DHA YURT BÜLTENİ - 17

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (3)

ŞEHİDİN ADANA'DAKİ BABA OCAĞINA ACI HABER VERİLDİ

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsal alanda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan askerin, Adana nufusuna kayıtlı Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel (28) olduğu öğrenildi. Şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in (28) memleketi Adana'daki baba evine acı haber ulaştı. Şehidin merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'ndeki baba evine gelen Vali Yardımcısı Mustafa Aydın ve beraberindeki askeri heyet, acı haberi baba Cabbar Yücel ve anne Sevtap Yücel'e verdi. Oğulların şahadet haberi sonrası fenalaşan Cabbar ve Sevtap Yücel çiftine hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Acı haberi duyan yakınları ve komşuları, şehidin baba evine akın ederken, sokak ve eve Türk bayrakları asıldı. 5 aylık asker olduğu belirtilen şehit Eren Yücel'in, bekar ve 3 kardeşten küçüğü olduğu öğrenildi. Yarın Elazığ'da yapılacak törenin ardından şehidin cenazesinin Adana'ya uğurlanacağı, öğle namazına müteakiben Sabancı Merkez Camii'ndeki törenin ardından defnedileceği bildirildi.

VALİLİK: OPERASYON SÜRÜYOR

Tunceli Valiliği, Ovacık ilçesi kırsal alanda teröristler ile çıkan sıcak temasta 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. Operasyonun devam ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Tunceli-Ovacık Kırsalında teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta bir kahraman jandarmamız şehit olmuş ve bir kahraman jandarmamız hafif şekilde yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ADANA)

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- Şehidin sağlık fotoğrafları

Haber: Gökhan KESKİNCİ/ Adana

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Ev hapsindeki iş insanı cinayetine 6 tutuklama

İZMİR'de, 'organize suç örgütü' davasında elektronik kelepçe takılarak, adli kontrol tedbiri uygulanan ve uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Ahmet Kurtuluş cinayeti ile ilgili gözaltına alınan ve aralarında asli fail olduğu iddia edilen zanlının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Narlıdere'deki evinde silahlı saldırıya uğrayan iş adamı Ahmet Kurtuluş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 7'si tutuklu 69 sanığın yargılandığı 'organize suç örgütü' davasında elektronik kelepçe takılarak, adli kontrol tedbiri uygulanan Ahmet Kurtuluş'un öldürülmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda İstihbarat, Terör ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında asli fail olduğu öne sürülen zanlı Yener T. ile Erdal K., Hüseyin Hıfsı A., Hasan A., Uğur U. ve Barış Y. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve tasarlayarak adam öldürme' suçlarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EMNİYETTE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden Yener T., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ederek olayda kullandığını söylediği tabancanın gömülü olduğu yeri ve cinayet sırasında giydiği polis yeleğini attığı çöp konteynırı hakkında bilgi vermişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlıların adliyeye sevk edilişi

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Şarampole devrilen hafif ticari araçta 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (4)

KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Kazada ağır yaralan Reyhan Tuncay da(16) tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tuncay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. 4 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

ADIYAMAN

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Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 34 ölü, 231 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin üçüncü günü saat 17.00'den sonra 8 ilde meydana gelen 10 kazada 7 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

TATİLİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE 11 KİŞİ ÖLDÜ, 69 KİŞİ YARALANDI

Saat 17.00'ye kadar olan kazalarla birlikte tatilin üçüncü gününde meydana gelen 28 kazada 11 kişi yaşamını yitirirken, 69 kişi de yaralandı.

TATİLİN ÜÇ GÜNLÜK KAZA BİLANÇOSU: 34 ÖLÜ, 231 YARALI

Yurt genelinde Ramazan Bayramı tatilinin ilk üç gününde yurt genelinde meydana gelen 83 kazada 34 kişi yaşamını yitirirken, 231 kişi de yaralandı. Gün gün kaza bilançosu ise şöyle oldu:

31 Mayıs Cuma (saat 18.00) : 7 kazada 10 ölü, 31 yaralı

1 Haziran Cumartesi : 25 kazada 3 ölü, 65 yaralı

2 Haziran Pazar : 23 kazada 10 ölü, 66 yaralı

3 Haziran Pazartesi (Arife): 28 kazada 11 ölü, 69 yaralı

Haber: İlkim EMİRLER/ İSTANBUL, -

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Bursa'da gıda yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan gıda yüklü kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa- Ankara Karayolu üzeri Babasultan Barajı Mevkii'nde meydana geldi. Eskişehir'den, Bursa'ya gıda ürünü taşıyan Ömer Kara (49) yönetimindeki 35 HA 9092 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Kara, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale yapıldıktan sonra ambulansa konulan Kara, bu arada birlikte yola çıktıkları diğer kamyonun sürücüsü olan arkadaşı Mustafa Özipek'i arayarak bilgi verdi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen sürücü Kara'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü dökümü

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-Kaza yerinden detaylar

-Hastaneden detaylar

-Mustafa Özipek'in röportajı

-Süre: 01.55 Boyut: 216 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ, (İNEGÖL)/ (Bursa),

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Şanlıurfa'da katı atık depolama alanında yangın

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde belediyeye ait katı atık depolama alanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.

Yangın Siverek- Diyarbakır karayolunun 2'inci kilometresindeki katı atık depolama alanında çıktı. Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın büyüyerek kısa sürede karayolunun yakınlarına kadar geldi. Bölgede paniğe neden olan yangın için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Siverek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve itfaiye ekipleri alanda güvenlik önlemi alarak alevlerin çevredeki ekili arazilere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar ekiplerin çalışmasının devam ettiğini belirterek, "Şu anda ekiplerimizle birlikte bölgede çalışmalar yapıyoruz. Jandarma ekiplerimiz çevredeki çiftçilerimizi uyardı. Yangının ekili arazilere sıçramaması için gerekli önlemleri aldık. Yangın itfaiye ekiplerimiz tarafında kontrol altına alınıyorö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yükselen dumanlar

-Yükselen alevler

- Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri

- Başkan yardımcısı Cumali Karavar'ın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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Tokat'ta Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

TOKAT'ta tarihi Takiyeciler Camisi'nde Sakal-ı Şerif'i, tarihi ziyarete açıldı. Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'e dokunup, öpebilmek ve görüntü alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Sakal-ı Şerif, Arefe günü kent merkezinde bulunan tarihi Takiceyiler Camisi'nde ziyarete açıldı. Yatsı namazı sonrası görevliler tarafından muhafaza edildiği kutusundan tekbirlerle çıkarıldı. Sergilenen kutsal emaneti gören vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Salavat ve dualar eşliğinde Sakalı Şerif'i görmenin heyecanını yaşayanların bazıları bu anı cep telefonları ile kaydetti. Sakal-ı Şerif'i, görmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, hemen sonrasında şükür namazı kıldı.

Görüntü Dökümü:

-Caiden görüntüler

-Sakal-ı Şerif görmek ve görüntülemek isteyenler

-Yaşanan yoğunluk

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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Kaynak: DHA