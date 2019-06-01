DHA YURT BÜLTENİ - 17

Türkiye-İran sınırında çatışma: 3 şehit, 4 yaralı (4)

ŞEHİT SAYISI 3'E ÇIKTI

Iğdır'ın Aralık ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir asker de tedavi gördüğü Iğdır Devlet Hastanesi'nde doktorların yaptığı müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışma sonrası Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Iğdır'a geldi. Şehit olan 3 askerin cenazesi, bugün düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderilecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLMİŞTİ

Haber: Suat DENİZ / IĞDIR,

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Afyonkarahisar- Antalya yolunda bayram yoğunluğu

Afyonkarahisar- Antalya karayolunda ve yol üzerindeki dinlenme tesislerinde 9 günlük bayram tatilinin başlaması dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Trafik polisleri kavşaklarda denetimlerini sürdürürken, trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Afyonkarahisar- Antalya karayolunda ve yol üzerindeki dinlenme tesislerinde 9 günlük bayram tatilinin etkisiyle araç yoğunluğu yaşanmaya başladı. Bugün öğle saatlerinde yol üzerinde yoğunluk başlarken, trafik polisleri yol üzerinde ve kavşaklarda denetimlerini sürdürdü. Polisler, sürücüleri emniyet şeritlerini işgal etmemeleri ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı. Yoldaki yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik akışında yavaşlamalar meydana geliyor.

Diğer taraftan bayram tatiline giden vatandaşların mola verdiği dinlenme tesisleri de yüzde 100'lük doluluk kapasitesiyle çalışıyor. Ankara'dan Aydın Nazilli'ye bayram tatiline giden Hilmi Korgalı, "Yollar yoğun. Yolda sıkıntı yok. Açık ama çok yoğun araçlar yavaş ilerliyor" dedi.

Tesisin bayram yoğunluğuna girdiğini söyleyen Sandıklı'daki dinlenme tesisi müdürü Aliosman Uğur da "Yol çok kalabalık. Bayram yoğunluğu yaşanıyor. Şu anda tesisimizin 24 saatlik doluluk oranı yüzde 100'dür. Bütün yola çıkan vatandaşlarımızı ve misafirlerimizin trafik kurallarına uymalarını istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Üstgeçitten araç yoğunluğunu gösteren görüntü

Yol üzerinden değişik açılardan araçların yoğunluk görüntüsü

Trafik polisi kavşaklarda denetiminden görüntü

Trafik polisi şoförleri uyarırken ve broşür verirken görüntü

RÖP1: Hilmi Korgalı(şoför)

Dinlenme tesisinde araç yoğunluğundan görüntü

RÖP2: Aliosman Uğur(Bir dinlenme tesisi müdürü)

Dinlenme tesisinde araç yoğunluğundan görüntü

231 MB///02.05"

Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),

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Adana emniyetinden motosiklet uygulaması

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulamada, 17 motosikleti trafikten men ederken, toplam 39 bin TL para cezası uyguladı.

Kent genelinde 48 personelin katımıyla, yakalamalı/hacizli, tescilsiz motosikletlere ve trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada 511 şahsın GBT sorgulaması yapılırken aranan 1 şahsın yakalandı. 457 motosiklet ve elektrikli bisiklet kontrol edilirken 17 motosiklet trafikten men edildi. 1 şahsa çalıntı motosikletten adli işlem yapıldı. Yapılan idari işlemler sonucu toplam 39 bin 292 TL para cezası uygulandı. Ayrıca uygulamada 1 adet Gümrük Müdürlüğünce aranan yabancı plakalı araç gerekli işlemler yapılmak üzere Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Motorsiklet sürücülerinin durdurulması

-Cezai işlem uygulanması

-Motorsikletlerden görüntüler

-Araca yüklenmesi

SÜRE: 01'20" BOYUT: 148 MB

Haber-Kamera: ADANA,

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AK Parti İzmir teşkilatları bayramlaştı

AK Parti İzmir İl Teşkilatı Ramazan Bayramı öncesinde bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Törende konuşan İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "23 Haziran'a kadar yılmadan, usanmadan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için çalışacağız. İnşallah 31 Mart'ta mağdur edilen Binali Yıldırım, 23 Haziran'da başkan olacak" dedi.

AK Parti İzmir İl Teşkilatı Ramazan Bayramı nedeniyle il başkanlığında düzenlenen törende bir araya geldi. Bayramlaşma törenine İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir milletvekilleri Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar ve partililer katıldı. Partililerin bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan Sürekli, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için teşkilat olarak çalıştıklarını belirterek, "Bayram süresince il ve ilçe başkanlıklarımız açık olacak. Herkes eş, dost, akraba ve hemşehri gruplarından aramalar yapacak. 23 Haziran'a kadar yılmadan, usanmadan Binali Yıldırım için çalışacağız. İnşallah 31 Mart'ta mağdur edilen Binali Yıldırım, 23 Haziran'da başkan olacak" dedi. 31 Mart seçimlerinde İstanbul'da sadece geçersiz oyların sayılmasıyla farkın 30 binlerden 12 bin 750'ye indiğini söyleyen Sürekli, "Eğer hepsi sayılsaydı büyük bir farkla kazanacaktık. Olsun yine de İstanbulluların tercihiyle Binali Yıldırım o koltuğa oturacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından partililer birbirlerinin bayramlarını kutladı.

Görüntü Dökümü

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Bayramlaşmadan görüntü

Konuşmalardan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN/ İZMİR,

Kaynak: DHA