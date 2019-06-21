DHA YURT BÜLTENİ-17

4 YAŞINDAKİ LEYLA'NIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ İDDİANAME TAMAMLANDI



AĞRI'da, geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. İddianamede babasının tutuklanan kuzeni ile Leyla'nın iki amcasının da aralarında bulunduğu 6 tutuksuz sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 14'er yıla kadar hapis cezası istendi. Ailenin avukatı Ali Artuk, "İddianamede ilginç olan Leyla'nın ölümüne neden olan sebep ve mekanizmanın tespit edilememesidir" dedi.

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran-Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018 tarihinde Ramazan Bayramı'nın ilk günü, gittikleri merkeze 15 kilometre uzaklıktaki dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kayboldu. Günlerce aranan, tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın, 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde su içerisinde yüzüstü cansız bedeni bulundu. Üzerinde sadece 'nazar boncuklu' kolyesi kalan minik Leyla'nın kıyafetleri de yine daha önce defalarca aranan, cansız bedeninin bulunduğu yerde, bir hafta sonra tarlaya ot biçmeye giden köylüler tarafından bulundu.

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, Leyla'nın açlıktan ve susuzluktan öldüğü ihtimali üzerinde duruldu. Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında baba Nihat Aydemir'in gözaltına alınan amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (32), 18 Temmuz'da 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Ağrı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun kapalı olması nedeniyle Aydemir, güvenlik gerekçesiyle Elazığ'daki cezaevine sevk edildi.

BİR YIL SONRA İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Türkiye'yi acıya boğan olaydan yaklaşık bir yıl sonra hazırlanan iddianame, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Leyla'nın babasının kuzeni Mehmet Ali Aydemir, amcaları M.A. (28), Y.A. (42) ile B.D. (47) ve eşi H.D. (55), A.A. (37) ve eşi Y.A. (40), hakkında; 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

İddianamedeki otopsi raporunda, ölü muayene ve otopside çürüme ve suda kalmaya bağlı değişiklikler gözlemlendiği, yapılan incelemede belirgin ölüme müessir travmatik bulgu ile cinsel travma bulgularına saptanmadığı vurgulandı. İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan gelen raporda, kafa, göğüs ve batın boşluğunda, kafa içi kanama, beyin doku harabiyeti, beyin kanaması, iç organ ve büyük damar yaralanması bulunmadığı belirtildi. Raporda, şu tespitlere yer verildi:

"Mevcut verilerle çocuğun ölüm sebebi ve mekanizmasının bilinemediği, çocuğun ölümünün ölü olarak bulunduğu tarih olan 2 Temmuz 2018 tarihinden önceki 3 gün ile kaybolduğu tarih olan 15 Haziran 2018 tarihi arasında meydana gelmiş olabileceği, otopsisinde; mide açıldığında boş olarak görüldüğü, ince ve kalın bağırsaklar insize edildiğinde rektum seviyesine kadar boş olduğu ve gıdai içerek olmadığı bildirilmekle birlikte (göz kürelerinde çöküklük, aşırı zayıflama gibi) çocuğun uzun süreli (ölümüne neden olabilecek düzeyde) aç susuz kaldığına dair bulgular tanımlanmadığı cihetle; çocuğun mevcut verilerle; aç ve susuz kalarak öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı."

Baba Nihat Aydemir'in avukatı eski Baro Başkanı Ali Artuk, "Sanıklar hakkında, organize bir şekilde ve iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve küçük çocuğu kasten öldürme suçundan dava açılmıştır. İddianamede ilginç olan önceden 'açlıktan ve susuzluktan öldüğü' ifade edilen küçük çocuğun ölümüne neden olan sebep ve mekanizmanın tespit edilememesidir. Sanıkların 20 Eylül'de yargılanmalarına başlanacak" dedi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Hümeyra PARDELİ/AĞRI, -

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SİVAS'TAN 6 BİN KİŞİ, OY KULLANMAK İÇİN İSTANBUL'A UĞURLANDI



İSTANBUL'da 23 Haziran Pazar günü yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için 6 bin kişi, AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından tahsis edilen otobüslerle İstanbul'a gitti.

AK Parti Sivas İl Başkanlığı, 23 Haziran Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ı desteklemek için tatilini Sivas'ta geçiren ve ikametgahı İstanbul'da olan seçmeni taşımak için yaklaşık 100 otobüs tahsis etti. Oy kullanmak isteyen yaklaşık 6 bin kişi otobüs terminalinde düzenlenen törenle İstanbul'a gönderildi.

AK Parti Sivas İl Başkanvekili Yusuf Tanrıverdi Yüksek Seçim Kurulu tarafından İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçimleri iptal edilerek seçimin yeniden yapılması kararı aldıktan sonra hız kesmeden çalışmalarda başladıklarını belirterek, "Çalışmalarımız kapsamında genel merkez teşkilat başkanlığımızın ve il başkanımızın talimatları çerçevesinde oyunu kullanmak için İstanbul'a dönmek isteyen seçmenlerimize destek olmak amacıyla seçmen transfer komisyonları oluşturduk" dedi.

İstanbul seçimlerinde oy kullanacak vatandaşların seçmen transfer komisyonlarına ulaşabilmesi amacıyla Türkiye genelinde her il için telefon ve mail adresleri belirlediklerini ifade eden Tanrıverdi, "İstanbul'da oy kullanacak seçmen hemşehrilerimiz il ve ilçe başkanlıklarının yanı sıra AK Parti genel merkez iletişim merkezine ulaşarak da kayıt yaptırdılar. Sivas ve ilçelerinden yaklaşık 6 bin seçmenimizi teşkilatımız aracılığı ile İstanbul'a oy kullanmaları için yolcu ediyoruz. Bunun haricinde ise yine çalışmalarımız neticesinde yaklaşık 5-6 bin seçmen vatandaşımız da kendi imkanları ile İstanbul'a gitmiş bulunmaktadır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Terminalden görnütüler

-İstanbul'a gitmek için otobüslere binen seçmenler

-İl Başkan vekilinin açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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75 BİN DOLARLIK VURGUN YAPAN 3 GÜRCİSTAN UYRUKLU ŞAHIS YAKALANDI

KOCAELİ, Sakarya ve Tekirdağ illerinde dolar satın almak için girdikleri kuyumculardan 100 dolarlık desteler ile 1 dolarlık desteleri değiştirerek yaklaşık 75 bin dolarlık dolandırıcılık yapan Gürcistan uyrukluk 3 şüpheli yakalandı.

İzmit'te 2016 yılı Kasım ayında bir kuyumcuya gelen Gürcistan uyruklu M.A. (56) ve M.M. (67) 2 bin dolar aldı. Ertesi gün tekrar aynı kuyumcu dükkanına giden 2 şahıs yine dolar alarak kuyumcunun güvenini kazandı. 18 Kasım 2016 tarihinde yine aynı kuyumcuya giden M.A. ve M.M. 24 bin dolar almak istediklerini ve dolarları hazırlamalarını söyledi. Kuyumcunun dolarları hazırlamasının ardından yanlarında getirdikleri çantada bulunan üzerleri 100'er dolar içleri de 1'er dolar olan desteler ile 24 bin dolarlık desteleri değiştiren M.M. ve M.A. para çekmeye gidiyoruz diyerek ortadan kayboldu.

Aynı yöntem ile 2016 yılında Tekirdağ'da bir kuyumcuyu ve 2019 yılında Sakarya'da 2 kuyumcuyu dolandıran M.M. ve M.A. geçtiğimiz günlerde Kandıra'da bir kuyumcuda dolandırıcılık girişiminde bulundu. Kuyumcunun fark etmesi üzerine 2 şüpheli kaçmayı başardı. Olayın polise bildirilmesi üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlenen M.A. (56) ve M.M. (67) ile yanlarında bulunan T.J. isimli kadının Gebze'de bir otelde kaldıklarını belirleyen polis ekipleri gece saatlerinde otele operasyon düzenledi. M.M.,M.A. ve T.J. yakalanarak gözaltına aldındı. Şüphelilerin üzerinden dolandırıcılıkta kullandıkları düşünülen 897 adet bir dolar, 10 adet 100 dolar, 130 Gürcistan Lari'si ve 56 bin 500 TL ele geçirildi.

T.J.'nin Sakarya'da yaşanan dolandırıcılık olaylarına karıştığının belirlenmesi üzerine Sakarya Emniyet Müdürlüğüne teslim edilirken M.M. ve M.A. sorgulanmak üzere Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. M.M. ve M.A.'nın burada yapılan sorgularında suçlarını itiraf ettikleri ve bu yöntemlerle yaklaşık 75 bin TL tutarından dolandırıcılık yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli)-

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ÖĞRETMENLER, GÖLET ETRAFINDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI

TÜRKİYE'nin farklı kentlerinden eğitim semineri için Mersin'e gelen 113 öğretmen, çevre duyarlılığına dikkat çekmek için katıldıkları doğa yürüyüşü faaliyeti sırasında, Değirmendere Göleti etrafında temizlik yaptı.

Etrafa rast gele atılmış yüzlerce sayıdaki poşet, plastik ve cam şişe gibi çöpler, Mersin Eğitim Enstitüsünde, "2023 Eğitim Vizyonu" kapsamında düzenlenen, Doğa Yürüyüşü Liderliği Eğitici Eğitim Seminerine katılan öğretmenler tarafından tek tek toplandı. 'Çevre için biz varız, biz varsak çevre var' diyen eğitimciler doğa yürüyüşü için geldikleri bölgede doğa kirliliği olduğunu belirterek, bu kirletilmiş olan çevreyi temizlemek için faaliyete başladıklarını ifade etti. Kocaeli'nin Gebze İlçesinden programa katılan Coğrafya öğretmeni Yusuf Karakuş, doğayı sevdiklerini, çevre duyarlılığının yüksek düzeyde olması gerektiğini vurgulayıp, "Çevre bilinci eğitimde önemli bir noktadır. Burada uygulamalı olarak yaşıyor, öğreniyor ve öğreteceğiz" dedi. Etkinliğe isteyerek ve severek katıldıklarını belirten diğer katılımcılar ise 'Keşke çöp olmasa da toplamak zorunda kalmasak. Bu faaliyetimiz umarız herkese örnek olur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Değirmendere Göleti etrafında çöp toplayan öğretmenler

-Sazlıklar arsındaki poşetlerin alınması

-Atıkların çöp torbalarına toplanması

-Öğretmenlerin çevre ile ilgili konuşmaları

-Katılımcılardan genel görüntü

-Toplanan çöplerin konteynıra atılması

-Öğretmenlerle röportaj

BOYUT: 126 MB SÜRE: 03'58"

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,

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İŞTEN ÇIKARTILAN ENGELLİ, 2 GÜNDÜR OTURMA EYLEMİ YAPIYOR



KOCAELİ'nin Çayırova ilçesindeki fabrikada çalışırken hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını iddia eden sağ kolundan engelli Hasan Güneş (39), fabrika önünde oturma eylemi başlattı.

Gebze'de kurulu bulunan Tosb-Taysad Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çalışan, daha önce geçirdiği bir kazada omuz ve dirseğinde güç kaybı oluştuğu için yüzde 47 engelli olan Hasan Güneş, işten çıkarıldı. Hiçbir gerekçe gösterilmediğini belirtip, haksızlığa uğradığını öne süren Güneş, fabrika önünde 'Keyfi işten atılmaya karşı direniyorum' yazılı pankart açarak 2 gündür eylem yapıyor.

Engelli bir işçi olduğu için hakkını aradığını söyleyen Güneş, "İş yerindeki sorunlara yönelik konulara tepkiler gösterdiğim için işten çıkarılmış olabilirim. Fakat ben işten çıkartılırken, hiçbir gerekçe gösterilmedi. Engelli bir işçiyim ve engelli bir işçi olarak da hakkımı arıyorum. 2 gündür de direnişteyim, hakkımı alabilmek için direnmeye devam edeceğim. Bütün işçi sınıfı dostlarımı desteğe bekliyorum" dedi. Güneş ayrıca tepkisini sosyal medyada çektiği video ile paylaştı.

Fabrika yönetimi ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Görüntü Dökümü

-İşten çıkartılan engelli vatandaş röportaj

-Fabrika önünde eylemi

-Anons

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli),

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BODRUM'DA KORKUTAN YANGIN

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otluk alanda çıkan ve yakındaki makilik alana da sıçrayan yangında, alevler çevredeki iş yerlerine zarar vermeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İlk belirlemelere göre toplam 8 dönümlük otluk ve makilik alan zarar gördü.

Bugün saat 15.00 sıralarında, Ortakent Yahşi Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir mobilya atölyesinin yakınındaki otluk alandan alevler yükselmeye başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yakındaki makilik alana da sıçradı. Alevlerin yakındaki mobilya atölyesi ile peyzaj malzemeleri satışı yapılan iş yerlerine doğru ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Kovalar ve hortumlarla alevlere müdahale eden çevredeki iş yerlerinin çalışanları bir yandan da durumu itfaiye bildirdi. Alevler mobilya mağazanın boş arazide istiflenmiş olan ahşap malzemelerine de sıçradı. Bir dozer-kepçe ile alevlerin önünü kesilmeye çalışılırken, bu sırada gelen itfaiye ekipleri de su sıkarak alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çaba sonucu alevler söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken toplam 8 dönümlük makilik ve otluk alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangından görüntü

-Alevlerden görüntü

-İtfaiyenin müdahalesinden görüntü

-Kovalarla su taşınmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: BODRUM, (Muğla),

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Mutfak yangınını itfaiye söndürdü



TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, binanın 2'nci katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle evin odalarına ve alt kata sıçramadan söndürüldü.

Marmara Ereğlisi'nin Çorlu yolu üzerinde bulunan, 2 katlı apartmanın üst katındaki daire mutfağında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada bahçede oturan ve alevleri gören ev sahipleri, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, yangına müdahale etmeye başladı. Alevler, evin odalarına ve alt kata sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mehmet YİRUN/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ),

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MARDİN'DEKİ SÜRYANİ CEMAATİNİN ACI GÜNÜ

MARDİN'de Süryani cemaatinin ileri gelen isimlerinden olan Lahdo Akyüz (86), yaşamını yitirdi.

Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün babası Lahdo Akyüz solunum yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Lahdo Akyüz için Kırklar Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Metropolit Salibe Özmen'in yönettiği ayine yurt içi ve yurtdışından gelen çok sayıda Süryani katıldı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Müftüsü İsmail Çiçek, Emniyet Müdürü Hasan Onar ile birlikte Kırklar Kilisesi'ne gelerek, Başbapaz Gabriel Akyüz'e taziyelerini illetti. Ziyarette konuşan Başbapaz Akyüz, büyük üzüntü içinde olduğunu ifade ederek, "Babam yörede yaptığı iyiliklerle ve insani ilişkileriyle sevilen bir sima idi. Taziyemize gelen başta Müslüman dostlarımız olmak üzere cemaat üyelerimize teşekkür ederim. Taziyelerimiz ortak değer etrafında kenetlenmemize vesile oluyor. Tıpkı sevinçli günlerimiz gibi. Acımızı paylaşanlara minnettarım" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kiliseden görüntü

Ayinden görüntü

Cenaze töreninde görüntü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN

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TBMM BAŞKANI ŞENTOP: TÜRKİYE BİR UMUDUN ADIDIR



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye bir umudun adıdır ve bu umuda içeride ve dışarıda düşmanlık yapanlar önceden olduğu gibi yine faaliyet halindedir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Amasya'da Saraydüzü Kışla Binası Müzesi'ni ziyaret etti. Yıldırım Beyazıd Camii'ne geçerek cuma namazını kılan Şentop, daha sonra Amasya Üniversitesi tarafından kongre merkezinde düzenlenen 'Amasya Genelgesi'nin 100'üncü yılında Milli İrade ve Milli İstiklal' adlı panelde konuştu.

'DÜŞMANLIK YAPANLAR FAALİYETTE'

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'ye düşmanlık yapanların faaliyet halinde olduğunu belirterek, "Türkiye, bugün artık sadece bir ülkenin ve bir coğrafyanın adı değildir. Türkiye bugün, bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır. Türkiye bugün, 100 yıl önce olduğu gibi, istiklalini her türlü bedeli ödeyerek elde tutacağını ilan eden cesaretin adıdır. Türkiye bugün, 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' ruhunun adıdır. Türkiye bugün, sadece vatanımızın değil, aynı zamanda vazifemizin adıdır. Türkiye bir umudun adıdır ve bu umuda içeride ve dışarıda düşmanlık yapanlar önceden olduğu gibi yine faaliyet halindedir. Fakat adları, kisveleri ve gayeleri ne olursa olsun bu düşmanlar bilmelidirler ki, Türkiye'nin ezici çoğunluğu, vatanını ve hürriyetini korumayı varoluşunun bir şartı saymaktadır" dedi.

'TÜRKİYE'NİN BEKASINI HERŞEYİN ÜSTÜNDE TUTMALIYIZ'

Türkiye'nin bekasının herşeyin üstünde tutulması gerekitğini dile getiren TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olan çevrelere karşı birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi korumak; bizi yolumuzdan alıkoymak isteyenlere karşı uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Gün, küçük siyasi kavgaların tartışma ortamında zaman yitirme günü değildir. Geçmişte bu gündelik kavgalardan çok çektik. Artık bu kavgalarla, küçük polemiklerle vakit kaybetmemeli, Türkiye'nin bekasını herşeyin üstünde tutmalıyız" diye konuştu.

'TBMM'NİN AÇILIŞININ 100. YILI'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılının önemli olduğunu söyleyen TBMM Başkanı Şentop, "2020 yılı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı olacak. Sadece milli tarihimiz için değil, Türk ve İslam dünyasının tamamı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı önemli. Bu sebeple önümüzdeki yılın özel bir anlamı var. Yapacağımız hazırlıklarla, özel kutlama takvimimizle Gazi Meclisimizin hürriyet ve istiklalimizin merkezi olduğunu bir kez daha göstereceğiz. Türkiye'yi ve Türk milletini ebediyete kadar yaşatmak için büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğimizi bütün dünyaya tekrar ilan edeceğiz. İnşallah gururla anlatacağımız güzel etkinlikler yapacağız" diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, buradaki programın ardından kentten ayrıldı.



Görüntü dökümü

-TBMM Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

-Ziyaretlerden detaylar

(Süre: 02.40 dk) - (Boyut: 278 mb)

Hakan AKGÜN- Tayfur KARA- Sinan HARMANCIAMASYA, -

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ALAŞEHİR'İN JEOTERMAL PROJESİNE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ



MANİSA'nın Alaşehir Belediyesi, 'Sürdürülebilir Jeotermal Enerji ile Meyve ve Sebze Dehidrasyonu (Kurutma) Projesi' ile 20 ülkeden 200 proje arasında birinci seçildi. Ödüle layık görülen projenin, 5 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirileceği bildirildi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Hedefimiz Alaşehir'i ve Alaşehir üzümünü marka yapmak" dedi.

Alaşehir Belediyesi, bir süre önce 'Sürdürülebilir Jeotermal Enerji ile Meyve ve Sebze Dehidrasyonu (Kurutma) Projesi' ile Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu 2019 Sürdülebilirlik Ödülü'ne (ISBS2019 Sustainability Award) başvurdu. Proje, Teksas Ticaret Üniversitesi, Amerikan Mimarlar Enstitüsü, ABD Yeşil Binalar Konseyi, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi ile ABD'deki kent uzmanlarının oluşturduğu komisyon tarafından aralarında ABD, Fas, Mısır, Fransa, İsveç, İran, Irak, Nijerya, Japonya, Kolonbiya ve İngiltere'nin de bulunduğu 20 ülkeden 200 proje arasında dünya birincisi seçildi. Alaşehir Belediyesi'ne ödülü 19 Temmuz'da ABD'de yapılacak törenle verilecek. Ayrıca proje ISBS2019 Sustainability Award'ın da desteğiyle yapılacak 5 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir'in dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün başkenti olduğunu belirterek, "İlçemiz tarıma dayalı bir bölgede olmasına rağmen, son yıllarda günümüzde kullanılması adeta zorunlu hale gelen sürdürülebilir enerji ile tanıştı. Yaşam için enerjinin gerekli olduğu kadar tarımda sürdürebilirlik de önemli. Biz her ikisini de toplum yararına kullanabilmek istiyoruz. Belediye olarak tarımın başkenti olan ilçemizde, sürdürülebilir enerjide jeotermal kaynaklarını toplum yararına kullanabilmenin yollarını araştırdık ve bir proje hazırladık. Hazırladığımız sürdürülebilir Jeotermal Enerji ile Meyve ve Sebze Dehidrasyonu (Kurutma) Projesi ile ilçemize 5 milyon dolarlık yatırım yapılacak. Hedefimiz Alaşehir'i ve Alaşehir üzümünü marka yapmak" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), -



