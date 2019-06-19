DHA YURT BÜLTENİ-17

ARAKLI' DA ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ, 3 KİŞİ ARANIYOR

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan kişilerden ikisinin daha cesedine ulaşıldı. Cesedi bulunan kişilerin kimliğinin teşhis edilmeye çalışıldığı belirtildi. Felakette ölen kişi sayısı 7'ye yükseldi, kayıp 3 kişi ise aranıyor.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 5 kişinin cenazelerine ulaşılırken, kayıp 5 kişi ise aranıyor. Felakette, Araklı Belediyesi işçisi Ali Abdullah Osmanoğlu, Çamlıktepe köyü imamı Soner Özbay, Trabzon Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, DSİ personeli Hasan Çakar ile Mehmet Cevahir hayatını kaybetti.

Felakette, Trabzon Büyükşehir Belediyesi çalışanları Erdoğan Uzun, Ali Kemal Coşkuner ile vatandaşlardan Mahmut Köseoğlu, Halim Köse ve Cengiz Cevahir ise kayıp olarak arandığı belirtildi.

Sel felaketinde Beytullah Bozali, Yusuf Kuloğlu, Havva Memişoğlu ve Kemalettin Aydın da yaralı olarak kurtarıldı. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

2 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Araklı Belediyesi işçisi Ali Abdullah Osmanoğlu ile Çamlıktepe köyü imamı Soner Özbay için Araklı Hacı Hasan Küçük Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, ölenlerin yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Trabzon milletvekilleri Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu, CHP Genel Sekreteri Akif Hamza Çebi, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ali Abdullah Osmanoğlu'nun cenazesi Çamlıktepe köyünde, Soner Özbay ise Aytaç Mahallesi'nde toprağa verildi.

TRABZON/DHA

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BOLU'DA SEL, D-100'ÜN ANKARA YÖNÜ TRAFİĞE KAPANDI (2)

D-100 TRAFİĞE AÇILDI

Bolu'da Rüzgarlar köyü mevkiinde sel nedeniyle güvenlik amacıyla trafiğe kapatılan D-100 karayolunun Ankara yönü yağmurun etkisini azaltmasıyla açıldı. Köylüler, sular altında kalan evleri ve araçları nedeniyle üzüntü yaşadı. Köyde yaşayan yaşlılılardan bazıları, UMKE tarafından evlerinden dışarı çıkarıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

BOLU/DHA

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AKÇAKALE'DE YAKALANAN DEAŞ'LI TERÖRİST TUTUKLANDI

SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalanan Suriye uyruklu DEAŞ militanı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtiği saptanan Suriye uyruklu DEAŞ'lı terörist Raşit El İsa'nın(34), gizlendiği adresi tespit etti. Jandarma adrese düzenlediği baskınla İsa'yı yakaladı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanarak, adliyeye sevk edilen Raşit El İsa, 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa),

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FETÖ KUMPASI 'BALYOZ' DAVASI HAKİMİNİN TAHLİYE TALEBİNE RET

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hakkında dava açılan, terör örgütünün kumpası 'Balyoz planı' davasının hakimi, İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi eski başkanı, tutuklu sanık Ömer Diken'in yargılanmasına devam edildi. Sanık Diken'in tahliye talebi reddedilirken, karar öncesi savunma yapmak üzere ek süre verilerek, duruşma erteledi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında polis tarafından 19 Temmuz 2016 tarihinde gözaltına alınan, terör örgütünün kumpası 'Balyoz planı' davasının hakimi Ömer Diken, daha sonra tutuklandı. Diken hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Geçen duruşmada İzmir 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak Diken'in tahliye edilmesine karar verdi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı karara üst mahkemeye başvurarak itiraz etti. İtirazı değerlendiren İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Diken'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. İzmir 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık Ömer Diken ve avukatı katıldı. Duruşma savcısı geçen celse verdiği esasa yönelik verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek yargılama sürecinde dinlenen tanıkların ifadeleri, HTS kayıtları ve dosyadaki somut deliller göz önünde bulundurulduğunda, Diken'in örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığının, kendi iradesini örgütün iradesine terk ederek faaliyetlerde bulunduğunun anlaşıldığını belirterek, 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mütalaanın ardından söz alan sanık Ömer Diken, bin 63 günden beri tutuklu olduğunu ve tek sanıklı dosyada herhangi bir karışıklık olmamasına rağmen uzun süreli tutukluluğunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymadığını ileri sürdü. Diken, tahliye talebinde bulunurken, avukatı ise esasa yönelik savunma için ek süre istedi. Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanık Diken ve avukatına savunma için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, -

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AĞAÇTAN DÜŞEN KARGA YAVRUSU KURTARILDI

İZMİR'in Çiğli ilçesinde ağacın yüksek dallarındaki yuvasından düşen karga yavrusu Çiğli Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılarak, yeniden yuvasına konuldu. Anadolu Caddesi üzerinde bulunan çınar ağacındaki yuvasından düşen yavru karga, belediye ekiplerince kurtarıldı. 15 metre yükseklikten düşerek yara almadan kurtulan yavru kargayı gören çevre sakinleri belediye ile irtibata geçti. Çok kısa süre içinde belediye şantiyesinden gelen bom aracı ile belediye görevlileri kargayı bulunduğu yerden alarak yüksek dallardaki yuvasına yerleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Belediye ekiplerinin çalışması

İZMİR/DHA

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Zonguldak'ta dere taştı; evlerde mahsur kalanlar kurtarıldı(2)

CAN KAYBI YOK, HAYVANLAR TELEF OLDU

Sarıkadı köyündeki sel nedeniyle evlerin yanı sıra köydeki ilkokulda sular altında kaldı. Eğitim ve öğretimin olmaması olası bir faciayı önlediği belirtildi. Alaplı Kaymakam Vekili Emirhan Arıkan ve AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör de köye giderek incelemelerde bulundu. AFAD müdürü Güngör, köyde ekiplerin gerkeli önlemleri aldığını ve köylülerin güvenli bölgeye taşındığını söyledi. Sel nedeniyle birçok büyükbaş ve küçükbaş hayvanda sulara kapılarak telef oldu.

İTFAİYE MÜDÜRÜ: 15 KİŞİ KURTARILDI

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, dere taştığı ihbarının ardından jandarmayla birlikte kısa sürede köye ulaştıklarını anlatarak, "Sarıkadı köyünden gelen ihbar üzerine olay yerine geldik. Burada bulunan dere taşmış vaziyetteydi. Dere yatağına yakın 5 evde çocuklar, yaşlı birçok vatandaşımız mahsur kalmıştı. Vatandaşlarımız ve jandarmanın desteğiyle hepsini kurtardık ve güvenli yerlere tahliye ettik. Sağlık sorunları yok.ö dedi.

Görüntü Dökümü

-İtfaiyenin mahsur kalanları kurtarması

-Selden detaylar

-İtfaiye müdürü Sinan Taşkın röp

HABER-KAMERA-CEM SÜRMENELİ-ALAPLI-ZONGULDAK-DHA

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Sürücüsü fenalaşan otomobilin takla atması güvenlik kamerasında

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Dursun Demiray(67), aracıyla seyir halindeyken rahatsızlandı. Kontrolden çıkan otomobilin, takla atarak park halindeki aracın üzerine devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15: 00 sıralarında Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Dursun Demiray yönetimindeki 67 AAH 356 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki elektrik direğine çarptıktan sonra park halindeki aracın üzerine devrildi. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu sürücü Dursun Demiray'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yaralanan Dursun Demiray, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Dursun Demiray'ın polise, seyir halindeyken fenalaşması sonucu kaza yaptığını söylediği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERASINA YANSIDI

Yaşana kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Dursun Demiray'ın kullandığı otomobilin kaldırıma çıktıktan sonra elektrik direğine çarptığı ve daha sonra da park halindeki araçların üzerine devrildiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

-Kaza anı güvenlik kamerasında

-Kazaya karışan otomobiller, aracın parçaları

-Olayı gören vatandaş röp

-Aracın çekiciye alınması

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),-

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Bolu Dağı Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı

BOLU'da, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'ndeki trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bolu Valiliği tarafından Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul- Ankara yönünde kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek için bir tatbikat düzenlendi. Tatbikatta senaryo gereği, kontrol merkezinden araçların kaza yaptığının görülmesi üzerine ekipler tarafından yolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatıldı. Kazanın olduğu alanda ve tüneli içerisinde Karayolları ekipleri tarafından önlem alındı. Olay yerine gelen Karayolları Yangına İlk Müdahale ve Trafik ekipleri tarafından yanma ihtimaline karşı araçlarda soğutma çalışması yapıldı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlar içerisinde sıkışan iki yaralı bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulanslara taşındı. Kaza yapan araçların olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Tatbikat kapsamında kapatılan yol nedeniyle oluşan araç yoğunluğu yolun ulaşıma açılması ile normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tatbikattan görüntüler

-Yaralıların kurtarılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,