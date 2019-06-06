DHA YURT BÜLTENİ-17

4,5 saat alev alev yanan fabrikada 4 işçi öldü (4)- Yeniden

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki tekstil fabrikasında çıkan yangın, Çayırova, Gebze, Darıca, İzmit ve İstanbul'dan itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle 4,5 saatte kontrol altına alınabildi. Ekipler fabrikanın içine girdiklerinde 4 işçinin cansız bedenine ulaştı. Dumandan etkilenen ve yaralanan 5 işçi ise tedaviye alındı.

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi'nde, ev tekstil ürünleri üretimi yapılan fabrikada saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Aynı zamanda lojistik deposu olarak da kullanılan fabrikada çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Alevler çok kısa sürede fabrikanın her yanını sararken, gökyüzü simsiyah dumanla kaplandı. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar oldu.

Bölgeye Çayırova, Gebze, Darıca, İzmit ve İstanbul'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tesislerin dört bir yanından yangına müdahale etti. Fabrika tamamen alevlere teslim olurken, 4,5 saat süren çalışmaların ardından, yangın saat 14.00 sıralarında kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen ve yaralanan 5 işçi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mesainin olduğu günlerde yaklaşık 300 kişinin çalıştığı fabrikada bugün yaklaşık 30 kişinin bulunduğu öğrenilirken, fabrikada mahsur kalanların olduğunun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri, bir yandan soğutma çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da içeride arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucu 4 işçinin cesedine ulaşıldı.

İtfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri, başka işçi olup olmadığı yönünde arama çalışmalarına devam etti. Tüm eşyaların altına bakıldı.

Yangın sırasında dışarı çıkarak canlarını kurtaran işçiler ise fabrikanın çevresinde üzüntü içerisinde çalışmaları izledi.

Ölen işçilerin cesetlerinin Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği yapılacak incelemenin ardından kimliklerinin belirleneceği belirtildi.

Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da ekiplerin çalışmalarını takip etti. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise yangının nasıl başladığının olay yeri incelemesi sonucunda ortaya çıkacağını belirtti.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olay yeri inceleme ekipleri incelemelerine devam ediyor.

EK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Alişan KOYUNCU- Mesut IŞIK/ÇAYIROVA (Kocaeli), -



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Bursa'da bayramda 'Tahta Araba Yarışları' geleneği



Bursa'nın Büyükorhan ilçesi kırsal Düğüncüler Mahallesi'nde, her yıl Ramazan Bayramı'nda düzenlenen 'Tahta Araba Yarışları', bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Büyükorhan'da tarihi mirasa sahip çıkmak için yapılan ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Tahta Araba Yarışları' büyük ilgi gördü. Ahşap malzemeler kullanılarak yapılan arabaların sürücüleri, birbirlerini geçmek için kıyasıya mücadele etti. 20 kişinin katıldığı yarışı, Recep Softa kazandı. Dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödül ve plaket takdim edildi.

Kırsal Düğüncüler Mahallesi Muhtarı Abdullah Kaya, kaybolan değerlere sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Kaya, modern ismiyle tornetler kullanılarak gerçekleştirilen yarışlarda geçmişteki anıları canlandırmaya çalıştıklarını belirterek, "İnsanların gelişen teknoloji ile birlikte uzaklaştığı değerlere tekrar dönmesini sağlayan yarışlar aynı zamanda insanların bir araya toplanmasına ve neşeli bir bayram geçirmesine katkı sağlıyor" dedi.

Görüntü dökümü

-Araba yarışından genel ve detaylar

Aydın KURMUŞ/BÜYÜKORHAN (Bursa), -

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Otomobille kaçarken polise çarpan sürücü, 21 gün sonra yakalandı



Gaziantep'te, yol kontrolü yapan polislerin 'dur' ihtarına uymayan ve polis memuruna otomobille çarptıktan sonra kaçan Cumali D., olaydan 21 gün sonra Kahramanmaraş'ta yakalandı. Gözaltına alınan Cumali D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, "Polis teşkilatını seviyorum. Hepsinin bayramını kutluyorum. Pişmanım" dedi.

Olay, 16 Mayıs gecesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki polis ekipleri, 10 AHC 71 plakalı otomobilin sürücüsü Cumali D.'ye 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıyı dikkate almayan Cumali D., aracının hızını artırıp, kaçarken, polis memuruna çarptı. Kazada hafif yaralanan polis memuru, olaydan birkaç gün sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, farklı suçlardan emniyette çok sayıda kaydı olduğu belirlenen Cumali D.'nin, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde olduğunu belirledi. Ekipler dün düzenledikleri operasyonla Cumali D.'yi 21 gün sonra yakalayarak, gözaltına aldı.

'PİŞMANIM'

Emniyetteki işlemlerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Cumali D., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Kazara oldu, bilerek yapmadım. Ben polis teşkilatını seviyorum. Hepsinin bayramını kutluyorum. Polise bir şey olmadı ama yine de pişmanım" diye seslendi.

Cumali D., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelinin hastaneye getirilişi

Şüphelinin hastaneden çıkarılışı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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Yolcu otobüsü kırmızı ışıkta 7 araca çarptı: 7 yaralı



Çorum'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çorum- Ankara yolu Yaydiğin Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 34 DH 2090 plakalı, Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptı. Kazada, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza anını anlatan otobüste yolcu olarak bulunan Hasan Demir, "Çorum'dan yeni yola çıkmıştık ilerlerken kavşağa gelidğimizde önümüzde araçlar vardı. Şoför frene bassa da aracı durduramadı ve önümüzdeki otomobillere çarptı. Yol kaygandı" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçlardan detay

-Trafik ekiplerinin trafik akışı nedeniyle kaza bölgesinde önlem alma çalışmaları

-Ambulanslar ve yaralılar

-Otobüs ve içerisindeki yolculardan görüntü

-Bir başka otobüse yolcu aktarımı

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Bayramda lunapark cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle doldu

Bursalılar, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Lunapark'a akın ettiler. Aileleri ile birlikte lunaparka gelen çocuklar, dönme dolap, çarpışan otolar, uçan sandalye, ahtapot ve diğer oyuncaklara binerek güzel vakit geçirdiler. Kültürpark'a bayramın son gününde 30 bin kişinin girip çıkış yaptığı bildirildi.

Dokuz gün bayram tatilinde şehir dışına çıkma imkanı bulamayan Bursalılar, Kültüpark içinde bulunan lunapark bayramın son gününü geçirdiler. Dönme dolaptan, gondola, çarpışan arabalardan, atlıkarıncaya çocuklar bayramda gönüllerince eğlendi. Adrenalin tutkunu yetişkinler ise bindikleri oyuncaklarda çığlıklar atarak o anların heyecanını yaşadı. Bayramın ilk iki gününü büyükleri ziyaret ederek geçirdiklerini belirten aileler, "Bayramın son günüde çocuklarımızı alıp, Kültürpark'a geldik. Çocuklarımızı lunaparkta bulunan oyuncaklara bindirdik. Hem bizim için hem de çocuklarımız için güzel bir gün geçirmemize vesile olduö dediler.

Görüntü Dökümü:

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-Lunaparkta insanlardan detaylar

-Oyuncaklardan detaylar

-Çocuklardan detaylar

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,

Kaynak: DHA