DHA YURT BÜLTENİ - 17

İstanbul'daki 4 ölümlü kazanın şüphelisi Abdussamet Topci tutuklandı (2)

TUTUKLANDI, "BEN KİMSENİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMADIM. MAĞDURUM" DEDİ

Beşiktaş'ta, TEM yolunda 3'ü çocuk, 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya neden olduğu iddia edilen otomobildeki şüphelilerden Abdulsamet Topci (23), dün akşam Burdur'da yakalanarak gözaltına alındı. Başka bir suçtan hakkında yakalama kararı olan Abdulsamet Topci tutuklandı. İstanbul'daki kazaya ilişkin olarak da ifade veren Topci hakkında bu olay nedeniyle de tutuklama kararı verildi. Topci, adliyeden çıkartılırken "Ben kimsenin ölümüne neden olmadım. Mağdurum" dedi.

Kaza, dün saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademileri tüneli Edirne istikametinde meydana geldi. Edirne yönüne giden Nurullah Eray yönetimindeki 33 CNT 40 plakalı hafif ticari araca, aynı yönde makas atarak ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 plakalı otomobil çarptı. İçinde 14 kişinin bulunduğu ticari araç, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere vurdu. Kaza sırasında araçta bulunan kişiler yola savruldu. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hiranur Özçelik (9) ile kardeşi Yahya Özçelik'in (8) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 12 kişi ise, yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hiranur ve Yahya Özçelik'in annesi Seyhan Akçil Özçelik ile Küçükçekmece İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yusuf Eray (8) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda makas atarak kazaya yol açan kişinin Yusuf A., yanındaki kişinin ise Abdussamet Topci olduğunu tespit etti. Ekipler, olayın ardından araçlarına alarak şüphelileri kaçıran kişilerin de Abdussamet Topci'nin babası Mehmet Topci ile yanındaki Merve Ş. olduğunu belirledi.

4 şüphelinin yakalanması için aralıksız olarak operasyonlar sürdürülürken; makas atan araçtaki şüphelilerden Yusuf A.'nın, 'ruhsatsız silah', 'güveni kötüye kullanma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'intihara teşebbüs' suçlarından poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. 'Nitelikli yağma' suçundan aranan aynı araçtaki diğer şüpheli Abdussamet Topci'nin de 'nitelikli yağma', 'yağma', 'motosiklet hırsızlığı', 'kasten yaralama', 'ruhsatsız silah', 'iş yerinden hırsızlık', 'evden hırsızlık', 'uyuşturucu madde kullanmak', 'kasten yaralama' suçlarından poliste kaydı olduğu anlaşıldı.

BURDUR'DA YAKALANDI

Aranan şüphelilerden Abdussamet Topci, dün akşam Afyonkarahisar- Burdur karayolunun Gökçebağ köyü yakınlarında yakalandı. Kaçmaya çalışan Abdussamet Topci ile yanında bulunan kimliği belirsiz 2 kişinin bulunduğu araç polis tarafından durduruldu. 3 şüpheli gözaltına alındı. Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Abdussamet Topci ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BURDUR E TİPİ KAPALI CEZAEVİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Beşiktaş'ta, TEM yolunda 3'ü çocuk, 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya neden olduğu iddia edilen otomobildeki şüphelilerden Abdulsamet Topci (23), dün akşam Burdur'da yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün Burdur Adliyesi'ne sevk edilen ve hakkında yakalama kararı olan Abdulsamet Topci, 'birden fazla kişi tarafından silahlı yağma' suçundan ifade verdi. Bu suçtan tutuklanmasına karar verilen Abdulsamet Topci, İstanbul'daki kazaya ilişkin ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi. Abdulsamet Topci hakkında bu olay nedeniyle de tutuklama kararı verildi. Abdulsamet Topci, adliyedeki işlemlerinin ardından polis eşliğinde Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Adliye çıkışında gazetecilerin 'Pişman mısınız?' sorusuna, "Ben kimsenin ölümüne neden olmadım. Mağdurum. Allah büyüktür. Adalet er ya da geç yerini bulacaktır" dedi.

Bu arada Abdülsamet Topçi'nin babası Mehmet Topçi de Bağcılar'da gözaltına alındı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Topçi "Suçluyu Kayırma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Abdulsamet Topci'nin adliyeden çıkarılması

Konuşması

Polis aracına bindirilmesi

Aracın gidişi

Adliye dış plan görüntü

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

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Kırıkkale'de sağanak sele neden oldu



KIRIKKALE'de, aniden bastıran sağanak, kentte su baskınları ve taşkınlara neden oldu. Ev ve iş yerleri sel sularıyla dolarken, Sulakyurt ilçesinde haber alınamayan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kırıkkale'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, şehrin pek çok ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Aşırı yağıştan dolayı Sulakyurt ilçesindeki Kozlu Deresi taşması sonucu ilçeyle Kırıkkale arasındaki karayolu ulaşıma kapandı, ilçedeki 2 evi su bastı. Sel sonrası haber alınamayan Muzaffer Uysal'ın (70) bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçede yaşanan sel felaketine ilişkin bilgi veren Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, "Şuan için çok üzüntülüyüz, ilçe halkı olarak zararımız çok büyük, aniden bastıran yağmur hayatımızı felç etti. İlçemiz dışından geçen dere yatağı aşırı yağmurdan dolayı taştı. Sulakyurt ile Kırıkkale arasında bulunan yol ise derenin altında kaldı. Yine ilçemizde bir kişinin kayıp olduğu bilgisi ulaştı. Umarım doğru değildir, rabbim Sulakyurt'un yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

KYK YURDUNUN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Yahşihan ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle dükkanları su bastı. Yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin kaldığı Ümmü Hatun Kız Yurdu'nun istinat duvarları çöktü. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, sel basan iş yerlerini ve caddeleri gezerek tahliye çalışmalarını takip etti.

Görüntü dökümü:

Taşan Kozlu Deresi'nden görüntü

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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13 yaşındaki Berat, tüfekle oynarken kendini vurdu

SİVAS'ta oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu vücuduna saçma isabet eden Berat B. (13) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Başıbüyük köyünde yaşandı. İstanbul'da yaşayan ve tatil için köye gelen 8'inci sınıf öğrencisi Berat B. evde yanında kimsenin olmadığı sırada dedesine ait olduğu iddia edilen av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada tüfeğin ateş almasıyla başından yaralanan Berat B. yere düştü. Silah sesini duyanların bilgi vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Berat B.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Cenazenin çıkarılışı

-Hastane morgundan görüntü

-Ölen çocuğun fotosu

Haber: Hakan KALELİ/SİVAS

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Adana'da zincirleme kaza: En az 20 yaralı

ADANA'da, iki yolcu otobüsü ile iki otomobilin karıştığı kazada en az 20 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Şambayat Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, orta şeritte ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BK 6815 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önünde ilerleyen 27 YG 542 plakalı başka bir yolcu otobüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki otobüs, sol şeritteki iki otomobile çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

CAN PAZARI YAŞANDI

Otobüslerden birinde sıkışan yaralıyı çıkaramayan sağlık ekipleri, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi CANKUR ekibinden yardım istedi. Kaza yerine gelen CANKUR ekibi, ön tarafta sıkışan yaralıyı uzun uğraşlar sonucu çıkartarak, ambulansa taşıdı. Otobüs ve otomobillerde yaralanan en az 20 kişi, ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ederken, kaza nedeniyle TAG Otoyolu Mersin istikameti trafiğe kapandı.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden görüntü

CANKUR ekibinin otobüste sıkışan yaralıyı çıkartmak için çalışma yapması

Otobüsten çıkartılan yaralının ambulansa taşınması

Kaza yerindeki yolculardan görüntü

Kazada yaralananların ambulasa gitmesi

Kazaya karışan diğer otobüsten görüntü

Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan iki yolcunun kaza anını anlatması

Süre: 02'30" Boyut: 279 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Adıyaman'da minibüs şarampole devrildi: 6 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Siverek karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Ali Ardıç yönetimindeki 68 EL408 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile minibüste bulunan akrabaları Ramazan Ardıç, Gülsün Ardıç, Mehmet Fatih Ardıç, Saadet Ardıç ve Eyyüp Ardıç yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Kazaya karışan minibüs

Yaralılar ambulansa taşınması

Jandarmanın önlem alması

Kahta Devlet Hastanesi

Yaralılar acil serviste

Yaralılar tomografiye götürülmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)

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Ramazan Bayramı tatilinde kaza bilançosu: 106 ölü, 775 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinde, alınan tüm önlemler ve uyarılara rağmen, yurdun dört bir yanında ölümler ve yaralanmalarla sonuçlanan yüzlerce kaza meydana geldi. Arife günü olan 31 Mayıs Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 23.15'e kadar toplam 230 kaza oldu. Kazalarda, 106 kişi öldü, 775 kişi de yaralandı.

Tatilin son günü olan Pazar günü saat 23.15'e kadar ise 29 kaza oldu. Şanlıurfa, Kocaeli, Manisa, Ankara, Bolu, Burdur, Yozgat, İstanbul, Antalya, Gaziantep, Muğla, Diyarbakır, Konya, Erzurum, Adıyaman, Balıkesir, Kastamonu, Uşak, Malatya, Düzce, Tokat ve Adana'da meydana gelen kazalarda 15 kişi öldü, 105 kişi de yaralandı.

İSTANBUL

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Kocaeli geçişi İstanbul yönünde yoğunluk (2)

YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde trafik yoğunluğu gece saatlerinde de devam etti. İstanbul yönünde yolun 2 şeride düştüğü Alikahya ile İzmit batı gişeleri arasında araçlar zaman zaman durma noktasına gelirken, Körfez ilçesi geçişi ile Şekerpınar mevkii arasında ise yoğun ancak akıcı bir trafik olduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Otoyoldan drone görüntüsü

Otoyoldan aktüel görüntü

Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),



Kaynak: DHA