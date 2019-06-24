DHA YURT BÜLTENİ - 17

DEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandı



KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün sözde emiri ve terör örgütü içinde havancılardan sorumlu olduğu belirlenen M.S.E. (40), polisin operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, geçen Mart ayında kente gelen M.S.E.'nin DEAŞ'ın, 2012-2016 yılları arasında Irak'ın Musul şehri ve Muhallebiye kasabasının sözde emiri olduğu ve terör örgütü içinde havancılardan sorumlu olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Ekipler merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde dini nikahlı eşinin evinde kalan ve geceleri kağıt toplama işi yapan M.S.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Eve bu akşam saat 19.00'da yapılan baskında M.S.E. oturma odasında kapının arkasında yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yakalanan şüpheli örgüt üyesinin polis eşliğinde sağlık kontrolüne getirilişi

Sağlık kontrolünün ardından yürütülmesi

Diğer görüntüler

Haber- Kamera: İsmet KÖZELO/ KAYSERİ,

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Şaka yaptığı zannedilen genç, boğuldu



ANTALYA'nın Serik ilçesinde, ailesiyle gittiği piknikte ırmağa giren Tayfun Karaşahin (16) bir anda suda çırpınmaya başladı. Yakınlarının şaka yaptığını düşündüğü Tayfun, bir anda gözden kayboldu. Jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmasıyla, Tayfun'un cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Sarıabalı Mahallesi Şahin Tepesi'ndeki Köprüçayı Irmağı kenarında bulunan Serik Belediyesi'ne ait piknik alanında meydana geldi. Deniztepesi Mahallesi'nde oturan Karaşahin ailesi, piknik yapmak için bölgeye gittiğinde, Tayfun Karaşahin ırmağa girdi. Bir süre sonra Tayfun, suda çırpınmaya başladı. Ailesi ve çevredekiler Tayfun'un önce şaka yaptığını sandı. Kısa sürede durumun ciddi olduğunu anlayan yakınları ve çevredekiler, Tayfun'u kurtarmak için suya atladı anca çocuk bir anda gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ile İnsani Yardım Arama Kurtarma (İYAK) ekipleri tarafından bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Kaymakam Haluk Şimşek ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Ece de takip ettiği aramada, yaklaşık 2 saatin sonunda Tayfun'un suya girdiği noktanın yaklaşık 100 metre ilerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Tayfun Karaşahin'in yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Tayfun Karaşahin'in cansız bedeni Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Arama çalışmalarından görüntüler

Cenazenin ırmaktan çıkarılması

Kaymakamın olay yerine gelmesi

Yakınlarının ağlaması

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/ SERİK(Antalya),

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Tezkeresine 5 gün kala kaza kurşunu ile şehit oldu (2)

YALOVALI ŞEHİDİN NAAŞI KENTE GETİRİLDİ

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, terhisihe 5 gün kala, vatani görevini yaparken bir askerin silahından çıkan kaza kurşunu ile şehit olan Yalovalı Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ'un (21) naaşı, askeri kargo uçağı ile Diyarbakır'dan memleketi Yalova'ya getirildi. Yalova'nın Taşköprü beldesinde bulunan 126. Filo Komutanlığı'na getirilen şehidin naaşı için karşılama töreni düzenlendi.

Törene Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, AK Parti Yalova Milletvekilli Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, şehidin babası Hakan Altuğ ile annesi Şükret Altuğ ve akrabaları katıldı. Uçağın alana indiği ve naaşın çıkarıldığı sırada anne Şükret Altuğ ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Vali Erol ile Komutan Gedik tarafından ayakta durmasına yardımcı olunan baba Hakan Altuğ ise metanetini korudu. Uçaktan tören mangası tarafından alınan şehidin cenazesi, törenle cenaze aracına nakledildi.

Şehidin naaşı, eskort halinde Yalova Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Şehit Onbaşı Muhammed İslam Altuğ için yarın Yalova Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından Altuğ, şehitliğe defnedilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Uçağın gelişi

-Aileden detaylar

-Karşılama töreni

-Babanın metanetini koruması

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/ YALOVA,

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Kazara kendisini vuran polis, Zonguldak'ta toprağa verildi



BİTLİS'te, 14 Haziran'da elindeki tabancasının kazara ateş alması sonucu vurularak, ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitiren polis memuru Uğur Demirci (32), memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.

Olay, 14 Haziran'da, Hizan ilçesindeki çay bahçesinde meydana geldi. Hizan Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, evli ve 1 çocuk sahibi polis memuru Uğur Demirci, elindeki tabancasının kazara ateş alması sonucu vuruldu. Ağır yaralanan Demirci, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirci, burada yapılan ilk müdahale sonrası helikopterle Van YYÜ Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Demirci'nin tedavisine daha sonra götürüldüğü askeri hastanede devam edildi. Önceki gün kalbi duran Demirci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazara vurulmasından 9 gün sonra yaşamını yitiren polis memuru Demirci'nin cenazesinin, otopsi sonrası memleketi Zonguldak'a getirildi.

Uğur Demirci için Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde, ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız ve Demirci'nin ailesi ile yakınları katıldı. Uğur Demirci'nin cenazesi, kılınan namazın ardından meslektaşlarının omuzlarında götürüldüğü aile mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis memur Uğur Demirci nin Türk Bayrağına sarılı tabutunun araçtan indirilmesi

-Cenaze Namazının kılınması

-Helallik alınması, tabutun taşınması

-Cenazeden detaylar

Haber-Kamera: CÜNEYT ÖZFİDAN/ ZONGULDAK,

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Egzozdan çıkan kıvılcım saman yüklü traktörü yaktı



TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki traktörün egzozundan çıkan kıvılcımlar, aracın kasasındaki samanlara sıçrayınca alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, traktör ile kasasında bulunan 100 adet saman balyasını yaktı.

Yangın, bu akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kalaycı Mahallesi'nde meydana geldi. Traktörünün kasasına tarladan saman balgayarını yükleyen Mustafa Dolay (45), seyir halindeyken iddiaya göre, aşırı sıcaktan zorlanan traktörün egzozundan çıkan kıvılcım kasadaki samanlara sıçrayıp tutuşturdu. Alevler büyüyüp traktörü ve kasasında istiflenmiş olan 100 adet balyayı tutuşturup, yanmaya başladı. Alevleri fark eden Mustafa Dolay, traktörünü durdurup mahalleliden yardım istedi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla söndürülmeye çalışılılan yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri ve iş makinesi ile müdahalenin ardından güçlükle söndürüldü. Yangında traktör kullanılmaz hale gelirken, samanlar küle döndü. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vatandaşların yangını söndürme çalışması

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Yanan traktörden detay

-Yangından detay

-Köy meydanında yanan kasa ve balyalardan detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ),

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Konyaaltı Sahili'nde mavi bayrak krizi



ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'nde, mavi bayrak kriterlerine aykırı yerleştirildiği öne sürülen locaların yıkımı, belediye ve işletmeciler arasında anlaşmazlık yarattı. Yapılan görüşmeler sonucundan yıkımdan vazgeçilerek, belediye iş makineleri bölgeden ayrıldı.

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde mavi bayrak sahibi plaj işletmeleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri arasında tesislerin yönetmeliğe uygun olmadığı gerekçesiyle anlaşmazlık çıktı. Geçen cuma, plajın tamamını denetleyen mavi bayrak komisyonu işletmelerin kıyıya yerleştirdiği locaların ve saksıların mavi bayrak esaslarına uygun olmadığı gerekçesiyle rapor düzenledi. Rapora göre Antalya Büyükşehir Belediyesi de işletmelere bir tebligat göndererek 24 Haziran Pazartesi günü mesai bitimine kadar süre verdi.

KAMYONLAR VE KEPÇELER SAHİLE İNDİ

İşletmeler istenilen düzenlemeleri yaparken, bugün akşam saatlerinde belediyeye ait yaklaşık 10 kepçe, kamyon ve vinç sahile yakın noktaya getirildi. Belediye görevlileri uygun olmayan işletmelerdeki localar dahil tüm yapıları yıkarak temizleyeceklerini söyledi. Bunun üzerine duruma itiraz eden işletme sahipleri, mavi bayrak için komisyona ödedikleri yaklaşık 30 bin TL'yi geri istedi. Geçen sezon da her şeyin aynı olduğunu ve işletmelerin mavi bayrak alarak sezonu geçirdiklerini belirten işletme sahipleri ortada usulsüzlük olduğunu belirterek kararın gözden geçirilmesini talep etti.

'GEÇEN SENE DE VARDI, KİMSE RAHATSIZ OLMAMIŞTI'

Kısa süreli tartışmaların da yaşandığı görüşmelerde plaj işletmecisi Berkant Polat, saksıdaki çiçeğin dahi bahane edildiğini öne sürerek, "Saksı olmayacak, çiçek olmayacak. Bu çiçek kime nasıl zarar verir? Belediye bize denize yakın localar kaldırılsın riskli dedi. Biz bugün bütün işletmeler üzerimize düşeni yapıyorduk. Gerekli düzenlemeleri yapıyorduk" dedi.

Mavi bayrak kriterleri içerisinde loca ve çiçek yasağı olmadığını da ifade eden Polat, "Biz bunu hak etmiyoruz. Sezon başladığında böyle bir şey olmamalıydı. Bunlar geçen sene de vardı. Kimse o zaman rahatsız olmamıştı. Geçen sene de gelen aynı komisyondu. Sahilde nereden baksanız 20 bin kişi var. Burada bu iş makineleri nasıl hareket edecek?" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sahilden görüntü

-Kepçe ve iş makinalarından görüntü

-Belediye ve işletme sahipleri arasındaki konuşma

-Mekan sahiplerinin belirledigi bir sözcünün konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR - Emrah GÜL/ ANTALYA,

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TEM'de çarpışan 3 araç alev alev yandı; yol trafiğe kapandı(2)

YOL AÇILDI

Bolu'da TEM Otoyolu'nda 3 aracın yandığı kazada araçlar yoldan kaldırıldı. Karayolları ekipleri tarından yaklaşık 6,5 saatlik çalışma sonucu TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti trafiğe açılabildi. Yolda trafik 2 şeritten sağlanıyor. Yolun sağ şeridinde bulunan kamyonu kaldırma çalışmaları ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yolu açma çalışmaları

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

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Suikast timi davasının 3 sanığı yeniden yargıç önünde



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, darbe girişimi gecesi saldırı düzenlenmesiyle ilgili Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada haklarında verilen kararlar Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulan, Cumhurbaşkanı eski başyaveri albay Ali Yazıcı ile eski albay Cenk Bahadır Avcı ile beraat eden eski yarbay Hüseyin Yılmaz'ın yeniden yargılanmalarına başlandı. Sincan Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla ifade veren sanıklardan Ali Yazıcı'nın hiç suçu yokken kendisine 18 yıl ceza verildiğini söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı Abdülkadir Ergül, "Özel değerlendirme yapıyorsun. Sana özel sevgimiz olmadığı gibi, özel husumetimiz de olamaz." uyarısında bulundu. Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele 15 Temmuz 2016'da saldırı düzenleyen 37 kişilik tim, başarılı olamadı, ancak 2 polis memurunu şehit edip kaçtı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ilk olarak darbecilerden, aralarında Çiğli Ana Jet Üssü'nün imamı olduğu belirtilen 'Paşa' lakaplı Astsubay Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 25 asker yakalanarak tutuklandı. Daha sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tabur komutanı olan eski Binbaşı Şükrü Seymen ile önceden aynı birlikte eğitim alıp görev yapan askerlerden seçtiği eski yüzbaşılar İsmail Yiğit, Mustafa Serdar Özay, Muammer Gözübüyük, Ergün Şahin, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk, eski üsteğmenler Murat Köse, Mehmet Demir, Enes Yılmaz, eski teğmen Muhammet Burak İpek de yakalanarak tutuklandı. Firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise yakalanamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında kendisine suikast düzenlemeye çalışanlardan şikayetçi olduğuna ilişkin dilekçeyi avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Başsavcılığın soruşturmanın ardından hazırlanan sanıkların her biri için 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Suikast eylemi için Marmaris'e gelen 37 askeri personelin yanı sıra azmettirici olduğu ya da yardımda bulunduğu belirlenenlerle birlikte aralarında örgüt lideri Fethullah Gülen'in de bulunduğu, 3'ü firari toplam 46 kişi hakkında dava açıldı.

Eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski binbaşı Şükrü Seymen ve 'Paşa' lakaplı eski astsubay Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanık hakkında, 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi', 'anayasal düzeni değiştirmeye kalkışmak', 2 polis memurunun şehit edilmesi nedeniyle 'kasten öldürme' suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca 9 sanık müebbet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı 18 yıl hapis, eski tümamiral Tezcan Kızılelma 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 42 sanık 15 yıl ile 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis arasında çeşitli cezalara çarptırıldı. 1 sanık ise beraat etti. Sanıklar arasında bulunan 'Menfez paşası' lakaplı astsubay Zekeriya Kuzu'ya 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele yaptıkları baskın sırasında 3 polis memurunun cüzdanlarını gasp etme suçundan da 3 kez 18'er yıl olmak üzere toplam 54 yıl hapis cezası verildi. Sanıklardan eski yarbay Hüseyin Yılmaz, Cumhurbaşkanına yönelik suikast girişimine yardım etme suçundan, delil yetersizliğinden beraat etti. Davada, sonradan yakalanan ve adli işlemleri Ankara'da devam eden eski yarbay Özcan Karacan, firari durumdaki aynı zamanda dosyanın bir numaralı sanığı Fethullah Gülen ve suikast timi üyelerinden firari yüzbaşı Burkay Karatepe hakkındaki dosya ise ayrıldı.

YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ KARARI BOZDU

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlanan dava dosyası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Daire, aralarında eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski binbaşı Şükrü Seymen ve eski astsubay Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 37 sanık hakkında verilen cezaları yerinde buldu. Dosya temyiz talepleri üzerine Yargıtay'a gitti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, başyaver Ali Yazıcı'ya, suça yardımdan verilen 18 yıl hapis cezasını az bularak kararı bozdu. Yazıcı'nın yanı sıra müebbet hapis cezası alan Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı ile beraatine hükmedilen Yarbay Hüseyin Yılmaz'la ilgili kararı da yerinde bulmadı. Yarbay Yılmaz ile ilgili Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen başka bir dava olduğunun hatırlatıldığı kararda, maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkarılması amacıyla sanıkla ilgili belge ve beyanların dosyaya getirtilmesi, gerekli olması durumunda ise davaların birleştirilerek bir bütün halinde delillerin değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce haklarındaki karının bozulması üzerine başyaver Ali Yazıcı, eski yarbay Hüseyin Yılmaz ve eski albay Cenk Bahadır Avcı'nın Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar yargılanmalarına bugün başlandı. Cumhurbaşkanlığı ve sanık avukatlarının hazır bulunduğu duruşma, kimlik tespiti ile başladı. Mahkeme Başkanı Abdülkadir Ergül, Sincan Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan 3 sanığa Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce cezaların bozulmasının gerekçesini okudu.

Duruşmada ilk savunmayı yapan Cenk Bahadır Avcı, "Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından verilen bozma kararına katılıyorum. Daha sonra esasa ilişkin savunmamı yapacağım" dedi. Hüseyin Yılmaz ise, "Ben bu davaya tek suçtan dahil oldum ve beraat ettim. Mahkemenin kararının neden bozulduğuna anlam veremiyorum. Yargıtay'ın bozma kararına katılmıyorum" dedi.

MAHKEME BAŞKANI: SANA ÖZEL SEVGİMİZ OLMADIĞI GİBİ ÖZEL HUSUMETİMİZ DE YOK

Eski başyaver Ali Yazıcı'nın, "Örgüt yöneticiliği ile ilgili hakkımda hiçbir delil yoktur. Hiç suçum yokken bana 18 yıllık hapis cezası verildi. Bu da mecburiyetten verildi" diye savunma yapması üzerine Mahkeme Başkanı Abdülkadir Ergül, "Özel değerlendirme yapıyorsun. Sana özel sevgimiz olmadığı gibi, özel husumetimiz de olamaz. Konuşmalarına dikkat et" uyarısında bulundu.

Savunmaların ardından savcı Ali Cenk Düzgün, eski yarbay Hüseyin Yılmaz'ın dosyasının Akıncı Üssü Davası ile birleştirilmesine, eski başyaver Ali Yazıcı'nın Ankara'daki dosyasından delillerin ve karar örneğinin istenmesine, eski albay Cenk Bahadır Avcı'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Cenk Bahadır Avcı ve Ali Yazıcı'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verip, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 23 Eylül'e erteledi.

Haber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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