erdoğan ile röportaj

Duraktan hareket eden minibüs görüntüsü

SÜRE: 04'50" BOYUT: 370 mb

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),

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Kapanan özel hastanenin çalışanlarından maaş eylemi



KONYA'da bir hafta önce kapanan özel bir hastanenin çalışanları, 2,5 aydır maaşlarının ödenmediğini ileri sürerek eylem yaptı.

Şehir merkezine 21 sene önce kurulan özel bir hastane, yaklaşık bir hafta önce hizmetlerini durdurma kararı alarak kapandı. Ekonomik nedenlerle kapandığı öne sürülen hastanenin 180 çalışanı ise 2,5 aydır maaş alamadıklarını ve konuşmak için bir muhatap bulamadıkları iddiasıyla hastane önünde eylem yaptı. Aralarında doktor, hemşire ve hasta bakıcıların olduğu tüm hastane personeli haklarının verilmesini istedi. Çalışanlar adına konuşan sağlık memuru Mustafa Büyükbel, şunları söyledi:

"75 gündür maaş verilmedi. Bununla birlikte haklı fesih elde ettiğimiz halde kıdem, ihbar, fazla çalışma, resmi tatil çalışma ücreti ve bireysel emeklilik kesintilerimiz tarafımıza ödenmemektedir. Burada 180 kişi çalışmakta. Her birini 3 kişilik bir aile olarak düşündüğünüzde 540 kişinin mağduriyeti söz konusu. Ramazan ayında bu kadar kişi mağdur edildi. Önümüzdeki bayramda çocuklarımızın boynu bükük, kadınlarımızın gözü yaşlı olacak. Bu basın toplantımızla açıkça suç duyurusunda bulunuyoruz. Sorumlular ortaya çıkarılsın. Devlet büyüklerimizden bu konuda yardım istiyoruz." Açıklamanın ardından grup sessizce dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Eylem yapan işçilerden detay

Hastane binasının dışından detay

Mustafa Büyükbel'in açıklama yapması

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK KONYA DHA))

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Şeytan Deresi'ndeki balık ölümlerine soruşturma(ek)

BALIK ÖLÜMLERİNE TEPKİ GÖSTERDİLER

Kırklareli'nin Şeytan Deresi'nde yaşanan balık ölümlerine Babaeski ilçesindeki sivil toplum örgütleri bir araya gelerek tepki gösterdi. Şeytan Deresi kenarında bulunan Gündüz Onat Festival Alanı'nda düzenlenen etkinliğe Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı, Kırklareli Kent Konseyi Çevre Komisyonu Üyesi Başkanı Göksal Çidem, TEMA eski Trakya Bölge Sorumlusu Hakan Dedeoğlu, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve sivil toplum örgütü üyeleri katıldı.

Etkinlikte, 'Balıklarımızı zehirlediniz, sıra çocuklarımızda mı?', 'Susarak yaşanmaz, susuz hiç yaşanmaz' yazılı pankartlar açıldı. Ortak basın açıklamasında, ilçede 7 dere bulunduğuna dikkat çekilerek, bu derelerde daha önce balıklar tutulduğunu, çocukların yüzdükleri belirtildi. Geçen yıl Çimenli, Kadıköy, Oruçlu, Karacaoğlan hattında, bir önceki yıl Üsküp, Kırıkköy, Düğüncülü derelerinde toplu balık ölümlerinin yaşandığı belirtilen açıklamada, "Ne yazık ki derelerimizi kirletenler bugüne kadar açıklanmadığı gibi yapılan soruşturmaların sonuçlarının akıbetini merak ediyoruz. Bugün buradan bu vahşeti yapanları, doğayı katledenleri kınıyoruz. Babaeski sınırları içinde olan Şeytan Deresi'ndeki balık ölümlerinin mesai dışında gece ve hafta sonları gerçekleştiğini düşünüyoruz, zamanında tespitlerin yapılamadığından dolayısıyla devlet kurumlarının sudan balıklardan örnek numune alana kadar, dereden akan sularla birlikte balıkları öldüren kimyasal veya her neyse kirliliği azalmış arınmış, balıklar ise kokmuş oluyor" denildi.

Toplu balık ölümlerine neden olan tesislerin ortaya çıkarılması istenen açıklamada, "Tedirginlik yaşayan üreticilerimize, halkımıza ve kamuoyuna açıklanmasını, sorumluların sadece para cezası değil paraya çevrilemeyen müeyyideler uygulanmasını istiyoruz. Bir daha derelerimizden toplu balık ölümleri olmaması için halkımızın uyanık olmasını ve yetkililerin gereken denetim çalışmalarının eksiksiz yapılmasını talep ediyoruz, Bölgede yaşayanlar olarak derelerimizin eskiden olduğu gibi tertemiz duru akmasının sağlanmasını istiyoruz. Derelerimize ve çevremize sahip çıkmazsak gelecekte daha kötü, telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşılaşacağımız gib,: gelecek nesillere ne diyeceğiz? Gelecek nesillerin bu kirlenme artışı sebebiyle bizlerden çok daha vahim bir tabloyla karşılaşacakları aşikardır. Bunu azaltmak gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak adına bizler bireysel ve kurumsal anlamda neler yapılması gerektiği konusunu araştırmalı ve zaman zaman bir araya gelerek politikalar üreterek sıkı takipçisi olmalıyız" ifadeleri kullanıldı.

KIRKLARELİ/DHA

Kaynak: DHA